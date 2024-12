Des actifs sous gestion de 635 milliards USD annoncés à l'ADFW couronnent un T4 exceptionnel, alors que de nouveaux acteurs pesant plus de 1 000 milliards USD s'établissent à l'ADGM

ABOU DABI, ÉAU, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- ADGM, le principal centre financier international d'Abou Dabi et un hub mondialement reconnu pour la gestion d'actifs et de patrimoine a dévoilé dix-neuf annonces majeures d'institutions financières mondiales lors de la troisième édition de l'ADFW. Celles-ci représentent près de 635 milliards de dollars d'actifs sous gestion et font suite à d'autres annonces faites au quatrième trimestre par les plus grands gestionnaires d'actifs du monde, BlackRock, PGIM et Nuveen, qui se sont également établis à l'ADGM.

Cette hausse notable en l'espace d'un an (de 450 à 635 milliards USD) renforce la réputation du centre en tant que juridiction à la croissance la plus rapide de la région et l'une des plus dynamiques au monde en matière de gestion d'actifs. Cette croissance a été renforcée par l'établissement de family offices dirigés par des milliardaires, notamment ceux de l'homme d'affaires britannique Asif Aziz, de l'éminent philanthrope et stratège financier Wafic Said et de l'entrepreneur et leader immobilier singapourien Kishin RK, ce qui souligne l'attrait croissant du centre en tant que plaque tournante de la gestion de patrimoine à l'échelle mondiale.

Commentant le dynamisme continu d'Abou Dabi et de l'ADGM, S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, membre du conseil exécutif d'Abou Dabi et président du département du développement économique d'Abou Dabi (ADDED) et de l'ADGM, déclare : « Ces réalisations reflètent l'essence même de ce qui rend Abou Dabi si spéciale - une vision partagée du progrès, du partenariat et de la possibilité. Le nombre croissant de leaders financiers et d'innovateurs mondiaux qui choisissent l'ADGM témoigne de la confiance qu'ils accordent à notre infrastructure, à notre réglementation rigoureuse, à notre engagement en faveur de l'excellence et à la réputation d'Abou Dabi en tant que juridiction la plus sûre et la plus dynamique au monde pour la gestion d'actifs et de patrimoine. Alors que nous nous félicitons de ces nouveaux partenariats, nous restons déterminés à stimuler la croissance et la diversification de la « Falcon Economy » et à créer des opportunités qui résonnent au-delà des industries et des frontières. C'est un moment passionnant pour l'ADGM, Abou Dabi et tous ceux qui font partie de cette dynamique remarquable ».

Larry Fink, président du conseil et CEO de Blackrock, fait l'éloge d'Abou Dabi en déclarant : « La maturité économique d'Abou Dabi ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle repose sur l'innovation continue que j'observe dans l'économie et chez les dirigeants. Et Abou Dabi s'est véritablement positionnée pour devenir un leader au cours des 20 prochaines années. Sa philosophie lui est propre, et aujourd'hui la ville s'épanouit et devient un pôle d'attraction. Grâce à cette force, elle devient maintenant une base pour l'innovation ».

« Nous constatons une véritable effervescence de l'esprit d'entreprise dans la région et nous pensons que le Moyen-Orient est le prochain grand pôle d'activité entrepreneuriale. Nous avons déjà observé ce phénomène et nous avons toujours été attentifs aux zones émergentes en termes d'esprit d'entreprise », déclare Bill Ford, président du conseil et CEO, General Atlantic , au cours de la deuxième journée de l'ADFW.

Sir Paul Marshall, président du conseil et CIO de Marshall Wace, déclare : « Abou Dabi est un lieu formidable. Abou Dabi est en train de réussir un coup de maître. C'est une destination très attrayante ».

Les sociétés de capital-investissement de premier plan General Atlantic, Lone Star Funds et Investindustrial, ainsi que les géants du crédit privé Golub Capital et Polen Capital, le gestionnaire d'assurance Eldridge, la principale société de gestion d'actions internationales Carta et le fonds spéculatif Marshall Wace ont confirmé leur établissement à l'ADGM lors de l'ADFW.

Cette récente vague d'engagements de la part d'institutions financières mondiales témoigne de la capacité de l'ADGM à attirer les plus grandes sociétés d'investissement du monde. Reflétant cette confiance et cette croissance, les family offices dirigés par des milliardaires ont également été séduits par l'ADGM, qu'ils considèrent comme un centre de confiance pour la gestion et l'accroissement de la richesse.

Asif Aziz, fondateur et CEO de Criterion Capital, déclare : « La transformation d'Abou Dabi en une puissance financière mondiale en fait une base idéale pour nos opérations. L'infrastructure de classe mondiale et l'emplacement stratégique de l'ADGM offrent des opportunités inégalées de forger des partenariats qui correspondent à nos ambitions de croissance dans les Émirats arabes unis et au-delà ».

S'appuyant sur son rôle de destination incontournable pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs mondiaux, l'ADGM redéfinit également l'innovation financière en renforçant son écosystème numérique. L'une des pierres angulaires de cet effort a été le lancement de Finstreet, un marché international des valeurs mobilières et un écosystème pour les titres privés, qui illustrent l'engagement de l'ADGM à intégrer des solutions numériques de pointe à son infrastructure financière robuste. La semaine a également été marquée par un nouveau cycle de financement pour Themis et par l'arrivée de pionniers internationaux du numérique tels que Zodia Markets, Polygon Labs, FJ Labs, Aptos Digital, Chainlinks, Astra Tech et Themis, ce qui renforce encore la renommée de l'Émirat en tant que centre mondial de l'innovation.

La fintech Astra Tech's Quantix a annoncé un financement historique de 500 millions USD de Citigroup, l'un des plus importants accordés à ce jour à une société fintech des Émirats arabes unis, pour développer sa plateforme de prêt à la consommation CashNow. En outre, Themis, réputée pour ses technologies avancées de prévention de la criminalité financière, renforce encore la position de l'ADGM en tant que plaque tournante de la prochaine génération de technologies financières. La société a obtenu plus de 9,75 millions USD de financement pour la mise à l'échelle, en s'appuyant sur le succès de ses partenariats avec des leaders mondiaux, y compris l'ADGM, soulignant son rôle dans l'avancement de la prévention de la criminalité financière dans des environnements réglementaires novateurs.

Ces annonces ont été faites lors de la troisième édition de l'ADFW, qui s'est tenue sous le thème « Welcome to the Capital of Capital », et qui a rassemblé plus de 20 000 dirigeants et cadres de l'ensemble du secteur des services financiers, représentant collectivement plus de 42 000 milliards USD d'actifs sous gestion.

Cette vague de nouveaux arrivants souligne la position d'Abou Dabi en tant que puissance financière mondiale et le rôle de l'ADGM en tant que catalyseur de la diversification économique, attirant les meilleurs talents, les technologies de pointe et les investissements transformateurs qui façonnent l'avenir de l'Émirat.

