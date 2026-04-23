TMGM รายงานปริมาณการเทรดพุ่งทะลุ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นประวัติการณ์ ในเดือนมีนาคม 2569
23 Apr, 2026, 10:00 CST
ซิดนีย์ 23 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- TMGM ประกาศความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ด้วยยอดปริมาณการเทรดรวม ประจำเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งสูงถึงประมาณ 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และถือเป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา
การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนี้สะท้อนถึงกิจกรรมการเทรดที่คึกคักท่ามกลางสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง โดยปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ใน Gold CFDs (XAUUSD) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของปริมาณทั้งหมด และเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันผลประกอบการโดยรวม
Gold CFDs ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมในตลาดตลอดเดือนมีนาคม โดยได้รับแรงหนุนจากความผันผวนที่ต่อเนื่อง และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลงไป ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย และได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งได้ดึงดูดการเทรดอย่างต่อเนื่องจากจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาที่สร้างโอกาสทำกำไรในตลาดทั่วโลก
นอกเหนือจาก Gold CFDs แล้ว TMGM ยังพบกิจกรรมการเทรดที่สม่ำเสมอในตราสาร CFD อื่นๆ อาทิ ดัชนีหุ้นหลักอย่าง Nasdaq (NAS100) และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin (BTCUSD) แม้จะมีสัดส่วนปริมาณน้อยกว่าทองคำ แต่ตราสารเหล่านี้ยังคงมีการเทรดอย่างคึกคัก โดยสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ลงทุนที่ครอบคลุมในหลายตลาด
รูปแบบการเทรดโดยรวมชี้ให้เห็นว่า ผู้ลงทุนให้ความสำคัญกับตราสารที่มีสภาพคล่องสูง โดยเฉพาะสินทรัพย์ที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นโดยตรง โดยข้อมูลของ TMGM ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของตลาดในวงกว้างที่ความผันผวนเป็นแรงส่งให้มีการเข้าร่วมเทรดในผลิตภัณฑ์การเทรดหลักๆ เพิ่มมากขึ้น
"ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวสูง เราพบกิจกรรมการเทรดที่แข็งแกร่งตลอดเดือนมีนาคม โดยเฉพาะใน Gold CFDs เนื่องจากความผันผวนของราคาได้สร้างโอกาสในการเข้าทำกำไรมากขึ้น" TMGM ระบุ
TMGM ยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบการเข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลก ท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมสนับสนุนลูกค้าให้ก้าวข้ามช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนด้วยบริการที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ
TMGM Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการในระดับภูมิภาคของ Chelsea Football Club โดย TMGM เป็นโบรกเกอร์ผู้ให้บริการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินระดับโลก ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ASIC (ออสเตรเลีย), VFSC (วานูอาตู), FSC มอริเชียส และ FSA (เซเชลส์)
ข้อสงวนสิทธิ์: การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกประเภท คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง โปรดอ่านข้อตกลงลูกค้า และเอกสารเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดย TMGM Group (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (SE) Limited, หมายเลขใบอนุญาต FSA SD224, Trademax Global Limited, VFSC 40356 & Trademax Global Markets (International) Pty Ltd, เลขที่บริษัท 195323, ใบอนุญาตผู้ค้าหลักทรัพย์การลงทุนของมอริเชียส เลขที่ GB22201012)
