Thajský závod Yuchai spúšťa prevádzku a otvára novú éru globalizačnej stratégie

BANGKOK, 21. augusta 2024 /PRNewswire/ -- Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. oficiálne otvorila svoju netrpezlivo očakávanú prevádzku v Samut Prakan 20. augusta miestneho času. Ako prvý zahraničný závod spoločnosti Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. (Yuchai) (NYSE:CYD), predstavuje významný míľnik v globalizačnej stratégii Yuchai a zdôrazňuje ďalší rozvoj spoločnosti na zahraničných trhoch. Očakáva sa, že táto prevádzka prinesie pre rast spoločnosti Yuchai nový impulz, najmä na juhovýchodnom ázijskom trhu.

Yuchai Thailand Plant Put into Operation

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili vedúci predstavitelia Yuchai, zástupcovia Ekonomického a obchodného úradu čínskeho veľvyslanectva v Thajsku, kľúčoví partneri a hostia z rôznych sektorov, aby sa stali svedkami tohto historického momentu. Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. vyrába hlavne dieselové motory, plynové motory a motory na čistú energiu. Medzi prvé produkty uvedené do výroby patria série K08, S06 a S04. V budúcnosti umožní výrobu produktov série Yuchai 2-11L.

Ako jeden z najstarších vývozcov motorov v Číne začal Yuchai vyvážať svoje produkty do juhovýchodnej Ázie už v 70. rokoch minulého storočia. Za posledné polstoročie Yuchai zrýchľuje svoje tempo smerom ku globalizácii. Najmä v poslednom desaťročí, s podporou politiky otvorenej spolupráce medzi Čínou a krajinami ASEAN, Yuchai naplno využil svoje výhody v oblasti lokalizácie, produktov a distribučných kanálov a stal sa priekopníkom v rozširovaní trhu ASEAN. V roku 2004 Yuchai vyviezol do krajín ASEAN len 400 jednotiek. V posledných rokoch sa objem vývozu zvýšil na viac ako 20 000 jednotiek ročne. V súčasnosti má Yuchai zriadených 21 zahraničných inštitúcií a 495 servisných zastúpení, s viac ako 680 000 motormi po celom svete.

V novej ére, kedy sa thajský závod stáva dôležitým východiskovým bodom svojej globalizačnej stratégie, Yuchai ďalej posilní spoluprácu s kľúčovými partnermi, ako je Beiqi Foton, aby zvýšil konkurencieschopnosť produktov a rozšíril svoju prítomnosť na juhovýchodnom ázijskom trhu. Prostredníctvom tohto strategického rozmiestnenia sa spoločnosť Yuchai snaží výrazne zvýšiť podiel svojich produktov na zahraničných trhoch, ďalej upevniť a rozširovať svoj trh a položiť pevný základ pre globálny obchodný rast.

Za zmienku stojí, že Yuchai bude spolupracovať s KIM LONG MOTOR, dcérskou spoločnosťou skupiny FUTA, na výstavbe nových tovární vo Vietname. Zároveň napredujú aj rokovania o strategickej spolupráci v Európe a na Blízkom východe. Prvý motor K08 z thajskej továrne Yuchai oficiálne zišiel z výrobnej linky a bol dodaný zákazníkom, čo znamená oficiálne spustenie globálneho trhového plánu, ktorý spoločne vytvorila spoločnosť Yuchai so svojimi partnermi.

Li Hanyang, predseda predstavenstva Yuchai, uviedol, že v budúcnosti Yuchai využije strategickú podporu iniciatívy Belt and Road a Zóny voľného obchodu Čína-ASEAN. Yuchai sa snaží vybudovať svoj thajský závod ako modernú prevádzku s dôrazom na špičkovú, inteligentnú, digitálnu a ekologickú výrobu. Pomôže sa tak zdvojnásobiť objem podnikania spoločnosti Yuchai a k zákazníkom sa dostane viac vysokokvalitných produktov, čím sa podporí vysokokvalitný rozvoj priemyselného reťazca v Číne, Thajsku a regióne ASEAN.

