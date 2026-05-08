يونيفار سولوشنز تعلن عن تطوّر في الهيكل القيادي

سينتقل الرئيس والمدير التنفيذي، David Jukes، إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي اعتبارًا من 1 يوليو 2026

داونرز غروف، إلينوي، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت يونيفار سولوشنز («الشركة»)، وهي مزوّد عالمي رائد للحلول التي تخدم مستخدمي المكونات والمواد الكيميائية المتخصصة، اليوم عن تطوّر في الهيكل القيادي يدعم النمو المتواصل للشركة والتحوّل الاستراتيجي. مع مواصلة يونيفار سولوشنز التركيز على تحقيق القيمة عبر جميع قطاعات أعمالها، سينتقل رئيسها ومديرها التنفيذي، David Jukes، إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

President and Chief Executive Officer, David Jukes, will transition into the role of Executive Chair effective July 1, 2026.

اعتبارًا من 1 يوليو، سيعمل رئيس مجلس الإدارة التنفيذي عن كثب مع فريق القيادة ومجلس الإدارة لتوفير الإشراف الاستراتيجي وضمان الاستمرارية ومتابعة التنفيذ ودعم الأولويات المؤسسية طويلة الأجل. يعكس هذا الانتقال ثقة الشركة في عمق كوادرها القيادية واستعدادها للمرحلة التالية من تحقيق القيمة.

يُنظّم هذا التطوّر التنظيمي أعمال يونيفار سولوشنز ضمن قطاعات واضحة المعالم ومتمحورة حول العملاء:

توزيع المواد الكيميائية والخدمات: يقوده الرئيس التنفيذي، Robert (Bob) Craycraft ، ويركز على الجمع بين محفظة متكاملة من المنتجات الكيميائية وشبكة لوجستية عالمية قوية لتقديم خدمة محلية رائدة في فئتها.

المكونات والمواد المتخصصة: يقوده الرئيس التنفيذي، Nicholas (Nick) Powell ، ويخدم قطاعات صناعية مستهدفة عبر محفظة متميزة من المواد الكيميائية المتخصصة والمكونات، تدعمها شبكة عالمية من مختبرات تطوير التركيبات والمطابخ التجريبية لحل التحديات التقنية والمساعدة في إيصال منتجات أفضل إلى السوق بوتيرة أسرع.

:ChemPoint سيواصل مساعدة المورّدين والعملاء على استكشاف فرص جديدة للنمو من خلال توليد الطلب وتنفيذ حملات تسويقية رقمية متعددة القنوات لمجموعة واسعة من المواد الكيميائية والمكونات.

سيقدّم كل رئيس تنفيذي تقاريره إلى مجلس الإدارة، بما يعزّز المساءلة ووضوح التوجّه الاستراتيجي.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي، :David Jukes «يمثل هذا التطوّر محطة مهمة ليونيفار سولوشنز». وأضاف :Jukes «تمثل هذه الخطوة التالية ثمرة خطة تعاقب مدروسة وُضعت بالتعاون الوثيق مع مجلس إدارتنا، وأتطلع إلى مواصلة التركيز على الاستراتيجية طويلة الأجل والحوكمة، إلى جانب تطوير العلاقات الخارجية والشراكات الخاصة بالشركة».

سيعمل كل قطاع بدرجة أكبر من الاستقلالية والمساءلة والمرونة، بما يتيح تركيزًا أدق على احتياجات العملاء وديناميكيات السوق والابتكار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القدرات المؤسسية المشتركة للشركة وثقافتها وقيمها. نتيجة لهذا التطوّر، سينتقل Nicholas (Nick) Alexos من منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي ليصبح عضوًا في مجلس إدارة يونيفار سولوشنز.

وأضاف :Jukes «كان لإسهامات Nick العديدة، ولا سيما خلال انتقالنا من شركة مدرجة في البورصة إلى شركة خاصة، أثر كبير. وأنا ممتن للغاية لشراكته، وأتطلع إلى العمل معه بصفته عضوًا في مجلس إدارتنا». وتابع :Jukes «إن هيكلنا الأكثر تركيزًا يستند إلى قوة منصاتنا، ويمكّن فرقنا من العمل على نحو أوثق مع العملاء، ويضع الشركة في موقع أفضل للمنافسة والنمو بفاعلية أكبر عبر أسواق نهائية متنوعة. وأتطلع إلى دعم فريق القيادة لدينا ونحن نمضي في تنفيذ هذه المرحلة الجديدة».

سيجري إصدار أي إعلانات إضافية بشأن المناصب القيادية المتوائمة مع هيكل الأقسام عند الحاجة.

نبذة عن يونيفار سولوشنز

تُعدّ يونيفار سولوشنز موزّعًا عالميًا رائدًا للمواد الكيميائية المتخصصة والمكونات، وتوفر محفظة متميزة تضم منتجات أبرز المنتجين في العالم. بفضل امتلاكها أحد أكبر أساطيل النقل الخاصة في القطاع، وإحدى أكبر قوى المبيعات الفنية فيه، إلى جانب خبرات لوجستية لا تضاهى، ومعرفة عميقة بالسوق واللوائح التنظيمية، وقدرات في تطوير التركيبات والوصفات، وأدوات رقمية رائدة، تتمتع الشركة بموقع قوي يتيح لها تقديم حلول مصممة خصيصًا وخدمات ذات قيمة مضافة إلى مجموعة واسعة من الأسواق والقطاعات والتطبيقات. انطلاقًا من هدفها المتمثل في المساعدة على الحفاظ على صحة المجتمعات، وتوفير الغذاء لها، والحفاظ على نظافتها وسلامتها، تلتزم يونيفار سولوشنز بمساعدة العملاء والمورّدين على الابتكار والتركيز على Growing Together. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .univarsolutions.com

البيانات والمعلومات ذات النظرة التطلعية

يتضمن هذا البيان «بيانات ذات نظرة تطلعية» بموجب القانون المعمول به بشأن مسائل مالية وتشغيلية تتعلق بأعمال الشركة. يمكن عمومًا تحديد البيانات ذات النظرة التطلعية من خلال كلمات مثل «يعتقد» و«يتوقع» و«قد» و«سوف» و«ينبغي» و«يمكن» و«يسعى» و«ينوي» و«يخطط» و«يقدّر» و«يترقب» أو غيرها من المصطلحات المماثلة. تخضع جميع البيانات ذات النظرة التطلعية الواردة في هذا البيان لهذه الصياغة التحذيرية.

تخضع البيانات ذات النظرة التطلعية لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، قد يكون كثير منها خارج سيطرة الشركة، بما قد يؤدي إلى عدم تحقق التوقعات، أو قد يؤثر على نحو جوهري وسلبي في أعمال الشركة أو وضعها المالي أو نتائج العمليات أو التدفقات النقدية. على الرغم من أن البيانات ذات النظرة التطلعية تستند إلى افتراضات ترى الإدارة أنها معقولة، فإننا ننبه إلى أن المعلومات ذات النظرة التطلعية الواردة في هذا البيان لا تشكل ضمانًا للأحداث أو النتائج المستقبلية، وأن الأحداث أو النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عما ورد في هذه المعلومات ذات النظرة التطلعية أو ما أشارت إليه. لمزيد من المعلومات بشأن العوامل التي قد تؤثر في الشركة، يُرجى الرجوع إلى أحدث تقرير سنوي للشركة وغيره من التقارير المالية، بما في ذلك المعلومات الواردة تحت عنوان «عوامل المخاطر». تمثل أي بيانات ذات نظرة تطلعية آراء الشركة فقط حتى تاريخ هذا البيان، ولا ينبغي الاعتماد عليها على أنها تمثل آراء الشركة في أي تاريخ لاحق، ولا تتحمل الشركة أي التزام، إلا بالقدر الذي قد يقتضيه القانون، بتحديث أي بيان ذي نظرة تطلعية.

