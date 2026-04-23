TMGM odnotowuje rekordowe obroty na poziomie 3 bilionów USD w marcu 2026 r.

SYDNEY, 23 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma TMGM ogłosiła dzisiaj, że odnotowano łączne obroty w wysokości około 3 bilionów USD w marcu tego roku, co oznacza najwyższą miesięczną wartość obrotów w historii spółki.

Wzrost ten odzwierciedla zwiększoną aktywność transakcyjną w okresie nasilonych wahań rynkowych. Aktywność transakcyjna głównie skoncentrowana była wokół kontraktów terminowych na złoto (XAUUSD), które odpowiadają za blisko 80% łącznego wolumenu obrotów, co sprawiło, że jest to główna siła napędowa osiągniętych wyników.

Kontrakty terminowe (CFD) na złoto stanowiły trzon aktywności rynkowej w marcu, co było spowodowane dalszymi wahaniami i zmiennymi warunkami makroekonomicznymi. Ponieważ są to aktywa powszechnie uznawane za bezpieczne, ich udział utrzymał się na wysokim poziomie, przy czym wahania cen generowały zwiększone możliwości transakcyjne na rynkach globalnych.

Oprócz kontraktów terminowych na złoto, firma TMGM odnotowała stabilną aktywność w obszarze innych instrumentów CFD, w tym tych obejmujących główne indeksy giełdowe, takie jak Nasdaq (NAS100), i aktywa cyfrowe CFD, takie jak Bitcoin (BTCUSD). Chociaż mają one mniejszy udział w łącznych obrotach, instrumenty te były przedmiotem aktywnej działalności transakcyjnej, co pokazuje szersze zaangażowanie na różnorodnych rynkach.

Ogólne tendencje w obszarze transakcji wskazują na koncentrację na wysoko płynnych instrumentach, gdzie aktywność rozkłada się na aktywa, które bardziej bezpośrednio reagują na ruchy cen. Dane TMGM odzwierciedlają to szersze środowisko rynkowe, gdzie zmienność wpływa na zwiększony udział inwestorów w zakresie kluczowych produktów inwestycyjnych.

„Osiągnięcie to odzwierciedla nieustanny udział inwestorów w okresie dynamicznych warunków rynkowych. Zaobserwowaliśmy wysoką aktywność transakcyjną w marcu, w szczególności w kontraktach terminowych na złoto, ponieważ wahania cen stworzyły większe możliwości zaangażowania" - powiedział przedstawiciel TMGM.

Podczas gdy warunki rynkowe ulegają zmianie, TMGM nadal zapewnia dostęp do światowych rynków finansowych, wspierając klientów, którzy poruszają się w zmiennym środowisku dzięki stałości i niezawodności.

Założona w 2013 r. w Sydney (Australia) TMGM Group jest oficjalnym regionalnym partnerem klubu piłkarskiego Chelsea. Jako broker świadczący usługi w zakresie handlu globalnymi produktami finansowymi, TMGM podlega nadzorowi takich organów regulacyjnych jak ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius i FSA (Seszele).

Zastrzeżenie: Inwestowanie w produkty oparte na mechanizmie dźwigni niesie ze sobą wysokie ryzyko i nie jest odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestor nie ma udziałów w aktywach bazowych. Firma prosi, aby zapoznać się z Umową klienta i innymi dokumentami informacyjnymi znajdującymi się na jej stronie internetowej. Źródłem powyższej informacji jest TMGM Group (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (SE) Limited, nr licencji FSA: SD224, Trademax Global Limited, VFSC 40356 i Trademax Global Markets (International) Pty Ltd, nr w rejestrze spółek: 195323, nr licencji firmy inwestycyjnej na Mauritiusie: GB22201012).

