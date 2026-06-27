비나밀크, 50년 브랜드 혁신의 역사 2026 세계낙농대회에서 소개

유제품 업계의 새로운 기준으로 떠오른 연관성

비나밀크는 올해 대회에서 주최 측 초청을 받아 발표한 베트남 유일의 대표 기업으로, 이번이 6번째 참가다. '50년, 한 길: 끊임없는 브랜드 혁신(50 Years, One Purpose: Relentless Brand Transformation)'이라는 제목의 기조연설에서는 회사가 사회 변화와 소비자 요구에 부응하기 위해 지난 50년 동안 어떻게 지속적으로 진화해 왔는지 되짚었다.

리처드 홀(Richard Hall) 세계낙농대회 의장은 올해 주제에 대해 유제품 산업이 성장의 기준을 더 이상 생산 규모나 판매량만으로 측정하지 않는 새로운 단계에 진입하고 있다고 강조했다. 성공은 소비자의 변화하는 우선순위에 부합하는 가치를 창출할 수 있는 기업의 역량에 점점 더 크게 좌우되고 있다는 것이다.

비나밀크에게 이러한 관련성의 개념은 성장 과정의 핵심이었다.

응우옌꽝찌(Nguyen Quang Tri) 비나밀크 마케팅 전무는 "50년 성장하는 동안 비나밀크에서 변하지 않은 것이 하나 있다. 바로 언제나 소비자의 실제 니즈에서 출발한다는 것"이라며 "사회 발전의 각 단계에서 영양, 건강, 지속가능성에 대해 새로운 기대가 생겨난다. 우리는 이 니즈를 충족하기 위해 지속적으로 혁신할 책임이 있다고 보고 있다"고 말했다.

소비자와 함께 진화

Ong Tho 연유와 같은 상징적인 제품이 한때 여러 세대의 베트남 가정의 영양 수요를 충족했다면, 오늘날 소비자들은 더 개인화된 영양 솔루션을 찾고 있다. Optimum Gold A2, Green Farm High Protein Fresh Milk, Sure Prevent Gold와 같은 제품은 이러한 변화를 보여준다. 이는 최근 이노바 마켓 인사이츠(Innova Market Insights) 조사에서 소비자의 약 60%가 단백질 섭취를 늘리고 있으며 59%가 장 건강을 우선시하는 것으로 나타난 결과와도 맞닿아 있는 것으로, 변화하는 소비자 니즈에 부합하는 과학 기반 영양 솔루션을 제공하겠다는 회사의 의지를 보여주는 것이기도 하다.

소비자들은 영양을 넘어 편의성과 즐거움의 가치도 점점 더 중시하고 있다. Green Farm Drinking Yogurt, SuSu Cheese Lollipops, Vinamilk Gelato와 같은 제품은 이러한 트렌드를 반영하며, 영양상 이점과 일상적인 매력을 결합하고 있다. 이 제품들은 모두 소비자의 변화하는 기대를 이해한다는 동일한 원칙에 뿌리를 두고 있다.

계속되는 변화 속에서도 변하지 않는 사명 하나

GDC 2026에서 소개된 비나밀크의 이야기는 회사가 몇 번이나 변화했는지에 관한 것이 아니라, 왜 계속 변화하는지에 관한 것이었다.

전후 시기의 기본적인 영양 수요 충족부터 오늘날의 건강, 지속가능성, 개인화에 대한 요구에 대응하기까지, 각 발전 단계마다 회사는 소비자와 함께 진화해야 했다.

전 세계 유제품 기업들이 미래 세대와 지속적인 관계를 구축하고자 하는 가운데, 비나밀크의 경험은 적응력이 더 이상 선택 사항이 아니라 지속가능한 성장을 위한 필수 조건임을 보여준다.

50년이 지난 지금도 회사의 태도는 변하지 않았다. 소비자 니즈에 대응해 지속적으로 진화하는 동시에 영양 개선과 여러 세대의 베트남 소비자를 위한 지속적인 가치 창출이라는 사명에 충실하다는 것이다.

비나밀크 소개

비나밀크는 탄탄한 글로벌 파트너 네트워크, 공장 16곳, 국제 인증 농장 15곳을 바탕으로 전체 공급망에 첨단 기술을 통합해 영양을 보존하고 안전성을 보장하며 제품 품질을 높이고 있다. 1976년 설립된 기업으로 베트남 1위 유제품 브랜드일 뿐만 아니라 65곳이 넘는 국가에 수출하고 있으며, 매출 기준 세계 36대 유제품 기업이다. 또 브랜드 파이낸스(Brand Finance)에게는 세계에서 가장 유망한 유제품 브랜드 1위로 뽑히기도 했다.

자세한 사항은 www.vinamilk.com.vn/en 에서 확인할 수 있다.

SOURCE Vinamilk