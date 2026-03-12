Univar Solutions baut Partnerschaft mit SI Group für den Vertrieb von Leistungsadditiven in EMEA aus

„Unsere Partnerschaft mit SI Group entwickelt sich weiterhin auf spannende Weise", sagte Matthew Oliver, globaler Bereichsleiter auf Senior-Ebene für den Bereich Spezialmaterialien bei Univar Solutions. „Der erweiterte Zugang zu den Additivtechnologien von SI Group für Gummi und Kunststoffe in EMEA stärkt unsere Fähigkeit, die hochwertigen Materiallösungen bereitzustellen, die Kunden benötigen, um Verarbeitungseffizienz, thermische Stabilität, Produktlebensdauer, Schutz sowie die allgemeine Haltbarkeit ihrer Produkte zu verbessern. Diese Erweiterung unterstützt außerdem unsere Strategie, Herstellern von Polymeren, Additiven und Kunststoffen ein noch breiteres Spektrum an Speziallösungen bereitzustellen."

Die wachsende Zusammenarbeit zwischen Univar Solutions und SI Group bekräftigt das Engagement beider Unternehmen, innovative, leistungsstarke und nachhaltige Speziallösungen für die Kunststoff- und Gummiindustrie bereitzustellen. Durch die Verbindung der fortschrittlichen Additivtechnologien von SI Group mit dem Vertriebsnetz und der technischen Unterstützung von Univar Solutions erhalten Kunden einen vereinfachten Zugang zu einem breiteren Spektrum an Materialien, die Haltbarkeit, Effizienz und Umweltverträglichkeit verbessern sollen. Gemeinsam wollen die Unternehmen die Leistungsfähigkeit der industriellen Fertigung mit Polymer-, Antioxidantien- und Stabilisatorlösungen der nächsten Generation steigern.

„In Zusammenarbeit mit dem Team von Ingredients + Specialties von Univar Solutions konzentrieren wir uns darauf, Kunden in der Türkei Hochleistungslösungen für Gummi und Kunststoffe bereitzustellen sowie in Iberien fortschrittliche Kunststofflösungen anzubieten", sagte Paul Tilley, Bereichsleiter auf Senior-Ebene für Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei SI Group. „Diese Vereinbarung stärkt unsere Fähigkeit, gemeinsam mit einem vertrauenswürdigen Partner mit fundierter Expertise im Bereich Spezialmaterialien in einem wachsenden Markt eine breite Palette von Spezialprodukten zu entwickeln und zu vermarkten."

Die Kunden und Lieferanten von Univar Solutions im Geschäftsbereich Ingredients + Specialties (Inhaltsstoffe + Spezialitäten) werden über die globalen Solution Centers des Unternehmens unterstützt, darunter das regionale Flaggschiff in Essen, Deutschland, wo Teams technische Lösungen entwickeln, die auf sich wandelnde Leistungsanforderungen sowie regulatorische Vorgaben zugeschnitten sind. Der Geschäftsbereich bietet umfassende Produktentwicklung, Formulierungsunterstützung und Lieferkettenkompetenz, damit Kunden Innovationen beschleunigen und sich in wettbewerbsintensiven Märkten behaupten können.

Erfahren Sie mehr über das Geschäft mit Spezialmaterialien sowie Additiven für Gummi und Kunststoffe von Univar Solutions.

*Die von der Vertriebsvereinbarung erfassten EMEA-Märkte umfassen die Türkei für Leistungsadditive für Gummi und Kunststoffe sowie die Region Iberien für Leistungsadditive für Kunststoffe, Antioxidantien, Stabilisatoren, UV-Stabilisatoren und Schlagzähmodifikatoren.

Informationen zu Univar Solutions

Univar Solutions ist ein weltweit führendes Vertriebsunternehmen für Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe und vertritt ein erstklassiges Portfolio der weltweit führenden Hersteller. Mit einer der größten privaten Transportflotten der Branche sowie einem technischen Vertriebsteam, unübertroffenem Logistik-Know-how, fundierten Markt- und Regulierungskenntnissen, Formulierungs- und Rezepturentwicklung sowie führenden digitalen Tools ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um maßgeschneiderte Lösungen sowie Mehrwertdienste für eine große Bandbreite an Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Während Univar Solutions seinem Ziel nachkommt, Gemeinschaften gesund, versorgt, sauber und sicher zu halten, setzt sich das Unternehmen zugleich dafür ein, Kunden und Lieferanten bei Innovationen zu unterstützen und den Fokus auf Growing Together zu richten. Weitere Informationen finden Sie auf univarsolutions.com.

Informationen zu Ingredients + Specialties von Univar Solutions

Ingredients + Specialties von Univar Solutions bietet Kunden und Lieferanten im Spezialitätenbereich die besten Produkte, Fachkompetenz und Ergebnisse, um das moderne Leben voranzutreiben Durch die Verbindung von Wissenschaft, Innovation und fundiertem Fachwissen mit einem führenden Spezialitätenportfolio tragen wir dazu bei, die Lösungen zu finden, die gebraucht werden, um das Leben von Menschen und Gemeinschaften weltweit auf sichere Weise zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf univarsolutions.com.

Informationen zur SI Group

SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen bei Leistungsadditiven, Prozesslösungen und chemischen Zwischenprodukten. Die chemischen Technologien von SI Group sind unverzichtbare Lösungen, die Qualität und Leistung von Industrie- und Konsumgütern in den Branchen Kunststoffe, Gummi und Klebstoffe, Kraftstoffe, Schmierstoffe, Beschichtungen sowie Ölfeldanwendungen verbessern. Mit Hauptsitz in The Woodlands, Texas, betreibt SI Group 18 Produktionsstätten auf drei Kontinenten und beliefert Kunden in mehr als 80 Ländern, unterstützt von rund 1500 Beschäftigten weltweit. Angetrieben von der Leidenschaft für Sicherheit, Chemie, Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Ergebnisse schafft SI Group durch Innovation langfristigen Wert für eine bessere Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf www.siigroup.com.

