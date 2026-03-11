STARTRADER apoya a las comunidades laborales de los EAU con la iniciativa Iftar de Ramadán

Esta iniciativa proporcionó comidas Iftar a los trabajadores del distrito Al Quoz de Dubái durante el mes sagrado del Ramadán.

DUBAI, EÁU, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER reafirmó su compromiso de contribuir a la sociedad durante el Ramadán con una iniciativa de distribución de comidas Iftar cerca de la mezquita Al Anbiya en Al Quoz 4. Organizado por la Fundación STAR, la rama benéfica de la compañía dedicada a iniciativas de bienestar comunitario en todo el mundo, el programa proporcionó comidas a los trabajadores de la zona con el apoyo de 30 empleados voluntarios de STARTRADER.

La iniciativa se llevó a cabo en Al Quoz 4, una comunidad residencial con una población estimada de más de 23.000 habitantes, muy cerca de zonas industriales que albergan a miles de trabajadores esenciales y comunidades laborales que desempeñan un papel vital en el apoyo a los sectores industrial y de servicios de Dubái. Estas comunidades suelen tener acceso limitado a la asistencia organizada durante el Ramadán, lo que hace que las actividades de divulgación durante el mes sagrado sean especialmente significativas.

Los preparativos comenzaron a las 15:00 h, mientras empleados voluntarios coordinaban la logística, instalaban una carpa temporal y organizaban la distribución de las comidas para garantizar un servicio puntual. Con la puesta del sol y el llamamiento a la oración, trabajadores de los barrios aledaños se reunieron para compartir no solo comida, sino también el espíritu de unidad y generosidad bajo la hermosa carpa que reflejaba la nueva imagen de STARTRADER. La carpa proporcionó un espacio cubierto y ordenado para los asistentes durante el servicio de comida. La iniciativa concluyó aproximadamente a las 18:00 h, tras la distribución de las comidas. El evento se documentó para conmemorar la iniciativa y su impacto en la comunidad.

Esta iniciativa de RSC refleja los valores fundamentales de compasión, unidad y generosidad asociados con el Ramadán, a la vez que reafirma la dedicación de STARTRADER a generar un impacto social positivo en las comunidades donde opera.

"Los momentos de prosperidad también son momentos de responsabilidad", afirmó Peter Karsten, consejero delegado de STARTRADER. "Cuando una organización tiene la fortuna de crecer, debe extender esa fortuna, especialmente a quienes contribuyen discretamente al tejido social. El Ramadán ofrece una oportunidad significativa para poner en práctica esa responsabilidad."

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker global que ofrece a sus clientes la oportunidad de operar con instrumentos financieros en línea. STARTRADER presta servicios tanto a socios como a clientes minoristas, quienes pueden operar mediante la plataforma MetaTrader, la aplicación STAR y STAR-COPY.

Como bróker global, STARTRADER prioriza al cliente como principio fundamental. Regulado en cinco jurisdicciones (ASIC, FSA, FSC, FSCA y CMA), STARTRADER mantiene una sólida gobernanza y un crecimiento sostenible. Su equipo está formado por profesionales dedicados que trabajan en colaboración para ofrecer un servicio de calidad a sus socios y clientes.

