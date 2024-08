Spuštění thajského závodu společnosti Yuchai zahajuje novou éru globalizační strategie

BANGKOK, 22. srpna 2024 /PRNewswire/ -- V thajském Samut Prakanu byl 20. srpna místního času oficiálně otevřen netrpělivě očekávaný závod Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. Jakožto první zahraniční provoz společnosti Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. (Yuchai) představuje významný milník v její globalizační strategii a zdůrazňuje její další rozvoj na zámořských trzích. Toto zařízení by zároveň mělo vnést nový impuls do rozvoje společnosti Yuchai, zejména na trzích jihovýchodní Asie.

Yuchai Thailand Plant Put into Operation

Historickému okamžiku přihlíželi při slavnostním otevření závodu vedoucí představitelé společnosti Yuchai, zástupci Hospodářského a obchodního úřadu čínského velvyslanectví v Thajsku, klíčoví partneři společnosti a hosté z nejrůznějších odvětví. Společnost Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. se věnuje především výrobě dieselových motorů, plynových motorů a motorů využívajících čisté energetické zdroje. Do výroby uvedla jako první produktové řady K08, S06 a S04. V budoucnu pak bude možné zahájit také výrobu produktů z řady Yuchai 2-11L.

Jako jeden z prvních čínských exportérů motorů vyváží společnost Yuchai své výrobky do jihovýchodní Asie již od 70. let 20. století. V uplynulých padesáti letech zároveň zvyšovala tempo své globální expanze. Zejména v posledním desetiletí, za podpory politiky otevřené spolupráce mezi Čínou a zeměmi ASEAN, společnost Yuchai plně využila svých výhod po stránce lokalizace, produktů i distribučních kanálů a stala se průkopníkem v rozšiřování trhu ASEAN. V roce 2004 vyvezla společnost Yuchai do zemí ASEAN pouze 400 kusů svých výrobků. Během posledních let se však objem jejího exportu zvýšil na více než 20.000 kusů. K dnešnímu dni společnost Yuchai založila 21 zahraničních zařízení a 495 servisních zastoupení s více než 680.000 motory po celém světě.

V rámci nové éry a s thajským závodem jako významným výchozím bodem globalizační strategie hodlá společnost Yuchai dále prohlubovat spolupráci s klíčovými partnery, jako je například společnost Beiqi Foton, pro zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů a rozšíření svého zastoupení na trhu jihovýchodní Asie. Prostřednictvím tohoto strategického uspořádání chce společnost Yuchai výrazně zvýšit podíl svých výrobků na zámořských trzích, dále konsolidovat a rozšířit svůj trh a položit tak pevné základy pro globální obchodní růst.

Za zmínku rovněž stojí připravovaná spolupráce společnosti Yuchai s KIM LONG MOTOR, dceřinou společností skupiny FUTA Group, na budování nových výrobních závodů ve Vietnamu. Současně postupují i jednání o strategické spolupráci v Evropě a na Blízkém východě. První motor K08, který již sjel z výrobní linky thajského závodu Yuchai a byl dodán zákazníkům, představuje oficiální start plánu pro globální trh, který společnost Yuchai připravila ve spolupráci se svými partnery.

Jak uvedl předseda představenstva Li Hanyang, společnost Yuchai hodlá v budoucnu využívat strategickou podporu iniciativy Nové Hedvábné stezky a zóny volného obchodu Čína -ASEAN. Cílem společnosti Yuchai je vybudovat z thajského provozu vyspělé zařízení s důrazem na špičkovou, inteligentní, digitální a ekologickou výrobu. Díky tomu závod přispěje k plánu společnosti Yuchai na zdvojnásobení výroby a poskytne zákazníkům více kvalitních výrobků, čímž podpoří úspěšný rozvoj průmyslového řetězce v Číně, Thajsku a regionu ASEAN.

