Ativos sob gestão (AUM) de USD 635 bilhões no ADFW encerram um brilhante quarto trimestre, enquanto o Clube do Trilhão de Dólares migra para o ADGM

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- O ADGM, o principal centro financeiro internacional de Abu Dhabi e um centro mundialmente reconhecido de gestão de ativos e patrimônio, divulgou dezenove grandes anúncios de instituições financeiras globais durante a terceira edição da ADFW. Elas representam quase 635 bilhões de dólares em ativos sob gestão (AUM) e seguem outros anúncios do quarto trimestre dos maiores gestores de ativos do mundo, BlackRock, PGIM e Nuveen, que também estabeleceram operações no ADGM.

Este notável aumento, de 450 bilhões de dólares para 635 bilhões de dólares, em um ano, reforçou a reputação do centro como o que mais cresce na região e uma das jurisdições mais dinâmicas do mundo para a gestão de ativos. Esse crescimento foi reforçado pelo estabelecimento de escritórios familiares liderados por bilionários, incluindo os do empresário britânico Asif Aziz, do proeminente filantropo e estrategista financeiro Wafic Said e do empresário e líder imobiliário de Singapura, Kishin RK, ressaltando o crescente apelo do centro como um centro global de gestão de patrimônio.

Comentando sobre o momento favorável de Abu Dhabi e do ADGM, Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, membro do conselho executivo de Abu Dhabi e presidente do departamento de desenvolvimento econômico de Abu Dhabi (ADDED) e do ADGM disse: "Esses marcos refletem a essência do que torna Abu Dhabi tão especial: uma visão compartilhada de progresso, parceria e possibilidades. O número crescente de líderes e inovadores financeiros globais que escolhem o ADGM é uma prova da confiança que depositam em nossa infraestrutura, regulamentos sólidos, compromisso com a excelência e a reputação de Abu Dhabi como a jurisdição mais segura e dinâmica do mundo para a gestão de ativos e patrimônio. Enquanto damos as boas-vindas a essas novas parcerias, continuamos dedicados a impulsionar o crescimento e a diversificação da 'Falcon Economy' e a criar oportunidades que repercutam em todos os setores e fronteiras. É um momento animador para o ADGM, para Abu Dhabi e para todos que fazem parte desta incrível jornada".

Larry Fink, presidente e CEO da BlackRock elogiou Abu Dhabi comentando: "Foi uma longa jornada observar como Abu Dhabi amadureceu como economia. A inovação constante demonstrada na economia e pelos líderes. E Abu Dhabi se posicionou para liderar nos próximos 20 anos. Sua mentalidade era diferente, e ela se transformou em um polo de oportunidades. Com essa força, ela está se tornando uma base para a inovação".

"Vemos um verdadeiro florescimento do empreendedorismo na região e acreditamos que o Oriente Médio é o próximo grande ponto de interesse empresarial. Já vimos isso acontecer antes e sempre estivemos atentos a áreas emergentes em termos de empreendedorismo", disse Bill Ford, presidente e CEO da General Atlantic , durante o segundo dia da ADFW.

Sir Paul Marshall, presidente e diretor de investimentos da Marshall Wace disse: "Abu Dhabi é um ótimo lugar. Abu Dhabi está com tudo. É um lugar muito atraente".

A confirmação de seu estabelecimento no ADGM durante a ADFW foi feita pelas principais empresas de capital privado General Atlantic, Lone Star Funds e Investindustrial, bem como as gigantes de crédito privado Golub Capital e Polen Capital. Entre elas, também estão a gestora de seguros Eldridge, a renomada empresa global de gestão de ações Carta e o fundo de hedge Marshall Wace.

Esta recente onda de compromissos das instituições financeiras globais significa a liderança do ADGM para atrair as principais empresas de investimento do mundo. Como resultado dessa confiança e crescimento, as empresas familiares lideradas por bilionários também foram atraídos pelo ADGM, reconhecendo-o como um centro confiável para gerenciar e aumentar a riqueza.

Asif Aziz, fundador e CEO da Criterion Capital comentou: "A transformação de Abu Dhabi em uma potência financeira global a torna uma base ideal para nossas operações. A infraestrutura de altíssimo nível e a localização estratégica do ADGM oferecem oportunidades incomparáveis para estabelecer parcerias que se alinham às nossas ambições de crescimento nos Emirados Árabes Unidos e em outros países".

Com base em seu papel como um dos principais destinos para investidores globais e gestores de ativos, o ADGM também está redefinindo a inovação financeira, promovendo seu ecossistema digital. Um dos alicerces desse esforço foi o lançamento do Finstreet, um mercado internacional de valores mobiliários inédito e um ecossistema de valores mobiliários privados, que exemplifica o compromisso do ADGM em integrar soluções digitais avançadas com sua sólida infraestrutura financeira. A semana também foi palco de uma nova rodada de financiamento para a Themis e a entrada das pioneiras digitais internacionais Zodia Markets, Polygon Labs, FJ Labs, Aptos Digital, Chainlinks, Astra Tech e Themis, solidificando ainda mais a reputação dos Emirados como um centro global de inovação.

Enquanto isso, o anúncio da Quantix da FinTech Astra Tech de um financiamento histórico de US$ 500 milhões do Citigroup, entre os maiores fornecidos a uma empresa FinTech dos Emirados Árabes Unidos até o momento, para expandir sua plataforma de empréstimos ao consumidor CashNow. Além disso, a Themis – famosa por suas avançadas tecnologias de prevenção de crimes financeiros – está reforçando ainda mais a posição do ADGM como um centro para a próxima geração de tecnologias financeiras, garantindo mais de US$ 9,75 milhões em financiamento para expansão, com base em seu sucesso em parcerias com líderes globais, incluindo a ADGM, ressaltando seu papel no avanço da prevenção de crimes financeiros em ambientes regulatórios inovadores.

Os anúncios de mercado foram divulgados durante a terceira edição da ADFW, realizada com o tema "Bem-vindos à capital do capital", que reuniu mais de 20.000 líderes e executivos de todo o setor de serviços financeiros, que coletivamente representaram mais de US$ 42 trilhões em ativos sob gestão.

Essa onda de novos participantes da ADFW destaca a posição de Abu Dhabi como uma potência financeira global e o papel do ADGM como um catalisador para a diversificação econômica, atraindo talentos de primeira linha, tecnologias de ponta e investimentos transformadores que estão moldando o futuro dos Emirados.

