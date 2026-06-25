Vedanta 完成歷史性分拆，四間新公司在 BSE 及 NSE 上市

印度孟買2026年6月25日 /美通社/ -- Vedanta Group 四間新分拆公司在孟買證券交易所 (BSE) 及印度國家證券交易所 (NSE) 成功上市，此舉成為印度企業史上的重要里程碑。 此項劃時代變革造就出五間專注營運的企業，成為印度工業增長、基建發展、能源安全及自給自足宏願的關鍵支柱。

正值 Vedanta Aluminium、Vedanta Oil & Gas、Vedanta Iron & Steel 及 Vedanta Power 上市之際，交易所舉行了敲鑼慶典，標誌著印度企業史上一大重要變革的圓滿落幕。

Vedanta Group 主席 Anil Agarwal 在典禮上致辭時說：「24 年前，Vedanta 成為第一間在倫敦證券交易所 (London Stock Exchange) 掛牌的印度公司，後來更晉身 FTSE 100 指數成份股。 時至今日，這些業務以獨立公司身份揭開新篇章，每間均設有專屬管理團隊、明確資本配置架構及進取增長規劃。」

Vedanta Aluminium (BSE: 544780) (NSE: VAML) 作為印度最大鋁材生產商，兼全球（中國除外）第三大鋁生產商，正式踏上獨立發展之路。 公司坐擁在奧里薩邦 (Odisha) 全球最大單一地點鋁冶煉廠，計劃將產能倍增至 6 MTPA，目標是躋身全球最大綜合鋁生產商之列。

Vedanta Oil & Gas (BSE: 382914) (NSE: VOGL) 是印度頂尖的私營石油與天然氣公司，亦是國內極具策略價值的能源生產商。 公司長遠目標是將每日產量提升至 500,000 桶。

Vedanta Iron & Steel (BSE: 544784) (NSE: VISL) 坐擁近 40 億噸鐵礦石資源，以及約 800 KTPA 冶金焦產能。 公司已制定擴展至 15 MTPA 的發展藍圖，並集中發展高價值範疇，包括電工鋼、特殊鋼及綠色鋼材產品。

Vedanta Power (BSE: 544781) (NSE: VEDPOWER) 位列印度第五大熱力發電商，營運產能達 4.2 GW。 公司懷抱遠大願景，期望將產能提升至 20 GW，以配合印度工業及數碼發展的需要。 Vedanta Power 亦正研究核能業務的機遇，看準具備潛力，用作潔淨可靠的全天候供電能源。

Vedanta Limited 繼續擔任集團的旗艦上市企業，其核心資產為 Hindustan Zinc，亦即全球最大綜合鋅生產商及主要銀生產商。 公司亦擁有具全球影響力的業務組合，涵蓋銅、鎳、鐵合金及其他策略礦物，對印度未來發展及資源安全極其重要。 業務組合包括 Fujairah Gold，亦即中東一大主要的貴金屬精煉廠，進一步加強 Vedanta 在全球貴金屬市場的影響力。 FACOR 銳意成為印度最大的特殊級鉻鐵生產商，並即將在若干錳產品領域成為印度唯一的私營生產商。

這五間公司合計，代表印度部分最具策略價值的自然資源、能源及關鍵礦物業務，目的在於為投資者和股東締造長期價值，同時推動印度經濟迅速發展。

SOURCE Vedanta Group