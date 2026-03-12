Univar Solutions تُوسّع شراكتها مع SI Group لتوزيع مضافات الأداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

إسطنبول، 11 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Univar Solutions B.V.، الشركة التابعة لـ Univar Solutions LLC (المشار إليها فيما يلي بـ"Univar Solutions" أو "الشركة")، وهي مزود عالمي رائد للحلول في مجال المكونات المتخصصة والكيماويات المتخصصة، اليوم عن توقيع اتفاقية توزيع موسّعة من خلال قطاع Ingredients + Specialties لدى Univar Solutions مع SI Group، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المواد عالية الأداء. وتشمل الاتفاقية مع SI Group محفظتها من مضافات البلاستيك والمواد اللاصقة، ومضادات الأكسدة، والمثبتات، ومثبتات الأشعة فوق البنفسجية، ومعدلات الصدم، في أسواق مختارة ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا*.

وقال ماثيو أوليفر، النائب الأول لرئيس قطاع المواد عالية الأداء على المستوى العالمي في Univar Solutions: "تواصل شراكتنا مع SI Group التطور بطرق واعدة. إن توسيع إتاحة تقنيات مضافات المطاط والبلاستيك التي تقدمها SI Group في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يعزز قدرتنا على توفير المواد عالية الأداء التي يحتاجها العملاء لتحسين كفاءة المعالجة، والاستقرار الحراري، وإطالة العمر التشغيلي للمنتج، والحماية، والمتانة الإجمالية للمنتج. ويدعم هذا التوسع أيضًا استراتيجيتنا الرامية إلى توفير مجموعة أوسع من الحلول المتخصصة لمصنّعي البوليمرات والمضافات ومواد البلاستيك."

ويُعزز التعاون المتنامي بين Univar Solutions وSI Group التزام الشركتين بتقديم حلول متخصصة مبتكرة وعالية الأداء ومستدامة لصناعات البلاستيك والمطاط. ومن خلال الجمع بين تقنيات المضافات المتقدمة من SI Group وشبكة التوزيع والدعم الفني من Univar Solutions، سيستفيد العملاء من وصول أكثر سلاسة إلى مجموعة أوسع من المواد المصممة لتحسين المتانة والكفاءة والمسؤولية البيئية. وتهدف الشركتان معًا إلى تسريع وتيرة التصنيع الصناعي من خلال الجيل التالي من حلول البوليمرات ومضادات الأكسدة والمثبتات.

وقال بول تيلي، النائب الأول لرئيس قطاع المبيعات وتطوير الأعمال في SI Group: "بالتعاون مع فريق قطاع Ingredients + Specialties لدى Univar Solutions، نركز على تقديم حلول عالية الأداء للمطاط والبلاستيك للعملاء في تركيا، فضلًا عن حلول البلاستيك المتقدمة في منطقة أيبيريا. وتعزز هذه الاتفاقية قدرتنا على تطوير مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة وتسويقها تجاريًا في سوق متنامية، وذلك إلى جانب شريك موثوق يتمتع بخبرة عميقة في مجال المواد عالية الأداء."

ويحصل عملاء وموردو المكونات المتخصصة لدى Univar Solutions على الدعم من خلال مراكز الحلول العالمية التابعة للشركة، بما في ذلك مركزها الإقليمي الرئيسي في مدينة إيسن الألمانية، حيث تعمل الفرق على تطوير حلول فنية مخصصة لتلبية متطلبات الأداء المتطورة والمتطلبات التنظيمية. ويقدم هذا القطاع خدمات شاملة في تطوير المنتجات، ودعم تطوير التركيبات، والخبرة في سلاسل الإمداد، لمساعدة العملاء على تسريع الابتكار والنجاح في الأسواق التنافسية.

لمزيد من المعلومات حول أعمال Univar Solutions في مجال المواد عالية الأداء ومضافات المطاط والبلاستيك، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.

* تشمل أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المشمولة في اتفاقية التوزيع: تركيا لمضافات أداء المطاط والبلاستيك، ومنطقة أيبيريا لمضافات أداء البلاستيك ومضادات الأكسدة والمثبتات ومثبتات الأشعة فوق البنفسجية ومعدلات الصدم.

نبذة عن Univar Solutions

Univar Solutions هي شركة عالمية رائدة متخصصة في توزيع المواد الكيميائية والمكونات تمثل محفظة رائدة من كبار المنتجين في العالم. وبفضل امتلاكها أحد أكبر أساطيل النقل الخاصة وقوة المبيعات الفنية في القطاع، إلى جانب خبرتها اللوجستية التي لا تضاهى، ومعرفتها العميقة بالسوق والمتطلبات التنظيمية، وكفاءتها في تطوير التركيبات والصيغ، وأدواتها الرقمية الرائدة، تحتل الشركة مكانة متقدمة تُمكّنها من تقديم حلول مخصصة وخدمات ذات قيمة مضافة لطيف واسع من الأسواق والصناعات والتطبيقات. وسعيًا لتحقيق غايتها المتمثلة في المساعدة على الحفاظ على صحة المجتمعات وتغذيتها ونظافتها وسلامتها، تلتزم Univar Solutions بمساعدة عملائها ومورديها على الابتكار، انطلاقًا من مبدأ النمو معًا (Growing Together). لمزيد من المعلومات: .univarsolutions.com

نبذة عن قطاع Ingredients + Specialties لدى Univar Solutions

يقدم قطاع Ingredients + Specialties لدى Univar Solutions أفضل المنتجات والكفاءات والنتائج للعملاء والموردين المتخصصين الساعين إلى تلبية متطلبات الحياة العصرية. ومن خلال الجمع بين العلم والابتكار والخبرة العميقة إلى جانب محفظة متخصصة رائدة، يسعى القطاع إلى إيجاد الحلول اللازمة لتحسين حياة المجتمعات حول العالم بأمان وكفاءة. لمزيد من المعلومات: .univarsolutions.com

نبذة عن SI Group

SI Group شركة عالمية رائدة في مجال مضافات الأداء وحلول المعالجة والمواد الكيميائية الوسيطة. وتُمثّل كيماويات SI Group حلولًا أساسية تعزز جودة وأداء السلع الصناعية والاستهلاكية في صناعات البلاستيك، والمطاط والمواد اللاصقة، والوقود ومواد التشحيم، والطلاءات، وحقول النفط. يقع مقرها الرئيسي في مدينة ذا وودلاندز بولاية تكساس، وتُدير 18 منشأة تصنيع موزعة على ثلاث قارات، وتخدم عملاء في أكثر من 80 دولة، يدعمها نحو 1,500 موظف في مختلف أنحاء العالم. وانطلاقًا من شغفها بالسلامة والكيمياء والاستدامة وتحقيق نتائج استثنائية، تسعى SI Group إلى الابتكار لخلق قيمة طويلة الأمد من أجل مستقبل أفضل. لمزيد من المعلومات: .www.siigroup.com

البيانات والمعلومات التطلعية

يحتوي هذا البيان على "بيانات مستقبلية" بموجب القانون المعمول به فيما يتعلق بالبنود المالية والتشغيلية المتعلقة بأعمال "الشركة". يمكن تحديد البيانات التطلعية بشكل عام بكلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "يسعى"، "ينوي"، "يخطط"، "يقدّر"، "ينتظر" أو غيرها من المصطلحات المماثلة. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان مقيّدة بهذه اللغة التحذيرية.

تخضع البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة، والعديد منها قد يكون خارج نطاق سيطرة الشركة، والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم تحقيق التوقعات أو يمكن أن تؤثر بشكل كبير وسلبي على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج العمليات أو التدفقات النقدية. بالرغم من أن البيانات التطلعية قائمة على ما تعتقد الإدارة أنه افتراضات منطقية، فإننا نحذركم أن البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ليست ضمانًا للأحداث أو النتائج المستقبلية، وأن الأحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف جوهريًا عن تلك الأحداث أو النتائج الواردة أو المقترحة في المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي. للحصول على معلومات إضافية بشأن العوامل التي يمكن أن تؤثر على "الشركة"، يُرجى الاطلاع على أحدث تقرير سنوي للشركة وغيره من التقارير المالية، بما في ذلك المعلومات الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر". تمثل أي بيانات تطلعية وجهات نظر "الشركة" فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي وينبغي عدم الاعتماد عليها على أنها تمثل وجهات نظر "الشركة" اعتبارًا من أي تاريخ لاحق، ولا تتعهد "الشركة" بأي التزام، بخلاف ما قد يقتضيه القانون، لتحديث أي بيان تطلعي.

