I rapporti TMGM registrano un volume di trading di 3 trilioni di dollari nel marzo 2026

SYDNEY, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ -- TMGM ha annunciato oggi di aver registrato un volume totale di trading di circa 3 trilioni di dollari nel marzo 2026, segnando il volume mensile più alto nella storia dell'azienda.

L'incremento riflette l'intensa attività di trading in un periodo di accentuata volatilità del mercato. L'attività di trading si è concentrata principalmente sui CFD sull'oro (XAUUSD), che hanno rappresentato circa l'80% del volume totale degli scambi, posizionandosi come motore dominante della performance complessiva.

I CFD sull'oro sono rimasti al centro dell'attività di mercato per tutto il mese di marzo, sostenuti dalla continua volatilità e dalle mutevoli condizioni macroeconomiche. In quanto bene rifugio ampiamente riconosciuto, ha registrato una partecipazione costante, con fluttuazioni di prezzo che hanno generato maggiori opportunità di trading sui mercati globali.

Oltre ai CFD sull'oro, TMGM ha registrato un'attività costante su altri strumenti CFD, inclusi i principali indici azionari come il Nasdaq (NAS100) e i CFD su asset digitali come il Bitcoin (BTCUSD). Sebbene rappresentino una quota minore del volume complessivo, questi strumenti hanno continuato a essere oggetto di scambi intensi, a testimonianza di un coinvolgimento più ampio su diversi mercati.

I modelli di trading complessivi indicano una concentrazione in strumenti altamente liquidi, con un'attività distribuita su asset che reagiscono in modo più diretto alle fluttuazioni di prezzo a breve termine. I dati di TMGM rispecchiano questo contesto di mercato più ampio, in cui la volatilità ha favorito una maggiore partecipazione nei principali prodotti di trading.

"Questo traguardo riflette la partecipazione costante in un periodo di forte dinamicità del mercato. Abbiamo osservato un'intensa attività di trading per tutto il mese di marzo, in particolare nei CFD sull'oro, poiché la volatilità dei prezzi ha creato maggiori opportunità di partecipazione", ha affermato TMGM.

Con l'evolversi delle condizioni di mercato, TMGM continua a offrire accesso ai mercati finanziari globali, supportando i clienti nell'affrontare i periodi di volatilità con coerenza e affidabilità.

Informazioni su TMGM

Fondato nel 2013 a Sydney, in Australia, TMGM Group è il partner regionale ufficiale del Chelsea Football Club. In qualità di broker che offre trading di prodotti finanziari globali, TMGM è regolamentato da ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius e FSA (Seychelles).

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