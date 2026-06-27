Vinamilk、50年にわたるブランド変革の歩みを「グローバル・デイリー・コングレス2026」で披露

乳製品業界における新たな基準としての関連性

今年の会議で、主催者から発表者として招待されたベトナムからの唯一の代表として、Vinamilkは同イベントへの6回目の参加を果たしました。「50年間、1つの目的：絶え間ないブランド変革（50 Years, One Purpose: Relentless Brand Transformation）」と題された基調講演では、同社が社会の変化や消費者のニーズに対応し続けるため、過去50年間にわたっていかに絶えず進化してきたかを振り返りました。

今年のテーマについて、グローバル・デイリー・コングレスの会長であるRichard Hall氏は、乳業はもはや生産規模や販売量だけで成長が測られることのない新たな段階に入っていると指摘しました。成功は、消費者の変化する優先順位に沿った価値を生み出す企業の能力にますます左右されるようになっています。

Vinamilkにとって、この「関連性」という概念は、同社の発展において中心的な役割を果たしてきました。

「50年にわたる成長の過程において、Vinamilkで決して変わらなかったことが1つあります。それは、私たちが常に消費者の真のニーズから出発しているということです」と、Vinamilkのマーケティング担当エグゼクティブ・ディレクターであるNguyen Quang Tri氏は述べました。「社会の発展のあらゆる段階において、栄養、健康、持続可能性をめぐる新たな期待が生まれます。そうしたニーズに応えるための絶え間ないイノベーションこそが、私たちの責務であると考えています。」

消費者とともに進化する

かつては、Ong Thoコンデンスミルクのような象徴的な製品が何世代にもわたるベトナムの家庭の栄養ニーズを満たしていましたが、今日の消費者は、よりパーソナライズされた栄養ソリューションを求めています。Optimum Gold A2、Green Farm High Protein Fresh Milk、Sure Prevent Goldなどの製品は、この変化を反映しています。これは、消費者の約60%がタンパク質摂取量を増やし、59%が腸の健康を優先していることを示すInnova Market Insightsの最近の調査によって裏付けられており、消費者の変化するニーズを満たす科学に基づいた栄養ソリューションを提供するという同社のコミットメントを強調しています。

栄養面だけでなく、消費者は利便性と楽しさをますます重視するようになっています。Green Farm Drinking Yogurt、SuSu Cheese Lollipops、Vinamilk Gelatoなどの製品は、栄養上の利点と日常的な魅力を兼ね備えており、このトレンドを反映しています。これらの製品はすべて、同じ原則に基づいています：消費者の変化する期待を理解することです。

絶え間ない変化、変わらぬ使命

GDC 2026におけるVinamilkのストーリーは、単に同社が何度変革を遂げてきたかというだけでなく、なぜ変革を続けているのかという点に焦点を当てたものでした。

戦後の基本的な栄養ニーズへの対応から、今日の健康、持続可能性、パーソナライゼーションへの需要への対応に至るまで、発展の各段階において同社は消費者とともに進化する必要がありました。

世界中の乳製品企業が次世代との永続的な関係の構築を目指している中、Vinamilkの経験は、適応力がもはや選択肢の1つではなく、持続可能な成長のための必須条件であることを示しています。

50年が経った今も、同社の取り組みは変わっていません：何世代にもわたるベトナムの消費者のために栄養状態を改善し、永続的な価値を創出するという使命に忠実でありながら、消費者のニーズに応じて絶えず進化し続けることです。

Vinamilkについて

強力なグローバルパートナーネットワーク、16の工場、15の国際認証を取得した農場を擁するVinamilkは、サプライチェーン全体に高度な技術を統合し、栄養価の維持、安全性の確保、製品品質の向上を図っています。1976年に設立されたVinamilkは、ベトナムNo.1の乳製品ブランドであるだけでなく、65か国以上に製品を輸出しており、売上高で世界の乳製品企業トップ36にランクインしているほか、Brand Financeによって「世界で最も有望な乳製品ブランド」第1位に認定されています。

詳細については、www.vinamilk.com.vn/enをご覧ください。

SOURCE Vinamilk