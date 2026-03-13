Univar Solutions, EMEA Bölgesinde Performans Katkı Maddeleri Dağıtımı için SI Group ile Ortaklığını Genişletiyor

Univar Solutions Performans Malzemeleri Küresel Kıdemli Başkan Yardımcısı Matthew Oliver, "SI Group ile ortaklığımız heyecan verici şekillerde gelişmeye devam ediyor" dedi. "SI Group'un kauçuk ve plastik katkı maddesi teknolojilerine EMEA'da erişimin genişletilmesi, müşterilerin işleme verimliliğini, termal kararlılığı, ürün ömrünü, korumayı ve genel ürün dayanıklılığını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları yüksek kaliteli performans malzemelerini sunma becerimizi güçlendiriyor. Bu genişleme aynı zamanda polimer, katkı maddesi ve plastik üreticileri için daha da geniş bir yelpazede özel çözümler sunma stratejimizi de destekliyor."

Univar Solutions ve SI Group arasındaki büyüyen işbirliği, şirketlerin plastik ve kauçuk sektörleri için yenilikçi, yüksek performanslı ve sürdürülebilir özel çözümler sunma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor. SI Group'un gelişmiş katkı maddesi teknolojilerini Univar Solutions'ın dağıtım ağı ve teknik desteğiyle eşleştiren müşteriler, dayanıklılığı, verimliliği ve çevresel sorumluluğu artırmak için tasarlanmış daha geniş bir malzeme yelpazesine kolay erişim elde edecekler. Şirketler birlikte, yeni nesil polimer, antioksidan ve stabilizatör çözümleriyle endüstriyel üretim performansını hızlandırmayı hedefliyor.

SI Group satış ve iş geliştirme kıdemli başkan yardımcısı Paul Tilley, "Univar Solutions'ın Ingredients + Specialties ekibiyle işbirliği içinde, Türkiye'deki müşterilere yüksek performanslı kauçuk ve plastik çözümlerinin yanı sıra İberya'da gelişmiş plastik çözümleri sunmaya odaklandık" dedi. "Bu anlaşma, performans malzemeleri konusunda derin uzmanlığa sahip güvenilir bir ortakla birlikte büyüyen bir pazarda geniş bir yelpazede özel ürünler geliştirme ve ticarileştirme becerimizi güçlendiriyor."

Univar Solutions'ın özel bileşen müşterileri ve tedarikçileri, ekiplerin değişen performans beklentilerine ve mevzuat gerekliliklerine göre uyarlanmış teknik çözümler geliştirdiği Essen, Almanya'daki bölgesel amiral gemisi de dahil olmak üzere küresel Çözüm Merkezleri aracılığıyla desteklenmektedir. İşletme, müşterilerin inovasyonu hızlandırmasına ve rekabetçi pazarlarda başarılı olmasına yardımcı olmak için kapsamlı ürün geliştirme, formülasyon desteği ve tedarik zinciri uzmanlığı sunmaktadır.

Univar Solutions'ın performans malzemeleri ve kauçuk ve plastik katkı maddeleri işi hakkında daha fazla bilgi edinin.

*Dağıtım anlaşması yapılan EMEA pazarları arasında kauçuk ve plastik performans katkıları için Türkiye ve plastik performans katkıları, antioksidanlar, stabilizatörler, UV ışık stabilizatörleri ve darbe modifiye ediciler için İberya bölgesi yer almaktadır.

Univar Solutions Hakkında

Univar Solutions, dünyanın önde gelen üreticilerinin birinci sınıf portföyünü temsil eden lider bir küresel özel kimyasal ve bileşen distribütörüdür. Sektörün en büyük özel nakliye filolarından birine ve teknik satış gücüne, benzersiz lojistik bilgi birikimine, derin pazar ve mevzuat bilgisine, formülasyon ve reçete geliştirmeye ve önde gelen dijital araçlara sahip olan Şirket, çok çeşitli pazarlara, sektörlere ve uygulamalara özel çözümler ve katma değerli hizmetler sunmak için iyi bir konuma sahiptir. Univar Solutions, toplumları sağlıklı, temiz ve güvenli tutmaya yardımcı olma amacını yerine getirirken müşterilerin ve tedarikçilerin yenilik yapmalarına ve Birlikte Büyümeye odaklanmalarına yardımcı olmaya kararlıdır. Daha fazla bilgi için univarsolutions.com.

Univar Solutions'tan Ingredients + Specialties hakkında

Univar Solutions'tan Ingredients + Specialties, modern yaşama güç katmak isteyen özel müşterilere ve tedarikçilere en iyi ürünleri, çalışanları ve sonuçları sunar. Bilim, inovasyon ve derin ustalığı lider bir uzmanlık portföyüyle birleştirerek dünya genelinde yaşamları ve toplumları güvenli bir şekilde iyileştirmek için gereken çözümleri bulmaya yardımcı oluyoruz. Daha fazla bilgi için univarsolutions.com adresini ziyaret edin.

SI Group Hakkında

SI Group, performans katkı maddeleri, proses çözümleri ve kimyasal ara ürünler alanında küresel bir liderdir. SI Group'un kimyasalları, plastik, kauçuk ve yapıştırıcılar, yakıtlar, yağlayıcılar, kaplamalar ve petrol sahası endüstrilerindeki endüstriyel ve tüketim mallarının kalitesini ve performansını artıran temel çözümlerdir. Merkezi The Woodlands, Teksas'ta bulunan SI Group, üç kıtada 18 üretim tesisi işletmekte ve dünya çapında yaklaşık 1.500 çalışanıyla 80'den fazla ülkede müşterilerine hizmet vermektedir. Güvenlik, kimya, sürdürülebilirlik ve olağanüstü sonuçlar sunma tutkusuyla hareket eden SI Group, daha iyi bir gelecek için uzun vadeli değer yaratmak üzere yenilikler yapmaktadır. Daha fazla bilgi için www.siigroup.com adresini ziyaret edin.

İleriye Dönük Beyanlar ve Bilgiler

Bu bildirim, Şirket'in işleriyle ilgili finansal ve operasyonel kalemlere ilişkin olarak yürürlükteki yasalar kapsamında "ileriye dönük beyanlar" içermektedir. İleriye dönük ifadeler genellikle "inanıyor", "bekliyor", "olabilir", "olacak", "olmalı", "olabilir", "arıyor", "niyet ediyor", "planlıyor", "tahmin ediyor", "öngörüyor" veya diğer benzer terimler gibi kelimelerle tanımlanabilir. Bu bildirimde yer alan tüm ileriye dönük ifadeler bu uyarı diliyle nitelendirilmiştir.

İleriye dönük beyanlar, birçoğu Şirket'in kontrolü dışında olabilecek, beklentilerin gerçekleşmemesine neden olabilecek veya Şirket'in işini, mali durumunu, faaliyet sonuçlarını veya nakit akışlarını önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkileyebilecek bilinen ve bilinmeyen risklere ve belirsizliklere tabidir. İleriye dönük beyanlar, yönetimin makul olduğuna inandığı varsayımlara dayansa da bu bildirimde sunulan ileriye dönük bilgilerin gelecekteki olayların veya sonuçların garantisi olmadığı ve gerçek olayların veya sonuçların bu bildirimde yer alan ileriye dönük bilgilerde belirtilen veya önerilenlerden önemli ölçüde farklı olabileceği konusunda sizi uyarıyoruz. Şirketi etkileyebilecek faktörler hakkında daha fazla bilgi için lütfen "Risk Faktörleri" başlığı altında belirtilen bilgiler de dahil olmak üzere Şirketin en son faaliyet raporuna ve diğer finansal raporlarına bakın. İleriye dönük beyanlar, Şirket'in yalnızca bu bildirimin tarihi itibariyle görüşlerini temsil eder ve Şirket'in sonraki herhangi bir tarih itibariyle görüşlerini temsil ettiğine güvenilmemelidir ve Şirket, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, ileriye dönük herhangi bir beyanı güncelleme yükümlülüğünü üstlenmez.

