Vantage Markets празднует 15-летие лучшей торговой машины

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Vantage

Sep 18, 2024, 02:34 ET

ПОРТ-ВИЛА, Вануату, 18 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мультиактивный CFD-брокер, Vantage Markets (или «Vantage»), сегодня празднует свое 15-летие, отмечая 15-летие универсальной торговой машины*. Как слаженный механизм, компания Vantage посвятила последние полтора десятилетия созданию, улучшению и совершенствованию своих интуитивно понятных торговых платформ, которые интегрируют передовые технологии, чтобы удовлетворить растущие потребности трейдеров.

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Vantage Markets celebrates 15 years innovating the ultimate trading machine
Vantage Markets celebrates 15 years innovating the ultimate trading machine

В ознаменование этой вехи компания Vantage представила новый юбилейный логотип, символизирующий доверие, безопасность и надежность, которые определили ее путь. Отныне и до конца года клиенты могут ожидать мероприятий по чествованию клиентов, эксклюзивных интервью и захватывающих региональных акций.

С момента своего основания компания Vantage достигла значительных успехов, которые определили ее рост. Ребрендинг с VantageFX на Vantage в 2021 году ознаменовал собой ключевой сдвиг, расширив компанию от CFD на рынках Forex до более широкого спектра CFD-продуктов, включая индексы, акции, сырьевые товары, ETF и облигации. Эта стратегическая эволюция заложила основу для роста Vantage как ведущего мультиактивного CFD-брокера, который в настоящее время обслуживает более 5 миллионов клиентов.

В 2022 году компания Vantage вошла в мир спонсорства автоспорта с Neom McLaren Extreme E, подчеркнув приверженность компании устойчивому развитию и инновациям. В медиапространстве партнерство с Bloomberg Media Studios для создания серии видеороликов «The Vantage View» значительно улучшило узнаваемость и участие Vantage в тенденциях и аналитике финансового рынка.

Джеральдин Го (Geraldine Goh), директор по маркетингу, сказала: «Один из моих самых запоминающихся опытов в Vantage — это, в первую очередь, международная экспансия компании. От открытия новых международных офисов до адаптации наших услуг для удовлетворения уникальных потребностей трейдеров в разных регионах — дух сотрудничества в наших командах превратил каждую сложность в возможность».

Приверженность Vantage улучшению пользовательского опыта очевидна благодаря интеграции с TradingView и недавнему обновлению веб-сайта. Запуск копи трейдинга в приложении Vantage и обновленный продукт CFD на индексы еще раз подчеркивают приверженность компании предоставлению интуитивно понятных и удобных решений, которые помогают трейдерам диверсифицировать свои портфели по более низкой цене.

Помимо торговли, компания Vantage также внесла значительный вклад в корпоративную социальную ответственность, в том числе поддержала образовательные инициативы ЮНЕСКО и внесла пожертвование в размере 100,000$ в УВКБ ООН для программ помощи беженцам в Австралии.

Марк Деспальер (Marc Despallieres), директор по стратегии и трейдингу Vantage, говорит: «Расширение нашего международного присутствия стало определяющим моментом для Vantage. Старт в качестве местного брокера и превращение в международного игрока потребовали от нас создания прочной репутации ради доверия, прозрачности и соблюдения нормативных требований. Этот фундамент позволил нам адаптироваться и внедрять инновации, предоставляя трейдерам в различных регионах передовые инструменты и технологии. Поскольку мы отмечаем 15-летний юбилей, наша приверженность совершенству остается неизменной, и мы рады продолжить это путешествие, поддерживая наших клиентов в их торговой деятельности».

Узнайте больше о 15-летней истории Vantage здесь.

О компании Vantage

Vantage Markets (или Vantage) — это мультиактивный брокер, предлагающий клиентам доступ к быстрому и мощному сервису для торговли контрактами на разницу цен (CFD-инструментами), включая Forex, сырьевые товары, индексы, акции, ETF и облигации.

Обладая более чем 15-летним опытом работы на рынке, Vantage выходит за рамки роли брокера, предоставляя трейдерам надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга и удобную торговую платформу, которая позволяет клиентам максимально использовать благоприятные возможности для заключения сделок. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

торгуй умнее @vantage

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ: Торговля CFD сопряжена со значительными рисками. Вы можете потерять больше, чем ваши первоначальные инвестиции.

*Отказ от ответственности: «Универсальная торговая машина» — это маркетинговый термин, который не подразумевает гарантированную производительность. CFD сопряжены со значительным риском и могут не подходить для всех инвесторов.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2506102/Image.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

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