Vale Base Metals publie les résultats de l'exploration 2025 et les perspectives 2026 ; les réserves et les ressources minérales de cuivre augmentent de 6 % pour atteindre 53 millions de tonnes.

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TORONTO, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals (VBM) est en bonne voie d'augmenter ses réserves et ressources minérales totales au Canada et au Brésil de plus de 20 pour cent d'ici la fin de 2027, selon les nouveaux rapports d'ingénierie et d'exploration publiés aujourd'hui sur les réserves et ressources minérales de la société.1,2,3

View PDF Vale Base Metals Releases 2025 Exploration and 2026 Outlook Results; Copper Mineral Reserves and Mineral Resources Increase 6% to 53 million tonnes (CNW Group/Vale Base Metals)

Par rapport à 2024, les réserves et ressources minérales de cuivre de VBM ont augmenté de 6 pour cent en 2025 pour atteindre 53 millions de tonnes, tandis que les réserves et ressources minérales de nickel ont augmenté de 13 pour cent pour atteindre 14 millions de tonnes. Ces augmentations, ainsi que d'autres pour les actifs polymétalliques de VBM qui comprennent le cobalt, le platine, le palladium et l'or, renforceront considérablement le pipeline de croissance organique de la société.

"Nous avons un plan audacieux pour l'avenir après une année de transformation en 2025", a déclaré Chris McCleave, directeur technique. "Nos équipes ont continué à renforcer les modèles géologiques dans plusieurs districts tout en faisant avancer les programmes de forage qui ont soutenu l'augmentation des ressources minérales et le remplacement des réserves dans l'ensemble du portefeuille."

VBM prévoit de s'appuyer sur ses programmes d'exploration de 2025 en continuant à faire progresser les activités de forage dans ses principaux districts miniers en 2026, en mettant fortement l'accent sur la croissance du cuivre.

"Nous avons doublé l'intensité de nos forages dans le district brésilien de Carajás, l'un des districts cuprifères les plus prometteurs au monde, et nous avons l'intention de la doubler à nouveau en 2026", a déclaré M. McCleave. "Nous avons également augmenté la productivité, ce qui a permis de réduire le coût unitaire de 34 ."



1 "Vale Base Metals" désigne Vale Base Metals Limited et ses filiales. 2 Les réserves minérales et les réserves minérales sont la propriété à 100 % de Vale Base Metals. Les ressources minérales sont exclusives des réserves minérales. Les ressources minérales comprennent les ressources minérales présumées, sauf indication contraire. Une ventilation détaillée des ressources minérales mesurées, indiquées et présumées est incluse dans la section sur les réserves minérales et les ressources minérales de 2025 ci-dessous. 3 L'objectif de croissance de 20 % d'ici à la fin de 2027 est mesuré par rapport aux réserves minérales et aux ressources minérales (y compris les ressources minérales présumées) telles qu'elles ont été déclarées au 31 décembre 2024. Les résultats de 2025 présentés ici représentent un progrès partiel vers cet objectif.

FAITS MARQUANTS 2025 :

Les ressources minérales en cuivre, y compris les ressources minérales présumées, ont augmenté pour atteindre des niveaux record d'environ 44,9 millions de tonnes (Mt) de cuivre contenu, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente et permet d'envisager une production potentielle de plus de 65 ans aux taux d'exploitation actuels.

présumées, ont augmenté pour atteindre des niveaux record d'environ 44,9 millions de tonnes (Mt) de cuivre contenu, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente et permet d'envisager une production potentielle de plus de 65 ans aux taux d'exploitation actuels. Les réserves minérales de cuivre ont augmenté pour atteindre environ 8,2 Mt de cuivre contenu, ce qui représente une augmentation nette de 2 % par rapport à l'année précédente après épuisement, reflétant la conversion des ressources et la mise à jour des études techniques.

ont augmenté pour atteindre environ 8,2 Mt de cuivre contenu, ce qui représente une augmentation nette de 2 % par rapport à l'année précédente après épuisement, reflétant la conversion des ressources et la mise à jour des études techniques. Les ressources minérales en nickel, y compris les ressources minérales présumées , ont augmenté pour atteindre environ 7,7 Mt de nickel contenu, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente.

, ont augmenté pour atteindre environ 7,7 Mt de nickel contenu, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. Les réserves minérales de nickel ont augmenté pour atteindre environ 5,9 Mt de nickel contenu, ce qui représente une augmentation nette de 5 % par rapport à l'année précédente, principalement due à la conversion des ressources en Indonésie et à la mise à jour des modèles géologiques au Canada.

ont augmenté pour atteindre environ 5,9 Mt de nickel contenu, ce qui représente une augmentation nette de 5 % par rapport à l'année précédente, principalement due à la conversion des ressources en Indonésie et à la mise à jour des modèles géologiques au Canada. Hub Sud (Brésil ; Cuivre) : En 2025, 0,6 Mt de cuivre ont été converties en réserves à partir de Bacaba, qui est actuellement en construction. Une quantité supplémentaire de 1,8 Mt de cuivre contenu a été ajoutée aux ressources minérales après le forage et l'évaluation initiale de plusieurs gisements tels que Sequeirinho Underground, Mata 1, Visconde Leste, Emilia, Cristalino 88 et Borrachudo. En 2025, 31 000 m ont été forés à travers la plaque tournante. Le programme d'exploration s'est principalement concentré sur l'amélioration de la confiance géologique et la vérification de l'extension souterraine du gisement de Sequeirinho (c'est-à-dire en dessous des réserves minérales à ciel ouvert) et sur la vérification des extensions de gisements à haute teneur à Bacaba et Cristalino. Ces programmes continuent de confirmer l'extension des corps minéralisés et ont abouti à la découverte de prolongements en aval-pendage du corps minéralisé sous la fosse Sequeirinho.

En 2025, 0,6 Mt de cuivre ont été converties en réserves à partir de Bacaba, qui est actuellement en construction. Une quantité supplémentaire de 1,8 Mt de cuivre contenu a été ajoutée aux ressources minérales après le forage et l'évaluation initiale de plusieurs gisements tels que Sequeirinho Underground, Mata 1, Visconde Leste, Emilia, Cristalino 88 et Borrachudo. En 2025, 31 000 m ont été forés à travers la plaque tournante. Le programme d'exploration s'est principalement concentré sur l'amélioration de la confiance géologique et la vérification de l'extension souterraine du gisement de Sequeirinho (c'est-à-dire en dessous des réserves minérales à ciel ouvert) et sur la vérification des extensions de gisements à haute teneur à Bacaba et Cristalino. Ces programmes continuent de confirmer l'extension des corps minéralisés et ont abouti à la découverte de prolongements en aval-pendage du corps minéralisé sous la fosse Sequeirinho. Hub Nord (Brésil ; Cuivre) : Les principales activités se sont concentrées sur Paulo Afonso et Furnas. À Paulo Afonso, 0,2 Mt de cuivre contenu ont été ajoutées aux ressources minérales, principalement grâce à la poursuite des travaux de forage (28 000 m supplémentaires en 2025) et de modélisation visant à tester des cibles en dessous du projet de mine à ciel ouvert existant et à soutenir l'exploitation d'une future mine souterraine. À Furnas, Ero Copper, partenaire de VBM sur le projet, a réalisé 26 287 m de forage en 2025, et Ero a récemment publié l'évaluation initiale (PEA) montrant une augmentation de 0,5 Mt de cuivre contenu dans les ressources minérales.

Les principales activités se sont concentrées sur Paulo Afonso et Furnas. À Paulo Afonso, 0,2 Mt de cuivre contenu ont été ajoutées aux ressources minérales, principalement grâce à la poursuite des travaux de forage (28 000 m supplémentaires en 2025) et de modélisation visant à tester des cibles en dessous du projet de mine à ciel ouvert existant et à soutenir l'exploitation d'une future mine souterraine. À Furnas, Ero Copper, partenaire de VBM sur le projet, a réalisé 26 287 m de forage en 2025, et Ero a récemment publié l'évaluation initiale (PEA) montrant une augmentation de 0,5 Mt de cuivre contenu dans les ressources minérales. Alemão (Brésil ; cuivre) : La réoptimisation complète et l'ingénierie du projet, y compris le passage de la spéléologie de niveau inférieur à la spéléologie de niveau inférieur, et l'ajout de gisements satellites (Acampamento Sul et Encantado) ont permis d'augmenter les ressources minérales de 0,6 Mt de cuivre contenues dans le gisement.

: La réoptimisation complète et l'ingénierie du projet, y compris le passage de la spéléologie de niveau inférieur à la spéléologie de niveau inférieur, et l'ajout de gisements satellites (Acampamento Sul et Encantado) ont permis d'augmenter les ressources minérales de 0,6 Mt de cuivre contenues dans le gisement. Salobo (Brésil ; cuivre) : Salobo dispose déjà d'importantes réserves et ressources minérales qui permettront de poursuivre l'exploitation pendant au moins 30 ans. En 2025, l'accent a été mis sur les études géologiques visant à planifier les programmes de forage de 2026 pour tester des extensions spécifiques du corps minéralisé, et sur les compromis des méthodes d'élimination des résidus qui limitent actuellement la conversion des ressources minérales en réserves minérales.

: Salobo dispose déjà d'importantes réserves et ressources minérales qui permettront de poursuivre l'exploitation pendant au moins 30 ans. En 2025, l'accent a été mis sur les études géologiques visant à planifier les programmes de forage de 2026 pour tester des extensions spécifiques du corps minéralisé, et sur les compromis des méthodes d'élimination des résidus qui limitent actuellement la conversion des ressources minérales en réserves minérales. Ontario & Voisey's Bay (Canada ; Cuivre-Nickel) : Les forages, l'examen du modèle géologique et les études d'évaluation initiale (ingénierie) réalisés au Canada ont permis d'augmenter les réserves et les ressources minérales de cuivre (+0,5 Mt de cuivre contenu) et de nickel (+0,9 Mt de nickel contenu). Ces ajouts ont été effectués à proximité de mines actuellement en exploitation, prolongeant ainsi leur durée de vie potentielle. 4

Les forages, l'examen du modèle géologique et les études d'évaluation initiale (ingénierie) réalisés au Canada ont permis d'augmenter les réserves et les ressources minérales de cuivre (+0,5 Mt de cuivre contenu) et de nickel (+0,9 Mt de nickel contenu). Ces ajouts ont été effectués à proximité de mines actuellement en exploitation, prolongeant ainsi leur durée de vie potentielle. Onto - Hu'u Deposit (Indonésie ; cuivre) : Le gisement dispose déjà d'importantes ressources minérales en cuivre et en or qui permettent d'envisager une durée de vie de la mine de plus de 50 ans. En 2025, les efforts se sont concentrés sur la finalisation de l'étude de préfaisabilité et sur la mise en place d'une collecte avancée de données sur l'eau et la géothermie.

Le gisement dispose déjà d'importantes ressources minérales en cuivre et en or qui permettent d'envisager une durée de vie de la mine de plus de 50 ans. En 2025, les efforts se sont concentrés sur la finalisation de l'étude de préfaisabilité et sur la mise en place d'une collecte avancée de données sur l'eau et la géothermie. Exploration de nouveaux gisements de porphyre (Chili et Pérou ; cuivre) : En 2025, VBM a redéfini les priorités de son programme d'exploration au Chili et au Pérou, deux pays où la société possède d'importantes concessions minières (116 890 ha au Chili et 278 429 ha au Pérou) à proximité d'importants gisements connus et de mines en activité.



4 La durée de vie de la mine est basée sur les plans de mine conceptuels, y compris les ressources minérales présumées.

PRIORITÉS POUR 2026

VBM prévoit de poursuivre ses programmes d'exploration dans ses principaux districts miniers en 2026, en mettant l'accent sur la croissance du cuivre par le biais d'extensions proches de la mine, de gisements satellites et d'une continuité en profondeur. La société continuera également à soutenir l'avancement des projets par le biais de programmes d'exploration disciplinés et axés sur le rendement .

Les principales priorités pour 2026 sont les suivantes

Augmentation de l'activité de forage dans la région de Carajás, avec plus de 120 000 m de forage prévus - le double des niveaux de 2025.

- le double des niveaux de 2025. Poursuite des forages dans le complexe minier de Sossego pour étendre le potentiel des ressources minérales souterraines sous les fosses de Sequeirinho, Sossego et Mata . L'équipe prévoit également une collecte de données avancée cette année, avec des galeries d'exploration souterraines qui devraient débuter en 2027.

. L'équipe prévoit également une collecte de données avancée cette année, avec des galeries d'exploration souterraines qui devraient débuter en 2027. Poursuite du forage à Bacaba et Cristalino (South Hub) pour délimiter l'ensemble du potentiel du gisement afin d'optimiser la conception de la fosse à ciel ouvert.

(South Hub) pour délimiter afin d'optimiser la conception de la fosse à ciel ouvert. Poursuite du forage dans les gisements de Paulo Afonso et Furnas 5 (North Hub), dans le but principal de réduire les risques des projets à ciel ouvert et souterrains .

(North Hub), dans le but principal de . Nouveaux programmes de forage à Salobo et 118 pour tester les corridors structuraux latéraux peu profonds et profonds du corps minéralisé.

pour tester du corps minéralisé. Nouveaux programmes de forage à Alemão pour augmenter le potentiel de ressources minérales des corps minéralisés satellites , en particulier Encantado et Acampamento Sul. Des activités d'assèchement sont en cours pour rétablir l'accès à la galerie d'exploration du gisement d'Alemão, et une deuxième galerie d'exploration est prévue, qui se concentrera sur les zones moins profondes du gisement d'Alemão et des gisements satellites.

pour augmenter , en particulier Encantado et Acampamento Sul. Des activités d'assèchement sont en cours pour rétablir l'accès à la galerie d'exploration du gisement d'Alemão, et une deuxième galerie d'exploration est prévue, qui se concentrera sur les zones moins profondes du gisement d'Alemão et des gisements satellites. Programmes de forage ciblés sur Sudbury et Voisey's Bay avec une forte concentration sur le maintien et l'augmentation de la production de cuivre et de nickel grâce à l'exploration des friches industrielles.

avec une forte concentration sur le maintien et l'augmentation de la production de cuivre et de nickel grâce à l'exploration des friches industrielles. Les programmes d'exploration de nouveaux projets se poursuivront sur les sites au Chili et au Pérou, ce qui permettra d'assurer une rotation efficace des projets en exécutant des programmes d'exploration dans des districts miniers avérés riches en cuivre.



5 Les activités d'exploration seront menées et avancées par Ero Copper.

Les données complètes sur les réserves et les ressources minérales de VBM et les mises à jour sur l'exploration de nos actifs au Canada et au Brésil sont disponibles ci-dessous et sur www.valebasemetals.com.

À propos de Vale Base Metals

Vale Base Metals est l'un des plus grands producteurs mondiaux de nickel de haute qualité et un important producteur de cuivre et de cobalt d'origine responsable. Vale Base Metals Limited a son siège à Londres, au Royaume-Uni, et son centre d'opérations mondial à Toronto, au Canada. La société exerce également des activités à Terre-Neuve-et-Labrador, en Ontario, au Manitoba, en Indonésie, au Brésil, au Royaume-Uni et au Japon. Vale Base Metals est détenue à 90 % par Vale S.A. et à 10 % par Manara Minerals Investment Company.

Enoncé prévisionnel

Ce communiqué contient des déclarations qui reflètent les attentes actuelles de Vale Base Metals Limited (VBM) concernant les activités d'exploration, les estimations de réserves et de ressources minérales, les projets, les plans d'exploration futurs et d'autres événements futurs. Toutes les déclarations prospectives impliquent divers risques et incertitudes. Le VBM ne peut garantir que ces déclarations se révéleront exactes. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, des facteurs liés à : (a) les questions opérationnelles, y compris la santé, la sécurité, l'environnement et les questions sociales ; (b) les délais d'obtention des permis et la planification de la production ; (c) la gestion des talents ; (d) la stratégie ; (e) le développement durable et notre capacité à atteindre nos objectifs et nos engagements en matière de développement durable ; (f) les relations institutionnelles et la communication, y compris les changements législatifs et réglementaires ; (g) la conformité ; (h) les pays dans lesquels VBM exerce ses activités ; (i) l'économie mondiale ; (j) les marchés financiers ; (k) les prix des matières premières ; (l) la concurrence sur les marchés où VBM opère ; et (m) l'interprétation géologique et l'estimation des ressources et des réserves minérales, l'exploration des réserves et des ressources minérales et le développement des installations minières, notre capacité à obtenir ou à renouveler des licences, l'épuisement des mines et des réserves et ressources minérales. Compte tenu des risques et incertitudes décrits ci-dessus, les événements et circonstances futurs évoqués dans le présent document pourraient ne pas se produire et ne constituent pas une garantie de performance future.

Ce communiqué contient des informations relatives aux réserves minérales, aux ressources minérales et aux cibles d'exploration, telles que définies dans la sous-partie 1300 du règlement S-K, et est basé sur les informations et les documents justificatifs d'une personne qualifiée.

2025 RÉSERVES MINÉRALES

Réserves minérales de nickel au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Notes en %)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage (Mt) Grade (%) Métal (Mt) Tonnage

(Mt) Grade (%) Métal (Mt) Réserves minérales







Réserves prouvées 209.7 1.48 3.1 182.0 1.50 2.7 Réserves probables 209.6 1.35 2.8 205.8 1.41 2.9 Total des réserves minérales prouvées et probables

419.3 1.42 5.9 387.8 1.45 5.6

(1) Les réserves minérales correspondent à des tonnes sèches de matériaux issus de l'exploitation minière, après ajustement pour tenir compte de la dilution minière en amont des usines d'alimentation pour toutes les zones qui comprennent le criblage et le séchage, ainsi que pour Onça Puma, où le point de référence est constitué par les tonnes sèches récupérées à l'usine de traitement. (2) Les réserves minérales ont été ajustées pour tenir compte de notre participation de 33,88 % dans PTVI. (3) La viabilité économique des réserves minérales a été déterminée sur la base d'une courbe de prix avec un prix à long terme de 17 625 USD/t pour le nickel. (4) Les réserves minérales de Sudbury comprennent le matériel provenant des mines Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten et de la mine à ciel ouvert Stobie. (5) Les réserves minérales de nickel saprolite de PTVI comprennent des matériaux provenant des opérations de Sorowako, de Bahodopi 2-3 et des projets de Pomalaa. (6) Récupération uniquement pour les opérations de Sorowako, car la saprolite des projets de Pomalaa et de Bahodopi fait l'objet d'accords de vente de ROM. (7) Les réserves minérales de nickel et de limonite de PTVI comprennent le matériel des projets Bahodopi 2-3, Pomalaa et Sorowako Limonite. (8) Les réserves minérales de nickel consolidées estimées d'Onça Puma comprennent 5,12 millions de tonnes métriques sèches de stock. (9) La fourchette de récupération correspond à l'ensemble des métaux récupérés jusqu'à la première vente de matériaux. (10) Le nickel contenu (Mt) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en nickel (%). (11) Les chiffres ont été arrondis. (12) Les réserves minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (13) Les réserves minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

Réserves minérales de cuivre au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Notes en %)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage

(Mt) Grade (%) Métal (Mt) Tonnage

(Mt) Grade (%) Métal (Mt) Réserves minérales









Réserves prouvées 480.1 0.69 3.3 312.0 0.73 2.3 Réserves probables 768.7 0.64 4.9 912.4 0.63 5.8 Total des réserves minérales prouvées et probables

1,248.8 0.66 8.2 1,224.3 0.66 8.1

(1) Le point de référence pour l'estimation des réserves minérales est le point de livraison à l'usine de traitement. (2) La viabilité économique des réserves minérales a été déterminée sur la base d'une courbe de prix avec un prix à long terme de 9 950 USD/t pour le cuivre. (3) Les réserves minérales de Sudbury comprennent des matériaux provenant des mines Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten et Stobie. (4) Les réserves minérales de cuivre consolidées estimées des opérations de Sossego comprennent les fosses de Sequeirinho, Bacaba et Mata II et 34,66 millions de tonnes métriques sèches de stocks. (5) Les réserves minérales de cuivre consolidées estimées des opérations de Salobo comprennent 264,8 millions de tonnes métriques sèches de stock. (6) La fourchette de récupération correspond à l'ensemble des métaux récupérés jusqu'à la première vente de matériaux. (7) Le cuivre contenu (Mt) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en cuivre (%). (8) Les chiffres ont été arrondis. (9) Les réserves minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (10) Les réserves minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

Réserves minérales de cobalt au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Notes en %)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage

(Mt) Grade (%) Métal (Mt) Tonnage

(Mt) Grade (%) Métal (Mt) Réserves minérales









Réserves prouvées 115.6 0.10 0.11 89.0 0.10 0.09 Réserves probables 129.5 0.09 0.11 129.7 0.12 0.15 Total des réserves minérales prouvées et probables

245.1 0.09 0.22 218.6 0.11 0.24

(1) Les teneurs en Co sont exprimées en % de cobalt. Les réserves minérales sont exprimées en tonnes sèches de minerai de fond après ajustement pour tenir compte de la dilution minière en amont des usines d'alimentation. La fourchette de récupération correspond à l'ensemble du métal récupéré jusqu'au point de vente du premier matériau. (2) Les réserves minérales ont été ajustées pour tenir compte de notre participation de 33,88 % dans PTVI. (3) La viabilité économique de la réserve minérale a été déterminée sur la base de prix à long terme de 39 125 USD/t pour le cobalt. (4) Les réserves minérales de Sudbury comprennent le matériel provenant des mines Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten et de la mine à ciel ouvert Stobie. (5) Les réserves de cobalt sont rapportées sur une base de 100 % et ne déduisent pas les montants de streaming. Pour une description de nos accords de production de cobalt en continu, voir Informations sur la société - Secteurs d'activité - Métaux de transition énergétique - Cobalt. (6) La fourchette de récupération correspond à l'ensemble des métaux récupérés jusqu'au point de vente du premier matériau, sauf pour le PTVI où la récupération n'est pas appliquée puisque le projet considère qu'il s'agit d'une vente de minerai de fond (ROM). (7) Les réserves minérales de cobalt de PTVI sont constituées de limonite provenant des projets Sorowako Limonite, Bahodopi 2-3 et Pomalaa, les réserves étant soutenues par des accords de vente de ROM. (8) Le cobalt contenu (Mt) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en cobalt (%). (9) Les chiffres ont été arrondis. (10) Les réserves minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (11) Les réserves minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

Réserves minérales de platine au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Grades en grammes par tonne métrique sèche)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Réserves minérales











Réserves prouvées 28.9 1.21 1.1 20.0 0.95 0.6 Réserves probables 41.5 0.92 1.2 51.7 0.79 1.3 Total des réserves minérales prouvées et probables

70.4 1.04 2.3 71.7 0.83 1.9

(1) Le point de référence pour l'estimation des réserves minérales est le point de livraison à l'usine de traitement. (2) La viabilité économique des réserves minérales a été déterminée sur la base des prix à long terme de : 1 325 USD/oz pour le platine. (3) Les réserves minérales de Sudbury comprennent les matériaux provenant des mines Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson et Totten, ainsi que de la mine à ciel ouvert Stobie. (4) La fourchette de récupération correspond à l'ensemble du métal récupéré jusqu'au point de vente du premier matériau. (5) Le platine contenu (Moz) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en platine (g/t) et divisé par 31,10348 grammes par once troy. (6) Les chiffres ont été arrondis. (7) Les réserves minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (8) Les réserves minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

Réserves minérales de palladium au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Grades en grammes par tonne métrique sèche)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Réserves minérales











Réserves prouvées 28.9 1.18 1.1 20.0 0.81 0.5 Réserves probables 41.5 1.21 1.6 51.6 1.04 1.7 Total des réserves minérales prouvées et probables

70.4 1.20 2.7 71.7 0.98 2.2

(1) Le point de référence pour l'estimation des réserves minérales est le point de livraison à l'usine de traitement. (2) La viabilité économique des réserves minérales a été déterminée sur la base des prix à long terme de : 1 025 USD/oz pour le palladium. (3) Les réserves minérales de Sudbury comprennent le matériel provenant des mines Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten et de la mine à ciel ouvert Stobie. (4) La fourchette de récupération correspond à l'ensemble du métal récupéré jusqu'au point de vente du premier matériau. (5) Le palladium contenu (Moz) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en palladium (g/t) et divisé par 31,10348 grammes par once troy. (6) Les chiffres ont été arrondis. (7) Les réserves minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (8) Les réserves minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

Réserves minérales d'or au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Grades en grammes par tonne métrique sèche)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Réserves minérales











Réserves prouvées 460.3 0.30 4.5 298.0 0.36 3.5 Réserves probables 760.0 0.32 7.9 897.0 0.33 9.4 Total des réserves minérales prouvées et probables

1220.3 0.32 12.4 1195.0 0.34 12.9

(1) Le point de référence pour l'estimation des réserves minérales est le point de livraison à l'usine de traitement. (2) La viabilité économique des réserves minérales a été déterminée sur la base des prix à long terme de : 2 650 USD/oz pour l'or. Les réserves minérales d'or sont déclarées sur une base de 100 % et ne déduisent pas les montants de la production en flux. Pour une description de nos accords de streaming avec Wheaton, voir Vale 2025 20F. (3) Les réserves minérales de Sudbury comprennent les matériaux provenant des mines Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson et Totten, ainsi que de la mine à ciel ouvert Stobie. (4) Les réserves minérales consolidées estimées comprennent les fosses de Sequeirinho, Bacaba et Mata II, ainsi que 34,6 millions de tonnes métriques sèches de stocks. (5) Les réserves minérales de cuivre consolidées estimées comprennent 264,8 millions de tonnes métriques sèches de stocks. (6) La fourchette de récupération correspond à l'ensemble des métaux récupérés jusqu'à la première vente de matériaux. (7) L'or contenu (Moz) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en or (g/t) et divisé par 31,10348 grammes par once troy. (8) Les chiffres ont été arrondis. (9) Les réserves minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (10) Les réserves minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

2025 RESSOURCES MINÉRALES

Ressources minérales en nickel au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Notes en %)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage

(Mt) Grade (%) Métal (Mt) Tonnage

(Mt) Grade (%) Métal (Mt) Ressources minérales







Ressources minérales mesurées 66.0 1.25 0.8 51.5 1.29 0.6 Ressources minérales indiquées 280.1 1.32 3.7 238.8 1.36 3.3 Total des ressources minérales mesurées et indiquées

346.2 1.31 4.5 290.3 1.35 3.9 Ressources minérales présumées 251.2 1.28 3.2 165.9 1.52 2.5

(1) Les ressources minérales sont déclarées à l'exclusion des ressources minérales converties en réserves minérales. Le point de référence pour l'estimation des ressources minérales est in situ. (2) Les ressources minérales ont été ajustées pour tenir compte de notre participation de 33,88 % dans PTVI. (3) Les perspectives d'extraction économique des ressources minérales ont été déterminées sur la base de prix allant de 13 376 USD/t - 21 069 USD/t, selon la mine. Les variations de prix pour les différentes mines sont liées à la date de l'estimation correspondante. (4) Les ressources minérales de Sudbury comprennent des matériaux provenant de certaines zones des mines Coleman, Copper Cliff, Creighton, Stobie, Garson et Totten, de l'extension sud de Nickel Rim (anciennement Victor), des projets de fosse de Copper Cliff et des gisements Ella Capre et Blezard. (5) Les ressources minérales de Thompson comprennent le matériel des gisements T1, T3 et Pipe. (6) Les ressources minérales en saprolite nickélifère de PTVI comprennent des matériaux provenant des exploitations de Sorowako, de Bahodopi 2-3 et des projets Pomalaa et Tanamalia. (7) Les ressources minérales en nickel-limonite de PTVI comprennent du matériel provenant des projets Sorowako Limonite, Bahodopi 2-3, Tanamalia et Pomalaa. (8) Le nickel contenu (Mt) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en nickel (%). (9) Les chiffres ont été arrondis. (10) Les ressources minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (11) Les ressources minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

Ressources minérales en cuivre au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Notes en %)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage

(Mt) Grade (%) Métal (Mt) Tonnage

(Mt) Grade (%) Métal (Mt) Ressources minérales











Ressources minérales mesurées 798.6 0.73 5.8 873.0 0.75 6.5 Ressources minérales indiquées 3,628.8 0.69 25.0 3,245.7 0.71 23.0 Total des ressources minérales mesurées et indiquées

4,427.4 0.69 30.8 4,118.8 0.72 29.5 Ressources minérales présumées 2,459.6 0.57 14.1 2,215.3 0.56 12.3

(1) Les ressources minérales sont déclarées à l'exclusion des ressources minérales converties en réserves minérales. Le point de référence pour l'estimation des ressources minérales est in situ. (2) Les ressources minérales ont été ajustées pour tenir compte de notre participation à 80 % dans le projet Onto. (3) Les perspectives d'extraction économique des ressources minérales ont été déterminées sur la base de prix allant de 4 365 USD/t à 10 000 USD/t pour le cuivre, en fonction de la mine. Les variations de prix pour les différentes mines sont liées à la date de l'estimation correspondante. (4 Les ressources minérales de Sudbury comprennent des matériaux provenant de certaines zones des mines Coleman, Copper Cliff, Creighton, Stobie, Garson et Totten, de l'extension sud de Nickel Rim (anciennement Victor), des projets de fosse de Copper Cliff et des gisements d'Ella Capre et de Blezard. (5) Les ressources minérales de Sossego comprennent le matériel provenant des projets Sequeirinho, Cristalino, Mata II, Bacaba, Barão,118, Cristalino 88, Borrachudo, Mata I, Sossego UG et Visconde. (6) Les ressources minérales du carrefour nord comprennent des matériaux provenant des gisements Paulo Afonso, Pojuca, Gameleira et Grota Funda. (7) Le projet Furnas fait l'objet d'un accord de complément de prix entre VBM et Ero Copper Corp. qui prévoit qu'Ero Copper acquiert une participation de 60 % dans le projet à l'achèvement de trois phases de travaux aboutissant à une étude de faisabilité définitive. Les ressources minérales sont déclarées sur une base in situ, sans dilution minière opérationnelle, planifiée ou interne, et sans application de facteurs de récupération minière. (8) Le cuivre contenu (Mt) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en cuivre (%). (9) Les chiffres ont été arrondis. (10) Les ressources minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (11) Les ressources minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

Ressources minérales de cobalt au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Notes en %)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage

(Mt) Grade (%) Métal (Mt) Tonnage

(Mt) Grade (%) Métal (Mt) Ressources minérales











Ressources minérales mesurées 37.1 0.07 0.03 27.4 0.06 0.02 Ressources minérales indiquées 172.0 0.09 0.15 148.0 0.08 0.13 Total des ressources minérales mesurées et indiquées

209.1 0.08 0.18 175.4 0.08 0.14 Ressources minérales présumées 136.7 0.04 0.06 65.0 0.05 0.03

(1) Les ressources minérales sont déclarées à l'exclusion des ressources minérales converties en réserves minérales. Le point de référence pour l'estimation des ressources minérales est in situ. (2) Les ressources minérales ont été ajustées pour tenir compte de notre participation de 33,88 % dans PTVI. (3) Les perspectives d'extraction économique des ressources minérales ont été déterminées sur la base de prix allant de 33 833 à 56 300 $US/t, selon la mine. Les variations de prix pour les différentes mines sont liées à la date de l'estimation correspondante. (4) Les ressources minérales de Sudbury comprennent du matériel provenant de zones sélectionnées dans les gisements Coleman, Copper Cliff (y compris le projet Copper Cliff), Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (anciennement Victor), Blezard et Ella Capre. (5) Les ressources minérales en cobalt de PTVI comprennent les matériaux des projets Sorowako, Bahodopi 2-3, Tanamalia et Pomalaa provenant uniquement de limonites. (6) Le cobalt contenu (Mt) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en cobalt (%). (7) Les chiffres ont été arrondis. (8) Les ressources minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (9) Les ressources minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

Ressources minérales en platine au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Grades en grammes par tonne métrique sèche)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Ressources minérales











Ressources minérales mesurées 16.1 0.35 0.2 9.9 1.6 0.5 Ressources minérales indiquées 40.9 0.83 1.1 40.0 0.79 1.0 Total des ressources minérales mesurées et indiquées

56.9 0.69 1.3 49.8 0.95 1.5 Ressources minérales présumées 81.4 0.77 2.0 24.3 1.02 0.8

(1) Les ressources minérales sont déclarées à l'exclusion des ressources minérales converties en réserves minérales. Le tonnage est exprimé en millions de tonnes métriques sèches. La teneur est exprimée en grammes par tonne métrique sèche. Le point de référence pour l'estimation des ressources minérales est in situ. (2) Les perspectives d'extraction économique des ressources minérales ont été déterminées sur la base des prix de.. : 1 124 à 1 350 USD/oz pour le platine, en fonction de la mine. Les variations de prix pour les différentes mines sont liées à la date de l'estimation correspondante. (3) Les ressources minérales de Sudbury comprennent du matériel provenant de zones sélectionnées dans les gisements Coleman, Copper Cliff (y compris le projet de la fosse de Copper Cliff), Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (anciennement Victor), Blezard et Ella Capre. (4) Le platine contenu (Moz) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en platine (g/t) et divisé par 31,10348 grammes par once troy. (5) Les chiffres ont été arrondis. (6) Les ressources minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (7) Les ressources minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

Ressources minérales de palladium au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Grades en grammes par tonne métrique sèche)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Ressources minérales











Ressources minérales mesurées 18.8 0.41 0.2 12.8 1.56 0.6 Ressources minérales indiquées 56.1 0.84 1.5 55.5 0.81 1.4 Total des ressources minérales mesurées et indiquées

74.9 0.73 1.8 68.3 0.95 2.0 Ressources minérales présumées 104.0 0.77 2.6 46.9 0.70 1.1

(1) Les ressources minérales sont déclarées à l'exclusion des ressources minérales converties en réserves minérales. Le tonnage est exprimé en millions de tonnes métriques sèches. La teneur est exprimée en grammes par tonne métrique sèche. Le point de référence pour l'estimation des ressources minérales est in situ. (2) Les perspectives d'extraction économique des ressources minérales ont été déterminées sur la base d'un prix de 925-1 450 USD/oz pour le palladium, en fonction de la mine. Les variations de prix pour les différentes mines sont liées à la date de l'estimation correspondante. (3) Les ressources minérales de Sudbury comprennent du matériel provenant de zones sélectionnées dans les gisements Coleman, Copper Cliff (y compris le projet de la fosse de Copper Cliff), Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (anciennement Victor), Blezard et Ella Capre. (4) Le palladium contenu (Moz) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en palladium (g/t) et divisé par 31,10348 grammes par once troy. (5) Les chiffres ont été arrondis. (6) Les ressources minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (7) Les ressources minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

Ressources minérales en or au 31 décembre 2025 (Tonnage en millions de tonnes métriques sèches. Grades en grammes par tonne métrique sèche)

Au 31 décembre 2025 Au 31 décembre 2024 Catégorie Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Tonnage

(Mt) Grade (g/t) Métal (Moz) Ressources minérales











Ressources minérales mesurées 794.0 0.19 4.8 868.9 0.18 5.0 Ressources minérales indiquées 3599.9 0.31 35.4 3229.3 0.32 33.1 Total des ressources minérales mesurées et indiquées

4393.8 0.28 40.2 4098.3 0.29 38.1 Ressources minérales présumées 2427.5 0.23 17.6 2185.1 0.23 16.2

(1) Les ressources minérales sont déclarées à l'exclusion des ressources minérales converties en réserves minérales. Le point de référence pour l'estimation des ressources minérales est in situ. (2) Les ressources minérales ont été ajustées pour tenir compte de notre participation à 80 % dans le projet Onto. (3) Les perspectives d'extraction économique des ressources minérales ont été déterminées sur la base d'un prix de l'or compris entre 1 000 et 2 300 USD/oz, en fonction de la mine concernée. Les variations de prix pour les différentes mines sont liées à la date de l'estimation correspondante. (4) Les ressources minérales de Sudbury comprennent du matériel provenant de zones sélectionnées dans les gisements Coleman, Copper Cliff (y compris le projet de la fosse de Copper Cliff), Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (anciennement Victor), Blezard et Ella Capre. (5) Les ressources minérales de Sossego comprennent des matériaux provenant des projets Sequeirinho (y compris Pista et Phase 07), Cristalino, Mata II, Bacaba, Barão,118, Cristalino 88, Borrachudo, Mata I, Sossego UG et Visconde, en plus des stocks de TTX. (6) Le projet Furnas fait l'objet d'un accord de complément de prix entre VBM et Ero Copper Corp. qui prévoit qu'Ero Copper acquiert une participation de 60 % dans le projet à l'achèvement de trois phases de travaux aboutissant à une étude de faisabilité définitive. L'estimation des ressources minérales est présentée sur une base in situ, sans dilution minière opérationnelle, planifiée ou interne, et sans application de facteurs de récupération minière. (7) L'or contenu (Moz) est calculé en multipliant le tonnage (millions de tonnes métriques sèches) par la teneur en or (g/t) et divisé par 31,10348 grammes par once troy. (8) Les chiffres ont été arrondis. (9) Les ressources minérales déclarées peuvent différer en quantité ou en qualité de celles déclarées dans d'autres juridictions, selon des normes différentes. (10) Les ressources minérales pour les métaux de base de Vale sont rapportées sur une base de 100 %. Vale S.A. détient une participation de 90 % et Manara Minerals les 10 % restants.

BRÉSIL - MISE À JOUR SUR LE DISTRICT CUPRIFÈRE DE CARAJÁS

Résumé du plan d'exploration 2026 pour le Brésil

Dans le district cuprifère de Carajás, VBM intensifie le forage au diamant d'exploration pour atteindre plus de 120 000 m en 2026, en se concentrant sur l'expansion et l'amélioration des ressources minérales en cuivre à proximité des opérations et des infrastructures existantes.

Les forages sont concentrés sur les principaux gisements, notamment Sossego, Bacaba, Cristalino, Salobo, Paulo Afonso et Alemão, avec pour objectif principal de convertir la minéralisation en ressources plus fiables, d'allonger la durée de vie de la mine et de faire progresser les projets souterrains et d'expansion. Cet effort d'exploration intégré à grande échelle soutient le plan de croissance à long terme du cuivre de VBM dans l'un des districts cuprifères les plus prometteurs et les mieux dotés en infrastructures du monde.

Faits marquants de l'exploration au Brésil en 2025 et stratégie pour 2026

Pôle Sud (Complexe Sossego, Bacaba, Cristalino)

Faits marquants de la CRPM 2025

En 2025, les résultats positifs des forages de conversion dans les gisements de Sequeirinho et de Mata ont permis de délimiter les prolongements en profondeur de la minéralisation en vue d'une future exploitation souterraine, ce qui s'est traduit par une augmentation des ressources minérales. Une étape importante a été franchie avec l'ajout de nouvelles réserves minérales à ciel ouvert au gisement de Bacaba, qui représente un élément clé de la stratégie de croissance de South Hub. Les ressources minérales totales de South Hub, y compris les ressources minérales présumées, ont augmenté de 26 % pour atteindre un total de 7,3 Mt de cuivre contenu, avec des réserves minérales supplémentaires de 0,8 Mt (croissance de 119 % par rapport à 2024).

Faits marquants de l'exploration 2025 et plan 2026

Le district de Carajás reste la pierre angulaire du profil de croissance du cuivre de VBM, offrant une longue durée de vie de la mine et un potentiel d'expansion modulable, ainsi qu'un développement de l'exploration des friches industrielles à faible coût et à effet de levier de l'infrastructure. Dans le complexe minier de Sossego, VBM a réalisé environ 31 000 m de forage en 2025, ciblant une minéralisation plus profonde sous les fosses de Sequeirinho, Sossego et Mata et testant la continuité des zones à haute teneur interprétées comme un potentiel d'exploitation souterraine. Le forage de la fosse de Sequeirinho a confirmé la poursuite de la minéralisation cuivre-or bien en dessous du fond de la fosse actuelle.

Les résultats des forages ont révélé de nombreuses intersections longues et de haute qualité confirmant la forte continuité verticale du système minéral, notamment :

264m @ 1,25 % Cu à partir de 345 m, dont 18 m à une teneur élevée en cuivre. 2.29% Cu à partir de 401m et 19m @2.08% Cu à partir de 490m (sondage SEQ-FD00051)

126m @ 1.79% Cu, incluant 40m @2.32% Cu à partir de 676m et 20m @3.42% Cu à partir de 749m (sondage SEQ-FD000-48)

92m @ 2.65% Cu à partir de 873.40m, dont 22m @ 4.08% Cu à partir de 873.40m et 42m @ 2.91% Cu à partir de 924m (sondage SEQ-FD00050-1)

Ces résultats soutiennent l'avancement des concepts de développement souterrain sous les exploitations à ciel ouvert actuelles .

Lien vers la section d'exploration longitudinale de l'opération Sossego

Lien vers le PDF pour les résultats détaillés de l'exploration 2025 pour Sossego

Les forages d'exploration réalisés à Bacaba et Cristalino en 2025 ont permis de délimiter et d'étendre les zones en recoupant des minéralisations de type IOCG de Carajás, validant ainsi leur fort potentiel de croissance en tant que gisements satellites au sein du district cuprifère de Carajás de VBM.

À Bacaba, VBM a parcouru environ 8 300 m, ciblant une minéralisation plus profonde sous la limite de conception de la ressource à ciel ouvert actuellement définie. Les résultats comprenaient des intersections de :

44m @ 1,56% Cu à partir de 210m, dont 9m à @ 2,56% pour 216m et 7m @ 2.96% Cu (sondage BCB-BACD-DH00285)

32.0m @ 1,43% Cu dont 8,2m @ 3.57% Cu (sondage BCB-BACD-DH00291)

Un programme de forage supplémentaire de 30 000 mètres est prévu pour 2026 afin d'étendre la minéralisation le long de l'axe (secteurs W et N), en profondeur (secteurs S-SW) et d'améliorer la classification des ressources. Ces résultats fourniront des informations essentielles pour soutenir l'expansion de la mine à ciel ouvert.

Lien vers la section d'exploration longitudinale du projet Bacaba

Lien vers le PDF pour les résultats détaillés de l'exploration 2025 à Bacaba

À Cristalino, VBM a réalisé un forage d'environ 4 100 m visant à améliorer la classification des ressources et à découvrir une minéralisation plus profonde sous l'enveloppe de la fosse à ciel ouvert actuellement définie (secteur W). Les résultats comprennent des intersections telles que

80.0m @ 0,80% Cu à partir de 123m, dont 18m @ 1,60% à partir de 123m

55 millions @0.76% de 390 millions, dont 13 millions @ 1,05% Cu à partir de 432m

75m @ 1,34% Cu à partir de 596m, dont 11m @ 2.71% Cu à partir de 609m (sondage CRT-CRTS-DH00001)

Lien vers le PDF pour les résultats détaillés de l'exploration 2025 pour Cristalino

Un autre programme de forage de 16 000 mètres est prévu pour 2026, divisé en trois secteurs principaux : (i) Est - 3 600 m pour améliorer la classification des ressources ; (ii) Nord - 3 900 m pour étendre la minéralisation le long de l'axe ; et (iii) Ouest - 8 500 m pour cibler les zones profondes à haute teneur situées sous l'enveloppe des ressources de la mine à ciel ouvert. Les résultats fourniront des informations essentielles pour soutenir l'expansion de la mine à ciel ouvert, car les corps minéralisés restent ouverts en profondeur.

Pôle Nord (Paulo Afonso, PGG et Furnas)

Faits marquants de la CRPM 2025

Au cours de l'année 2025, les résultats positifs des forages de conversion à Paulo Afonso Underground et Furnas ont permis d'ajouter d'importantes ressources minérales. Les ressources minérales totales du carrefour nord, y compris les ressources minérales présumées, ont augmenté de 5 % pour atteindre un total de 11,4 Mt de cuivre contenu. Actuellement, aucune réserve minérale n'est divulguée pour North Hub car les projets sont encore en cours d'avancement.

Faits marquants de l'exploration 2025 et plan 2026

À Paulo Afonso, VBM a réalisé environ 32 000 m de forage en 2025, ciblant une minéralisation plus profonde sous les ressources à ciel ouvert actuellement définies et testant la continuité des zones à haute teneur interprétées pour soutenir le potentiel d'exploitation souterraine.

Les résultats comprennent des intersections telles que

162m @1.05% Cu à partir de 613m, incluant 39m @3.15% Cu à partir de 711m (sondage PUG-PASU-DH00384)

107.8m @2.03% Cu à partir de 622.90m, incluant 22m @6.13% Cu à partir de 631m et 10.95m @2.73% Cu à partir de 676.45m (sondage PUG-PASU-DH00388)

216m @0.99% Cu à partir de 474m, incluant 31m @3.24% Cu à partir de 624m (sondage PUG-PASW-DH00114)

89m @1.72% Cu à partir de 353m, incluant 44.25m @2.77% Cu à partir de 355m (sondage PUG-PAGR-DH00215)

Les résultats confirment la continuité verticale du système et soutiennent l'avancement des concepts de développement souterrain.

Un programme de forage supplémentaire de 20 000 mètres est prévu pour 2026 afin d'étendre la minéralisation le long de l'axe et en profondeur, d'améliorer la classification des ressources et de soutenir les études de la mine souterraine.

Lien vers la section d'exploration longitudinale de Paulo Afonso

Lien vers le PDF pour les résultats détaillés de l'exploration 2025 pour Paulo Afonso

Salobo

Faits marquants de la CRPM 2025

Les réserves minérales de Salobo ont diminué en raison de l'épuisement, pour atteindre un total de 6,1 Mt de cuivre contenu, tandis que les ressources minérales totales, y compris les ressources minérales présumées, ont légèrement diminué en raison de la révision des prix, pour atteindre un total de 3,9 Mt de cuivre contenu. L'augmentation des réserves minérales de Salobo est actuellement limitée par la capacité d'évacuation des résidus de la structure existante.

Faits marquants de l'exploration 2025 et plan 2026

Aucun forage d'exploration n'a été réalisé en 2025 à Salobo.

En 2026, des programmes de forage sont prévus sur 15 000 m, ciblant une minéralisation plus profonde dans les secteurs nord-ouest (NW) et sud-est (SE) du gisement. 10 000 m sont consacrés à l'amélioration de la classification des ressources dans la zone située entre les enveloppes des puits actuels de ressources minérales et de réserves minérales. Il est prévu de parcourir 5 000 m supplémentaires sous la mine à ciel ouvert existante afin d'évaluer la continuité de la minéralisation à haute teneur en profondeur et de tester le corridor structurel profond. Ces résultats fourniront des informations essentielles pour étayer le potentiel d'exploitation souterraine.

Lien vers la section longitudinale de l'opération Salobo

Alemão

Faits marquants de la CRPM 2025

En 2025, la modification de la méthode d'exploitation prévue à Alemão, qui est passée de la spéléologie de niveau inférieur à l'abattage de niveau inférieur, et l'ajout de gisements satellites, ont entraîné une augmentation de 25 % des ressources minérales totales, y compris des ressources minérales présumées, pour un total de 3,0 Mt de cuivre contenu.

Faits marquants de l'exploration 2025 et plan 2026

Aucun forage d'exploration n'a été réalisé à Alemão en 2025. Les activités de l'année se sont concentrées sur la réinterprétation géologique et la planification technique, y compris l'examen des données existantes, l'affinement des modèles géologiques et l'évaluation des possibilités d'améliorer la classification des ressources et de définir le plein potentiel de croissance du projet.

En 2026, VBM prévoit d'entamer des forages d'exploration au deuxième trimestre, en ciblant à la fois le gisement principal d'Alemão et les zones satellites. Le programme est conçu pour améliorer la confiance géologique, tester les extensions de la minéralisation connue et soutenir l'accroissement futur des ressources et les études de développement de projets.

Lien vers la section d'exploration longitudinale d'Alemão

CANADA - MISE À JOUR SUR LES DISTRICTS POLYMÉTALLIQUES

Ontario/Sudbury

Faits marquants de la CRPM 2025

À Sudbury, des forages supplémentaires et des travaux de réingénierie ont permis d'augmenter les ressources minérales totales, y compris les ressources minérales présumées, à 1,7 Mt de cuivre contenu et à 1,4 Mt de nickel contenu. En fin d'année, les réserves minérales totales s'élevaient à 1,1 Mt de cuivre contenu et à 1,0 Mt de nickel contenu.

Faits marquants de l'exploration 2025 et plan 2026

Les forages d'exploration et de conversion des ressources réalisés en 2025 ont donné des résultats significatifs sur l'ensemble des exploitations de VBM en Ontario , confirmant la continuité de l'exploitation à proximité de la mine, les extensions en profondeur et le potentiel de croissance souterraine à plus long terme.

Mine Totten

Les forages au diamant d'exploration ont été nombreux à la mine Totten, avec environ 55 000 m de forages au diamant réalisés en 2025.

Le forage dans la zone 238 a confirmé l'extension nord de la minéralisation à haute teneur en cuivre sur le niveau 1250, y compris :

12.5m titrant 1.49% Cu et 4.5 g/t TPM (sondage BH#1474810) à environ 500m de profondeur

Le forage dans le corps minéralisé 215 (OB) a confirmé l'extension sud de la minéralisation à haute teneur en cuivre et en métaux précieux sur le niveau 4150, y compris des intersections de 6 m titrant 2,06 % Cu et 7,08 g/t TPM (trou de forage BH#1465460) à environ 1 250 m de profondeur. Ces résultats renforcent le potentiel d'extension souterraine à long terme de la mine Totten.

L'accent mis sur la conversion des ressources et l'extension de la durée de vie de la mine se poursuivra, l'exploration en 2026 donnant la priorité aux forages à proximité de la mine et à l'extension en profondeur visant à améliorer les ressources minérales, à renforcer la confiance dans les zones de planification minière et à prolonger la durée de vie de la mine.

Environ 40 900 m ciblant les extensions Cu-Ni au-dessus de l'infrastructure dans les corps minéralisés 215, 230 et 238 suivront les intersections positives de 2025 entre les corps minéralisés 238 et 260 en profondeur (à partir du niveau 1250) et les résultats encourageants de la zone Main South à laquelle on accède par la galerie d'exploration du niveau 4050. Les forages en cours dans les zones Upper, Mid et Lower Main OB permettront d'améliorer la classification et de l'intégrer dans des modèles géologiques et de ressources actualisés.

Lien vers la section d'exploration longitudinale de Totten

Lien vers le PDF pour les résultats détaillés de l'exploration 2025 pour Totten

Mine Coleman

Un solide programme de forage d'exploration au diamant d'environ 47 000 m a été réalisé en 2025, combinant l'exploration souterraine et de surface pour soutenir la planification minière à court terme et la croissance des ressources à plus long terme.

L'exploration à proximité des infrastructures a été couronnée de succès, l'exploration souterraine et de surface confirmant les extensions et la connectivité du corps minéralisé Est (EOB), du 148 OB, du n° 4 en amont-pendage et de la connexion 148-153 OB, ce qui renforce le potentiel de croissance des ressources à faible coût et à proximité des infrastructures.

L'exploration a élargi son empreinte, en particulier à EOB et à No. 4 Up-Dip. Les forages de surface réalisés dans le cadre de ces programmes ont dépassé les plans initiaux grâce à de bons résultats, les forages par paliers ayant permis d'étendre la minéralisation en profondeur et le long de l'axe de forage. Parmi les interceptions représentatives de l'EOB, on peut citer

41m titrant 1.62% Ni et 0.54% Cu (sondage BH147395-J) à environ 800m de profondeur et 59m titrant 1.03% Ni et 0.32% Cu (sondage BH1494220) à environ 1250m de profondeur.

D'autres intersections de grande valeur dans le 148 OB inférieur ont été renvoyées :

10.9m titrant 0.64% Ni, 3.09% Cu, et 5.7 g/t TPM (sondage BH1478540) à 1500m de profondeur

Les résultats dans le corps minéralisé Western Chutes/West ont été retournés :

17.7m titrant 2.99% Ni et 0.52% Cu (sondage BH1478410) à environ 1750m de profondeur

L'objectif pour 2026 est de forer 41 000 m en se concentrant sur la croissance à proximité de la mine, avec un niveau de confiance élevé, en donnant la priorité aux forages au-dessus de et à proximité de l'infrastructure pour soutenir l'optimisation du plan de mine, la confiance dans les ressources et les ajouts potentiels de réserves minérales. L'avancement du système du corps minéralisé 170 se poursuivra avec des forages de suivi dans les zones Upper, Mid et Lower 170 OB et se concentrera sur les extensions de la continuité de la zone en profondeur. Des forages supplémentaires sont prévus à EOB, 148 OB, No. 4 Up-Dip, MOB 4 pour mieux délimiter la minéralisation et tester le potentiel latéral et en aval-pendage.

Lien vers la section d'exploration longitudinale de Coleman

Lien vers le PDF pour les résultats détaillés de l'exploration de Coleman en 2025

Mine Creighton

Environ 61 000 m de forage au diamant ont été réalisés en 2025 sur des cibles d'exploration près de la surface et dans la mine, ce qui renforce la position de Creighton en tant qu'actif souterrain à longue durée de vie et à haut niveau de confiance.

Les forages de conversion et d'extension dans les zones 402/Horn et Gertrude West d'Upper Creighton ont permis de découvrir des intersections de :

47m titrant 1.15% Ni et 0.55% Cu (sondage BH1402770) à environ 500m de profondeur

34m titrant 1.55% Ni et 0.68% Cu (sondage BH1402700) à environ 1000m de profondeur

Les forages ont confirmé la continuité minérale et le potentiel en aval-pendage, ce qui a permis de faire progresser plusieurs cibles d'exploration vers des ressources minérales présumées. Le forage d'extension à partir du 300 OB a donné des résultats de 12,5 m titrant 3,70 % Ni et 2,60 % Cu avec 6,8 g/t TPM (trou de forage BH1475050), ce qui confirme l'expansion des ressources occidentales en profondeur.

De nombreuses cibles d'exploration ont été affinées ou améliorées en 2025, notamment le long des tendances 402 OB/Horn et Gertrude West, ce qui a permis d'accroître la continuité des ressources dans le Upper Creighton, et dans le 300 OB, ce qui a renforcé le pipeline de ressources de Creighton à moyen et à long terme.

Les orientations en matière d'exploration pour 2026 donneront la priorité au forage près de la mine et au-dessus de l'infrastructure sur 31 500 m afin de se concentrer sur la croissance des ressources, d'améliorer la flexibilité de l'exploitation minière, de prolonger la durée de vie de la mine et d'augmenter le nombre de tonnes exploitables par mètre vertical.

Lien vers les sections d'exploration longitudinale et transversale de Creighton

Lien vers le PDF pour les résultats détaillés de l'exploration 2025 pour Creighton

Ella-Capre

2025 Le ciblage des forages dans les zones Ella (de type gisement de nickel de contact) et Capre (de type gisement de cuivre de pied de mur) s'est concentré sur l'accroissement des ressources en cuivre-nickel autour des minéralisations connues. Les forages ont totalisé 9 626 m à Ella et 8 326 m à Capre.

Une importante minéralisation en cuivre-nickel-métaux précieux a été confirmée dans l'éponte inférieure, avec de multiples intervalles minéralisés recoupés en dehors de l'enveloppe actuelle des ressources. Les forages ont révélé des zones étroites mais à très haute valeur, avec un TPM élevé mettant en évidence l'éponte inférieure comme un domaine minéralisé distinct et à haute valeur, y compris :

15.2m titrant 0.95% Ni, 1.30% Cu, et 7.9 g/t TPM (sondage BH1480460)

7.9m titrant 2.21% Ni, 2.17% Cu, et 3.12 g/t TPM (sondage BH1480260)

En 2026, les forages se concentreront sur l'accroissement des ressources minérales connues sur le site d'Ella Capre. Environ 30 000 m seront consacrés à la poursuite de l'accroissement des ressources en cuivre-nickel par le biais de tests supplémentaires sur le potentiel de cuivre de l'éponte inférieure à Ella, soutenus par un ciblage géophysique avancé.

Lien vers la section d'exploration longitudinale d'Ella-Capre

Lien vers le PDF pour les résultats détaillés de l'exploration 2025 pour Ella-Capre

Mine de Copper Cliff

Une solide exécution des forages dans un large portefeuille. Environ 48 000 m de forage d'exploration ont été réalisés en 2025, entièrement sous terre, pour soutenir l'exploration et l'avancement du projet de plusieurs corps minéralisés dans les mines du Nord et du Sud.

Le forage sous le 810 OB est resté un objectif d'exploration clé, ciblant les extensions sous et au nord des ressources minérales existantes. Les stratégies de forage révisées en 2025 ont permis d'améliorer l'efficacité du ciblage et la densité de forage, et les résultats devraient contribuer de manière significative à l'augmentation future des ressources. Les programmes d'exploration actifs ont progressé dans les corps minéralisés 850, 114, 120, 100, 900 et 890/885, élargissant collectivement l'inventaire des cibles d'exploration et améliorant la compréhension géologique de la minéralisation décalée de Copper Cliff.

Un examen approfondi des données historiques et récentes a permis de délimiter de multiples cibles d'exploration nouvelles ou affinées mettant en évidence le potentiel de Copper Cliff en matière de cuivre, de nickel et de métaux précieux à l'échelle du camp, à proximité de l'infrastructure existante.

En 2026, l'exploration continuera à donner la priorité aux forages à proximité de la mine et aux forages d'extension en profondeur visant à convertir les cibles d'exploration et les ressources minérales présumées en ressources minérales plus fiables. Le gisement 810 OB reste une cible fondamentale. Les forages en cours se concentreront sur l'affinement des contrôles lithologiques et structuraux sous le 810 OB, et un modèle révisé des ressources minérales devrait intégrer les résultats des campagnes de forage 2023-2025. Les intercepts représentatifs des trous de forage sont les suivants

7,4 m titrant 1,30 % Ni, 1,03 % Cu et 1,9 g/t TPM (sondage 1451760) dans l'OB 810, mettant en évidence la poursuite de l'exploration.

L'avancement des corps minéralisés de grande valeur 850 OB, 120 OB, 900 OB et 890/885 OB se concentrera sur l'augmentation de la densité de forage, la compréhension de la connectivité des corps minéralisés et l'avancement des zones en vue de la classification des ressources et de la planification future des mines.

Le programme d'exploration 2026 se concentrera sur la croissance des ressources à proximité de l'infrastructure dans les corps minéralisés 810, 850 et 178 et est conçu pour prolonger la durée de vie de la mine, améliorer les options de production et renforcer le rôle de la mine Copper Cliff en tant que contributeur à long terme de cuivre-nickel au sein des opérations de VBM en Ontario.

Lien vers la section d'exploration longitudinale de la mine de Copper Cliff

Lien vers le PDF pour les résultats détaillés de l'exploration 2025 pour Copper Cliff

Mine Garson

Environ 42 800 m de forage au diamant ont été réalisés en 2025. Concentration équilibrée sur la rampe et la mine principale avec des programmes de forage qui font progresser les corps minéralisés de la rampe (13 OB, 11 HW, 360 OB) et les cibles de la mine principale, soutenant la planification de la mine, la confiance dans les ressources et la croissance à plus long terme.

Les forages ont confirmé la présence d'une minéralisation à haute teneur en cuivre-nickel près de la surface dans le corps minéralisé 360 de l'exploitation Ramp, avec des intersections de :

10m titrant 4.0% Ni, 2.8% Cu, et 10.4 g/t TPM (sondage BH1481620)

20m titrant 0.9% Ni, 0.8% Cu, et 9.1 g/t TPM (sondage BH1481680)

Les forages d'exploration de la mine principale ont ciblé les corps minéralisés du cisaillement 4 et du cisaillement 5, en particulier les extensions occidentales, et ont donné des résultats positifs :

7.0m titrant 2.0% Ni, 1.40% Cu, et 1.9 g/t TPM (sondage BH1481040)

13.0m titrant 1.15% Ni et 1.1% Cu (sondage BH1481330)

Les résultats ont incité à effectuer des levés géophysiques UTEM sur le site afin d'affiner le ciblage et d'améliorer la confiance dans la continuité structurale.

En 2026, le nouvel élan d'exploration comprend l'exploration de surface ciblant les extensions supérieures du cisaillement 1 et du cisaillement 3 près de la rampe, ainsi que l'exploration souterraine de l'OB 13 et de l'OB 11.

Les forages d'exploration souterrains de la mine principale se poursuivront sur le cisaillement 4 Upper West, d'est en ouest, en s'appuyant sur les résultats encourageants de 2025 et les interprétations géophysiques.

De nouveaux modèles de blocs seront mis à jour en 2026 sur la base de nouvelles interprétations de forage et alignés sur le plan de vie de la mine de 2026, ce qui permettra de convertir de manière disciplinée le potentiel d'exploration en inventaire exploitable.

Lien vers la section d'exploration longitudinale de la mine Garson

Lien vers le PDF pour les résultats détaillés de l'exploration 2025 de la mine Garson

Résumé du plan d'exploration 2026 pour l'Ontario

VBM prévoit de forer 195 000 m pour l'exploration dans l'ensemble de son portefeuille en Ontario en 2026, en mettant l'accent sur le maintien et l'augmentation de la production de cuivre et de nickel grâce à des programmes de forage au-dessus de l'infrastructure. Le district nickélifère de l'Ontario offre une exposition juridictionnelle de premier plan, une vaste infrastructure existante et un potentiel de découverte et d'extension de la durée de vie des mines à l'échelle d'un camp.

Baie de Voisey

Faits marquants de la CRPM 2025

À Voisey's Bay, des forages supplémentaires ont permis d'étendre les gisements de Reid Brook et d'Eastern Deeps, augmentant ainsi les ressources minérales totales, y compris les ressources minérales présumées, à 0,2 Mt de cuivre contenu et à 0,4 Mt de nickel contenu. Les réserves minérales totales à la fin de l'année sont de 0,2 Mt de cuivre contenu et de 0,5 Mt de nickel contenu.

Faits marquants de l'exploration 2025

Les récents programmes d'exploration à Voisey's Bay le long du système de conduits et de chambres ont permis de prolonger la durée de vie de la mine jusqu'à environ 2039, les corps minéralisés en exploitation restant ouverts en profondeur. La poursuite des forages ciblant les prolongements de conduits et les pièges structuraux devrait permettre d'accroître encore les ressources et de prolonger la durée de vie de la mine au-delà du plan actuel. Les faits marquants des récents forages effectués à Reid Brook sont les suivants :

94.7m titrant 1.77% Ni, 0.69% Cu, 0.14% Co à partir de 1 594m, incluant 58.9m à partir de 1 630.5m titrant 2.3% Ni, 0.9% Cu, et 0.2% Co (sondage VB251386)

33.6m titrant 2.48% Ni, 1.06% Cu, et 0.2% Co à partir de 1 144.1m (sondage VB251387A). Au total, 85 679 mètres de forage ont été réalisés avec succès.

Reid Brook (divisions 2 à 7)

Les forages d'exploration à l'intérieur et autour des divisions minières planifiées de Reid Brook ont confirmé le potentiel de croissance des ressources avec des intersections telles que

58.9m à partir de 1 630.5m titrant 2.3% Ni, 0.9% Cu et 0.2% Co (sondage VB251386)

33.6m à partir de 1 144.1m, titrant 2.5% Ni, 1.1% Cu, et 0.2% Co (sondage VB251387A)

21.3m à partir de 1 160.1m titrant 2.7% Ni, 1.3% Cu, et 0.2% Co (sondage VB251383)

Ces résultats confirment la continuité et l'extension des zones minérales à haute teneur et la planification à long terme de la durée de vie de la mine.

Colline de la découverte

Des forages d'exploration sous la mine à ciel ouvert ont permis de délimiter les prolongements souterrains de la minéralisation connue. Les intersections des trous de forage comprennent

14.5m à partir de 222.9m titrant 1.4% Ni, 1.0% Cu, et 0.1% Co (sondage VB251403)

36.9m à partir de 239.1m titrant 1.1% Ni, 0.7% Cu, et 0.1% Co (sondage VB251432)

Ces résultats renforcent l'argumentaire économique en faveur du passage du gisement de Discovery Hill d'une exploitation à ciel ouvert à une exploitation souterraine.

Eastern Deeps - Zone de digue nord

Les forages à l'extérieur ont recoupé une minéralisation significative, confirmant la continuité en profondeur. Les principales interceptions sont les suivantes

15.1m à partir de 520.6m titrant 1.1% Ni, 1.0% Cu, et 0.1% Co (sondage VB251396)

11.1m à partir de 616.4m titrant 1.0% Ni, 0.9% Cu, et 0.1% Co (sondage VB251359)

Ces résultats confirment le potentiel d'expansion de l'une des zones de croissance les plus stratégiques de Voisey's Bay.

Ces résultats pour 2025 mettent en évidence le succès de VBM dans l'exploitation des opportunités à proximité de la mine et dans l'avancement des scénarios de développement souterrain, soutenant la durabilité de la production de cuivre et de nickel à Voisey's Bay pour l'avenir.

Lien vers la section longitudinale de l'exploitation de la baie de Voisey

Lien vers le PDF des résultats détaillés de l'exploration de la baie de Voisey en 2025

Plan d'exploration et orientation 2026 - Voisey's Bay

L'exploration de VBM à Voisey's Bay en 2026 se concentrera sur l'optimisation du plan de mine à court terme et sur l'accroissement des ressources souterraines à long terme. La stratégie consiste à explorer de manière agressive les fronts miniers moins profonds et les zones d'exploitation à court terme afin de renforcer et d'optimiser le plan d'exploitation minière. En outre, des stations d'exploration ont été mises en place pour permettre un forage intensif à proximité du gisement d'Eastern Deeps, ciblant le nord, le sud et l'est de la principale zone minéralisée, afin de soutenir la conception de la mine souterraine à long terme et l'accroissement des ressources.

Les programmes de forage de 2026 comprendront un forage souterrain de 48 695 m afin de poursuivre la croissance des cibles près de la mine pour les corps minéralisés de Reid Brook, Discovery Hill et Eastern Deeps. Il comprendra également un forage exploratoire en surface de 26 500 m destiné à faire progresser les cibles situées à proximité de la mine et à soutenir la conversion des ressources.

Contact : Bureau des relations avec les médias - Vale Base Metals, [email protected] ; Brunswick Group, [email protected], +44 (0) 20 7404 5959

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