Die King's Foundation und FormationQ starten das Programm „Harmonious Urban Growth", um Städten bei der Planung einer nachhaltigen Expansion mithilfe von Quantenoptimierung zu helfen

LONDON und AUSTIN, Texas, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- The King's Foundation und FormationQ gaben heute eine neue Partnerschaft bekannt, um aufzuzeigen, wie Städte und Gemeinden im gesamten Commonwealth mithilfe von Quantentechnologie nachhaltig wachsen können.

Die Partnerschaft mit dem Titel Harmonious Urban Growth: A Health-Optimised Expansion Framework Using Quantum Methods ist ein dreijähriges Programm, das darauf abzielt, Städten zu einem nachhaltigen Wachstum zu verhelfen und gleichzeitig die Gesundheit der Menschen und des Planeten zu verbessern. Die Initiative wird fortschrittliche Computermodelle nutzen, darunter Quantenoptimierung auf Basis von Ionenfängersystemen von IonQ, um neue Methoden für die Planung komplexer städtischer Systeme und eine nachhaltige Stadtplanung zu erforschen.

Heute leben rund 1,3 Milliarden Menschen in ungeplanten Siedlungen, und diese Zahl wird in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich um weit über eine Milliarde steigen. Wenn die städtische Expansion ohne Planungsrahmen erfolgt, können Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen nur schwer mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten, was langfristige Herausforderungen für Mobilität, öffentliche Gesundheit und ökologische Widerstandsfähigkeit mit sich bringt. Frühzeitige Planung trägt dazu bei, dass Städte lebenswerter, fußgängerfreundlicher und nachhaltiger werden. An vielen der am schnellsten wachsenden Orte sind die Ressourcen für professionelle Planung begrenzt, doch der Bedarf an einer organisierten städtischen Expansion war noch nie so groß wie heute.

Das Programm Harmonious Urban Growth baut auf dem Rapid Planning Toolkit der King's Foundation auf, einer praktischen Methode, die gemeinsam mit Commonwealth-Partnern im Anschluss an die Erklärung zur nachhaltigen Urbanisierung (CHOGM 2022) entwickelt wurde. Das Toolkit ermöglicht es Bürgermeistern, Planungsbehörden und Fachleuten für die gebaute Umwelt, klare Rahmenbedingungen für eine verantwortungsvolle Expansion zu schaffen, bevor informelle Siedlungsmuster nur noch schwer rückgängig zu machen sind.

Das Toolkit wurde in Bo, Sierra Leone, erprobt, wo es lokalen Behörden und Interessengruppen der Gemeinde half, eine Bebauung in hochwassergefährdeten Feuchtgebieten zu vermeiden und gleichzeitig begehbare Gebiete und Infrastrukturkorridore für die zukünftige Expansion zu identifizieren.

Das dreijährige Programm wird von den britischen Stadtplanungsberatern Space Syntax unterstützt, die ihr Wissen über Städte, Kartografie und Daten in die Initiative einbringen werden. In Zusammenarbeit mit The King's Foundation und FormationQ werden sie digitale Modellierungstechniken auf den Toolkit-Prozess anwenden und dabei die Leistungsfähigkeit der Quantentechnologien von IonQ nutzen, um neue Plattformen zu entwickeln, die unser Verständnis der Komplexität von Städten fördern.

Ben Bolgar, Executive Director für Projekte bei The King's Foundation, sagte:

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit FormationQ, um zu untersuchen, wie unser Rapid Planning Toolkit Gemeinden weltweit dabei helfen kann, nachhaltig zu wachsen. Wir hoffen, dass die Arbeit des Projektteams bei The King's Foundation dadurch einen positiven Einfluss auf mehr Gemeinden haben wird."

Im Rahmen der Partnerschaft wird FormationQ fortschrittliche Rechen- und Optimierungsfähigkeiten unter Nutzung der IonQ-Quantenplattform beisteuern, um Planern die Untersuchung einer großen Anzahl potenzieller räumlicher Konfigurationen über miteinander verbundene Systeme hinweg zu ermöglichen, darunter Wassernetze, ökologische Korridore, Verkehrsinfrastruktur, Nachbarschaftszentren und Blockstrukturen.

Die Stadtplanung über diese Ebenen hinweg erfordert komplexe kombinatorische Entscheidungen. Fortschrittliche Optimierungstechniken, einschließlich Quantenansätzen, können dabei helfen, diese Wechselwirkungen effizienter zu analysieren und alternative räumliche Rahmenbedingungen zu generieren, die Fußgängerfreundlichkeit, ökologische Widerstandsfähigkeit, Infrastruktureffizienz und wirtschaftliche Erreichbarkeit in Einklang bringen.

Nada Hosking, Gründerin und CEO von FormationQ, sagte:

„Die rasante Urbanisierung ist eine der komplexesten systemischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Städte müssen Umweltbelastbarkeit, Infrastrukturkapazität, wirtschaftliche Chancen und menschliches Wohlbefinden gleichzeitig in Einklang bringen. Fortschritte in der computergestützten Modellierung, einschließlich Quantenoptimierungstechniken, bieten neue Wege, diese komplexen Wechselwirkungen zu erforschen und bessere Planungsentscheidungen zu unterstützen."

Die computergestützte Modellierung fließt in einen partizipativen Planungsprozess ein, in dem Planer, lokale Behörden und Vertreter der Bevölkerung räumliche Optionen prüfen und einen bevorzugten Rahmen entwerfen. Die vorgeschlagenen Pläne können dann direkt vor Ort getestet werden, wobei Straßen, Plätze und öffentliche Räume physisch auf dem Boden markiert und digital kartiert werden, um die frühen Entwicklungsphasen zu leiten.

Durch die Kombination von Quantencomputing, partizipativer Planung und Feldtests zielt das Programm „Harmonious Urban Growth" darauf ab, einen skalierbaren Rahmen für die Steuerung einer nachhaltigen Stadterweiterung in schnell urbanisierenden Regionen zu schaffen. Die Zusammenarbeit zwischen The King's Foundation und FormationQ spiegelt ein gemeinsames Engagement für die Unterstützung widerstandsfähiger Gemeinschaften und einen verantwortungsvollen Umgang mit der bebauten Umwelt wider.

Hinweise für die Redaktion

Informationen zur The King's Foundation

Die King's Foundation wurde von König Charles III. gegründet und 1990 ins Leben gerufen. Die Kernaufgabe der gemeinnützigen Organisation besteht darin, nachhaltige Gemeinschaften aufzubauen und Leben zu verändern.

Inspiriert von den Werten Seiner Majestät baut und unterstützt die Stiftung Gemeinschaften, in denen Menschen, Orte und der Planet in Harmonie zusammenleben können. Das Projektteam der Stiftung ist sowohl national als auch international in den Bereichen Stakeholder- und Community-Engagement, Masterplanung und Stadterneuerung tätig. In den letzten 35 Jahren hat das Team Pläne für Hunderttausende von Wohnungen in fußgängerfreundlichen Gemeinschaften entwickelt und eine Reihe historischer Gebäude revitalisiert. Neben ihrer Präsenz im Vereinigten Königreich führt die Stiftung Projekte an über einem Dutzend Standorten weltweit durch.

Die King's Foundation hat ihren Hauptsitz in ihrem Vorzeigeprojekt zur Stadterneuerung, dem Dumfries House in Ayrshire, Schottland, und fungiert als Verwalterin weiterer historischer königlicher Stätten, darunter die Highgrove Gardens und das Castle of Mey. Die Wohltätigkeitsorganisation organisiert zudem Bildungsprogramme und kulturelle Veranstaltungen in London an der King's School for Traditional Arts, der Garrison Chapel und der Trinity Buoy Wharf.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kings-foundation.org / oder per E-Mail [email protected].

Informationen zu FormationQ

FormationQ ist die Enablement-Schicht für die weltweite Einführung der Quantentechnologie. Das Unternehmen entwickelt institutionelle Wege und Kooperationsstrukturen, die es ermöglichen, Quantentechnologien aus der Spitzenforschung in die praktische Anwendung zu überführen. In Zusammenarbeit mit führenden Institutionen und Technologiepartnern betreibt und unterstützt FormationQ Programme, die die Talentförderung, die Anwendungsentwicklung und die Koordination des Ökosystems auf eine Weise vorantreiben, die kontrollierbar, vertrauenswürdig und langfristig nachhaltig ist.

Informationen zu IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] ist der weltweit führende Anbieter von Quantenplattformen und -lösungen für den kommerziellen Markt und liefert integrierte Quantenlösungen in den Bereichen Rechenleistung, Netzwerke, Sensorik und Sicherheit. Die neueste Generation von Quantencomputern von IonQ, der IonQ Tempo, ist das jüngste Modell einer Reihe von hochmodernen Systemen, die Kunden und Partnern wie Amazon Web Services, NVIDIA und AstraZeneca dabei helfen, eine 20-fache Leistungssteigerung zu erzielen und Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Cybersicherheit und Verteidigung voranzutreiben. 2025 erreichte das Unternehmen eine 99,99-prozentige Zwei-Qubit-Gattertreue und stellte damit einen Weltrekord in der Quantencomputing-Leistung auf.

IonQ hat seinen Hauptsitz in College Park, Maryland, und unterhält Niederlassungen in Kalifornien, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Washington, Italien, Südkorea, Schweden, der Schweiz, Kanada und dem Vereinigten Königreich. Unsere Quantencomputing-Dienste sind über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar, während wir gleichzeitig die Anforderungen von Kunden aus den Bereichen Netzwerke und Sensorik zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum erfüllen. IonQ macht Quantenplattformen zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Weitere Informationen finden Sie unter IonQ.com.

FormationQ Medienkontakte

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Matthew Strebe

FormationQ

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