أسبوع أبوظبي المالي يتوج الربع الرابع من العام 2024 بالإعلان عن 635 مليار دولار أمريكي من الأصول تحت الإدارة تنضم إلى نادي التريليون دولار أميركي في أبوظبي العالمي (ADGM)

بعد أن بلغ حجم الالتزامات ما مجموعه 450 مليار دولار أمريكي خلال دورة العام الماضي من أسبوع أبوظبي المالي، شهدت دورة هذا العام إعلان 8 مؤسسات عالمية تُقدر قيمتها مجتمعةً بنحو 635 مليار دولار أميركي عن تأسيس مكاتب لها في أبوظبي خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2024، مما عزز مكانة أبوظبي العالمي ( ADGM ) باعتباره المركز المالي الأسرع نمواً في المنطقة.

كشفت شركات الأسهم الخاصة الرائدة "جنرال أتلانتك" (100 مليار دولار أميركي من ألأصول تحت الإدارة) و"لون ستار فندز" (95 مليار دولار أميركي من ألأصول تحت الإدارة) و"إنفست إندستريال" (14 مليار دولار اميركي)، إلى جانب شركات الائتمان الخاص الضخمة "غولب كابيتال" (70 مليار دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة) و"بولن كابيتال" (63 مليار دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة) وشركة التأمين "إلدريدج" (74 مليار دولار أميركي) عن خططها للانضمام إلى أبوظبي العالمي ( ADGM )، بالإضافة إلى شركة إدارة الأسهم العالمية الرائدة "كارتا" ( 150 مليار دولار أميركي من الأصول الخاضعة للإدارة )، وصندوق التحوط "مارشال وايس" (69 مليار دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة )

تأتي هذه الإنجازات الإضافية خلال أسبوع أبوظبي المالي بعد أداء استثنائي لأبوظبي العالمي ( ADGM ) خلال الربع الأخير من العام حيث أعلنت ثلاث شركات عالمية رائدة لإدارة الأصول عن تأسيس حضور لها في أبوظبي، وتشمل شركة إدارة الأصول الأكبر في العالم، "بلاك روك"(11 تريليون دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة)، و" بي جي آي أم" (1.4 تريليون دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة) و"نوفين" (أصول تحت الإدارة بقيمة 1.1 تريليون دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، والوجهة العالمية البارزة لإدارة الأصول والثروات، عن سلسلة من 19 إعلاناً مهماً لعدد من أبرز المؤسسات المالية العالمية خلال الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي. وتأتي هذه الإعلانات التي شملت أصولاً تحت الإدارة تقدر قيمتها بقرابة 635 مليار دولار أميركي، بعد سلسلة إنجازات بارزة شهدها الربع الأخير وإعلان أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، "بلاك روك"، و"بي جي آي أم"، و"نوفين"، عن تأسيس مكاتبها في أبوظبي العالمي (ADGM) أيضاً.

هذا النمو اللافت، من 450 مليار دولار أميركي إلى 635 مليار دولار أميركي في غضون عام واحد، عزز سمعة ابوظبي العالمي (ADGM)، كأسرع المراكز المالية نموًا في المنطقة وأحد أكثر الولايات القضائية ديناميكية على مستوى العالم في مجال إدارة الأصول. وقد دعم هذا النمو بشكل إضافي إنشاء مكاتب عائلية يقودها مليارديرات، بما في ذلك مكتب رجل الأعمال البريطاني آصف عزيز، والمستثمر الاستراتيجي والناشط في المجال الخيري وفيق سعيد، ورجل الأعمال السنغافوري والرائد في القطاع العقاري كيشين آر كي، مما يبرز جاذبية هذا المركز المالي المتزايدة كوجهة عالمية لإدارة الثروات.

وفي معرض تعليقه على النجاح المستمر والإنجازات المتميزة لأبوظبي وأبوظبي العالمي (ADGM)، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM) رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "تعكس هذه الإنجازات المهمة الرؤية الشاملة التي تتميز بها أبوظبي، والتي تتمحور حول النمو والتقدم وبناء الشراكات وتحويل الفرص إلى إنجازات. ويشكل هذا العدد المتزايد من القادة والرواد والمبتكرين في القطاع المالي العالمي الذين وقع اختيارهم على أبوظبي العالمي (ADGM) كمقر لأعمالهم، شهادة ملموسة على ثقتهم الراسخة في بنيتنا التحتية، وأطرنا التنظيمية القوية، والتزامنا الثابت بالتميز وترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها الوجهة الأكثر أماناً وازدهاراً وحيوية في العالم لإدارة الأصول والثروات. ويسعدنا أن نرحب بهذه الشراكات الجديدة، ونتطلع إلى مواصلة العمل وبذل الجهود لتعزيز رحلة صعود اقتصاد الصقر وتنويعه، وتوفير الفرص لكافة القطاعات وعبر مختلف المناطق الجغرافية حول العالم. وبهذه التطورات الشاملة، نشهد اليوم محطة تاريخية بارزة بالنسبة لأبوظبي العالمي (ADGM)، وأبوظبي، وكل من ساهم في هذه الرحلة المميزة."

وأشاد لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، بالمكانة الريادية التي تشغلها أبوظبي، قائلاً: "شهدنا المسيرة الطويلة التي سلكها اقتصاد أبوظبي لتحقيق هذا النمو والتقدم، مدفوعاً بالابتكار المستمر ورؤية القيادة الحكيمة. ورسخت الإمارة موقعها القوي ووضعت أسساً صلبة لتحقيق المزيد من الزخم والنمو خلال السنوات العشرين المقبلة، منتهجةً استراتيجية فريدة نجحت من خلالها في الازدهار وجذب أفضل الإمكانات والفرص الواعدة، حتى غدت قوة فاعلة وأرضاً خصبة للابتكار".

بدوره أكّد بيل فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتلانتيك"، خلال مشاركته في اليوم الثاني ضمن أسبوع أبوظبي المالي أن الشرق الأوسط يشهد ازدهاراً حقيقياً في مجال ريادة الأعمال، مشيراً إلى قناعته بأن المنطقة ستكون الوجهة الواعدة الأبرز في هذا المجال، ولا سيما بعد مشاهدة هذه التجربة والنمو في مناطق ناشئة أخرى كانت محل اهتمام الشركة.

وقال السير بول مارشال، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاستثمار في "مارشال وايس": " أبوظبي هي مكان رائع بالفعال. لا شك أن أبوظبي قد استحقت مكانتها، ما يعزز جاذبيتها بشكل كبير".

وخلال أسبوع أبوظبي المالي، أكد العديد من شركات استثمار الأسهم الخاصة الرائدة اعتزامها تأسيس مكاتب لها في أبوظبي العالمي (ADGM)، ومن بينها "جنرال أتلانتيك" و"لون ستار فندز" و"إنفست إندستريال" إلى جانب شركتي الائتمان الخاص العملاقتين "غولب كابيتال" و"بولن كابيتال" وشركة التأمين "إلدريدج" وشركة إدارة الأسهم العالمية الرائدة "كارتا" وصندوق التحوط "مارشال وايس".

وتعكس هذه الالتزامات التي أعلنتها مؤخراً كبرى المؤسسات المالية العالمية، المكانة الرائدة لأبوظبي العالمي (ADGM) وقدرته على استقطاب شركات الاستثمار الرائدة على مستوى العالم. ونظراً لما تمتلكه هذه المؤسسات من خبرات لا تُضاهى، فسوف توفر للمستثمرين استراتيجيات متطورة ومنتجات مالية مبتكرة وتتيح لهم الوصول إلى أسواق ذات إمكانات نمو عالية. وفيما يشكل انعكاسًا لهذا النمو والثقة، استقطب أبوظبي العالمي (ADGM) مكاتب عائلية يقودها مليارديرات، حيث أدركوا أنه مركز موثوق لإدارة الثروات وتنميتها.

من جانبه، قال آصف عزيز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كرايتريون كابيتال": "شهدت أبوظبي مسيرة تحول ملهمة لتصبح اليوم قوة مالية عالمية بارزة، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لعملياتنا. كما أن أبوظبي العالمي (ADGM) وبفضل بنيته التحتية عالمية المستوى وموقعه الاستراتيجي، يوفر فرصاً استثنائية لبناء الشراكات، تماشياً مع تطلعاتنا الطموحة للنمو في الإمارات وخارجها".

وانطلاقاً من مكانته الرائدة كوجهة جاذبة للمستثمرين العالميين ومديري الأصول، يواصل أبوظبي العالمي (ADGM) جهوده الدؤوبة لوضع تصور جديد لمشهد الابتكار في القطاع المالي من خلال تطوير منظومته الرقمية، وفي هذا الإطار جاء إطلاق "فينستريت"، سوق الأوراق المالية الدولية الأولى من نوعها والمنظومة الشاملة لتداول الأوراق المالية الخاصة، في خطوة أكّدت التزام أبوظبي العالمي (ADGM) بدمج الحلول الرقمية المتطورة في بنيته التحتية المالية القوية. وشهد أسبوع أبوظبي المالي أيضاً جولة تمويل جديدة لشركة "ثيميس"، بجانب دخول شركات التقنيات الرقمية العالمية الرائدة "زوديا ماركتس" و"بوليغون لابس" و"أف جي لابس" و"أبتوس ديجيتال" و"تشين لينكس" و"أسترا تك" و"ثيميس" إلى السوق، مما رسخ مكانة العاصمة كوجهة عالمية رائدة للابتكار.

وأعلنت شركة "كوانتكس"، المتخصصة في التكنولوجيا المالية ومقرها أبوظبي، عن حصولها على تمويل ضخم بقيمة 500 مليون دولار أميركي من مجموعة "سيتي"، وهو من أكبر التمويلات المقدمة لشركة تكنولوجيا مالية في الإمارات إلى هذا اليوم، وستستخدمه الشركة لتوسيع منصتها لإقراض المستهلكين "كاش ناو". بالإضافة إلى ذلك، تساهم شركة "ثيميس"، المعروفة بتقنياتها المتقدمة في مجال منع الجرائم المالية، في تعزيز مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز محوري للتقنيات المالية الحديثة، حيث حصلت على تمويل يزيد عن 9.75 مليون دولار أميركي لدعم جهودها التوسعية، بعد نجاح شراكاتها مع أهم الجهات العالمية، بما في ذلك أبوظبي العالمي (ADGM) الذي يؤكد دوره المؤثر في دعم الجهود الرامية لمنع الجرائم المالية في البيئات التنظيمية المبتكرة.

وجاءت هذه الإعلانات المهمة خلال فعاليات الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي الذي أقيم تحت شعار "أهلاً بكم في عاصمة رأس المال"، وجمع أكثر من 20 ألف من رواد وخبراء القطاع المالي العالمي والمديرين والمسؤولين التنفيذيين من جميع أنحاء العالم، حيث مثّل هؤلاء مجموعة شركات بمحافظ أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها عن 42 تريليون دولار.

ويؤكد هذا الزخم القوي وانضمام العديد من الشركات الكبرى إلى العاصمة أبوظبي خلال هذه النسخة من أسبوع أبوظبي المالي مكانة أبوظبي كقوة مالية عالمية بارزة، ودور أبوظبي العالمي (ADGM) كمساهم أساسي في دفع مسيرة التنويع الاقتصادي وجذب أفضل المواهب والتقنيات المتطورة والاستثمارات الضخمة والمبتكرة التي تسهم في صياغة مستقبل الإمارة.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر بيئة عمل متطورة وشاملة للمؤسسات المالية وغير المالية العالمية، تساعد على النمو وتمتاز بالمرونة وتبعث نحو التفاؤل.

ويتيح أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن" و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

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