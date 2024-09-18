Vantage Markets تحتفل بمرور 15 عامًا على ابتكار نظام المثالي للتداول

بورت فيلا، فانواتو, 18 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تحتفل شركة Vantage Markets أو ("Vantage")، الوسيط الرائد في تداول العقود مقابل الفروقات متعددة الأصول، اليوم بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها، احتفالاً بمرور 15 عامًا من ابتكار آلة التداول المثالية*. مثل الآلة المجهزة جيدا، أمضت Vantage العقد ونصف العقد الماضي في بناء وابتكار وتحسين منصات التداول البديهية الخاصة بها التي تدمج التكنولوجيا المتطورة، لتلبية الاحتياجات المتطورة للمتداولين.

Vantage Markets celebrates 15 years innovating the ultimate trading machine

للاحتفال بهذا الإنجاز، كشفت Vantage عن شعار جديد للاحتفال بهذه المناسبة، يرمز إلى الثقة والأمان والموثوقية التي ميزت وحددت مسيرتها. من الآن وحتى نهاية العام، يمكن للعملاء توقع أحداث تقدير العملاء ومقابلات حصرية وعروض ترويجية إقليمية مثيرة.

منذ تأسيسها، حققت Vantage إنجازات هامة شكلت نموها. تغيير العلامة التجارية من VantageFX إلى Vantage في عام 2021 بمثابة تحولًا محوريًا، حيث توسعت من العقود مقابل الفروقات (CFDs) على الفوركس إلى مجموعة أوسع من منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، بما في ذلك المؤشرات والأسهم والسلع وصناديق المؤشرات المتداولة والسندات. وضع هذا التطور الاستراتيجي الأساس لصعود Vantage كوسيط رائد لعقود مقابل الفروقات (CFDs) متعددة الأصول، حيث يخدم الآن أكثر من 5 ملايين عميل.

في عام 2022، دخلت Vantage عالم رعاية رياضة السيارات مع NEOM McLaren Extreme E، مما سلط الضوء على التزام الشركة بالاستدامة والابتكار. في مجال الإعلام ، عززت الشراكة مع Bloomberg Media Studios لإنشاء سلسلة فيديوهات "The Vantage View" بشكل كبير من رؤية Vantage ومشاركتها في اتجاهات السوق المالية ومعلوماتها.

قالت جيرالدين جو، الرئيسة التنفيذية لقسم التسويق : "كانت إحدى أكثر تجاربي التي لا تنسى في Vantage هي مشاهدة التوسع الدولي للشركة بشكل مباشر. من افتتاح مكاتب دولية جديدة إلى تكييف خدماتنا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمتداولين في مختلف المناطق، فإن الروح التعاونية داخل فرقنا حولت كل تحدٍ إلى فرصة."

يتجلى تفاني Vantage في تحسين تجربة المستخدم من خلال تكاملها مع TradingView والتحديث الأخير لموقعها الإلكتروني. إن إطلاق التداول بالنسخ على تطبيق Vantage App وعروض منتجات العقود مقابل الفروقات على المؤشرات التي تم تجديدها على التزام الشركة بتوفير حلول بديهية وسهلة الاستخدام تساعد المتداولين على تنويع محافظهم الاستثمارية بتكلفة أقل.

وبالإضافة إلى التداول، قدمت Vantage أيضًا مساهمات كبيرة في المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك دعم مبادرات التعليم التابعة لليونسكو والتبرع بمبلغ 100000 دولار للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لبرامج اللاجئين في أستراليا.

يقول مارك ديسباليير، رئيس التنفيذي الاستراتيجية والتداول في Vantage: "لقد كان توسيع حضورنا الدولي لحظة حاسمة لـ Vantage. إن البدء كوسيط محلي والتطور إلى لاعب دولي يتطلب منا بناء سمعة قوية للثقة والشفافية والامتثال التنظيمي. أتاح لنا هذا الأساس التكيف والابتكار، حيث زودنا المتداولين في مختلف المناطق بأدوات وتكنولوجيا تقنية متقدمة. بينما نحتفل بمرور 15 عامًا، لا يزال التزامنا بالتميز ثابتًا، ونحن متحمسون لمواصلة هذه المسيرة، ودعم عملائنا في أنشطة التداول."

تعرف على المزيد حول رحلة Vantage التي استمرت 15 عامًا هنا.

نبذة عن Vantage

Vantage Markets أو (Vantage) هي شركة وساطة متعددة الأصول تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة سريعة وقوية لتداول منتجات العقود مقابل الفروقات (CFDs)، تشمل الفوركس، والسلع، والمؤشرات، والأسهم، وصناديق المؤشرات المتداولة، والسندات.

بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط؛ إذ توفر نظامًا موثوقًا به للتداول وتطبيق تداول عبر الهاتف المحمول حائز على الجوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمل تطبيق Vantage App من خلال App Store أو Google Play.

تداول بذكاء مع @vantage

تحذير من المخاطر: تداول العقود مقابل الفروقات CFD مغامرة محفوفة بالمخاطر. فقد تتجاوز خسارتك قيمة استثماراتك الأولية

بيان إخلاء المسؤولية: "آلة التداول المثالية" هو مصطلح تسويقي ولا يعني الأداء المضمون.الشعار

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