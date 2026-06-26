Vinamilk亮相2026年全球乳業大會，分享50年品牌轉型歷程

貼合消費需求，成為乳業新標杆

Vinamilk是本屆大會主辦方特邀的越南唯一演講企業代表，這也是品牌第六次登上該大會舞台。其主題演講《50 Years, One Purpose: Relentless Brand Transformation》（五十載堅守同一初心：持之以恆推進品牌轉型），回顧企業五十年來緊跟社會發展、貼合消費者需求不斷革新的發展歷程。

談及今年主題，全球乳業大會主席Richard Hall指出，乳業正邁入全新發展階段，行業增長不再僅以生產規模、銷量作為衡量標尺。企業能否創造契合消費者需求重心變化的價值，愈發成為評判發展成敗的依據。

對Vinamilk而言，貼合消費者需求始終是企業發展的核心。

Vinamilk市場營銷執行總監Nguyen Quang Tri表示：「在50年的發展歷程中，Vinamilk有一點從未改變：我們始終從消費者的真實需求出發。社會發展的每一個階段都會帶來對營養、健康、可持續性的新期待。持續創新、滿足大眾需求，是我們肩負的責任。」

隨消費者需求迭代共進

早年經典產品Ong Tho煉乳曾滿足數代越南家庭的基礎營養所需，而如今消費者愈發追求個性化營養方案。Optimum Gold A2、Green Farm高蛋白鮮奶和Sure Prevent Gold等產品正是這一需求變化的體現。近期的Innova Market Insights研究佐證了該趨勢：近60%的消費者增加蛋白質攝入，59%的消費者將腸道健康列為優先需求，也印證企業致力於研發科學營養產品，持續適配不斷升級的消費需求。

除營養層面外，消費者也越來越看重便捷性與食用體驗。Green Farm飲用型酸奶、SuSu奶酪棒和Vinamilk Gelato等產品順應這一市場趨勢，兼顧營養內核，提升食用吸引力。上述所有產品均遵循同一理念：精準洞察消費者持續迭代的需求與期待。

變革從未停歇，使命始終如一

Vinamilk在2026年全球乳業大會上分享的發展故事，重點不在於企業歷經多少次轉型，而在於始終堅持變革的底層邏輯。

從戰後時期滿足基本營養需求，時至今日，面對消費者對健康品質，永續理念與個人化體驗的多元追求，企業在各個發展階段始終緊跟消費方向，與市場需求協同升級。

全球乳業企業都希望與新一代消費群體建立長久聯結，而Vinamilk的發展經驗證明，適應市場變化已不再是企業發展路徑的可選項，而是實現可持續發展的必備前提。

歷經50年發展，公司的理念始終如一：持續順應消費者需求迭代升級，堅守提升國民營養、為一代代越南消費者創造長久價值的企業使命。

關於Vinamilk

Vinamilk擁有成熟的全球合作網絡、16座生產工廠及15座獲得國際認證的牧場，全產業鏈運用前沿生產技術，鎖住產品營養、嚴守安全標準、提升產品品質。Vinamilk創立於1976年，不僅是越南本土第一乳製品品牌，產品也遠銷海外，業務覆蓋全球65個國家及地區；營收規模位列全球乳業36強，同時被Brand Finance評為全球最具發展潛力乳製品品牌第一名。

更多詳情請訪問www.vinamilk.com.vn/en

SOURCE Vinamilk