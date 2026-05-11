La King's Foundation et FormationQ lancent le programme Harmonious Urban Growth pour aider les villes à planifier une expansion durable à l'aide de l'optimisation quantique

LONDRES et AUSTIN, Texas, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- The King's Foundation et FormationQ annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat visant à montrer comment les villes du Commonwealth peuvent se développer durablement grâce à la technologie quantique.

Baptisé Harmonious Urban Growth: A Health-Optimised Expansion Framework Using Quantum Methods, le partenariat est un programme de trois ans conçu pour aider les villes à se développer de manière durable tout en améliorant la santé des personnes et de la planète. L'initiative intégrera la modélisation informatique avancée, y compris l'optimisation quantique permise par les systèmes à ions piégés d'IonQ, afin d'explorer de nouvelles méthodes de planification des systèmes urbains complexes et de l'urbanisme durable.

Aujourd'hui, environ 1,3 milliard de personnes vivent dans des zones d'habitation non planifiées, et ce nombre devrait augmenter de plus d'un milliard au cours des 30 prochaines années. Lorsque l'expansion urbaine se produit sans cadre de planification, les infrastructures et les services publics peuvent avoir du mal à suivre la croissance de la population, ce qui crée des problèmes à long terme pour la mobilité, la santé publique et la résilience environnementale. Une planification précoce aide les villes à devenir plus agréables à vivre, praticables et durables. Dans de nombreux endroits où la croissance est la plus rapide, les ressources professionnelles en matière de planification sont limitées, alors que la nécessité d'organiser l'expansion urbaine n'a jamais été aussi grande.

Le programme Harmonious Urban Growth s'appuie sur le Rapid Planning Toolkit de la King's Foundation, une méthodologie pratique élaborée avec des partenaires du Commonwealth à la suite de la Declaration on Sustainable Urbanisation (CHOGM 2022). Le Toolkit permet aux maires, aux autorités chargées de l'aménagement du territoire et aux professionnels de l'environnement bâti d'établir des cadres clairs pour une expansion responsable avant qu'il ne devienne difficile d'inverser les tendances en matière d'habitat informel.

Le Toolkit a été testé à Bo, en Sierra Leone, où il a aidé les autorités locales et les parties prenantes de la communauté à éviter le développement dans les zones humides sujettes aux inondations, tout en identifiant les zones praticables et les couloirs d'infrastructure pour une expansion future.

Le programme triennal sera soutenu par des consultants britanniques en urbanisme (Space Syntax), qui apporteront à l'initiative leur connaissance des villes, de la cartographie et des données. En collaboration avec The King's Foundation et FormationQ, ils appliqueront des techniques de modélisation numérique au processus de la boîte à outils, en exploitant la puissance des technologies quantiques d'IonQ pour développer de nouvelles plateformes susceptibles de nous aider à comprendre la complexité des villes.

Ben Bolgar, directeur exécutif des projets à la King's Foundation, déclare :

« Nous sommes ravis de nous associer à FormationQ pour étudier comment notre Rapid Planning Toolkit peut aider les collectivités à se développer durablement dans le monde entier. Nous espérons que le travail de l'équipe de projets de la King's Foundation aura un impact positif sur davantage de communautés ».

Dans le cadre de ce partenariat, FormationQ apportera des capacités de calcul et d'optimisation avancées, en s'appuyant sur la plateforme quantique IonQ, afin de permettre aux planificateurs d'explorer un grand nombre de configurations spatiales potentielles à travers des systèmes interconnectés, notamment des réseaux d'eau, des corridors écologiques, des infrastructures de transport, des centres de quartier et des structures urbaines.

La planification urbaine à travers ces couches implique des décisions combinatoires complexes. Les techniques d'optimisation de pointe, y compris les approches quantiques, peuvent aider à analyser ces interactions plus efficacement et à générer des cadres spatiaux alternatifs qui équilibrent la marchabilité, la résilience environnementale, l'efficacité des infrastructures et l'accessibilité économique.

Nada Hosking, fondatrice et CEO de FormationQ, déclare :

« L'urbanisation rapide est l'un des défis systémiques les plus complexes du 21e siècle. Les villes doivent trouver un équilibre entre la résilience environnementale, la capacité des infrastructures, les opportunités économiques et le bien-être humain. Les progrès de la modélisation informatique, y compris les techniques d'optimisation quantique, offrent de nouveaux moyens d'explorer ces interactions complexes et de soutenir de meilleures décisions de planification ».

La modélisation informatique alimente un processus de planification participative dans lequel les planificateurs, les autorités locales et les représentants des communautés examinent les options spatiales et définissent un cadre privilégié. Les plans proposés peuvent ensuite être testés directement sur le terrain, les rues, les places et les espaces publics étant marqués physiquement sur le sol et cartographiés numériquement pour guider les premiers développements.

En combinant l'informatique quantique, la planification participative et les essais sur le terrain, le programme Harmonious Urban Growth vise à créer un cadre évolutif pour guider l'expansion durable des villes dans les régions qui s'urbanisent rapidement. La collaboration entre la King's Foundation et la FormationQ reflète un engagement commun à soutenir les communautés résilientes et la gestion responsable de l'environnement bâti.

Notes aux rédacteurs

À propos de la King's Foundation

La King's Foundation a été fondée par le Roi Charles III en 1990. La mission principale de l'organisation caritative est de construire des communautés durables et de transformer des vies.

Inspirée par les valeurs de Sa Majesté, la fondation construit et soutient des communautés où les personnes, les lieux et la planète peuvent coexister en harmonie. L'équipe de projets de la fondation travaille tant au niveau national qu'international sur l'engagement des parties prenantes et des communautés, la planification générale et la régénération des communautés. En 35 ans, l'équipe a élaboré des plans pour des centaines de milliers de logements dans des communautés accessibles à pied et a revitalisé toute une série de bâtiments historiques. Outre sa présence au Royaume-Uni, la fondation réalise des projets dans plus d'une douzaine de sites à travers le monde.

La King's Foundation a son siège dans son projet de régénération phare, Dumfries House à Ayrshire, en Écosse, et assure la garde d'autres sites royaux historiques, notamment les jardins de Highgrove et le château de Mey. L'organisation caritative gère également des programmes éducatifs et des événements culturels à Londres, à la King's School for Traditional Arts, à la Garrison Chapel et à Trinity Buoy Wharf.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kings-foundation.org / ou envoyer un courriel à [email protected].

À propos de FormationQ

FormationQ est la couche d'habilitation pour l'adoption du quantique à l'échelle mondiale. L'entreprise crée les voies institutionnelles et les structures de collaboration permettant aux technologies quantiques de passer de la recherche exploratoire à l'utilisation dans le monde réel. En collaboration avec des institutions et des partenaires technologiques de premier plan, FormationQ gère et soutient des programmes qui favorisent le développement des talents, la formation d'applications et la coordination de l'écosystème par des moyens qui peuvent être gouvernés, fiables et soutenus sur la durée.

À propos d'IonQ

IonQ, Inc. [NYSE : IONQ] est la plateforme quantique de référence au niveau mondial, fournissant des solutions quantiques intégrées de calcul, réseaux, capteurs et sécurité. L'ordinateur quantique de nouvelle génération d'IonQ, l'IonQ Tempo, est le dernier né d'une gamme de systèmes de pointe qui ont aidé des clients et des partenaires tels qu'Amazon Web Services, NVIDIA et AstraZeneca à atteindre des performances 20x supérieures et à accélérer l'innovation dans la découverte de médicaments, la science des matériaux, la modélisation financière, la logistique, la cybersécurité et la défense. En 2025, l'entreprise a atteint une fidélité de 99,99 % pour les portes à deux qubits, établissant ainsi un record mondial en matière de performances informatiques quantiques.

Basé à College Park, dans le Maryland, IonQ est présent en Californie, au Colorado, au Massachusetts, au Tennessee, à Washington, en Italie, en Corée du Sud, en Suède, en Suisse, au Canada et au Royaume-Uni. Nos services d'informatique quantique sont disponibles auprès des principaux fournisseurs de services cloud, et nous répondons également aux besoins des clients en matière de réseaux et de détection sur terre, en mer, dans l'air et dans l'espace. IonQ permet aux plateformes quantiques d'atteindre des niveaux sans précédent en termes d'accessibilité et d'efficacité. Pour en savoir plus, consultez le site IonQ.com.

FormationQ, contacts avec les médias

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Matthew Strebe

FormationQ

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