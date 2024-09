Vantage Markets feiert 15 Jahre Innovation der ultimativen Trading-Maschine

PORT VILA, Vanuatu, 18. September 2024 /PRNewswire/ -- Der führende Multi-Asset-CFD-Broker Vantage Markets (oder „Vantage") feiert heute sein 15-jähriges Bestehen und damit 15 Jahre Innovation der ultimativen Trading-Maschine*. Wie eine gut geölte Maschine hat Vantage in den letzten anderthalb Jahrzehnten seine intuitiven, mit modernster Technologie ausgestatteten Trading-Plattformen weiterentwickelt, innoviert und verfeinert, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Händler gerecht zu werden.

Um diesen Meilenstein zu feiern, hat Vantage ein neues Jubiläumslogo vorgestellt, das das Vertrauen, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit symbolisiert, die den Weg des Unternehmens geprägt haben. Von jetzt an bis zum Jahresende können Kunden mit Veranstaltungen zur Kundenbindung, exklusiven Interviews und spannenden regionalen Werbeaktionen rechnen.

Seit seiner Gründung hat Vantage wichtige Meilensteine erreicht, die sein Wachstum geprägt haben. Die Umfirmierung von VantageFX zu Vantage im Jahr 2021 markierte eine entscheidende Wende und erweiterte das Angebot von Forex-Differenzkontrakten auf eine breitere Palette von CFD-Produkten, darunter Indizes, Aktien, Rohstoffe, ETFs und Anleihen. Diese strategische Entwicklung legte den Grundstein für den Aufstieg von Vantage zu einem führenden Multi-Asset-CFD-Broker, der heute über fünf Millionen Kunden betreut.

Im Jahr 2022 stieg Vantage mit NEOM McLaren Extreme E in die Welt des Motorsport-Sponsorings ein und unterstrich damit das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Innovation. In der Medienlandschaft hat die Partnerschaft mit Bloomberg Media Studios zur Erstellung der Videoserie „The Vantage View" die Sichtbarkeit und das Engagement von Vantage in Bezug auf Finanzmarkttrends und -informationen erheblich verbessert.

Geraldine Goh, Marketingleiterin, sagte: „Eine meiner unvergesslichsten Erfahrungen bei Vantage war es, die internationale Expansion des Unternehmens aus erster Hand mitzuerleben.Von der Eröffnung neuer internationaler Büros bis hin zur Anpassung unserer Dienstleistungen an die besonderen Bedürfnisse von Händlern in verschiedenen Regionen hat der kollaborative Geist innerhalb unserer Teams jede Herausforderung in eine Chance verwandelt."

Das Engagement von Vantage, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, wird durch die Integration mit TradingView und die jüngste Aktualisierung der Website deutlich. Die Einführung des Copy-Tradings in der Vantage-App und das überarbeitete Produktangebot für Indizes-Differenzkontrakte unterstreichen das Engagement des Unternehmens, intuitive, benutzerfreundliche Lösungen bereitzustellen, die Händlern dabei helfen, ihre Portfolios zu geringeren Kosten zu diversifizieren.

Über den Handel hinaus hat Vantage auch einen bedeutenden Beitrag zur sozialen Verantwortung von Unternehmen geleistet, darunter die Unterstützung von Bildungsinitiativen der UNESCO und eine Spende von 100.000 US-Dollar an das UNHCR für Flüchtlingsprogramme in Australien.

Marc Despallieres, Leiter der Abteilung Strategie und Handel bei Vantage, sagte: „Die Ausweitung unserer internationalen Präsenz war ein entscheidender Moment für Vantage. Nachdem wir als lokaler Makler begonnen und uns zu einem internationalen Akteur entwickelt hatten, mussten wir uns einen guten Ruf in Bezug auf Vertrauen, Transparenz und Einhaltung von Vorschriften erarbeiten. Diese Grundlage ermöglichte es uns, uns anzupassen und zu innovieren und Händlern in verschiedenen Regionen fortschrittliche Tools und Technologien zur Verfügung zu stellen.Auch nach 15 Jahren ist unser Engagement für Exzellenz ungebrochen und wir freuen uns darauf, diese Reise fortzusetzen und unsere Kunden bei ihren Handelsaktivitäten zu unterstützen."

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

RISIKOWARNUNG: Der CFD-Handel ist mit erheblichen Risiken verbunden. Sie könnten mehr als Ihre ursprüngliche Investition verlieren.

*Disclaimer: Die ultimative Trading-Maschine" ist ein Marketingbegriff und impliziert keine garantierte Leistung.

