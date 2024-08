Uruchomienie zakładu Yuchai w Tajlandii oznacza nową erę strategii globalizacji

BANGKOK, 22 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- 20 sierpnia czasu lokalnego nastąpiło wyczekiwane oficjalne otwarcie zakładu Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. w Samut Prakan. Pierwszy zagraniczny zakład Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. (Yuchai), stanowi znaczący kamień milowy w strategii globalizacji Yuchai, zwracając uwagę na dalszy rozwój Yuchai na rynkach zagranicznych. Oczekuje się, że placówka nada nowy impet rozwojowi Yuchai, szczególnie na rynku Azji Południowo-Wschodniej.

Podczas ceremonii otwarcia świadkami tej historycznej chwili byli przedstawiciele głównego kierownictwa Yuchai, delegacja z Biura Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Chin w Tajlandii, kluczowi partnerzy i goście z różnych sektorów. Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. produkuje głównie silniki wysokoprężne, silniki benzynowe i silniki napędzane czystą energią. Pierwsze produkty wprowadzone do produkcji obejmują serie K08, S06 i S04, w przyszłości umożliwiając wytwarzanie produktów z serii Yuchai 2-11L.

Jako jeden z pierwszych eksporterów silników w Chinach Yuchai dostarcza swoje produkty do Azji Południowo-Wschodniej od 1970 roku. W ciągu ostatniego pięćdziesięciolecia firma Yuchai przyspieszyła tempo globalizacji. W ciągu ostatniej dekady wspierana przez politykę otwartej współpracy między Chinami a krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) firma Yuchai w pełni wykorzystała swoje atuty w zakresie lokalizacji, produktów i kanałów dystrybucji, stając się pionierem w ekspansji na rynki Azji Południowo-Wschodniej. W 2004 roku firma Yuchai wyeksportowała do krajów ASEAN tylko 400 sztuk. W ostatnich latach wielkość eksportu wzrosła do ponad 20 000 sztuk rocznie. Dotychczas firma Yuchai utworzyła 21 oddziałów zagranicznych i 495 agencji serwisowych do obsługi łącznie ponad 680 000 silników na całym świecie.

W nowej erze zakład w Tajlandii będzie ważnym punktem wyjścia dla strategii globalizacji firmy, która będzie dalej wzmacniać współpracę z kluczowymi partnerami, takimi jak Beiqi Foton, aby zwiększyć konkurencyjność produktów i rozszerzyć swoją obecność na rynku Azji Południowo-Wschodniej. Dzięki temu strategicznemu układowi Yuchai zamierza znacząco zwiększyć udział swoich wyrobów na rynkach zagranicznych, dokonując dalszej konsolidacji i zwiększając zasięg, aby położyć solidne fundamenty pod globalny rozwój biznesu.

Co istotne, Yuchai będzie współpracować nad budową nowych fabryk w Wietnamie z KIM LONG MOTOR, spółką zależną FUTA Group. Jednocześnie postępują negocjacje dotyczące strategicznej współpracy w Europie i na Bliskim Wschodzie. Pierwszy silnik K08 z fabryki Yuchai w Tajlandii oficjalnie zjechał z linii produkcyjnej i trafił do klientów, zaznaczając oficjalną premierę globalnego planu rynkowego opracowanego wspólnie przez Yuchai i jej partnerów.

Li Hanyang, prezes Yuchai, stwierdził, że w przyszłości Yuchai wykorzysta strategiczne wsparcie Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz Strefy Wolnego Handlu Chiny-ASEAN. Celem Yuchai jest przekształcenie fabryki w Tajlandii w zaawansowany zakład z naciskiem na wysokiej klasy inteligentną, cyfrową i ekologiczną produkcję. Te działania wpisują się w plan Yuchai dotyczący podwojenia produkcji i dostarczania klientom większej ilości renomowanych produktów, wspierając wysokiej jakości rozwój łańcucha przemysłowego w Chinach, Tajlandii i regionie ASEAN.

