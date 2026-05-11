King's FoundationとFormationQは、量子最適化を利用した都市の持続可能な拡張計画を支援する「調和のとれた都市の成長（Harmonious Urban Growth）」プログラムを開始

ロンドンおよびオースティン（テキサス州）, 2026年5月11日 /PRNewswire/ --The King's FoundationおよびFormationQは、英連邦全域の町や都市が量子技術を利用して持続的に成長する方法を紹介する新たなパートナーシップを発表しました。

「調和のとれた都市成長：量子手法を用いた健康最適化拡張フレームワーク（Harmonious Urban Growth:A Health-Optimised Expansion Framework Using Quantum Methods）」と題されたこのパートナーシップは、人と地球の健康を向上させながら、都市が持続可能な成長を遂げるための3年間のプログラムです。この構想では、IonQのイオントラップ型システムによって可能になる量子最適化を含む高度な計算モデリングを取り入れ、複雑な都市システムや持続可能な都市計画を計画するための新たな手法を探求します。

現在、約13億人が無計画な居住地で暮らしており、その数は今後30年間でさらに10億人以上増えると予想されています。都市の拡大が計画的な枠組みなしに進むと、インフラや公共サービスが人口増加に追いつけなくなり、移動手段、公衆衛生、環境の回復力といった面で長期的な課題が生じる恐れがあります。早期に計画を立てることで、より住みやすく、 歩きやすく、持続可能な都市になります。急成長を遂げている地域の多くでは、専門的な計画策定リソースは限られていますが、都市の拡大を組織化する必要性はかつてないほど高まっています。

Harmonious Urban Growth（調和のとれた都市の成長）プログラムは、King's FoundationのRapid Planning Toolkit 、持続可能な都市化に関する宣言（ CHOGM 2022）を受けて英連邦のパートナーとともに開発された実践的な方法論に基づいています。このツールキットによって、市長、計画当局、建築環境の専門家は、インフォーマルな居住パターンを元に戻すことが困難になる前に、責任ある拡大を導く明確な枠組みを確立することができます。

このツールキットは、シエラレオネのボーで試験的に導入され、地元当局やコミュニティ関係者が、洪水に見舞われやすい湿地帯での開発を回避する一方で、将来の拡張のために歩きやすい地域やインフラ回廊を特定するのに役立ちました。

この3年間のプログラムは、英国の都市計画コンサルタントであるSpace Syntaxによってサポートされる予定であり、彼らは都市、地図、データに関する知識をこのイニシアティブに提供します。The King's FoundationおよびFormationQと共同で、デジタルモデリング技術をツールキットのプロセスに応用し、IonQの量子テクノロジーの力を活用して、都市の複雑性の理解をサポートする新しいプラットフォームを開発します。

The King's Foundationのプロジェクト担当エグゼクティブ・ディレクターであるBen Bolgarは次のように述べています。

「私たちは、FormationQと提携し、私たちのRapid Planning Toolkitが、世界中のコミュニティの持続可能な成長をどのように支援できるかを探求できることをうれしく思います。 The King's Foundationのプロジェクト・チームの活動が、結果としてより多くの地域社会にポジティブな影響を与えることを願っています。」

パートナーシップを通じて、FormationQは、IonQ量子プラットフォームを活用した高度な計算能力と最適化能力を提供し、プランナーが、水ネットワーク、生態系回廊、交通インフラ、近隣センター、ブロック構造など、相互接続されたシステム全体で、多数の潜在的な空間構成を探索できるようにします。

これらの層にわたる都市計画には、複雑な組み合わせによる意思決定が伴います。量子的アプローチを含む高度な最適化技術は、これらの相互作用をより効率的に分析し、歩きやすさ、環境回復力、インフラ効率、経済的アクセシビリティのバランスをとる代替的な空間フレームワークを生成するのに役立ちます。

FormationQの創設者兼CEOであるNada Hoskingは、次のように述べています。

「急速な都市化は、21世紀における最も複雑なシステムの課題のひとつです。都市は、環境回復力、インフラ能力、経済機会、そして人間の福利厚生のバランスを同時にとらなければなりません。量子最適化技術を含む計算モデリングの進歩は、これらの複雑な相互作用を探求し、より良い計画決定をサポートする新しい方法を提供します。

この計算モデルは、計画担当者、地方自治体、地域住民の代表者が空間的な選択肢を検討し、望ましい枠組みを策定する参加型計画プロセスに活用されます。提案された計画は、道路、広場、公共スペースが地面に物理的にマークされ、初期の開発の指針となるデジタル地図が作成されるなど、現場で直接テストすることが可能となります。

量子コンピューティング、参加型プランニング、フィールドテストを組み合わせることで、Harmonious Urban Growth（調和のとれた都市の成長）プログラムは、急速に都市化が進む地域で持続可能な都市拡大を導くためのスケーラブルなフレームワークを構築することを目指しています。The King's FoundationとFormationQの協力関係は、レジリエントなコミュニティと建築環境の責任ある管理を支援するという共通のコミットメントを反映しています。

編集者への注記

The King's Foundationについて

The King's Foundationは国王チャールズ3世によって設立され、1990年に初めて設立されました。持続可能な地域社会を構築し、人々の生活を変革することが、このチャリティの中核的使命です。

陛下の価値観に触発され、財団は人、場所、地球が調和して共存できるコミュニティを構築し、支援しています。当財団のプロジェクト・チームは、ステークホルダーやコミュニティとの関わり、マスタープラン、コミュニティ再生など、国内外で活動しています。35年以上にわたり、このチームは、歩きやすいコミュニティにおける数十万戸の住宅計画を策定し、さまざまな歴史的建造物を再生してきました。英国に加え、同財団は世界10数カ所でプロジェクトを実施しています。

King's Foundationは、その主要な再生プロジェクトであるスコットランド、エアシャーのダンフリーズ・ハウスに本部を置き、ハイグローブ・ガーデンやメイ城など、王室の歴史的建造物の管理者としての役割を担っています。また、ロンドンのキングス・スクール・フォー・トラディショナル・アーツ、ギャリソン・チャペル、トリニティ・ブイ・ワーフでの教育プログラムや文化イベントも運営しています。

詳細については、www.kings-foundation.org/ またはEメール[email protected]をご覧ください。

FormationQについて

FormationQは、量子技術の世界的な普及を支える基盤です。同社は、量子技術がフロンティア研究から実世界での利用へと移行するための制度的な道筋や協力体制を構築しています。FormationQは、一流の教育機関やテクノロジー・パートナーと協力し、人材開発、アプリケーションの形成、エコシステムの調整を促進するプログラムを運営・支援しています。

IonQについて

IonQ, Inc. [NYSE: IONQ]は、コンピューティング、ネットワーキング、センシング、セキュリティの各分野で統合された量子ソリューションを提供する、世界をリードする量子プラットフォームおよびマーチャントサプライヤーです。IonQの最新世代量子コンピュータであるIonQ Tempoは、Amazon Web Services、NVIDIA、Astrazenecaを含む顧客やパートナーが20倍の性能を達成し、創薬、材料科学、金融モデリング、ロジスティクス、サイバーセキュリティ、防衛におけるイノベーションを加速する支援をしてきた最先端システムの最新作です。2025年、同社は2量子ビットのゲート忠実度99.99％を達成し、量子コンピューティング性能の世界記録を打ち立てました 。

メリーランド州カレッジパークに本社を置くIonQは、カリフォルニア州、コロラド州、マサチューセッツ州、テネシー州、ワシントン州、イタリア、韓国、スウェーデン、スイス、カナダ、英国で事業を展開しています。当社の量子コンピューティングサービスは、主要なクラウドプロバイダーすべてを通じてご利用いただけます。また、陸・海・空・宇宙にわたるネットワークおよびセンシング分野のお客様のニーズにも対応しています。IonQは量子プラットフォームをかつてないほど身近でインパクトのあるものにしています。詳細はIonQ.comをご覧ください。

FormationQ メディア連絡先

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Matthew Strebe

FormationQ

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SOURCE FormationQ