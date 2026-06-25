Vedanta finalise une scission historique et introduit quatre nouvelles sociétés à la BSE et à la NSE

MUMBAI, Inde, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Vedanta a franchi une étape importante dans l'histoire des entreprises indiennes avec la cotation de quatre de ses sociétés issues de sa scission à la Bourse de Bombay (BSE) et à la Bourse nationale (NSE). Cette transformation a permis la création de cinq entreprises spécialisées, en phase avec la croissance industrielle, la sécurité énergétique et le développement des infrastructures de l'Inde.

L'introduction en bourse de Vedanta Aluminium, Vedanta Oil & Gas, Vedanta Iron & Steel et Vedanta Power a été célébrée par des cérémonies de sonnerie de cloche en bourse, marquant ainsi l'aboutissement de l'une des transformations d'entreprise les plus importantes de l'Inde.

S'exprimant à cette occasion, Anil Agarwal, président du groupe Vedanta, a déclaré : « Il y a 24 ans, Vedanta est devenue la première entreprise indienne à être cotée à la Bourse de Londres, avant d'intégrer l'indice FTSE 100. » « Aujourd'hui, ces entités entament un nouveau chapitre en tant que sociétés indépendantes, dotées d'équipes de direction dédiées, de cadres d'allocation des capitaux ciblés et de plans de croissance ambitieux. »

Vedanta Aluminium (BSE : 544780) (NSE : VAML) entame son parcours d'entreprise indépendante, en tant que premier producteur d'aluminium en Inde et troisième producteur mondial d'aluminium hors Chine. Avec la plus grande fonderie d'aluminium au monde implantée sur un seul site, située dans l'État d'Odisha, l'entreprise prévoit de doubler sa capacité de production pour atteindre 6 MTPA et a pour ambition de devenir le plus grand producteur intégré d'aluminium au monde.

Vedanta Oil & Gas (BSE : 382914) (NSE : VOGL) est l'une des principales entreprises privées du secteur pétrolier et gazier en Inde et figure parmi les producteurs d'énergie les plus importants du pays sur le plan stratégique. L'entreprise a pour ambition à long terme de porter sa production à 500 000 barils par jour.

Vedanta Iron & Steel (BSE : 544784) (NSE : VISL) s'appuie sur près de 4 milliards de tonnes de ressources en minerai de fer et une capacité de production de coke métallurgique d'environ 800 KTPA. L'entreprise a défini une feuille de route visant à porter sa capacité de production à 15 MTPA et se concentre sur des segments à forte valeur ajoutée, notamment l'acier électrique, les produits spécialisés et les produits sidérurgiques écologiques.

Vedanta Power (BSE : 544781) (NSE : VEDPOWER) est le cinquième plus grand producteur d'électricité thermique en Inde, avec une capacité opérationnelle de 4,2 GW. L'entreprise a pour objectif à long terme d'atteindre une capacité de 20 GW, afin de soutenir la croissance industrielle et numérique de l'Inde. Vedanta Power étudie également les opportunités offertes par l'énergie nucléaire, consciente de son potentiel en tant que source d'électricité propre et fiable, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Vedanta Limited reste la principale entité cotée du Groupe, avec en son sein Hindustan Zinc, le plus grand producteur intégré de zinc au monde et l'un des principaux producteurs d'argent. La société dispose également d'un portefeuille d'envergure mondiale comprenant du cuivre, du nickel, des ferro-alliages et d'autres minéraux stratégiques essentiels à la croissance future de l'Inde et à la sécurité de son approvisionnement en ressources. Son portefeuille comprend Fujairah Gold, l'une des principales raffineries de métaux précieux du Moyen-Orient, ce qui renforce encore la présence de Vedanta sur les marchés mondiaux des métaux précieux. FACOR est en passe de devenir le plus grand producteur indien de ferrochrome de qualité spéciale et sera bientôt le seul producteur privé du pays dans certains segments du manganèse.

À elles cinq, ces entreprises représentent certaines des activités les plus importantes sur le plan stratégique dans les secteurs essentiels des ressources naturelles, de l'énergie et des minéraux en Inde ; elles sont bien placées pour créer de la valeur à long terme pour les investisseurs et les actionnaires, tout en soutenant la croissance économique rapide de l'Inde.

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