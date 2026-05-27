شركة Univar Solutions تعزز شراكتها الإستراتيجية مع Dow لتوريد إضافات السيليكون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)

إسن، ألمانيا, 27 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Univar Solutions B.V.، التابعة لـ Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" أو "الشركة")، وهي مزود عالمي رائد للحلول في مجال المكونات والكيماويات المتخصصة، اليوم أن قطاع Ingredients + Specialties التابع لـ Univar Solutions قد وسّع شراكته الإستراتيجية طويلة الأمد مع شركة Dow ‏(مؤشر بورصة نيويورك: DOW). بموجب الاتفاقية الجديدة، ستتولى الشركة توزيع إضافات السيليكون الخاصة بشركة Dow والمخصصة للبلاستيك والمواد المركبة في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)*.

قال Matthew Oliver، النائب الأول لرئيس المواد عالية الأداء في Univar Solutions: "تقوم شراكتنا مع Dow على مبادئ مشتركة تتمثل في نجاح العملاء وتقديم القيمة من خلال حلول مبتكرة تركز على التطبيقات العملية". "يمثل التوسع في إضافات السيليكون الخاصة بالبلاستيك والمواد المركبة خطوة طبيعية تالية، تتيح لنا تقديم تقنيات سيليكون متقدمة تساعد العملاء على تحقيق أهداف الأداء والاستدامة".

تعزز الاتفاقية الإستراتيجية مكانة الشركتين الريادية في مجال الحلول المتخصصة للمواد المتقدمة. كما سيوسّع هذا التعاون إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من إضافات السيليكون المتقدمة المصممة لتحسين عمليات التصنيع والمتانة وكفاءة استخدام الموارد في تطبيقات البلاستيك والمواد المركبة. تتمتع شركة Dow بخبرة تمتد لعقود في ابتكارات السيليكون، في حين توفر Univar Solutions معرفة تجارية عميقة، وإدارة متقدمة للمنتجات، وخبرات بيع رائدة، ودعمًا فنيًا للتطبيقات. معًا، ستقدم الشركتان حلولًا كيميائية متخصصة ومصممة خصيصًا لمساعدة المصنّعين على تعزيز الكفاءة التشغيلية.

يلعب مركز حلول إسن التابع لشركة Univar Solutions دورًا محوريًا في دفع الابتكار عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال التعاون الوثيق مع الموردين مثل Dow لتطوير حلول قائمة على التطبيقات لأسواق الطلاءات والمواد اللاصقة ومواد العزل والإيلاستومرات (CASE)، والمطاط، والبلاستيك. بالاستفادة من محفظة متخصصة رائدة، وشبكة توزيع عالمية، ودعم مبيعات محلي، وخبرات في سلاسل الإمداد، يقدّم قطاع Ingredients + Specialties التابع لشركة Univar Solutions تجربة متكاملة للعملاء تمتد من تطوير المنتجات وحتى التوسع التجاري.

*تشمل الأسواق المشمولة باتفاقية التوزيع ما يلي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، لاتفيا، لوكسمبورغ، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، هولندا، تركيا، والمملكة المتحدة

نبذة عن Univar Solutions

شركة Univar Solutions هي موزّع عالمي رائد للمواد الكيميائية المتخصصة والمكونات، وتوفر محفظة متميزة من أبرز المنتجين في العالم. بفضل امتلاكها أحد أكبر أساطيل النقل الخاصة في القطاع، وإحدى أكبر قوى المبيعات الفنية فيه، إلى جانب خبرات لوجستية لا تضاهى، ومعرفة عميقة بالسوق واللوائح التنظيمية، وقدرات في تطوير التركيبات والوصفات، وأدوات رقمية رائدة، تتمتع الشركة بموقع قوي يتيح لها تقديم حلول مصممة خصيصًا وخدمات ذات قيمة مضافة إلى مجموعة واسعة من الأسواق والقطاعات والتطبيقات. انطلاقًا من هدفها المتمثل في المساعدة في الحفاظ على صحة المجتمعات، وتوفير الغذاء لها، والحفاظ على نظافتها وسلامتها، تلتزم Univar Solutions بمساعدة العملاء والمورّدين على الابتكار والتركيز على Growing Together. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة univarsolutions.com.

نبذة عن قطاع Ingredients + Specialties لدى Univar Solutions

يقدم قطاع Ingredients + Specialties لدى Univar Solutions أفضل المنتجات والكفاءات والنتائج للعملاء والموردين المتخصصين الساعين إلى تلبية متطلبات الحياة العصرية. ومن خلال الجمع بين العلم والابتكار والخبرة العميقة إلى جانب محفظة متخصصة رائدة، يسعى القطاع إلى إيجاد الحلول اللازمة لتحسين حياة المجتمعات حول العالم بأمان وكفاءة. لمزيد من المعلومات: univarsolutions.com.

