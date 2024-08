Yuchai تبدأ تشغيل مصنعها في تايلاند ليُمثل انطلاقة جديدة لاستراتيجية الشركة في التوسع العالمي

بانكوك، 22 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- شهدت مدينة ساموت براكان التايلاندية في 20 أغسطس إفتتاح شركة Yuchai Power System (Thailand) Co Ltd وَسط توقعات كبيرة بنجاح الشركة. ويمثل افتتاح أول مصنع خارجي لشركة Guangxi Yuchai Machinery Co Ltd المعروفة باسم (Yuchai) إنجازًا كبيرًا في استراتيجية الشركة العالمية، حيث يسلط الضوء على توسع شركة Yuchai في الأسواق الخارجية. ومن المتوقع أن يعطي هذا المصنع دفعة جديدة لنمو شركة Yuchai، لا سيما في أسواق جنوب شرق آسيا.

Yuchai Thailand Plant Put into Operation

شهد حفل الافتتاح حضور قيادات عليا من Yuchai، وممثلين عن المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة الصينية في تايلاند، وشركاء رئيسيين، وضيوف من مختلف القطاعات ليشهدوا هذه اللحظة التاريخية. تتخصص شركة Yuchai Power System (Thailand) Co Ltd في إنتاج محركات الديزل ومحركات الغاز ومحركات الطاقة النظيفة. وتشمل المنتجات الأولية التي تم طرحها للإنتاج سلاسل K08 وS06 وS04. وستتمكن الشركة في المستقبل من إنتاج سلسلة منتجات Yuchai 2-11L.

وباعتبارها واحدة من أوائل مصدري المحركات في الصين، تقوم Yuchai بتصدير منتجاتها إلى جنوب شرق آسيا منذ سبعينيات القرن الماضي. وعلى مدى نصف القرن الماضي، كانت Yuchai تسعى نحو العالمية بوتيرة متسارعة. استطاعت شركة Yuchai، خاصةً خلال العقد الماضي، الاستفادة من مزاياها الكاملة في الموقع والمنتج والقنوات التوزيعية، لتصبح رائدة في توسّع سوق رابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN. وعلى الرغم من عدم تجاوز صادرات Yuchai إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN عدد 400 وحدة في عام 2004، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حجم الصادرات، حيث تجاوزت 20,000 وحدة سنويًا. حتى الآن، أنشأت Yuchai عدد 21 مؤسسة خارجية و495 وكيل خدمة، مع وجود أكثر من 680,000 محرك في جميع أنحاء العالم.

في العصر الجديد، تعتبر Yuchai المصنع التايلاندي نقطة انطلاق مهمة لاستراتيجيتها العالمية، ومن خلال تعزيز التعاون مع شركائها الرئيسيين على غرار Beiqi Foton، ستسعى Yuchai إلى تعزيز تنافسية منتجاتها وتوسيع وجودها في أسواق جنوب شرق آسيا. يهدف التخطيط الاستراتيجي لشركة Yuchai إلي زيادة حصة منتجاتها في الأسواق الخارجية بشكل كبير، مما يساهم في ترسيخ وتوسيع سوق الشركة لإرساء أساس متين لنمو الأعمال التجارية العالمية.

من الجدير بالذكر أن Yuchai ستتعاون مع شركة KIM LONG MOTOR، وهي فرع من مجموعة FUTA Group، لبناء مصانع جديدة في فيتنام. وفي الوقت نفسه، تتقدم مفاوضات الشركة بشأن التعاون الاستراتيجي في أوروبا والشرق الأوسط. هذا وقد طُرح أول محرك K08 من مصنع Yuchai في خط إنتاج تايلاند رسميًا وتسليمه للعملاء، مما يمثل إطلاق رسمي لمخطط السوق العالمية الذي تم تصوره بشكل مشترك من قبل شركة Yuchai وشركائها.

أعلن Li Hanyang، رئيس مجلس إدارة شركة Yuchai، أن Yuchai ستستفيد في المستقبل من الدعم الاستراتيجي لمبادرة "الحزام والطريق" ومنطقة التجارة الحرة بين الصين وآسيان ASEAN. تهدف شركة Yuchai إلى تحويل مصنعها في تايلاند إلى منشأة متطورة تتميز بالتصنيع المتطور والذكاء والرقمنة والبيئة والإستدامة. وسيؤدي ذلك إلى دعم خطة Yuchai لمضاعفة حجم أعمالها وتوفير المزيد من المنتجات عالية الجودة للعملاء، مما يعزز التنمية عالية الجودة لسلسلة الصناعة في الصين وتايلاند ومنطقة آسيان ASEAN.

Https://www.yuchai.com/

البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2486629/Yuchai_Thailand_Plant_Put_Operation.jpg