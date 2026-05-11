The King's Foundation y FormationQ lanzan el programa "Crecimiento urbano armonioso" para ayudar a las ciudades a planificar una expansión sostenible mediante la optimización cuántica

LONDRES y AUSTIN, Texas, 11 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, The King's Foundation y FormationQ anunciaron una nueva colaboración para mostrar cómo los pueblos y las ciudades de la Commonwealth pueden crecer de forma sostenible al utilizar la tecnología cuántica.

Esta colaboración, titulada Crecimiento urbano armonioso: un marco de expansión optimizado para la salud al usar métodos cuánticos, es un programa de tres años diseñado para ayudar a las ciudades a crecer de forma sostenible, a la vez que mejoran la salud de las personas y del planeta. La iniciativa incorporará modelos computacionales avanzados, incluida la optimización cuántica habilitada por sistemas de iones atrapados de IonQ, para explorar métodos nuevos para planificar sistemas urbanos complejos y ciudades sostenibles.

En la actualidad, alrededor de 1.300 millones de personas viven en asentamientos no planificados, y se espera que esa cifra aumente en más de mil millones en los próximos 30 años. Cuando la expansión urbana se produce dentro de marcos no planificados, las infraestructuras y los servicios públicos pueden tener dificultades para seguir el ritmo del crecimiento demográfico, lo que genera desafíos a largo plazo para la movilidad, la salud pública y la resiliencia ambiental. La planificación temprana ayuda a que las ciudades sean más habitables, transitables a pie y sostenibles. En muchos de los lugares de mayor crecimiento, los recursos para planificar a nivel profesional son limitados, pero la necesidad de organizar la expansión urbana nunca ha sido mayor.

El programa Crecimiento urbano armonioso se basa en el kit de herramientas de planificación rápida de The King's Foundation, una metodología práctica desarrollada con socios de la Commonwealth tras la Declaración sobre Urbanización Sostenible (CHOGM 2022). Este kit de herramientas permite a los alcaldes, las autoridades de planificación y los profesionales de construcción de entornos establecer marcos claros que guíen la expansión responsable antes de que los patrones de asentamientos informales se vuelvan difíciles de revertir.

El kit de herramientas se puso a prueba en Bo, Sierra Leona, donde ayudó a las autoridades locales y a las partes interesadas de la comunidad a evitar el desarrollo en humedales propensos a inundaciones, a la vez que identificaba áreas transitables a pie y corredores de infraestructura para una futura expansión.

El programa de tres años contará con el apoyo de la consultora británica de planificación urbana Space Syntax, la cual aportará sus conocimientos sobre ciudades, cartografía y datos a la iniciativa. En colaboración con The King's Foundation y FormationQ, Space Syntax aplicará técnicas de modelado digital al proceso de desarrollo de herramientas, para aprovechar el poder de las tecnologías cuánticas de IonQ para crear nuevas plataformas que puedan respaldar nuestra comprensión de la complejidad de las ciudades.

Ben Bolgar, director ejecutivo de Proyectos de The King's Foundation, dijo:

"Nos entusiasma colaborar con FormationQ para explorar cómo nuestro kit de herramientas de planificación rápida puede ayudar a las comunidades a crecer de forma sostenible en todo el mundo. Esperamos que, como resultado, el trabajo del equipo de Proyectos de The King's Foundation tenga un impacto positivo en más comunidades".

Mediante esta colaboración, FormationQ aportará capacidades avanzadas de computación y optimización, al aprovechar la plataforma cuántica IonQ, para permitir a los planificadores explorar una gran cantidad de posibles configuraciones del espacio en sistemas interconectados, como redes de agua, corredores ecológicos, infraestructuras de transporte, centros vecinales y estructuras de las calles en la ciudad.

La planificación urbana en estas distintas capas implica decisiones combinatorias complejas. Las técnicas de optimización avanzadas, incluidos los enfoques cuánticos, pueden ayudar a analizar estas interacciones de una manera más eficiente y a generar marcos espaciales alternativos que equilibren la facilidad para caminar, la resiliencia ambiental, la eficiencia de la infraestructura y la accesibilidad económica.

Nada Hosking, fundadora y directora ejecutiva de FormationQ, declaró:

"El crecimiento rápido de las ciudades es uno de los desafíos sistémicos más complejos del siglo XXI. Las ciudades deben equilibrar la resiliencia ambiental, la capacidad de infraestructura, las oportunidades económicas y el bienestar humano, todo a la vez. Los avances en el diseño computacional, incluidas las técnicas de optimización cuántica, ofrecen nuevas formas de explorar estas interacciones complejas y de tomar mejores decisiones en la planificación".

El diseño computacional sirve de base para un proceso de planificación participativa en el que planificadores, autoridades locales y representantes de la comunidad revisan las opciones espaciales y dan forma a un marco preferido. Los planes propuestos pueden entonces ponerse a prueba directamente sobre el terreno, para marcar físicamente las calles, plazas y espacios públicos, y hacer la cartografía digital para orientar las primeras etapas del desarrollo.

Al combinar la computación cuántica, la planificación participativa y las pruebas de campo, el programa "Crecimiento urbano armonioso" pretende crear un marco escalable para guiar la expansión urbana sostenible en regiones con ciudades que crecen con gran rapidez. La colaboración entre The King's Foundation y FormationQ refleja un compromiso compartido con el apoyo a comunidades resilientes y la gestión responsable del entorno construido.

Notas para los editores

Acerca de The King's Foundation

The King's Foundation fue fundada por el rey Carlos III y se constituyó por primera vez en 1990. La misión principal de la organización benéfica es construir comunidades sostenibles y transformar vidas.

Inspirada en los valores de su majestad, The King's Foundation construye y apoya comunidades en el que las personas, los lugares y el planeta puedan coexistir en armonía. El equipo de proyectos de la organización trabaja tanto a nivel nacional como internacional en lo que respecta a la participación de las partes interesadas y la comunidad, la planificación maestra y la regeneración comunitaria. Durante más de 35 años, el equipo ha desarrollado planes para cientos de miles de viviendas en comunidades en las que se puede ir a pie a todos los servicios y ha revitalizado una variedad de edificios históricos. Además de su presencia en el Reino Unido, la organización desarrolla proyectos en más de una decena de lugares en todo el mundo.

La sede de The King's Foundation se encuentra en su proyecto de regeneración emblemático, Dumfries House en Ayrshire, Escocia, y actúa como custodio de otros sitios reales históricos, como los Jardines de Highgrove y el Castillo de Mey. La organización benéfica también gestiona programas educativos y eventos culturales en Londres, en la King's School for Traditional Arts, la Garrison Chapel y el Trinity Buoy Wharf.

Para obtener más información, visite www.kings-foundation.org o envíe un correo electrónico a [email protected].

Acerca de FormationQ

FormationQ es la capa habilitadora para la adopción de la computación cuántica a nivel mundial. La empresa crea las vías institucionales y las estructuras de colaboración que permiten que las tecnologías cuánticas pasen de la investigación de vanguardia a su uso en el mundo real. En colaboración con instituciones líderes y socios tecnológicos, FormationQ gestiona y respalda programas que promueven el desarrollo de talentos, la formación de solicitudes y la coordinación del ecosistema de forma que se pueda gestionar, ser confiable y mantener en el tiempo.

Acerca de IonQ

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ] es la plataforma cuántica y proveedor comercial líder en el mundo, que ofrece soluciones cuánticas integradas en computación, redes, detección y seguridad. La nueva generación de computadoras cuánticas de IonQ, el IonQ Tempo, es el último de una línea de sistemas de vanguardia que han ayudado a clientes y socios, entre ellos Amazon Web Services, NVIDIA y Astrazeneca, a lograr resultados de rendimiento 20 veces superiores y a acelerar la innovación en descubrimiento de fármacos, ciencia de materiales, modelización financiera, logística, ciberseguridad y defensa. En 2025, la empresa logró una fidelidad de compuertas de dos cúbits del 99,99 %, lo que establece un récord mundial en rendimiento de computación cuántica.

Con sede en College Park, Maryland, IonQ tiene operaciones en California, Colorado, Massachusetts, Tennessee, Washington, Italia, Corea del Sur, Suecia, Suiza, Canadá y el Reino Unido. Nuestros servicios de computación cuántica están disponibles a través de los principales proveedores de servicios en la nube y también satisfacemos las necesidades de los clientes de redes y sensores en tierra, mar, aire y espacio. IonQ está haciendo que las plataformas cuánticas sean más accesibles y tengan un mayor impacto que nunca. Obtenga más información en IonQ.com.

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Matthew Strebe

FormationQ

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FUENTE FormationQ