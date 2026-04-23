TMGM báo cáo khối lượng giao dịch kỷ lục 3.000 tỷ USD trong tháng 3 năm 2026

SYDNEY, ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- TMGM hôm nay công bố đã ghi nhận tổng khối lượng giao dịch khoảng 3.000 tỷ USD trong tháng 3 năm 2026, đánh dấu khối lượng giao dịch hàng tháng cao nhất trong lịch sử công ty.

Mức tăng này phản ánh hoạt động giao dịch tăng cao trong giai đoạn thị trường biến động mạnh. Hoạt động giao dịch chủ yếu tập trung vào các hợp đồng chênh lệch vàng (XAUUSD), đóng góp khoảng 80% tổng khối lượng giao dịch, qua đó trở thành động lực chính thúc đẩy hiệu suất tổng thể.

Hợp đồng chênh lệch (CFD) vàng tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong hoạt động thị trường suốt tháng 3, được thúc đẩy bởi sự biến động liên tục và những thay đổi trong điều kiện kinh tế vĩ mô. Là một tài sản trú ẩn an toàn được công nhận rộng rãi, vàng ghi nhận sự tham gia ổn định, với các biến động giá tạo ra nhiều cơ hội giao dịch hơn trên khắp các thị trường toàn cầu.

Bên cạnh CFD vàng, TMGM cũng quan sát thấy hoạt động giao dịch liên tục ở các công cụ CFD khác, bao gồm các chỉ số chứng khoán lớn như Nasdaq (NAS100) và các CFD tài sản số như Bitcoin (BTCUSD). Mặc dù đóng góp tỷ trọng nhỏ hơn trong tổng khối lượng, các công cụ này vẫn được giao dịch tích cực, phản ánh mức độ tham gia rộng hơn trên nhiều thị trường.

Nhìn chung, các mô hình giao dịch cho thấy sự tập trung vào các công cụ có tính thanh khoản cao, với hoạt động phân bổ trên các tài sản phản ứng trực tiếp hơn với các biến động giá ngắn hạn. Dữ liệu của TMGM phản ánh bức tranh toàn cảnh thị trường này, nơi biến động đã thúc đẩy sự tham gia gia tăng vào các sản phẩm giao dịch chủ chốt.

"Cột mốc này phản ánh mức độ tham gia liên tục trong giai đoạn điều kiện thị trường sôi động. Chúng tôi đã quan sát thấy hoạt động giao dịch mạnh mẽ trong suốt tháng 3, đặc biệt ở CFD vàng, khi các biến động giá tạo ra nhiều cơ hội giao dịch hơn", TMGM cho biết.

Trong bối cảnh điều kiện thị trường thay đổi, TMGM tiếp tục cung cấp quyền truy cập vào các thị trường tài chính toàn cầu, hỗ trợ khách hàng ứng phó với giai đoạn biến động một cách nhất quán và đáng tin cậy.

Giới thiệu về TMGM

Được thành lập vào năm 2013 tại Sydney, Australia, TMGM Group là Đối tác khu vực chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Chelsea. Là nhà môi giới cung cấp dịch vụ giao dịch các sản phẩm tài chính toàn cầu, TMGM được giám sát bởi ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius và FSA (Seychelles).

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đầu tư vào các sản phẩm có đòn bẩy tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Bạn không có quyền sở hữu đối với tài sản cơ sở.

