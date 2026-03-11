STARTRADER soutient les communautés de travailleurs des Émirats arabes unis avec l'initiative de l'Iftar du Ramadan

Cette initiative a permis d'offrir repas Iftar aux travailleurs du quartier Al Quoz de Dubaï pendant le mois sacré du Ramadan.

DUBAI, UAE, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER a réaffirmé son engagement à redonner à la société pendant le Ramadan par le biais d'une initiative de distribution de repas Iftar près d'Al Anbiya Masjid à Al Quoz 4. Organisé par la Fondation STAR, la branche caritative de l'entreprise qui se consacre aux initiatives de bien-être communautaire dans le monde entier, le programme a fourni des repas aux travailleurs de la région environnante avec le soutien de 30 employés bénévoles de STARTRADER.

L'initiative a eu lieu à Al Quoz 4, une communauté résidentielle dont la population est estimée à plus de 23 000 habitants et qui se trouve à proximité de zones industrielles abritant des milliers de travailleurs essentiels et de communautés de travailleurs qui jouent un rôle vital dans le soutien des secteurs industriels et de services de Dubaï. Ces communautés ont souvent un accès limité à l'aide organisée pour le Ramadan, ce qui rend les efforts de sensibilisation pendant le mois sacré particulièrement significatifs.

Les préparatifs ont commencé à 15 heures, lorsque les employés bénévoles ont coordonné la logistique, installé une zone temporaire de tentes et organisé la distribution des repas pour garantir un service en temps voulu. Avec le coucher du soleil et l'appel à la prière, les travailleurs des quartiers environnants se sont rassemblés pour partager non seulement la nourriture mais aussi l'esprit d'unité et de générosité sous la belle tente qui reflétait la nouvelle image de marque de STARTRADER. La tente a permis aux participants de disposer d'un espace couvert et ordonné pendant le service du repas. L'initiative s'est terminée vers 18 heures, après la distribution des repas. L'événement a été documenté pour commémorer l'initiative et son impact sur la communauté.

Cette initiative RSE reflète les valeurs fondamentales de compassion, d'unité et de générosité associées au Ramadan, tout en réaffirmant l'engagement de STARTRADER à créer un impact social positif dans les communautés où elle opère.

"Les moments de prospérité sont aussi des moments de responsabilité", a déclaré Peter Karsten, PDG de STARTRADER. "Lorsqu'une organisation a la chance de grandir, elle doit étendre cette fortune à l'extérieur, en particulier à ceux qui contribuent discrètement au tissu social. Le ramadan offre une occasion significative de mettre cette responsabilité en action".

