ADFW, 1조 달러 규모 클럽이 ADGM으로 모여들며 4분기 뛰어난 성과 달성

- 총 관리 자산 규모 6,350억 달러

아랍에미리트 아부다비, 2024년 12월 20일 /PRNewswire/ -- 아부다비의 선도적인 국제 금융센터이자 자산 및 웰스 매니지먼트 분야에서 세계적으로 인정받는 허브인 ADGM이 ADFW 제3회 행사에서 글로벌 금융기관들의 주요 발표 사항 19개를 공개했다. 이 발표들은 약 6,350억 달러 규모의 관리 자산(Assets Under Management, AUM)을 나타내며, ADGM에 진출한 세계 최대 자산 관리사인 블랙록(BlackRock), PGIM, 누빈(Nuveen)의 4분기 주요 발표에 이어 나온 것이다.

1년 만에 4,500억 달러에서 6,350억 달러로 규모가 눈에 띄게 증가하면서 ADGM은 지역에서 가장 빠르게 성장하는 자산 관리 허브이자 세계에서 가장 역동적인 자산 관리 관할권 중 하나로서 명성을 강화했다. 이러한 성장은 영국의 사업가 아시프 아지즈(Asif Aziz), 저명한 자선가이자 금융 전략자인 와픽 세이드(Wafic Said), 싱가포르의 기업가이자 부동산 리더인 키신 RK(Kishin RK) 등 억만장자들이 이끄는 패밀리 오피스의 설립으로 더욱 강화되었고, 이는 ADGM이 글로벌 자산 관리 허브로서 매력을 더욱 확고히 하고 있음을 보여준다.

아부다비의 ADGM의 지속적인 발전에 대해 아부다비 행정위원회 의원이자 경제개발부(Abu Dhabi Department of Economic Development, ADDED) 장관인 아흐메드 자심 알 자아비(H.E. Ahmed Jasim Al Zaabi)는 "이러한 주요 성과는 아부다비를 특별하게 만드는 진전, 파트너십, 가능성에 대한 공유된 비전이라는 핵심을 반영"한다며 "ADGM을 선택하는 글로벌 금융 리더와 혁신가의 수가 증가하는 것은 우리의 인프라, 견고한 규제, 우수성에 대한 헌신 그리고 아부다비가 자산 및 관리 분야에서 세계에서 가장 안전하고 역동적인 관할권이라는 명성에 대한 신뢰를 증명"한다고 말했다. 이어 그는 "이러한 새로운 파트너십을 환영하며 '팰컨 경제(Falcon Economy)'의 성장과 다각화를 추진하고 산업과 국경을 초월하는 기회를 창출하는 데 전념할 것"이라며 "이는 아부다비 ADGM과 이 특별한 여정의 일원이 된 모든 이들에게 매우 기쁜 순간"이라고 전했다.

블랙록의 회장 겸 CEO인 래리 핑크(Larry Fink)는 아부다비를 칭찬하며 "아부다비가 경제로서 어떻게 성장해왔는지 지켜보는 것은 긴 여정이었다"라며 "경제와 리더십 측면에서 현재 보고 있는 것은 아부다비의 지속적인 혁신"이라고 말했다. 그는 또한 "아부다비는 앞으로 20년간 리더로 자리매김할 준비가 되어있다"라며 "그들의 사고방식은 달랐고 이제는 기회의 중심지로서 꽃을 피우고 있으며 이러한 강점을 바탕으로 혁신의 토대가 되어가고 있다"라고 덧붙였다.

ADFW 이틀째에 제너럴 아틀란틱(General Atlantic)의 CEO 겸 회장인 빌 포드(Bill Ford)는 "우리는 이 지역에서 진정한 기업가 정신이 성장하고 있으며, 중동이 차세대 기업가의 중심지가 될 것이라고 생각한다"라며 "우리는 이 전에도 이런 일이 일어나는 것을 지켜본 적이 있으며 항상 기업가 정신 측면에서 떠오르는 분야에 주목해왔다"라고 말했다.

마샬 웨이스(Marshall Wace)의 회장 겸 최고투자책임자인 폴 마샬(Sir Paul Marshall)은 "아부다비는 정말 멋진 곳이고 맡은 바 완벽하게 해내고 있으며 매우 매력적인 곳"이라고 전했다.

ADFW에서 ADGM 진출을 공식적으로 발표한 주요 기업들은 사모펀드 회사인 제너럴 아틀란틱, 론 스타 펀드(Lone Star Funds), 인베스틴더스트리얼(Investindustrial)을 비롯해 사모 신용 대출의 거대 기업인 골럽 캐피탈(Golub Capital)과 폴렌 캐피탈(Polen Capital), 보험 관리 기업 엘드리지(Eldridge), 글로벌 주식 관리 회사 카르타(Carta), 헤지펀드 마샬 웨이스 등이다.

최근 글로벌 금융 기관들의 진출은 세계 최고의 투자 회사를 유치하는 데 있어 ADGM이 발휘하는 리더십을 보여준다. 이러한 신뢰와 성장을 반영하여 억만장자들이 이끄는 패밀리 오피스도 ADGM의 매력을 느끼며 자산 관리와 성장의 신뢰할 수 있는 허브로서 이를 인식하고 있다.

크라이테리언 캐피탈(Criterion Capital)의 창립자 겸 CEO인 아시프 아지즈는 "아부다비의 글로벌 금융 강국으로 변모한 것은 우리의 운영의 이상적 기반을 제공한다"라며 "ADGM의 세계적 수준의 인프라와 전략적 위치는 아랍에미리트 전역은 물론 그 외의 지역에서 우리의 성장 목표에 부합하는 파트너십을 구축할 수 있는 비할 데 없는 기회를 제공한다"라고 말했다.

글로벌 투자자와 자산 관리자의 주요 목적지로서의 역할을 기반으로 ADGM은 디지털 생태계를 발전시킴으로써 금융의 혁신을 재정의하고 있다. 이러한 노력의 초석은 최초의 국제 증권 시장이자 사모 증권 생태계인 핀스트리트(Finstreet)의 출범으로, ADGM이 최첨단 디지털 솔루션과 탄탄한 금융 인프라를 통합하려는 의지를 보여준다.

ADFW에서는 테미스(Themis)에 대한 새로운 펀딩 라운드와 함께 국제 디지털 선도 기업인 조디아 마켓(Zodia Markets), 폴리곤 랩스(Polygon Labs), FJ 랩스(FJ Labs), 압토스 디지털(Aptos Digital), 체인링크(Chainlinks), 아스트라 테크(Astra Tech), 테미스(Themis)의 진출이 이어지며 아랍에미리트가 가진 글로벌 혁신 허브로서의 명성이 더욱 공고해졌다.

한편, 핀테크(FinTech) 기업 아스트라 테크의 퀀틱스(Quantix)는 자사의 캐시나우(CashNow) 소비자 대출 플랫폼 확장을 위한 자금으로 활용하기 위해 현재까지 아랍에미리트 핀테크 기업에 제공된 자금 중 가장 큰 규모 중 하나인 시티그룹(Citigroup)으로부터 5억 달러 규모의 획기적인 자금 조달을 발표했다. 또한, 고도화된 금융 범죄 예방 기술로 잘 알려진 테미스는 글로벌 리더와의 파트너십 성공을 바탕으로 9,750만 달러 이상의 확장 자금을 확보하고 특히, ADGM과의 협력을 통해 금융 범죄 예방 및 혁신적인 규제 환경 발전에 중요한 역할을 강조하며 ADGM의 금융 기술 차세대 허브로서 입지를 더욱 강화하고 있다.

이번 시장 발표는 '자본의 수도에 오신 것을 환영합니다(Welcome to the Capital of Capital)'이라는 주제로 열린 세 번째 ADFW에서 진행되었으며 이 행사에는 총 자산 관리 규모 42조 달러 이상에 달하는 금융 서비스 업계의 리더와 임원 2만 명 이상이 참석했다.

이번 ADFW에 참가한 신생 기업들의 물결은 글로벌 금융 강국으로서 아부다비의 위치와 경제 다각화의 촉매제로서 ADGM의 역할을 강조하며, 아랍에미리트에 최고 수준의 인재, 첨단 기술 그리고 아부다비의 미래를 형성할 혁신적인 투자를 끌어들인다.

