Heinz lance la toute première police d'assurance ketchup au monde

• Près de 48 % des clients de Heinz sont régulièrement confrontés à des accidents de ketchup et 91 % d'entre eux disent que le risque en vaut toujours la peine. Heinz Arabia s'associe à l'application d'avantages sociaux pour mettre en place une police d'assurance de ketchup révolutionnaire couvrant 57 réclamations pour lutter contre des catastrophes de ketchup.

DUBAI, EAU, 10 mars 2024 /PRNewswire/ -- Heinz Arabia a annoncé le lancement d'une nouvelle solution pour les amateurs de ketchup qui parfois se laissent emporter : la toute première police d'assurance ketchup au monde. La nouvelle assurance vise à atténuer le stress et les inconvénients causés par les renversements, les éclaboussures et les tâches de ketchup.

Inspirée par les innombrables publications sur les médias sociaux mettant en vedette des accidents liés au ketchup, Heinz Arabia a mis au point un ensemble complet d'assurances et de prestations couvrant 57 différents types de réclamations pour ceux qui croient que Heinz vaut toujours le risque. Des taches sur les tapis et les vêtements aux éclaboussures sur votre animal de compagnie, votre plafond ou votre sofa, l'assurance est conçue pour offrir une indemnisation rapide et sans tracas aux personnes touchées.

Les amoureux de Heinz aux Émirats arabes unis auront la possibilité d'obtenir une indemnisation sous forme de toute une gamme de dédommagement, y compris des services de nettoyage à domicile, de buanderie, des services d'homme à tout faire et même des traitements réconfortants au spa! Tous accessibles via MyBenefits, la principale application d'avantages sociaux du Moyen-Orient.

Commentant le lancement, Passant El Ghannam, responsable du marketing à Kraft Heinz MEA, a déclaré : « Ici, à Heinz, nous savons que l'amour de nos fans pour notre ketchup peut parfois être, eh bien, un peu exagéré. Selon nos recherches, 48 % d'entre eux ont des accidents de ketchup tout le temps, mais 91 % jurent que leur amour pour Heinz en vaut vraiment la peine. C'est pourquoi nous lançons une assurance ketchup – pour transformer des moments difficiles en pure joie et en commodité pour nos fans endurcis, leur permettant de vivre leurs incidents de ketchup sans s'inquiéter. »

Les personnes qui ont vécu des incidents liés au ketchup correspondant à l'une ou l'autre des 57 demandes de règlement couvertes par l'assurance sont encouragées à présenter une demande sur le site Web de 'Heinz Arabia, sur les réseaux sociaux, en utilisant le mot-clic #HeinzKetchupInsurance.

Pour de plus amples informations et des mises à jour sur l'assurance Heinz Ketchup, veuillez consulter https://www.heinzketchupinsurance.com/