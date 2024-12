受惠於萬億美元級別機構紛紛進駐 ADGM，ADFW 錄得高達 6,350 億美元的資產管理規模，為表現亮麗的第四季度再添佳績

阿聯酋阿布扎比2024年12月21日 /美通社/ -- 作為阿布扎比首屈一指的國際金融中心,以及享譽全球的資產及財富管理樞紐,ADGM 在第三屆 ADFW 期間,公佈了 19 項來自環球金融機構的重要消息。這些相當於接近 6,350 億美元的資產管理規模,是繼全球最大型資產管理公司 BlackRock、PGIM 及 Nuveen亦於第四季度宣佈在 ADGM 設立據點後的最新動向。

這項一年內由 4,500 億美元大幅增長至 6,350 億美元的佳績,進一步確立了該中心作為區內增長速度最快,以及全球最具活力的資產管理地區之一的地位。多個由億萬富豪領銜的家族辦公室相繼在此設立,包括英國商人 Asif Aziz、知名慈善家兼金融策略家 Wafic Said,以及新加坡企業家兼地產翹楚 Kishin RK 的家族辦公室,更進一步鞏固了這股增長勢頭,足見該中心作為國際財富管理樞紐的地位日益重要。

阿布扎比執行理會議員兼阿布扎比經濟發展局 (ADDED) 和 ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下在評論阿布扎比和 ADGM 的持續發展勢頭評論時表示:「這些成就充分展現了阿布扎比的獨特魅力——建基於共同追求進步、互惠合作和無限可能的願景。越來越多國際金融翹楚和業界先鋒選擇落戶 ADGM,充分印證了他們對我們完善的基建設施、嚴謹的監管制度、追求卓越的決心,以及阿布扎比作為全球最安全及最具活力的資產及財富管理地區的信心。我們在歡迎這些新合作夥伴的同時,亦將繼續竭力推動「獵鷹經濟」(Falcon Economy) 的增長及多元化,並創造惠及各行各業及跨越地域的發展機遇。這對ADGM、阿布扎比,以及所有參與這段非凡歷程的人來說,都是一個令人雀躍的時刻」。

Blackrock 主席兼行政總裁 Larry Fink 讚揚阿布扎比時表示:「我們一直關注阿布扎比的經濟發展歷程。阿布扎比無論從經濟抑或是領導上均湧現出看到的不斷創新。阿布扎比有望引領未來 20 年的發展。它以往的發展模式截然不同,如今正蓬勃發展,蛻變成一個充滿機遇的磁石。憑藉這股力量,阿布扎比正成為創新的基石」。

「我們察覺到區內的創業風氣日益興盛,並深信中東將會成為下一個重要的創業樞紐。我們過往亦曾見證類似情況,並持續關注各地新興的創業發展」, General Atlantic 主席兼行政總裁 Bill Ford 在 ADFW 的第二天上表示。

Marshall Wace 主席兼行政總裁 Paul Marshall 爵士表示:「阿布扎比是一個很棒的地方,其表現絕對令人難以置信,同時又極具吸引力」。

在 ADFW 期間,多間國際金融巨擘落戶 ADGM,其中包括領先的私募股權公司 General Atlantic、Lone Star Funds 和 Investindustrial,私人信貸巨頭 Golub Capital 和 Polen Capital,保險經理公司 Eldridge,以及環球股權管理公司 Carta 和對沖基金 Marshall Wace。

近期眾多國際金融機構紛紛承諾進駐,彰顯了 ADGM 在吸引全球頂尖投資機構方面的領導地位。基於這份信心和增長,不少由億萬富豪掌舵的家族辦公室亦紛紛落戶 ADGM,並視之為管理及增值財富的可靠中心。

Criterion Capital 創始人兼行政總裁 Asif Aziz 表示:「阿布扎比的轉型為全球金融巨頭使其成為我們營運的理想據點。ADGM 擁有的世界級基建設施和策略性地理位置,為我們在阿聯酋以至更廣闊地區拓展業務,締造了無可比擬的合作良機。

ADGM 除了作為全球投資者及資產管理機構的首選地外,亦正透過發展其數碼生態系統,積極推動金融創新。其中一項重點舉措是推出 Finstreet,這個開創先河的國際證券市場及私人證券生態系統,充分展現了 ADGM 致力於將尖端數碼方案融入其完善金融基建的決心。本週,Themis 獲得新一輪融資,同時亦有多家國際數碼先驅進駐,包括 Zodia Markets、Polygon Labs、FJ Labs、Aptos Digital、Chainlinks、Astra Tech 和 Themis,這進一步鞏固了酋長國作為國際創新樞紐的地位。

另一方面,金融科技公司 Astra Tech 旗下 Quantix 宣佈獲得 Citigroup 高達 5 億美元的巨額融資,是迄今阿聯酋金融科技公司獲得的最大筆融資之一,用於拓展其 CashNow 消費貸款平台。此外,以先進金融犯罪預防技術聞名的 Themis,獲得逾 975 萬美元的擴充資金,進一步鞏固 ADGM 作為新一代金融科技樞紐的地位。Themis 亦憑藉與包括 ADGM 在內的國際龍頭企業的成功合作,突顯其在創新監管環境下推動金融犯罪防範工作的重要角色。

在以「歡迎來到資本之都」(Welcome to the Capital of Capital) 為主題的第三屆 ADFW 期間,大會發佈了多項市場公告,並匯聚了超過 20,000 名來自金融服務界的領袖及行政人員,他們所管理的資產總值超過 42 萬億美元。

ADFW 期間湧現的新進駐機構,充分彰顯了阿布扎比作為國際金融重鎮的地位,以及 ADGM 作為推動經濟多元發展的重要角色,吸引了頂尖人才、尖端科技,足以改變酋長國未來的變革性投資。

SOURCE ADGM