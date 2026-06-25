Vedanta تنجز عملية الفصل التاريخية وتدرج أربع شركات جديدة في بورصة بومباي (BSE) وبورصة الهند الوطنية (NSE)

مومباي، الهند، 25 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- سجّلت مجموعة Vedanta علامة فارقة مهمة في تاريخ الشركات الهندية مع الإدراج الناجح لأربع شركات جرى فصلها حديثاً في بورصة بومباي (BSE) وبورصة الهند الوطنية (NSE). يُنشئ هذا التحول المحوري خمسة كيانات متخصصة تشكل ركائز أساسية للنمو الصناعي في الهند وتطوير بنيتها التحتية وأمن الطاقة وطموحاتها في الاكتفاء الذاتي.

واحتُفي بإدراج Vedanta للألمنيوم وVedanta للنفط والغاز وVedanta للحديد والصلب وVedanta للطاقة من خلال حفلات قرع الجرس في البورصتين، في تتويج لواحد من أهم التحولات المؤسسية في الهند.

وقال Anil Agarwal، رئيس مجلس إدارة مجموعة Vedanta، بهذه المناسبة: «قبل 24 عاماً، أصبحت Vedanta أول شركة هندية تُدرج في بورصة لندن، ثم أصبحت لاحقاً ضمن مؤشر فوتسي 100. تبدأ هذه الأعمال اليوم فصلاً جديداً بصفتها شركات مستقلة، مع فرق إدارة خاصة بها، وأُطر تخصيص رأس المال الخاصة بها، وخطط نمو طموحة».

Vedanta للألمنيوم (BSE: 544780) (NSE: VAML) تبدأ رحلتها المستقلة بوصفها أكبر منتج للألمنيوم في الهند، وثالث أكبر منتج للألمنيوم في العالم خارج الصين. وتمتلك الشركة أكبر مصهر للألمنيوم في موقع واحد على مستوى العالم في أوديشا، وتخطط لمضاعفة طاقتها إلى 6 ملايين طن متري سنوياً (MTPA)، كما تطمح إلى أن تصبح أكبر منتج ألمنيوم متكامل في العالم.

Vedanta للنفط والغاز (BSE: 382914) (NSE: VOGL) تُعد واحدةً من أبرز شركات النفط والغاز التابعة للقطاع الخاص في الهند، ومن بين أكثر منتجي الطاقة في البلاد أهميةً من الناحية الاستراتيجية. ولدى الشركة طموح طويل الأجل يتمثل في رفع الإنتاج إلى 500,000 برميل يومياً.

Vedanta للحديد والصلب (BSE: 544784) (NSE: VISL) تستند إلى موارد من خام الحديد تقارب 4 مليارات طن، وطاقة إنتاجية من فحم الكوك المتالورجي تبلغ نحو 800 ألف طن متري سنوياً .(KTPA) ولدى الشركة خارطة طريق للتوسع إلى 15 مليون طن متري سنوياً (MTPA)، مع التركيز على قطاعات عالية القيمة تشمل منتجات الصلب الكهربائي والصلب المتخصص والصلب الأخضر.

Vedanta للطاقة (BSE: 544781) (NSE: VEDPOWER) هي خامس أكبر منتج للطاقة الحرارية في الهند، بطاقة تشغيلية تبلغ 4.2 غيغاواط (GW). ولدى الشركة رؤية طويلة الأجل للتوسع نحو 20 غيغاواط (GW)، بما يدعم النمو الصناعي والرقمي في الهند. كما تقيّم Vedanta للطاقة فرصاً في مجال الطاقة النووية، إدراكاً منها لما تنطوي عليه من إمكانات بوصفها مصدراً نظيفاً وموثوقاً للطاقة على مدار الساعة.

وتواصل Vedanta Limited دورها بصفتها الكيان الرئيسي المدرج للمجموعة، وترتكز في ذلك على Hindustan Zinc، أكبر منتج زنك متكامل في العالم وأكبر منتج للفضة. كما تمتلك الشركة محفظة ذات أهمية عالمية تشمل النحاس والنيكل والسبائك الحديدية وغيرها من المعادن الإستراتيجية الضرورية لنمو الهند المستقبلي وأمن الموارد. وتضم محفظتها أيضاً Fujairah Gold، وهي واحدة من أبرز مصافي المعادن الثمينة في الشرق الأوسط، بما يعزز حضور Vedanta في أسواق المعادن الثمينة العالمية. وتتمتع FACOR بمكانة تؤهلها لأن تصبح أكبر منتج في الهند لفيروكروم من الدرجة الخاصة، كما ستصبح قريباً المنتج الوحيد من القطاع الخاص في البلاد ضمن بعض قطاعات المنغنيز.

وتمثل هذه الكيانات الخمسة مجتمعة بعضاً من أكثر شركات الموارد الطبيعية والطاقة والمعادن الحرجة في الهند أهميةً من الناحية الاستراتيجية، وهي مهيأة لتحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، مع دعم النمو الاقتصادي السريع للهند.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2744636/5446479/Vedanta_Logo.jpg