Vedanta completa una escisión histórica y cotiza cuatro nuevas empresas en BSE y NSE

MUMBAI, India, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Grupo Vedanta marcó un hito fundamental en la historia empresarial de la India con la exitosa cotización de cuatro empresas recién escindidas en la Bolsa de Bombay (BSE) y la Bolsa Nacional de Valores (NSE). Esta transformación histórica crea cinco negocios estratégicos clave para el crecimiento industrial, el desarrollo de infraestructuras, la seguridad energética y las aspiraciones de autosuficiencia de la India.

La cotización de Vedanta Aluminium, Vedanta Oil & Gas, Vedanta Iron & Steel y Vedanta Power se conmemoró mediante ceremonias de toque de campanas en las bolsas de valores, lo que marcó la culminación de una de las transformaciones corporativas más importantes de la India.

En la ocasión, Anil Agarwal, presidente de Vedanta Group, dijo: "Hace 24 años, Vedanta se convirtió en la primera empresa india en cotizar en la Bolsa de Valores de Londres y luego se convirtió en una empresa FTSE 100. Hoy, estas empresas comienzan un nuevo capítulo como empresas independientes con equipos de gestión dedicados, marcos de asignación de capital enfocados y planes de crecimiento ambiciosos".

Vedanta Aluminium (BSE: 544780) (NSE: VAML) inicia su andadura independiente como el mayor productor de aluminio de la India y el tercero a nivel mundial, excluyendo a China. Con la mayor planta de fundición de aluminio del mundo en una sola ubicación, situada en Odisha, la empresa planea duplicar su capacidad hasta alcanzar 6 MTPA y aspira a convertirse en el mayor productor integrado de aluminio del mundo.

Vedanta Oil & Gas (BSE: 382914) (NSE: VOGL) es una de las principales empresas privadas de petróleo y gas de la India y una de las productoras de energía más importantes estratégicamente del país. La compañía tiene la ambición a largo plazo de aumentar la producción a 500.000 barriles por día.

Vedanta Iron & Steel (BSE: 544784) (NSE: VISL) cuenta con el respaldo de casi 4.000 millones de toneladas de recursos de mineral de hierro y una capacidad de producción de coque metalúrgico de aproximadamente 800 KTPA. Su plan estratégico contempla una expansión hasta alcanzar 15 MTPA y se centra en segmentos de alto valor, como el acero eléctrico, los productos de acero especiales y el acero ecológico.

Vedanta Power (BSE: 544781) (NSE: VEDPOWER) es el quinto mayor productor de energía térmica de la India, con una capacidad operativa de 4,2 GW. La compañía tiene una visión a largo plazo para alcanzar los 20 GW, impulsando así el crecimiento industrial y digital del país. Además, Vedanta Power está evaluando oportunidades en el sector de la energía nuclear, reconociendo su potencial como fuente de energía limpia, fiable y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Vedanta Limited continúa siendo la entidad cotizada insignia del Grupo, con Hindustan Zinc como pilar fundamental: el mayor productor integrado de zinc del mundo y el principal productor de plata. La compañía también cuenta con una cartera de gran relevancia mundial que abarca cobre, níquel, ferroaleaciones y otros minerales estratégicos cruciales para el futuro crecimiento y la seguridad de los recursos de la India. Su cartera incluye Fujairah Gold, una de las refinerías de metales preciosos líderes en Oriente Medio, lo que refuerza aún más la presencia de Vedanta en los mercados mundiales de metales preciosos. FACOR está posicionada para convertirse en el mayor productor de ferrocromo de grado especial de la India y pronto será el único productor del sector privado del país en ciertos segmentos de manganeso.

En conjunto, estas cinco compañías representan algunos de los negocios de recursos naturales, energía y minerales críticos más importantes estratégicamente para la India, posicionadas para generar valor a largo plazo para inversores y accionistas, al tiempo que apoyan el rápido crecimiento económico de la India.

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