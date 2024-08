Завод Yuchai в Таиланде введен в эксплуатацию, открывая новую эру стратегии глобализации

БАНГКОК, 22 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- На фоне больших ожиданий 20 августа (по местному времени) в провинции Самут Пракан (Samut Prakan) состоялось официальное открытие компании Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. Этот первый зарубежный завод компании Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. (Yuchai) является важной вехой в стратегии глобализации Yuchai, свидетельствуя о дальнейшем расширении присутствия Yuchai на зарубежных рынках. Ожидается, что это предприятие придаст новый импульс росту компании Yuchai, особенно на рынке Юго-Восточной Азии.

Свидетелями этого исторического события стали руководители компании Yuchai, представители Отдела по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Таиланде, ключевые партнеры и гости из различных секторов экономики, присутствовавшие на церемонии открытия. Компания Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. преимущественно занимается производством дизельных двигателей, газовых двигателей и двигателей, работающих на экологически чистой энергии. К числу первых запущенных в производство продуктов относятся двигатели серий K08, S06 и S04. В будущем планируется выпуск двигателей серии Yuchai 2-11L.

Компания Yuchai стала одним из первых китайских экспортеров двигателей, поставляя свою продукцию в Юго-Восточную Азию с 1970-х годов. За последние полвека она ускорила темп своего продвижения по пути глобализации. Особенно за последнее десятилетие, благодаря политике открытого сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН, Yuchai в полной мере использовала свои преимущества в плане местоположения, продукции и каналов сбыта, став пионером в расширении на рынок АСЕАН. В 2004 году Yuchai экспортировала в страны АСЕАН всего 400 единиц своей продукции. В сравнении с этим, за последние годы объем ее экспорта превысил 20.000 единиц в год. На сегодняшний день компания Yuchai имеет 21 зарубежное представительство и 495 сервисных агентов в различных странах и регионах мира, где работает более 680.000 произведенных ею двигателей.

В новую эпоху, используя завод в Таиланде как важную отправную точку своей стратегии глобализации, Yuchai продолжит курс на укрепление сотрудничества с ключевыми партнерами, такими как Beiqi Foton, для повышения конкурентоспособности своей продукции и расширения своего присутствия на рынке Юго-Восточной Азии. Благодаря этому стратегическому подходу Yuchai намерена значительно увеличить долю своей продукции на зарубежных рынках, еще больше консолидируя и расширяя свое присутствие, чтобы заложить прочный фундамент для глобального роста своего бизнеса.

Стоит отметить, что Yuchai планирует сотрудничество с KIM LONG MOTOR, дочерней компанией FUTA Group, для строительства новых заводов во Вьетнаме. Одновременно продвигаются и переговоры о стратегическом сотрудничестве в Европе и на Ближнем Востоке. Первый двигатель K08, официально сошедший с конвейера завода Yuchai в Таиланде и доставленный заказчику, ознаменовал собой официальный запуск глобального проекта, совместно реализованного компанией Yuchai и ее партнерами.

Ли Ханьян (Li Hanyang), председатель совета директоров Yuchai, заявил, что в будущем Yuchai воспользуется стратегической поддержкой в рамках инициативы «Пояс и путь» и возможностями зоны свободной торговли Китай-АСЕАН. Yuchai намерена превратить свой завод в Таиланде в передовое предприятие с акцентом на высокотехнологичное, интеллектуальное, цифровое и экологичное производство. Это станет залогом реализации плана Yuchai по удвоению объемов производства и позволит компании поставлять клиентам более качественную продукцию, способствуя высококачественному развитию промышленной цепочки в Китае, Таиланде и регионе АСЕАН в целом.

