ADFW: AUM von 635 Mrd. US-Dollar und Präsenz von Billionen-Dollar-Club krönt herausragendes viertes Quartal

ABU DHABI, VAE, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- ADGM, das führende internationale Finanzzentrum von Abu Dhabi und weltweit anerkannter Hub für Vermögensverwaltung und Wealth Management, veröffentlichte während der dritten Ausgabe der ADFW neunzehn wichtige Ankündigungen globaler Finanzinstitute, die ein verwaltetes Vermögen von fast 635 Mrd. US-Dollar repräsentieren. Diese folgen auf weitere Q4-Meldungen der weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock, PGIM und Nuveen, die sich ebenfalls in ADGM niedergelassen haben.

Dieser bemerkenswerte Anstieg von 450 Mrd. US-Dollar auf 635 Mrd. US-Dollar innerhalb eines Jahres hat den Ruf des Zentrums als die am schnellsten wachsende Region und eine der dynamischsten Jurisdiktionen der Welt für die Vermögensverwaltung gestärkt. Dieses Wachstum wurde durch die Einrichtung von milliardenschweren Family Offices weiter vorangetrieben, darunter die des britischen Geschäftsmanns Asif Aziz, des bekannten Philanthropen und Finanzstrategen Wafic Said und des singapurischen Unternehmers und Immobilienführers Kishin RK. Dies unterstreicht die wachsende Attraktivität des Zentrums als globales Zentrum für Vermögensverwaltung.

H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Mitglied des Exekutivrats von Abu Dhabi und Chairman des Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) und von ADGM, kommentiert die anhaltende Dynamik von Abu Dhabi und ADGM wie folgt: „Diese Meilensteine spiegeln den Kern dessen wider, was Abu Dhabi so besonders macht – eine gemeinsame Vision von Fortschritt, Partnerschaft und Möglichkeiten. Die wachsende Zahl weltweit führender und innovativer Finanzunternehmen, die sich für ADGM entscheiden, ist ein Beweis für das Vertrauen, das sie in unsere Infrastruktur, unsere soliden Vorschriften, unser Engagement für Spitzenleistungen und den Ruf von Abu Dhabi als weltweit sicherste und dynamischste Jurisdiktion für die Vermögensverwaltung setzen. Wir begrüßen diese neuen Partnerschaften und setzen uns weiterhin dafür ein, das Wachstum und die Diversifizierung der ‚Falcon Economy' voranzutreiben und Möglichkeiten zu schaffen, die branchen- und grenzübergreifend wirken. Dies ist ein aufregender Moment für ADGM, Abu Dhabi und alle, die an dieser bemerkenswerten Reise teilnehmen."

Larry Fink, Chairman und CEO bei Blackrock, lobte Abu Dhabi mit den Worten: „Die Wirtschaft von Abu Dhabi hat einen langen Reifeprozess vollzogen. Ich beobachte eine kontinuierliche Innovation in der Wirtschaft und bei den Führungskräften. Und Abu Dhabi hat einen Mentalitätswandel vollzogen und sich so positioniert, dass es in den nächsten 20 Jahren eine führende Rolle einnehmen wird. Nun entwickelt es sich zu einem Hub der Möglichkeiten. Mit dieser Stärke wird Abu Dhabi nun zu einem Fundament für Innovationen."

„Wir erleben einen echten Aufschwung des Unternehmertums in der Region und glauben, dass der Nahe Osten der nächste große unternehmerische Hotspot sein wird. Wir haben das schon früher beobachtet und immer ein Auge auf die Bereiche geworfen, in denen sich das Unternehmertum entwickelt", so Bill Ford, Chairman und CEO bei General Atlantic, am zweiten Tag der ADFW.

Sir Paul Marshall, Chairman und Chief Investment Officer bei Marshall Wace, erklärt: „Abu Dhabi ist ein großartiger Ort, der rundum überzeugt. Es ist ein sehr attraktiver Standort."

Während der ADFW bestätigten führende Private-Equity-Firmen wie General Atlantic, Lone Star Funds und Investindustrial sowie die privaten Kreditriesen Golub Capital und Polen Capital, der Versicherungsmanager Eldridge sowie die führende globale Kapitalverwaltungsgesellschaft Carta und der Hedgefonds Marshall Wace ihre Beteiligung an ADGM.

Diese jüngste Welle von Zusagen globaler Finanzinstitutionen zeigt, dass die ADGM-Zone bei der Ansiedlung der weltweit größten Investmentfirmen führend ist. Dieses Vertrauen und Wachstum spiegelt sich auch in den von Milliardären geführten Family Offices wider, die ADGM als vertrauenswürdiges Zentrum für die Verwaltung und Vermehrung von Vermögen anerkennen.

Asif Aziz, Gründer und CEO von Criterion Capital, kommentiert: „Abu Dhabis Wandel zu einer globalen Finanzmetropole macht es zu einem idealen Standort für unsere Aktivitäten. Die erstklassige Infrastruktur und der strategische Standort von ADGM bieten einmalige Möglichkeiten, Partnerschaften zu schließen, die mit unseren Wachstumsambitionen in den VAE und darüber hinaus übereinstimmen."

Aufbauend auf seiner Rolle als führendes Ziel für globale Investoren und Vermögensverwalter prägt ADGM auch die Innovation des Finanzsektors, indem es sein digitales Ökosystem weiterentwickelt. Ein Eckpfeiler dieser Anstrengungen war die Einführung von Finstreet, einem einzigartigen internationalen Wertpapiermarkt und einem Ökosystem für private Wertpapiere, das das Engagement von ADGM für die Integration modernster digitaler Lösungen mit ihrer robusten Finanzinfrastruktur verdeutlicht. In dieser Woche fand auch eine neue Finanzierungsrunde für Themis statt, mit dem Beitritt der internationalen digitalen Pioniere Zodia Markets, Polygon Labs, FJ Labs, Aptos Digital, Chainlinks, Astra Tech und Themis, die den Ruf des Emirats als globales Innovationszentrum weiter stärken.

Unterdessen kündigte das FinTech-Unternehmen Quantix von Astra Tech eine wegweisende Finanzierung in Höhe von 500 Mio. US-Dollar von der Citigroup an – eine der höchsten, die einem FinTech-Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten bisher zur Verfügung gestellt wurden, um seine Verbraucherkreditplattform CashNow zu erweitern. Darüber hinaus stärkt Themis, das für seine fortschrittlichen Technologien zur Verhinderung von Finanzkriminalität bekannt ist, die Position von ADGM als Hub für die nächste Generation von Finanztechnologien. Themis sicherte sich eine Scale-up-Finanzierung in Höhe von über 9,75 Mio. US-Dollar und baut auf seinem Erfolg bei Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen auf, darunter auch ADGM. Dies unterstreicht seine Rolle bei der Verhinderung von Finanzkriminalität in innovativen regulatorischen Umgebungen.

Die Marktankündigungen wurden während der dritten Ausgabe der ADFW veröffentlicht, die unter dem Motto „Welcome to the Capital of Capital" stattfand und an der mehr als 20.000 Führungskräfte aus der gesamten Finanzdienstleistungsbranche teilnahmen, die zusammen ein verwaltetes Vermögen von mehr als 42 Billionen US-Dollar repräsentierten.

Diese Welle von Neuzugängen unterstreicht Abu Dhabis Position als globales Finanzzentrum und die Rolle von ADGM als Katalysator für die wirtschaftliche Diversifizierung, indem es hochkarätige Talente, Spitzentechnologien und transformative Investitionen anlockt, die die Zukunft des Emirats gestalten.

