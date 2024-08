Mise en service de l'usine de Yuchai en Thaïlande, ouvrant une nouvelle ère de stratégie de mondialisation

BANGKOK, 21 août 2024 /PRNewswire/ -- Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. a officiellement ouvert ses portes à Samut Prakan le 20 août, heure locale, avec de grandes attentes. En tant que première usine de Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. (Yuchai) (NYSE:CYD) à l'étranger, elle représente une étape importante dans la stratégie de mondialisation de Yuchai, mettant en lumière la poursuite du développement de Yuchai sur les marchés étrangers. Cette implantation devrait donner un nouvel élan à la croissance de Yuchai, en particulier sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

Lors de la cérémonie d'ouverture, des hauts dirigeants de Yuchai, des représentants du bureau économique et commercial de l'ambassade de Chine en Thaïlande, des partenaires clés et des invités de divers secteurs ont assisté à ce moment historique. Yuchai Power System (Thailand) Co. Ltd. produit principalement des moteurs diesel, des moteurs à gaz et des moteurs à énergie propre. Les premiers produits mis en production sont les séries K08, S06 et S04. À l'avenir, l'usine sera en mesure de produire les produits de la série Yuchai 2-11L.

Yuchai, l'un des premiers exportateurs de moteurs en Chine, exporte ses produits vers l'Asie du Sud-Est depuis les années 70. Ces cinquante dernières années, Yuchai a accéléré sa marche vers la mondialisation. Au cours de la dernière décennie, grâce à la politique de coopération ouverte entre la Chine et les pays de l'ANASE, Yuchai a pleinement tiré parti de ses avantages en matière de localisation, de produits et de canaux de distribution, devenant ainsi un pionnier dans l'expansion du marché de l'ANASE. En 2004, Yuchai n'a exporté que 400 unités vers l'ANASE. Ces dernières années, le volume des exportations a augmenté pour atteindre plus de 20 000 unités par an. À ce jour, Yuchai a mis en place 21 établissements à l'étranger et 495 agents de service, avec plus de 680 000 moteurs dans le monde.

Dans cette nouvelle ère, Yuchai, qui considère l'usine thaïlandaise comme un point de départ important de sa stratégie de mondialisation, renforcera encore sa coopération avec des partenaires clés tels que Beiqi Foton, afin d'améliorer la compétitivité de ses produits et d'étendre sa présence sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Grâce à cette configuration stratégique, Yuchai entend augmenter de manière significative sa part sur les marchés étrangers, consolider et étendre son marché afin de jeter des bases solides pour la croissance de ses activités à l'échelle mondiale.

Il est à noter que Yuchai coopérera avec KIM LONG MOTOR, une filiale du groupe FUTA, pour construire de nouvelles usines au Viêt Nam. En parallèle, les négociations sur la coopération stratégique en Europe et au Moyen-Orient progressent également. Le premier moteur K08 de l'usine Yuchai en Thaïlande est officiellement sorti de la chaîne de production et a été livré aux clients, marquant ainsi le lancement officiel du projet de marché mondial envisagé conjointement par Yuchai et ses partenaires.

Li Hanyang, président de Yuchai, a déclaré qu'à l'avenir, Yuchai tirerait parti du soutien stratégique de l'initiative " la Ceinture et la Route " et de la zone de libre-échange Chine-ANASE. Yuchai vise à faire de son usine thaïlandaise une installation de pointe mettant l'accent sur la fabrication haut de gamme, intelligente, numérique et écologique. Cela contribuera au plan de doublement de Yuchai et permettra de fournir davantage de produits de qualité supérieure aux clients, favorisant ainsi un développement de haute qualité de la chaîne industrielle en Chine, en Thaïlande et dans la région de l'ANASE.

