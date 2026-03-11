STARTRADER unterstützt die Arbeitsgemeinschaften in den VAE mit einer Ramadan-Iftar-Initiative

Im Rahmen der Initiative wurden Iftar-Mahlzeiten für Arbeiter in Dubais Stadtteil Al Quoz während des heiligen Monats Ramadan bereitgestellt.

DUBAI, VAE, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER bekräftigte sein Engagement, der Gesellschaft während des Ramadan durch eine Initiative zur Verteilung von Iftar-Mahlzeiten in der Nähe der Al Anbiya Masjid in Al Quoz 4 etwas zurückzugeben. Organisiert von der STAR Foundation, dem karitativen Zweig des Unternehmens, der sich auf Wohlfahrtsinitiativen in der ganzen Welt konzentriert, wurden im Rahmen des Programms mit der Unterstützung von 30 freiwilligen STARTRADER-Mitarbeitern Mahlzeiten für die Arbeiter in der Umgebung bereitgestellt.

STARTRADER reaffirmed its commitment to giving back to society during Ramadan through an Iftar meal distribution initiative near Al Anbiya Masjid in Al Quoz 4 Speed Speed STARTRADER Supports UAE Labor Communities with Ramadan Iftar Initiative STARTRADER

Die Initiative fand in Al Quoz 4 statt, einer Wohnsiedlung mit schätzungsweise über 23.000 Einwohnern und in unmittelbarer Nähe zu Industriegebieten, in denen Tausende von Arbeitskräften leben, die eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Industrie- und Dienstleistungssektors in Dubai spielen. Diese Gemeinschaften haben oft nur begrenzten Zugang zu organisierter Ramadan-Hilfe, so dass ein Einsatz während des heiligen Monats besonders sinnvoll ist.

Die Vorbereitungen begannen um 15 Uhr, als freiwillige Mitarbeiter die Logistik koordinierten, einen provisorischen Zeltbereich einrichteten und die Verteilung der Mahlzeiten organisierten, um eine rechtzeitige Bedienung zu gewährleisten. Mit dem Sonnenuntergang und dem Aufruf zum Gebet versammelten sich Arbeiter aus den umliegenden Vierteln, um nicht nur das Essen, sondern auch den Geist der Einheit und Großzügigkeit unter dem schönen Zelt zu teilen, das das neue Branding von STARTRADER widerspiegelte. Das Zelt bot einen überdachten und geordneten Platz für die Teilnehmer während der Mahlzeiten. Die Initiative endete gegen 18:00 Uhr, nachdem die Verteilung der Mahlzeiten abgeschlossen war. Die Veranstaltung wurde dokumentiert, um an die Initiative und ihre Auswirkungen auf die Gemeinschaft zu erinnern.

Diese CSR-Initiative spiegelt die Kernwerte des Mitgefühls, der Einheit und der Großzügigkeit wider, die mit dem Ramadan verbunden sind, und bekräftigt gleichzeitig das Engagement von STARTRADER, in den Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, positive soziale Auswirkungen zu erzielen.

"Momente des Wohlstands sind auch Momente der Verantwortung", sagte Peter Karsten, CEO von STARTRADER. "Wenn eine Organisation das Glück hat, zu wachsen, sollte sie dieses Glück auch nach außen tragen, vor allem zu denjenigen, die einen stillen Beitrag zum Gefüge der Gesellschaft leisten. Der Ramadan bietet eine gute Gelegenheit, diese Verantwortung in die Tat umzusetzen".

Informationen zu STARTRADER

STARTRADER ist ein globaler Broker, der seinen Kunden die Möglichkeit bietet, Finanzinstrumente online zu handeln. STARTRADER bedient sowohl Partner als auch Privatkunden, die über die MetaTrader-Plattform, die STAR-APP und STAR-COPY handeln können.

Als globaler Makler verfolgt STARTRADER den Grundsatz, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. STARTRADER unterliegt der Aufsicht von fünf Finanzaufsichtsbehörden (ASIC, FSA, FSC, FSCA und CMA) und steht für eine starke Unternehmensführung sowie nachhaltiges Wachstum. Das Team von STARTRADER besteht aus engagierten Fachleuten, die gemeinsam daran arbeiten, ihren Partnern und Kunden einen hochwertigen Service zu bieten.

https://www.startrader.com/

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2929092/STARTRADER_Iftar_Meal_Distribution.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929091/STARTRADER_UAE_Iftar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER