Vedanta Hoàn Tất Thương Vụ Chia Tách Mang Tính Lịch Sử, Chính Thức Niêm Yết 4 Công Ty Mới Trên Sàn BSE và NSE

MUMBAI, Ấn Độ, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tập Đoàn Vedanta vừa xác lập một cột mốc lịch sử trong ngành bản địa với việc niêm yết thành công 4 công ty mới sau chia tách trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Bombay (BSE) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán Quốc Gia Ấn Độ (NSE). Bước ngoặt chuyển dịch mang tính lịch sử này tạo ra 5 doanh nghiệp chuyên biệt, đóng vai trò hạt nhân trong sự phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng, an ninh năng lượng và tham vọng tự chủ của Ấn Độ.

Sự kiện niêm yết các cổ phiếu của Vedanta Aluminium, Vedanta Oil & Gas, Vedanta Iron & Steel và Vedanta Power đã được đánh dấu bằng nghi thức đánh chuông trang trọng tại các sàn giao dịch, hoàn tất một trong những thương vụ tái cấu trúc doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay tại Ấn Độ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Anil Agarwal, Chủ Tịch Tập Đoàn Vedanta, chia sẻ: "24 năm trước, Vedanta đã trở thành doanh nghiệp Ấn Độ đầu tiên niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán London, và sau đó vươn lên hàng ngũ các công ty thuộc nhóm chỉ số danh giá FTSE 100. Giờ đây, các mảng kinh doanh này sẽ mở ra một chương mới với tư cách là những công ty độc lập, vận hành bởi đội ngũ quản lý chuyên trách, sở hữu khuôn khổ phân bổ nguồn vốn tập trung cùng các chiến lược tăng trưởng đầy tham vọng."

Vedanta Aluminium (BSE: 544780) (NSE: VAML) bắt đầu hành trình độc lập với vị thế là nhà sản xuất nhôm lớn nhất Ấn Độ và lớn thứ ba thế giới (ngoại trừ Trung Quốc). Sở hữu tổ hợp luyện nhôm tập trung lớn nhất thế giới tại Odisha, công ty dự kiến sẽ tăng gấp đôi công suất lên mức 6 triệu tấn/năm (MTPA), hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất nhôm tích hợp lớn nhất toàn cầu.

Vedanta Oil & Gas (BSE: 382914) (NSE: VOGL) là một trong những doanh nghiệp dầu khí khối tư nhân hàng đầu Ấn Độ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất năng lượng có tầm quan trọng chiến lược quốc gia. Công ty đặt tham vọng dài hạn nâng quy mô sản lượng lên mức 500.000 thùng/ngày.

Vedanta Iron & Steel (BSE: 544784) (NSE: VISL) được bảo chứng bởi trữ lượng quặng sắt gần 4 tỷ tấn và công suất than cốc luyện kim đạt khoảng 800 nghìn tấn/năm (KTPA). Công ty đã thiết lập lộ trình mở rộng công suất lên tới 15 triệu tấn/năm (MTPA), tập trung sâu vào các phân khúc giá trị gia tăng cao như thép điện kỹ thuật, thép đặc chủng và các sản phẩm thép xanh.

Vedanta Power (BSE: 544781) (NSE: VEDPOWER) là nhà sản xuất nhiệt điện lớn thứ năm tại Ấn Độ với công suất vận hành thực tế đạt 4,2 GW. Doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn nhằm mở rộng quy mô lên tới 20 GW, tiếp sức cho đà tăng trưởng công nghiệp và kỹ thuật số của quốc gia. Vedanta Power cũng đang tích cực đánh giá các cơ hội đầu tư vào năng lượng hạt nhân, khẳng định tiềm năng của loại hình này như một nguồn điện sạch, đáng tin cậy phục vụ 24/7.

Vedanta Limited tiếp tục giữ vai trò là pháp nhân niêm yết hạt nhân của Tập Đoàn, được định vị vững chắc bởi Hindustan Zinc – nhà sản xuất kẽm tích hợp lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất bạc hàng đầu toàn cầu. Công ty cũng sở hữu danh mục tài sản quy mô toàn cầu trải dài từ đồng, niken, hợp kim sắt cho đến các khoáng sản chiến lược cốt lõi đối với sự phát triển và an ninh tài nguyên tương lai của Ấn Độ. Danh mục này bao gồm Fujairah Gold – một trong những nhà máy tinh luyện kim loại quý hàng đầu Trung Đông, giúp củng cố mạnh mẽ hơn nữa tầm ảnh hưởng của Vedanta trên thị trường kim loại quý toàn cầu. FACOR đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất hợp kim crom-sắt mác đặc biệt lớn nhất Ấn Độ, và sẽ sớm trở thành doanh nghiệp tư nhân duy nhất tại quốc gia này sản xuất một số phân khúc mangan chuyên biệt.

Cùng nhau, năm công ty này là đại diện cho những trụ cột chiến lược quan trọng nhất của Ấn Độ trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, năng lượng và khoáng sản cốt lõi, sẵn sàng kiến tạo giá trị dài hạn cho các nhà đầu tư cùng cổ đông, đồng thời tạo bệ phóng cho đà tăng trưởng kinh tế thần tốc của Ấn Độ.

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SOURCE Vedanta Group