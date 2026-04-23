TMGM Lapor Volum Dagangan USD 3 Trilion Mencatat Rekod pada Mac 2026

SYDNEY, 23 April 2026 /PRNewswire/ -- TMGM hari ini mengumumkan bahawa ia mencatatkan volum dagangan keseluruhan kira-kira USD 3 trilion pada Mac 2026, sekali gus menjadi volum dagangan bulanan tertinggi dalam sejarah syarikat.

Peningkatan ini mencerminkan aktiviti perdagangan yang tinggi dalam tempoh ketidaktentuan pasaran yang meningkat. Aktiviti perdagangan tertumpu terutamanya dalam CFD emas (XAUUSD), yang menyumbang kira-kira 80% daripada volum dagangan keseluruhan, menjadikannya pemacu dominan bagi prestasi keseluruhan.

CFD emas kekal sebagai tumpuan aktiviti pasaran sepanjang Mac, disokong oleh ketidaktentuan berterusan dan perubahan keadaan makroekonomi. Sebagai aset selamat yang diiktiraf secara meluas, ia menyaksikan penyertaan berterusan, dengan pergerakan harga menghasilkan peningkatan peluang perdagangan merentasi pasaran global.

Di samping CFD emas, TMGM turut memerhatikan aktiviti berterusan merentasi instrumen CFD lain, termasuk indeks ekuiti utama seperti Nasdaq (NAS100) dan CFD aset digital seperti Bitcoin (BTCUSD). Walaupun menyumbang bahagian yang lebih kecil daripada jumlah keseluruhan, instrumen ini kekal aktif didagangkan, mencerminkan penglibatan lebih luas merentasi pelbagai pasaran.

Corak perdagangan keseluruhan menunjukkan penumpuan pada instrumen yang sangat cair, dengan aktiviti diagihkan merentasi aset yang lebih bertindak balas secara langsung kepada pergerakan harga jangka pendek. Data TMGM mencerminkan persekitaran pasaran yang lebih luas ini, yang melaluinya ketidaktentuan menyokong peningkatan penyertaan merentasi produk dagangan utama.

"Pencapaian ini mencerminkan penyertaan berterusan dalam tempoh keadaan pasaran yang aktif. Kami memerhatikan aktiviti perdagangan yang kukuh sepanjang Mac, khususnya dalam CFD emas, apabila pergerakan harga mencipta lebih banyak peluang untuk penglibatan," kata TMGM.

Seiring pengembangan keadaan pasaran, TMGM terus menyediakan akses kepada pasaran kewangan global, menyokong pelanggan ketika mereka mengharungi tempoh ketidaktentuan dengan konsisten dan andal.

Latar Belakang TMGM

Ditubuhkan pada 2013 di Sydney, Australia, TMGM Group ialah Rakan Serantau Rasmi Chelsea Football Club. Sebagai broker yang menyediakan perdagangan produk kewangan global, TMGM dikawal selia oleh ASIC (Australia), VFSC (Vanuatu), FSC Mauritius, dan FSA (Seychelles).

Penafian: Melabur dalam produk berleveraj melibatkan risiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua pelabur. Anda tidak mempunyai kepentingan dalam aset asas. Sila baca Perjanjian Pelanggan dan dokumen pendedahan lain yang disediakan di laman web kami. Maklumat di atas disediakan oleh TMGM Group (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (SE) Limited, nombor lesen FSA SD224, Trademax Global Limited, VFSC 40356 & Trademax Global Markets (International) Pty Ltd, No. Syarikat 195323, No. Lesen Peniaga Pelaburan Mauritius GB22201012).

