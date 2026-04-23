TMGM تعلن تسجيل حجم تداول قياسي بقيمة 3 تريليونات دولار أمريكي في مارس 2026

سيدني، 23 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت TMGM اليوم أنها سجلت إجمالي حجم تداول بلغ نحو 3 تريليونات دولار أمريكي في مارس 2026، مسجلةً بذلك أعلى حجم تداول شهري في تاريخ الشركة.

يعكس هذا الارتفاع زيادةً في نشاط التداول خلال فترة اتسمت بارتفاع تقلبات السوق. تركّز نشاط التداول بصورة رئيسية في العقود مقابل الفروقات على الذهب (XAUUSD)، التي استحوذت على نحو 80% من إجمالي حجم التداول، لتصبح المحرك الرئيسي للأداء الإجمالي.

وظلت العقود مقابل الفروقات على الذهب في صميم نشاط السوق طوال شهر مارس، بدعم من استمرار التقلبات وتغير الظروف الاقتصادية الكلية. وباعتباره أصلَ ملاذٍ آمناً معترفاً به على نطاق واسع، ظل الذهب يحظى بإقبال مستمر، فيما أوجدت تحركات الأسعار مزيداً من فرص التداول في الأسواق العالمية.

إلى جانب العقود مقابل الفروقات على الذهب، رصدت TMGM استمرار النشاط في أدوات أخرى ضمن فئة العقود مقابل الفروقات، بما في ذلك مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل ناسداك (NAS100) والعقود مقابل الفروقات على الأصول الرقمية مثل بيتكوين (BTCUSD). ورغم إسهامها بحصة أقل من إجمالي الحجم، ظلت هذه الأدوات تُتداول بنشاط، بما يعكس مشاركة أوسع في أسواق متعددة.

تشير أنماط التداول الإجمالية إلى تركز النشاط في أدوات عالية السيولة، مع توزيعه عبر أصول تستجيب بصورة أكثر مباشرة لتحركات الأسعار قصيرة الأجل. كما تعكس بيانات TMGM هذه البيئة السوقية الأوسع، حيث دعمت التقلبات زيادة المشاركة عبر منتجات التداول الرئيسية.

«يعكس هذا الإنجاز استمرار المشاركة خلال فترة اتسمت بظروف سوقية نشطة. وقد رصدنا نشاط تداول قوياً طوال شهر مارس، ولا سيما في العقود مقابل الفروقات على الذهب، إذ أوجدت تحركات الأسعار مزيداً من فرص التداول»، بحسب TMGM.

ومع تطور أوضاع السوق، تواصل TMGM إتاحة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، بما يدعم العملاء في التعامل مع فترات التقلب بثبات وموثوقية.

نبذة عن TMGM

تأسست مجموعة TMGM في عام 2013 في سيدني، أستراليا، وهي الشريك الإقليمي الرسمي لنادي تشيلسي لكرة القدم. وبصفتها وسيطاً يوفّر إمكانية تداول المنتجات المالية العالمية، فإن TMGM خاضعة للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، ولجنة الخدمات المالية في فانواتو (VFSC)، ولجنة الخدمات المالية في موريشيوس، وهيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA).

بيان إخلاء المسؤولية: ينطوي الاستثمار في المنتجات ذات الرافعة المالية على مخاطر مرتفعة، وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين. ليس لديك أي مصلحة في الأصل الأساسي. يُرجى قراءة اتفاقية العميل ووثائق الإفصاح الأخرى الواردة على موقعنا الإلكتروني. المعلومات الواردة أعلاه مقدمة من مجموعة TMGM (Trademax Australia Limited، رقم الأعمال التجارية الأسترالية (ABN) 76 162 331 311، رخصة الخدمات المالية الأسترالية (AFSL) 436416، Trademax Global Markets (SE) Limited، رقم الترخيص لدى هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA) SD224، Trademax Global Limited، VFSC 40356، وTrademax Global Markets (International) Pty Ltd، رقم الشركة 195323، رقم ترخيص تاجر استثمار في موريشيوس (GB22201012.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2963144/0421___EN_01.jpg

للتواصل: 81866498 ،[email protected] ،Li Yuting