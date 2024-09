Vantage Markets fête ses 15 ans d'innovation de la machine de trading ultime

PORT VILA, Vanuatu, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier leader multi-actifs de CFD, Vantage Markets (ou « Vantage »), fête aujourd'hui son 15e anniversaire, en célébrant ainsi 15 années d'innovation de la machine de trading ultime*. Telle une machine bien huilée, Vantage a passé les quinze dernières années à construire, à innover et à affiner ses plateformes de trading intuitives qui intègrent des technologies de pointe, afin de répondre aux besoins évolutifs des traders.

Pour commémorer cette étape, Vantage a dévoilé un nouveau logo anniversaire, symbolisant la confiance, la sécurité et la fiabilité qui ont défini son parcours. D'ici à la fin de l'année, les clients peuvent s'attendre à des événements d'appréciation, à des interviews exclusives et à des promotions régionales passionnantes.

Depuis sa création, Vantage a franchi des étapes importantes qui ont façonné sa croissance. Le changement de marque de VantageFX à Vantage en 2021 a marqué un tournant décisif, en élargissant la gamme des CFD de change à un éventail plus large de produits CFD, notamment les indices, les actions, les matières premières, les FNB et les obligations. Cette évolution stratégique a jeté les bases de l'ascension de Vantage en tant que courtier multi-actifs de CFD de premier plan, qui compte aujourd'hui plus de 5 millions de clients.

En 2022, Vantage est entré dans le monde du sponsoring du sport automobile avec l'équipe NEOM McLaren Extreme E, soulignant ainsi l'engagement de l'entreprise en faveur de la durabilité et de l'innovation. Dans le paysage médiatique, le partenariat avec Bloomberg Media Studios pour créer la série de vidéos « The Vantage View » a considérablement amélioré sa visibilité et son engagement concernant les tendances et les informations sur les marchés financiers.

Geraldine Goh, directrice marketing, a déclaré : « L'une de mes expériences les plus mémorables chez Vantage a été d'être le témoin direct de l'expansion internationale de l'entreprise. De l'ouverture de nouveaux bureaux internationaux à l'adaptation de nos services afin de répondre aux besoins uniques des traders dans différentes régions, l'esprit de collaboration au sein de nos équipes a transformé chaque défi en opportunité ».

La volonté de Vantage d'améliorer l'expérience utilisateur est évidente par le biais de son intégration avec TradingView et de la récente mise à jour de son site Web. Le lancement de Copy Trading sur l'application Vantage et la refonte de l'offre de produits CFD sur indices soulignent l'engagement de la société à fournir des solutions intuitives et conviviales qui aident les traders à diversifier leurs portefeuilles à moindre coût.

Au-delà du trading, Vantage a également contribué de manière significative à la responsabilité sociale de l'entreprise, notamment en soutenant les initiatives de l'UNESCO en matière d'éducation et en réalisant un don de 100 000 dollars au HCR pour les programmes destinés aux réfugiés en Australie.

Marc Despallieres, Chief Strategy and Trading Officer chez Vantage, déclare : « L'expansion de notre présence internationale a constitué un moment décisif pour Vantage. En commençant comme courtier local et en devenant un acteur international, nous avons dû nous forger une solide réputation en matière de confiance, de transparence et de respect de la réglementation. Cette base nous a permis de nous adapter et d'innover, en fournissant aux traders de diverses régions des outils et des technologies de pointe. Alors que nous célébrons nos 15 ans d'existence, notre engagement en faveur de l'excellence reste inébranlable, et nous sommes ravis de poursuivre cette aventure, en soutenant nos clients dans leurs activités de trading ».

