Univar Solutions étend son partenariat avec SI Group pour distribuer des additifs de performance dans la région EMEA

« Notre partenariat avec SI Group continue d'évoluer de manière passionnante », a déclaré Matthew Oliver, Vice-président senior mondial des matériaux de performance pour Univar Solutions. « L'élargissement de l'accès aux technologies d'additifs pour le caoutchouc et le plastique de SI Group dans la région EMEA renforce notre capacité à fournir les matériaux performants de haute qualité dont les clients ont besoin pour améliorer l'efficacité du traitement, la stabilité thermique, la longévité du produit, la protection et la durabilité globale du produit. Cette expansion vient également à l'appui de notre stratégie visant à élargir la gamme des solutions spécialisées pour les fabricants de polymères, d'additifs et de matières plastiques ».

La collaboration croissante entre Univar Solutions et SI Group renforce la volonté des deux entreprises de proposer des solutions spécialisées innovantes, performantes et durables pour les secteurs du plastique et du caoutchouc. En associant les technologies additives avancées de SI Group au réseau de distribution et à l'assistance technique d'Univar Solutions, les clients bénéficieront d'un accès simplifié à une gamme plus large de matériaux conçus pour améliorer la durabilité, l'efficacité et la responsabilité environnementale. Ensemble, les entreprises souhaitent accélérer les performances de fabrication industrielle grâce à des solutions nouvelle génération en matière de polymères, d'antioxydants et de stabilisants.

« En collaboration avec l'équipe Ingredients + Specialties d'Univar Solutions, nous veillons à proposer des solutions en caoutchouc et en plastique haute performance aux clients en Turquie, ainsi que des solutions avancées en plastique dans la région ibérique », a déclaré Paul Tilley, Vice-président senior des ventes et du développement commercial de SI Group. « Cet accord renforce notre capacité à développer et à commercialiser une large gamme de produits spécialisés sur un marché en pleine croissance, aux côtés d'un partenaire de confiance dont l'expertise dans les matériaux de performance n'est plus à démontrer ».

Les clients et fournisseurs d'ingrédients de spécialité d'Univar Solutions sont soutenus par ses centres de solutions mondiaux, y compris le centre régional d'Essen, en Allemagne, où les équipes développent des solutions techniques adaptées à l'évolution des attentes en matière de performance et des exigences réglementaires. L'entreprise offre une expertise complète en matière de développement de produits, de formulation et de chaîne d'approvisionnement, afin d'aider les clients à accélérer l'innovation et à s'imposer sur des marchés concurrentiels.

En savoir plus sur les matériaux de performance et les additifs pour caoutchouc et plastique d'Univar Solutions.

*Les marchés de la région EMEA faisant l'objet d'un accord de distribution comprennent la Turquie pour les additifs de performance du caoutchouc et du plastique et la région ibérique pour les additifs de performance du plastique, les antioxydants, les stabilisants, les agents anti-UV et les modificateurs d'impact.

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions est l'un des principaux distributeurs mondiaux de produits chimiques et d'ingrédients spécialisés, représentant un portefeuille de premier ordre provenant des plus grands producteurs mondiaux. Dotée de l'une des plus grandes flottes de transport privé et de la plus grande force de vente technique du secteur, d'un savoir-faire logistique inégalé, d'une connaissance approfondie du marché, de la réglementation, de la mise au point de formulations et de recettes, et équipée d'outils numériques de pointe, la société est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir des niveaux satisfaisants de santé, de nutrition, d'hygiène et de sécurité dans toutes les communautés, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos d'Ingrédients + Spécialités d'Univar Solutions

Le portefeuille Ingrédients + Spécialités d'Univar Solutions met les meilleurs produits, les meilleures personnes et les meilleurs résultats à la disposition des clients et fournisseurs de spécialités qui cherchent à promouvoir la modernité. En combinant la science, l'innovation et des compétences approfondies avec un portefeuille de spécialités de premier plan, nous contribuons à trouver les solutions nécessaires pour améliorer en toute sécurité la vie des communautés dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site univarsolutions.com.

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans les additifs de performance, les solutions de traitement et les produits chimiques intermédiaires. Les produits chimiques de SI Group sont des solutions essentielles qui améliorent la qualité et la performance des biens industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants, des lubrifiants, des revêtements et des champs pétrolifères. SI Group, dont le siège social se trouve à The Woodlands, Texas, exploite 18 sites de production sur trois continents, au service de clients dans 80 pays avec l'aide de 1 500 employés dans le monde entier. Animé par une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et l'obtention de résultats extraordinaires, SI Group innove afin de créer de la valeur à long terme pour un avenir meilleur. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

Déclarations et informations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation applicable concernant des éléments financiers et opérationnels relatifs aux activités de la société. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « croit », « s'attend à », « peut », « va », « devrait », « pourrait », « cherche », « a l'intention », « prévoit », « estime », « anticipe » ou d'autres termes comparables. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont qualifiées par ce langage prudent.

Les déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup peuvent échapper au contrôle de la société, ce qui pourrait entraîner la non-réalisation d'attentes ou pourrait autrement affecter de manière significative et défavorable l'activité, la situation financière, les résultats d'exploitation ou les flux de trésorerie de la société. Bien que les déclarations prospectives soient basées sur ce que la direction considère comme des hypothèses raisonnables, nous vous avertissons que les informations prospectives présentées dans ce communiqué ne constituent pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer substantiellement de ceux présentés ou suggérés par les informations prospectives contenues dans ce communiqué. Pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs susceptibles de toucher la société, veuillez consulter son dernier rapport annuel et ses autres rapports financiers, y compris les informations figurant à la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective représente le point de vue de la société uniquement à la date de publication du présent communiqué et ne doit pas être interprétée comme le point de vue fiable de la société à une date ultérieure, et la société ne s'engage pas, sauf si la loi l'exige, à mettre à jour les déclarations prospectives.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931554/Univar_Solutions_LLC__Ingredientes_plus_Especialidades.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931555/Univar_Solutions_LLC__growing_demands_in_plastic_and_rubber_applications_for_manufacturing.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931556/Univar_Solutions_Expands_Partnership_with_SI_Group_to_Distribute_Performance_Additives_Across_EMEA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2352471/Univar_Solutions_LLC_Logo.jpg