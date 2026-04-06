Vale Base Metals Menyampaikan Hasil Eksplorasi 2025 dan Hasil Prospek 2026; Cadangan Mineral dan Sumber Daya Mineral Tembaga Meningkat 6% menjadi 53 juta ton

Dibandingkan tahun 2024, Cadangan Mineral dan Sumber Daya Mineral tembaga VBM meningkat 6 persen pada tahun 2025 menjadi 53 juta ton, sementara Cadangan Mineral dan Sumber Daya Mineral nikel meningkat 13 persen menjadi 14 juta ton. Peningkatan ini dan peningkatan aset polimetalik VBM yang meliputi kobalt, platinum, paladium, dan emas, akan jauh lebih memperkuat jalur pertumbuhan organik perusahaan.

"Kami memiliki rencana masa depan yang ambisius setelah tahun transformatif di tahun 2025," kata Chris McCleave, Chief Technical Officer. "Tim kami terus memperkuat model geologi di beberapa wilayah sekaligus memajukan program pengeboran yang mendukung pertumbuhan Sumber Daya Mineral dan penggantian Cadangan di seluruh portofolio."

VBM berencana melanjutkan program eksplorasi tahun 2025 dengan terus memajukan kegiatan pengeboran di seluruh wilayah mineral utamanya pada tahun 2026, dengan fokus yang kuat pada pertumbuhan tembaga.

"Kami menggandakan intensitas pengeboran tembaga di Kawasan Carajás di Brasil, salah satu kawasan tembaga yang paling prospektif di dunia. Dan kami menargetkan untuk menggandakannya lagi pada tahun 2026," kata McCleave. "Kami juga meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pengurangan biaya per unit sebesar 34 persen."



1 "Vale Base Metals" berarti Vale Base Metals Limited dan anak perusahaannya. 2 Cadangan Mineral dan Sumber Daya Mineral adalah milik Vale Base Metals sepenuhnya. Sumber Daya Mineral Tidak Termasuk Cadangan Mineral. Sumber Daya Mineral termasuk Sumber Daya Mineral Tereka, kecuali jika dinyatakan. Rincian lengkap tentang Sumber Daya Mineral berdasarkan Terukur, Tertunjuk, dan Tereka terdapat di bagian Cadangan Mineral dan Sumber Daya Mineral 2025 di bawah ini. 3 Target pertumbuhan 20% pada akhir tahun 2027 diukur berdasarkan Cadangan Mineral dan Sumber Daya Mineral (termasuk Sumber Daya Mineral Tereka) sebagaimana dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2024. Hasil tahun 2025 yang dilaporkan di sini adalah sebagian dari kemajuan menuju target ini.

POKOK-POKOK PENTING TAHUN 2025:

Sumber Daya Mineral Tembaga, termasuk Sumber Daya Mineral Tereka , meningkat hingga mencapai rekor tertinggi sekitar 44,9 juta ton (Mt) kandungan tembaga, menunjukkan peningkatan 7 persen dibanding tahun sebelumnya dan mendukung potensi produksi selama lebih dari 65 tahun pada tingkat penambangan saat ini.

North Hub (Brasil; Tembaga): Kegiatan utama berfokus pada Paulo Afonso dan Furnas. Di Paulo Afonso, 0,2 juta ton tembaga ditambahkan ke Sumber Daya Mineral, terutama dimungkinkan oleh pengeboran berkelanjutan (tambahan 28.000 m pada tahun 2025) dan pemodelan untuk menguji target di bawah proyek pit terbuka yang ada dan mendukung operasi tambang bawah tanah di masa depan. Di Furnas, Ero Copper, selaku mitra VBM dalam proyek tersebut, menyelesaikan pengeboran sepanjang 26.287 meter pada tahun 2025. Belum lama ini, Ero merilis penilaian awal (PEA) yang menunjukkan peningkatan kandungan tembaga sebesar 0,5 juta ton pada Sumber Daya Mineral.

4 Umur tambang adalah berdasarkan perkiraan rencana tambang, termasuk Sumber Daya Mineral Tereka.

PRIORITAS TAHUN 2026

VBM berencana terus memajukan program eksplorasi di seluruh kawasan mineral utamanya pada tahun 2026, dengan fokus kuat pada pertumbuhan tembaga melalui perluasan di sekitar tambang, deposit satelit, dan kesinambungan ke arah bawah. VBM juga akan terus mendukung kemajuan proyek dengan program eksplorasi yang disiplin dan berfokus pada pengembalian investasi.

Prioritas utama untuk tahun 2026:

Meningkatkan aktivitas pengeboran di seluruh wilayah Carajás, dengan rencana pengeboran lebih dari 120.000 meter - dua kali lipat dibanding level tahun 2025.

- dua kali lipat dibanding level tahun 2025. Melanjutkan pengeboran di Sossego Mining Complex untuk memperluas potensi Sumber Daya Mineral bawah tanah di bawah pit Sequeirinho, Sossego, dan Mata . Tim VBM juga merencanakan pengumpulan data tingkat lanjut tahun ini, dengan eksplorasi bawah tanah yang rencananya akan dimulai pada tahun 2027.

. Tim VBM juga merencanakan pengumpulan data tingkat lanjut tahun ini, dengan eksplorasi bawah tanah yang rencananya akan dimulai pada tahun 2027. Melanjutkan pengeboran di Bacaba dan Cristalino (South Hub) untuk menentukan potensi deposit secara menyeluruh guna mendukung desain pit terbuka yang optimal.

(South Hub) untuk menentukan guna mendukung desain pit terbuka yang optimal. Melanjutkan pengeboran di seluruh deposit Paulo Afonso dan Furnas 5 (North Hub), dengan tujuan utama untuk mengurangi risiko proyek pit terbuka dan proyek bawah tanah .

(North Hub), dengan tujuan utama untuk . Program pengeboran baru di Salobo dan 118 untuk menguji koridor lateral dangkal dan koridor struktur dalam pada badan bijih.

untuk menguji pada badan bijih. Program pengeboran baru di Alemão untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Mineral badan bijih satelit , terutama Encantado dan Acampamento Sul. Kegiatan dewatering sedang berlangsung untuk memulihkan akses ke terowongan eksplorasi badan bijih Alemão, dan terowongan eksplorasi kedua sedang direncanakan dengan berfokus pada area yang lebih dangkal di badan bijih Alemão dan badan bijih satelit.

untuk meningkatkan , terutama Encantado dan Acampamento Sul. Kegiatan dewatering sedang berlangsung untuk memulihkan akses ke terowongan eksplorasi badan bijih Alemão, dan terowongan eksplorasi kedua sedang direncanakan dengan berfokus pada area yang lebih dangkal di badan bijih Alemão dan badan bijih satelit. Program pengeboran tertarget di Sudbury dan Voisey's Bay dengan fokus yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi tembaga dan nikel melalui eksplorasi di lahan yang sudah ada.

dengan fokus yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi tembaga dan nikel melalui eksplorasi di lahan yang sudah ada. Program eksplorasi greenfield yang berpotensi tinggi akan dilanjutkan di Chili dan Peru untuk mendukung pergantian proyek yang efisien dengan melaksanakan program eksplorasi di kawasan pertambangan yang terbukti kaya akan tembaga.



5 Kegiatan eksplorasi akan dilakukan dan dikembangkan oleh Ero Copper.

Data lengkap mengenai Cadangan Mineral dan Sumber Daya Mineral VBM serta informasi terbaru mengenai eksplorasi aset-aset kami di Kanada dan Brasil terdapat di bawah ini dan di www.valebasemetals.com.

Tentang Vale Base Metals

Vale Base Metals adalah salah satu produsen nikel bermutu tinggi yang terbesar di dunia serta produsen penting di bidang tembaga dan kobalt yang diperoleh secara bertanggung jawab. Vale Base Metals Limited berpusat di London, Inggris Raya dan pusat pengoperasian globalnya di Toronto, Kanada. Vale Base Metals juga beroperasi di Newfoundland & Labrador, Ontario, Manitoba, Indonesia, Brasil, Inggris, dan Jepang. Vale Base Metals dimiliki sebesar 90 persen oleh Vale S.A. dan 10 persen oleh Manara Minerals Investment Company.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan yang mencerminkan harapan terkini dari Vale Base Metals Limited (VBM) mengenai kegiatan eksplorasi, estimasi cadangan mineral dan sumber daya mineral, proyek, rencana eksplorasi di masa mendatang, dan peristiwa-peristiwa lain di kemudian hari. Semua pernyataan berpandangan ke depan mengandung berbagai risiko dan ketidakpastian. VBM tidak dapat menjamin bahwa pernyataan tersebut akan terbukti akurat. Risiko dan ketidakpastian ini juga mencakup faktor-faktor yang terkait dengan: (a) masalah operasional, termasuk kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan masalah sosial; (b) jangka waktu perizinan dan perencanaan produksi; (c) manajemen tenaga kerja; (d) strategi; (e) keberlanjutan dan kemampuan kami untuk mencapai target dan komitmen keberlanjutan; (f) hubungan dan komunikasi kelembagaan, termasuk perubahan hukum dan peraturan; (g) kepatuhan; (h) negara-negara tempat VBM beroperasi; (i) ekonomi global; (j) pasar modal; (k) harga komoditas; (l) persaingan di pasar di mana VBM beroperasi; dan (m) interpretasi geologi maupun estimasi sumber daya dan cadangan mineral, eksplorasi cadangan mineral dan sumber daya mineral serta pengembangan fasilitas pertambangan, kemampuan kami untuk memperoleh atau memperbarui lisensi, deplesi dan kehabisan tambang, cadangan mineral dan sumber daya mineral. Mengingat risiko dan ketidakpastian yang dijelaskan di atas, peristiwa dan keadaan di masa mendatang yang dibahas dalam dokumen ini mungkin tidak terjadi dan bukan merupakan jaminan kinerja di masa mendatang.

Siaran pers ini berisi informasi tentang cadangan mineral, sumber daya mineral, dan target eksplorasi sebagaimana didefinisikan di Sub Bagian 1300 dari Peraturan S-K, dan berdasarkan informasi dan maupun dokumentasi pendukung dari orang yang berkualifikasi.

CADANGAN MINERAL TAHUN 2025

Cadangan Mineral Nikel per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam %)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase (Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Tonase

(Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Cadangan Mineral







Cadangan Terbukti 209,7 1,48 3,1 182,0 1,50 2,7 Cadangan Terkira 209,6 1,35 2,8 205,8 1,41 2,9 Total Cadangan Mineral

Terbukti & Terkira 419,3 1,42 5,9 387,8 1,45 5,6

(1) Cadangan Mineral adalah ton kering dari material hasil tambang langsung (ROM) setelah penyesuaian dilusi penambangan sebelum masuk ke pabrik pengolahan untuk semua area yang mencakup proses penyaringan dan pengeringan serta Onça Puma di mana titik acuannya adalah ton kering yang benar-benar diperoleh ke pabrik pengolahan. (2) Cadangan Mineral telah disesuaikan untuk mencerminkan 33,88% kepemilikan kami di PTVI. (3) Kelayakan ekonomi Cadangan Mineral ditentukan berdasarkan kurva harga dengan harga jangka panjang sebesar AS$17.625/t untuk Nikel. (4) Cadangan Mineral Sudbury mencakup material dari tambang Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten dan pit terbuka Stobie. (5) Cadangan Mineral nikel saprolit PTVI meliputi material dari proyek operasi Sorowako, proyek Bahodopi 2-3 dan Pomalaa. (6) Perolehan hanya untuk Operasi Sorowako karena material saprolit dari proyek Pomalaa dan Bahodopi didukung oleh perjanjian penjualan ROM. (7) Cadangan Mineral nikel limonit PTVI meliputi material proyek Bahodopi 2-3, Pomalaa dan Sorowako Limonite. (8) Perkiraan Cadangan Mineral nikel gabungan di Onça Puma mencakup 5,12 juta ton metrik kering material stockpile. (9) Kisaran perolehan adalah total logam yang berhasil diperoleh hingga tahap penjualan material pertama. (10) Kandungan nikel (Mt) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar nikel (%). (11) Angka-angka telah dibulatkan. (12) Jumlah atau kualitas Cadangan Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (13) Cadangan Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

Cadangan Mineral Tembaga per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam %)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase

(Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Tonase

(Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Cadangan Mineral









Cadangan Terbukti 480,1 0,69 3,3 312 0,73 2,3 Cadangan Terkira 768,7 0,64 4,9 912,4 0,63 5,8 Total Cadangan Mineral

Terbukti & Terkira 1.248,8 0,66 8,2 1.224,3 0,66 8,1

(1) Titik acuan untuk estimasi Cadangan Mineral adalah lokasi pengiriman ke pabrik pengolahan. (2) Kelayakan ekonomi Cadangan Mineral ditentukan berdasarkan kurva harga dengan harga jangka panjang sebesar AS$9.950/t untuk tembaga. (4) Cadangan Mineral Sudbury mencakup material dari tambang Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten dan Stobie. (4) Estimasi Cadangan Mineral tembaga gabungan di Operasi Sossego meliputi pit Sequeirinho, Bacaba dan Mata II serta 34,66 juta ton metrik kering material stockpile. (5) Perkiraan Cadangan Mineral tembaga gabungan di Operasi Salobo mencakup 264,8 juta ton metrik kering material stockpile. (6) Kisaran perolehan adalah total logam yang berhasil diperoleh hingga tahap penjualan material pertama. (10) Kandungan tembaga (Mt) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar tembaga (%). (8) Angka-angka telah dibulatkan. (9) Jumlah atau kualitas Cadangan Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (10) Cadangan Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

Cadangan Mineral Kobalt per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam %)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase

(Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Tonase

(Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Cadangan Mineral









Cadangan Terbukti 115,6 0,10 0,11 89 0,10 0,09 Cadangan Terkira 129,5 0,09 0,11 129,7 0,12 0,15 Total Cadangan Mineral

Terbukti & Terkira 245,1 0,09 0,22 218,6 0,11 0,24

(1) Kadar Co adalah % kobalt. Cadangan Mineral adalah ton kering dari material hasil tambang langsung (ROM) setelah penyesuaian dilusi penambangan sebelum masuk ke pabrik pengolahan Kisaran perolehan adalah total logam yang berhasil diperoleh hingga tahap penjualan material pertama. (2) Cadangan Mineral telah disesuaikan untuk mencerminkan 33,88% kepemilikan kami di PTVI. (3) Kelayakan ekonomi Cadangan Mineral ditentukan berdasarkan harga jangka panjang sebesar AS$39.125/t untuk kobalt. (4) Cadangan Mineral Sudbury mencakup material dari tambang Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten dan pit terbuka Stobie. (5) Cadangan Kobalt dilaporkan berdasarkan 100% dan tidak mengurangi jumlah streaming. Untuk uraian mengenai pengaturan streaming kobalt kami, lihat Informasi Tentang Perusahaan - Lini Bisnis - Logam Transisi Energi - Kobalt. (6) Kisaran perolehan adalah total logam yang diperoleh hingga titik penjualan material pertama, kecuali untuk PTVI di mana perolehan tidak diterapkan karena proyek mempertimbangkan untuk menjual Run of Mine (ROM). (7) Cadangan Mineral kobalt PTVI adalah material limonit dari proyek Sorowako Limonite, Bahodopi 2-3 dan Pomalaa dengan Cadangan yang didukung oleh perjanjian penjualan ROM. (8) Kandungan tembaga (Mt) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar kobalt (%). (9) Angka-angka telah dibulatkan. (10) Jumlah atau kualitas Cadangan Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (11) Cadangan Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

Cadangan Mineral Platinum per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam gram per ton metrik kering)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Cadangan Mineral











Cadangan Terbukti 28,9 1,21 1,1 20 0,95 0,6 Cadangan Terkira 41,5 0,92 1,2 51,7 0,79 1,3 Total Cadangan Mineral

Terbukti & Terkira 70,4 1,04 2,3 71,7 0,83 1,9

(1) Titik acuan untuk estimasi Cadangan Mineral adalah lokasi pengiriman ke pabrik pengolahan. (2) Kelayakan ekonomi Cadangan Mineral ditentukan berdasarkan harga jangka panjang sebesar: AS$1.325/oz untuk platinum. (3) Cadangan Mineral Sudbury mencakup material dari tambang Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson dan Totten serta pit terbuka Stobie. (4) Kisaran perolehan adalah total logam yang berhasil diperoleh hingga tahap penjualan material pertama. (5) Kandungan platinum (Moz) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar platinum (g/t) dan dibagi dengan 31,10348 gram per troy ounce. (6) Angka-angka telah dibulatkan. (7) Jumlah atau kualitas Cadangan Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (8) Cadangan Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

Cadangan Mineral Palladium per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam gram per ton metrik kering)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Cadangan Mineral











Cadangan Terbukti 28,9 1,18 1,1 20 0,81 0,5 Cadangan Terkira 41,5 1,21 1,6 51,6 1,04 1,7 Total Cadangan Mineral

Terbukti & Terkira 70,4 1,20 2,7 71,7 0,98 2,2

(1) Titik acuan untuk estimasi Cadangan Mineral adalah lokasi pengiriman ke pabrik pengolahan. (2) Kelayakan ekonomi Cadangan Mineral ditentukan berdasarkan harga jangka panjang sebesar: AS$1.025/oz untuk paladium. (3) Cadangan Mineral Sudbury mencakup material dari tambang Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten dan pit terbuka Stobie. (4) Kisaran perolehan adalah total logam yang berhasil diperoleh hingga tahap penjualan material pertama. (5) Kandungan palladium (Moz) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar palladium (g/t) dan dibagi dengan 31,10348 gram per troy ounce. (6) Angka-angka telah dibulatkan. (7) Jumlah atau kualitas Cadangan Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (8) Cadangan Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

Cadangan Mineral Emas per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam gram per ton metrik kering)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Cadangan Mineral











Cadangan Terbukti 460,3 0,30 4,5 298 0,36 3,5 Cadangan Terkira 760 0,32 7,9 897 0,33 9,4 Total Cadangan Mineral

Terbukti & Terkira 1220,3 0,32 12,4 1195 0,34 12,9

(1) Titik acuan untuk estimasi Cadangan Mineral adalah lokasi pengiriman ke pabrik pengolahan. (2) Kelayakan ekonomi Cadangan Mineral ditentukan berdasarkan harga jangka panjang sebesar: AS$2.650/oz untuk emas. Cadangan Mineral Emas dilaporkan berdasarkan 100% dan tidak mengurangi jumlah streaming. Untuk penjelasan tentang pengaturan streaming kami dengan Wheaton, lihat Vale 2025 20F. (3) Cadangan Mineral Sudbury mencakup material dari tambang Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson dan Totten serta pit terbuka Stobie. (4) Estimasi Cadangan Mineral gabungan di Operasi Sossego meliputi pit Sequeirinho, Bacaba dan Mata II serta 34,6 juta ton metrik kering material stockpile. (5) Perkiraan Cadangan Mineral tembaga gabungan mencakup 264,8 juta ton metrik kering material stockpile. (6) Kisaran perolehan adalah total logam yang berhasil diperoleh hingga tahap penjualan material pertama. (7) Kandungan emas (Moz) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar emas (g/t) dan dibagi dengan 31,10348 gram per troy ounce. (8) Angka-angka telah dibulatkan. (9) Jumlah atau kualitas Cadangan Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (10) Cadangan Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2025

Sumber Daya Mineral Nikel per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam %)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase

(Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Tonase

(Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Sumber Daya Mineral







Sumber Daya Mineral Terukur 66 1,25 0,8 51,5 1,29 0,6 Sumber Daya Mineral Tertunjuk 280,1 1,32 3,7 238,8 1,36 3,3 Total Sumber Daya Mineral

Terukur & Tertunjuk 346,2 1,31 4,5 290,3 1,35 3,9 Sumber Daya Mineral Tereka 251,2 1,28 3,2 165,9 1,52 2,5

(1) Sumber Daya Mineral yang dilaporkan tidak termasuk Sumber Daya Mineral yang dikonversi menjadi Cadangan Mineral. Titik acuan untuk estimasi Sumber Daya Mineral adalah di tempatnya. (2) Sumber Daya Mineral telah disesuaikan untuk mencerminkan 33,88% kepemilikan kami di PTVI. (3) Prospek ekstraksi Sumber Daya Mineral yang layak secara ekonomis ditentukan berdasarkan kisaran harga: AS$13.376/t - AS$21.069/t, tergantung pada tambang. Variasi harga untuk berbagai tambang berhubungan dengan waktu estimasi terkait. (4) Sumber Daya Mineral Sudbury mencakup material dari zona terpilih di dalam tambang Coleman, Copper Cliff, Creighton, Stobie, Garson dan Totten, Nickel Rim South Extension (dulu bernama Victor), proyek pit Copper Cliff, deposit Ella Capre dan Blezard. (5) Sumber Daya Mineral Thompson mencakup material dari deposit T1, T3 dan Pipa. (6) Sumber Daya Mineral nikel saprolit PTVI meliputi material dari operasi Sorowako, Bahodopi 2-3, proyek Pomalaa dan Tanamalia. (7) Sumber Daya Mineral nikel limonit PTVI meliputi material dari proyek Sorowako Limonite, Bahodopi 2-3, Tanamalia dan Pomalaa. (8) Kandungan nikel (Mt) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar nikel (%). (9) Angka-angka telah dibulatkan. (10) Jumlah atau kualitas Sumber Daya Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (11) Sumber Daya Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

Sumber Daya Mineral Tembaga per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam %)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase

(Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Tonase

(Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Sumber Daya Mineral











Sumber Daya Mineral Terukur 798,6 0,73 5,8 873 0,75 6,5 Sumber Daya Mineral Tertunjuk 3.628,8 0,69 25 3.245,7 0,71 23 Total Sumber Daya Mineral

Terukur & Tertunjuk 4.427,4 0,69 30,8 4.118,8 0,72 29,5 Sumber Daya Mineral Tereka 2.459,6 0,57 14,1 2.215,3 0,56 12,3

(1) Sumber Daya Mineral yang dilaporkan tidak termasuk Sumber Daya Mineral yang dikonversi menjadi Cadangan Mineral. Titik acuan untuk estimasi Sumber Daya Mineral adalah di tempatnya. (2) Sumber Daya Mineral telah disesuaikan untuk mencerminkan 80% kepemilikan kami di proyek Onto. (3) Prospek ekstraksi Sumber Daya Mineral yang layak secara ekonomis ditentukan berdasarkan kisaran harga AS$4.365/t - AS$10.000/ton untuk tembaga, tergantung pada tambangnya. Variasi harga untuk berbagai tambang berhubungan dengan waktu estimasi terkait. (4) Sumber Daya Mineral Sudbury mencakup material dari zona terpilih di dalam tambang Coleman, Copper Cliff, Creighton, Stobie, Garson dan Totten, Nickel Rim South Extension (dulu bernama Victor), proyek pit Copper Cliff, deposit Ella Capre dan Blezard. (5) Sumber Daya Mineral Sossego mencakup material dari proyek Sequeirinho, Cristalino, Mata II, Bacaba, Barão,118, Cristalino 88, Borrachudo, Mata I, Sossego UG dan Visconde. (6) Sumber Daya Mineral North Hub mencakup material dari deposit Paulo Afonso, Pojuca, Gameleira dan Grota Funda. (7) Proyek Furnas adalah perjanjian earn-in antara VBM dan Ero Copper Corp. yang menyatakan bahwa Ero Copper memperoleh 60% kepemilikan atas proyek tersebut setelah menyelesaikan tiga tahap pekerjaan yang menghasilkan studi kelayakan definitif. Sumber Daya Mineral dilaporkan berdasarkan kondisi in-situ tanpa dilusi penambangan operasional, terencana, atau internal, dan tanpa menerapkan faktor perolehan penambangan. (8) Kandungan tembaga (Mt) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar tembaga (%). (9) Angka-angka telah dibulatkan. (10) Jumlah atau kualitas Sumber Daya Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (11) Sumber Daya Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

Sumber Daya Mineral Kobalt per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam %)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase

(Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Tonase

(Mt) Kadar (%) Logam (Mt) Sumber Daya Mineral











Sumber Daya Mineral Terukur 37,1 0,07 0,03 27,4 0,06 0,02 Sumber Daya Mineral Tertunjuk 172 0,09 0,15 148 0,08 0,13 Total Sumber Daya Mineral

Terukur & Tertunjuk 209,1 0,08 0,18 175,4 0,08 0,14 Sumber Daya Mineral Tereka 136,7 0,04 0,06 65 0,05 0,03

(1) Sumber Daya Mineral yang dilaporkan tidak termasuk Sumber Daya Mineral yang dikonversi menjadi Cadangan Mineral. Titik acuan untuk estimasi Sumber Daya Mineral adalah di tempatnya. (2) Sumber Daya Mineral telah disesuaikan untuk mencerminkan 33,88% kepemilikan kami di PTVI. (3) Prospek ekstraksi Sumber Daya Mineral yang layak secara ekonomis ditentukan berdasarkan kisaran harga: AS$33.833-AS$56.300/t, tergantung pada tambang. Variasi harga untuk berbagai tambang berhubungan dengan waktu estimasi terkait. (4) Sumber Daya Mineral Sudbury mencakup material dari zona terpilih di dalam tambang Coleman, Copper Cliff (termasuk proyek Copper Cliff), Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (dulu bernama Victor), deposit Ella Capre dan Blezard. (5) Sumber Daya Mineral kobalt PTVI meliputi material proyek Sorowako, Bahodopi 2-3, Tanamalia dan Pomalaa dari limonit saja. (6) Kandungan tembaga (Mt) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar kobalt (%). (7) Angka-angka telah dibulatkan. (8) Jumlah atau kualitas Sumber Daya Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (9) Sumber Daya Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

Sumber Daya Mineral Platinum per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam gram per ton metrik kering)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Sumber Daya Mineral











Sumber Daya Mineral Terukur 16,1 0,35 0,2 9,9 1,6 0,5 Sumber Daya Mineral Tertunjuk 40,9 0,83 1,1 40 0,79 1 Total Sumber Daya Mineral

Terukur & Tertunjuk 56,9 0,69 1,3 49,8 0,95 1,5 Sumber Daya Mineral Tereka 81,4 0,77 2 24,3 1,02 0,8

(1) Sumber Daya Mineral yang dilaporkan tidak termasuk Sumber Daya Mineral yang dikonversi menjadi Cadangan Mineral. Tonase dalam jutaan metrik ton kering. Kadar dalam gram per ton metrik kering Titik acuan untuk estimasi Sumber Daya Mineral adalah di tempatnya. (2) Prospek ekstraksi Sumber Daya Mineral yang layak secara ekonomis ditentukan berdasarkan harga: AS$1.124 - 1.350/oz untuk platinum, tergantung pada tambangnya. Variasi harga untuk berbagai tambang berhubungan dengan waktu estimasi terkait. (3) Sumber Daya Mineral Sudbury mencakup material dari zona terpilih di dalam tambang Coleman, Copper Cliff (termasuk proyek Copper Cliff Pit) , Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (dulu bernama Victor), deposit Ella Capre dan Blezard. (4) Kandungan platinum (Moz) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar platinum (g/t) dan dibagi dengan 31,10348 gram per troy ounce. (5) Angka-angka telah dibulatkan. (6) Jumlah atau kualitas Sumber Daya Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (7) Sumber Daya Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

Sumber Daya Mineral Palladium per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam gram per ton metrik kering)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Sumber Daya Mineral











Sumber Daya Mineral Terukur 18,8 0,41 0,2 12,8 1,56 0,6 Sumber Daya Mineral Tertunjuk 56,1 0,84 1,5 55,5 0,81 1,4 Total Sumber Daya Mineral

Terukur & Tertunjuk 74,9 0,73 1,8 68,3 0,95 2 Sumber Daya Mineral Tereka 104 0,77 2,6 46,9 0,70 1,1

(1) Sumber Daya Mineral yang dilaporkan tidak termasuk Sumber Daya Mineral yang dikonversi menjadi Cadangan Mineral. Tonase dalam jutaan metrik ton kering. Kadar dalam gram per ton metrik kering Titik acuan untuk estimasi Sumber Daya Mineral adalah di tempatnya. (2) Prospek ekstraksi Sumber Daya Mineral yang layak secara ekonomis ditentukan berdasarkan harga AS$925-1.450/oz, tergantung pada tambangnya. Variasi harga untuk berbagai tambang berhubungan dengan waktu estimasi terkait. (3) Sumber Daya Mineral Sudbury mencakup material dari zona terpilih di dalam tambang Coleman, Copper Cliff (termasuk proyek Copper Cliff Pit) , Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (dulu bernama Victor), deposit Ella Capre dan Blezard. (4) Kandungan palladium (Moz) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar palladium (g/t) dan dibagi dengan 31,10348 gram per troy ounce. (5) Angka-angka telah dibulatkan. (6) Jumlah atau kualitas Sumber Daya Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (7) Sumber Daya Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

Sumber Daya Mineral Emas per 31 Desember 2025 (Tonase dalam jutaan ton metrik kering. Kadar dalam gram per ton metrik kering)

Per 31 Desember 2025 Per 31 Desember 2024 Kategori Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Tonase

(Mt) Kadar (g/t) Logam (Moz) Sumber Daya Mineral











Sumber Daya Mineral Terukur 794 0,19 4,8 868,9 0,18 5 Sumber Daya Mineral Tertunjuk 3599,9 0,31 35,4 3229,3 0,32 33,1 Total Sumber Daya Mineral

Terukur & Tertunjuk 4393,8 0,28 40,2 4098,3 0,29 38,1 Sumber Daya Mineral Tereka 2427,5 0,23 17,6 2185,1 0,23 16,2

(1) Sumber Daya Mineral yang dilaporkan tidak termasuk Sumber Daya Mineral yang dikonversi menjadi Cadangan Mineral. Titik acuan untuk estimasi Sumber Daya Mineral adalah in situ. (2) Sumber Daya Mineral telah disesuaikan untuk mencerminkan 80% kepemilikan kami di proyek Onto. (3) Prospek ekstraksi Sumber Daya Mineral yang layak secara ekonomis ditentukan berdasarkan harga AS$1.000-AS$2.300/oz untuk emas, masing-masing tergantung pada tambangnya. Variasi harga untuk berbagai tambang berhubungan dengan waktu estimasi terkait. (4) Sumber Daya Mineral Sudbury mencakup material dari zona terpilih di dalam tambang Coleman, Copper Cliff (termasuk proyek Copper Cliff Pit), Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (dulu bernama Victor), deposit Ella Capre dan Blezard. (5) Sumber Daya Mineral Sossego mencakup material dari proyek Sequeirinho (termasuk Pista dan Phase 07), Cristalino, Mata II, Bacaba, Barão,118, Cristalino 88, Borrachudo, Mata I, Sossego UG dan Visconde, selain TTX Stockpile. (6) Proyek Furnas adalah perjanjian earn-in antara VBM dan Ero Copper Corp. yang menyatakan bahwa Ero Copper memperoleh 60% kepemilikan atas proyek tersebut setelah menyelesaikan tiga tahap pekerjaan yang menghasilkan studi kelayakan definitif. Estimasi Sumber Daya Mineral dilaporkan berdasarkan kondisi in-situ tanpa dilusi penambangan operasional, terencana, atau internal, dan tanpa menerapkan faktor perolehan penambangan. (7) Kandungan emas (Moz) dihitung dengan mengalikan tonase (juta ton metrik kering) dengan kadar emas (g/t) dan dibagi dengan 31,10348 gram per troy ounce. (8) Angka-angka telah dibulatkan. (9) Jumlah atau kualitas Sumber Daya Mineral yang dilaporkan mungkin berbeda dari yang dilaporkan di yurisdiksi lain berdasarkan standar yang berbeda. (10) Sumber Daya Mineral untuk Vale Base Metals dilaporkan berdasarkan 100%. Vale S.A. memiliki 90% saham dan Manara Minerals memiliki 10% saham sisanya.

BRASIL - BERITA TERBARU TENTANG CARAJÁS COPPER DISTRICT

Ringkasan Rencana Eksplorasi Brasil Tahun 2026

Di Carajás Copper District, VBM meningkatkan diamond drilling eksplorasi di lahan yang sudah ada hingga lebih dari 120.000 meter pada tahun 2026, dengan berfokus pada perluasan dan peningkatan Sumber Daya Mineral tembaga di sekitar pengoperasian dan infrastruktur yang ada.

Pengeboran ini berfokus pada aset-aset lahan utama yang ada termasuk Sossego, Bacaba, Cristalino, Salobo, Paulo Afonso, dan Alemão, tujuan utamanya adalah mengubah mineralisasi menjadi sumber daya dengan tingkat kepastian lebih tinggi, memperlama usia tambang, dan mendorong fleksibilitas proyek bawah tanah maupun proyek ekspansi. Upaya eksplorasi terintegrasi dan berskala besar ini mendukung rencana pertumbuhan tembaga jangka panjang VBM di salah satu kawasan tembaga yang paling prospektif dan memiliki infrastruktur terbaik di dunia.

Pokok-pokok Penting Tentang Eksplorasi Brasil Tahun 2025 dan Strategi Tahun 2026

South Hub (Sossego Complex, Bacaba, Cristalino)

Pokok-pokok Penting MRMR 2025

Selama tahun 2025, hasil positif dari pengeboran konversi di deposit Sequeirinho dan Mata berhasil menentukan perluasan mineralisasi ke arah bawah yang relevan dengan operasi bawah tanah di masa mendatang, sehingga menghasilkan penambahan Sumber Daya Mineral. Dengan pencapaian penting melalui penambahan Cadangan Mineral pit terbuka yang baru di deposit Bacaba, yang merupakan kontributor utama bagi strategi pertumbuhan South Hub. Total Sumber Daya Mineral South Hub, termasuk Sumber Daya Mineral tereka, meningkat 26 persen menjadi total 7,3 Mt kandungan tembaga dengan Cadangan Mineral tambahan sebesar 0,8 Mt (meningkat 119 persen dibanding tahun 2024).

Pokok-pokok Penting Tentang Eksplorasi Tahun 2025 & Rencana Tahun 2026

Kawasan Carajás tetap menjadi landasan profil pertumbuhan tembaga VBM dengan umur tambang yang lama, potensi ekspansi yang dapat ditingkatkan, dan pertumbuhan eksplorasi di lahan yang ada dengan memanfaatkan infrastruktur berbiaya rendah. Di Sossego Mining Complex, VBM telah menyelesaikan pengeboran sekitar 31.000 meter pada tahun 2025 dengan menargetkan mineralisasi lebih dalam di bawah pit Sequeirinho, Sossego, dan Mata, dan menguji kelanjutan zona bermutu tinggi yang dianggap mendukung potensi penambangan bawah tanah. Pengeboran pit Sequeirinho menegaskan kelanjutan mineralisasi tembaga-emas jauh di bawah dasar pit saat ini.

Hasil pengeboran membuahkan beberapa intersection panjang dan berkualitas tinggi yang menegaskan kesinambungan vertikal yang kuat dari sistem mineral, termasuk:

264 m @ 1,25% Cu dari 345 m, termasuk 18m @ 2,29% Cu dari 401 m dan 19 m @2,08% Cu dari 490 m (lubang bor SEQ-FD00051)

126 m @ 1,79% Cu, termasuk 40 m @2,32% Cu dari 676 m dan 20 m @3,42% Cu dari 749 m (lubang bor SEQ-FD000-48)

92 m @ 2,65% Cu dari 873,40 m, termasuk 22 m @ 4,08% Cu dari 873,40 m dan 42m @ 2,91% Cu dari 924 m (lubang bor SEQ-FD00050-1)

Hasil-hasil ini mendukung kemajuan konsep pengembangan bawah tanah di bawah pengoperasian pit terbuka saat ini.

Pengeboran eksplorasi di Bacaba dan Cristalino pada tahun 2025 semakin menetapkan dan memperluas zona-zona ini dengan memotong mineralisasi ala IOCG Carajás, sehingga memvalidasi potensi pertumbuhan yang kuat sebagai deposit satelit di kawasan tembaga Carajás milik VBM.

Di Bacaba, VBM telah menyelesaikan sekitar 8.300 meter dengan menargetkan mineralisasi lebih dalam di bawah batas desain sumber daya pit terbuka yang ditetapkan saat ini. Hasilnya mencakup intersection:

44 m @ 1,56% Cu dari 210 m, termasuk 9 m @ 2,56% dari 216 m dan 7 m @ 2,96% Cu (lubang bor BCB-BACD-DH00285)

32 m @ 1,43% Cu termasuk 8,2 m @ 3,57% Cu (lubang bor BCB-BACD-DH00291)

Program pengeboran lebih lanjut sepanjang 30.000 meter direncanakan untuk tahun 2026 guna memperluas mineralisasi di sepanjang jurus (sektor Barat dan Utara), pada kedalaman (sektor Selatan-Barat Daya) dan meningkatkan klasifikasi sumber daya. Hasil ini akan memberikan informasi penting untuk mendukung ekspansi pit terbuka.

Di Cristalino, VBM telah menyelesaikan pengeboran sekitar 4.100 m dengan tujuan meningkatkan klasifikasi sumber daya dan mineralisasi lebih dalam di bawah batas pit terbuka yang ditentukan (sektor Barat). Hasilnya mencakup intersection:

80 m @ 0,80% Cu dari 123 m, termasuk 18 m @ 1,60% dari 123 m

55 m @0,76% dari 390 m, termasuk 13 m @ 1,05% Cu dari 432 m

75 m @ 1,34% Cu dari 596 m, termasuk 11 m @ 2,71% Cu dari 609 m (lubang bor CRT-CRTS-DH00001)

Program pengeboran lebih lanjut sepanjang 16.000 meter direncanakan untuk tahun 2026 dan dibagi menjadi tiga sektor utama: (i) Timur – 3.600 m untuk peningkatan klasifikasi sumber daya; (ii) Utara – 3.900 m untuk memperluas mineralisasi di sepanjang jurus; dan (iii) Barat – 8.500 m yang menargetkan zona bermutu tinggi yang dalam di bawah batas sumber daya pit terbuka. Hasilnya akan memberikan informasi penting untuk mendukung ekspansi pit terbuka karena badan bijih tetap terbuka di kedalaman.

North Hub (Paulo Afonso, PGG dan Furnas)

Pokok-pokok Penting MRMR 2025

Selama tahun 2025, hasil positif dari pengeboran konversi di Paulo Afonso Underground dan Furnas menyebabkan penambahan Sumber Daya Mineral yang signifikan. Total Sumber Daya Mineral North Hub, termasuk Sumber Daya Mineral tereka, telah meningkat 5 persen menjadi total 11,4 juta ton kandungan tembaga. Saat ini tidak ada pengungkapan tentang Cadangan Mineral untuk North Hub karena proyeknya masih dikerjakan.

Pokok-pokok Penting Tentang Eksplorasi Tahun 2025 & Rencana Tahun 2026

Di Paulo Afonso, VBM telah menyelesaikan pengeboran sekitar 32.000 meter pada tahun 2025 dengan menargetkan mineralisasi lebih dalam di bawah sumber daya pit terbuka yang ditetapkan saat ini dan menguji kelanjutan zona bermutu tinggi yang dianggap mendukung potensi penambangan bawah tanah.

Hasilnya mencakup intersection:

162 m @1,05% Cu dari 613 m, termasuk 39 m @3,15% Cu dari 711 m (lubang bor PUG-PASU-DH00384)

107,8 m @2,03% Cu dari 622,90 m, termasuk 22 m @6,13% Cu dari 631 m dan 10,95 m @2,73% Cu dari 676,45 m (lubang bor PUG-PASU-DH00388)

216 m @0,99% Cu dari 474 m, temasuk 31 m @3,24% Cu dari 624 m (lubang bor PUG-PASW-DH00114)

89 m @1.72% Cu dari 353 m, termasuk 44.25 m @2,77% Cu dari 355 m (lubang bor PUG-PAGR-DH00215)

Hasilnya menegaskan kesinambungan vertikal sistem dan mendukung kemajuan konsep pengembangan bawah tanah.

Program pengeboran tambahan sepanjang 20.000 meter direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026 untuk memperluas mineralisasi di sepanjang jurus dan kedalaman, meningkatkan klasifikasi sumber daya, dan mendukung penelitian tambang bawah tanah.

Salobo

Pokok-pokok Penting MRMR 2025

Cadangan Mineral Salobo berkurang akibat deplesi sehingga total kandungan tembaga menjadi 6,1 Mt; sedangkan total Sumber Daya Mineral termasuk Sumber Daya Mineral tereka sedikit menurun akibat revisi harga sehingga total kandungan tembaga menjadi 3,9 Mt. Pertumbuhan Cadangan Mineral Salobo saat ini dibatasi oleh kapasitas pembuangan tailing dari struktur yang ada.

Pokok-pokok Penting Tentang Eksplorasi Tahun 2025 & Rencana Tahun 2026

Tidak ada pengeboran eksplorasi pada tahun 2025 di Salobo.

Pada tahun 2026, program pengeboran direncanakan sepanjang 15.000 meter dengan target mineralisasi lebih dalam di sektor barat laut (NW) dan tenggara (SE) dari deposit tersebut. Sebanyak 10.000 meter dialokasikan untuk meningkatkan klasifikasi sumber daya di area antara batas pit Sumber Daya Mineral dan Cadangan Mineral saat ini. Pengeboran tambahan sepanjang 5.000 meter rencananya dilakukan di bawah sumber daya pit terbuka yang ada untuk menilai kelangsungan mineralisasi bermutu tinggi di kedalaman dan menguji koridor struktur dalam. Hasilnya akan memberikan informasi penting untuk mendukung potensi pertambangan bawah tanah.

Alemão

Pokok-pokok Penting MRMR 2025

Pada tahun 2025, perubahan metode penambangan yang direncanakan di Alemão, dari sublevel caving menjadi sublevel stoping, dan penambahan deposit satelit, menghasilkan peningkatan Sumber Daya Mineral menjadi total 25 persen, termasuk Sumber Daya Mineral tereka, dengan total kandungan tembaga sebanyak 3 Mt.

Pokok-pokok Penting Tentang Eksplorasi Tahun 2025 & Rencana Tahun 2026

Tidak ada pengeboran eksplorasi dilakukan di Alemão pada tahun 2025. Kegiatan sepanjang tahun berfokus pada penafsiran ulang geologi dan perencanaan teknis, termasuk peninjauan data yang ada, penyempurnaan model geologi, dan mengevaluasi berbagai peluang untuk meningkatkan klasifikasi sumber daya dan menentukan potensi seluruh pertumbuhan proyek tersebut.

Pada tahun 2026, VBM berencana memulai pengeboran eksplorasi pada kuartal kedua dengan menargetkan zona badan bijih dan zona satelit utama Alemão. Program ini dirancang untuk meningkatkan kepastian geologi, menguji perluasan mineralisasi yang diketahui, dan mendukung pertumbuhan sumber daya di masa depan maupun studi pengembangan proyek.

KANADA – BERITA TERBARU TENTANG KAWASAN POLIMETALIK

Ontario/Sudbury

Pokok-pokok Penting MRMR 2025

Di Sudbury, pengeboran tambahan dan rekayasa ulang telah menghasilkan peningkatan total Sumber Daya Mineral, termasuk Sumber Daya Mineral tereka menjadi 1,7 juta ton kandungan tembaga dan 1,4 juta ton kandungan nikel. Total Cadangan Mineral akhir tahun adalah 1,1 Mt kandungan tembaga, dan 1 Mt kandungan nikel.

Pokok-pokok Penting Tentang Eksplorasi Tahun 2025 & Rencana Tahun 2026

Pengeboran eksplorasi dan konversi sumber daya pada tahun 2025 memberikan hasil signifikan di seluruh pengoperasian VBM di Ontario, yang menegaskan kesinambungan di dekat tambang, kedalaman, dan potensi pertumbuhan jangka panjang di bawah tanah.

Tambang Totten

Diamond drilling eksplorasi di Tambang Totten berjalan dengan sangat baik dan berhasil diselesaikan sekitar 55.000 meter pada tahun 2025.

Pengeboran di Zona 238 memastikan perluasan mineralisasi tembaga bermutu tinggi di wilayah utara pada Level 1250, termasuk:

12,5 m dengan kadar 1,49% Cu dan 4,5 g/t TPM (lubang bor BH#1474810) pada kedalaman sekitar 500 m.

Pengeboran di badan bijih (OB) 215 mengkonfirmasi perluasan mineralisasi tembaga dan logam mulia bermutu tinggi di bagian selatan pada Level 4150, termasuk perpotongan sepanjang 6 m dengan kadar 2,06% Cu dan 7,08 g/t TPM (lubang bor BH#1465460) pada kedalaman sekitar 1.250 m. Hasilnya memperkuat potensi perluasan bawah tanah jangka panjang di Tambang Totten.

Fokus pada konversi sumber daya dan perpanjangan umur tambang akan terus berlanjut, di mana eksplorasi pada tahun 2026 akan memprioritaskan pengeboran dekat tambang dan pengeboran perluasan kedalaman untuk meningkatkan Sumber Daya Mineral, memperkuat kepastikan pada area perencanaan tambang, dan memperpanjang umur tambang.

Sekitar 40.900 meter pengeboran yang menargetkan ekstensi tembaga–nikel (Cu–Ni) di atas infrastruktur pada badan bijih 215, 230, dan 238 akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari intersection positif pada tahun 2025 antara badan bijih 238 dan 260 di kedalaman (dari Level 1250), dan hasil yang menjanjikan dari Zona Utama Selatan yang diakses melalui terowongan eksplorasi Level 4050. Pengeboran yang sedang berlangsung di Badan Bijih Utama bagian Atas, Tengah, dan Bawah akan mendukung peningkatan klasifikasi lebih lanjut dan integrasinya ke model geologi dan model sumber daya yang diperbarui.

Tambang Coleman

Program pengeboran yang kuat dengan total sekitar 47.000 meter diamond drilling eksplorasi telah diselesaikan pada tahun 2025, dengan menggabungkan eksplorasi bawah tanah dan permukaan untuk mendukung perencanaan tambang jangka pendek dan pertumbuhan sumber daya jangka panjang.

Keberhasilan eksplorasi di dekat infrastruktur terwujud dengan eksplorasi bawah tanah dan permukaan yang menegaskan perluasan dan konektivitas di East Orebody (EOB), 148 OB, No. 4 Up–Dip, dan koneksi 148–153 OB, sehingga memperkuat potensi pertumbuhan sumber daya berbiaya rendah di dekat infrastruktur.

Eksplorasi memperluas area mineralisasi, khususnya di EOB dan No. 4 Up-Dip. Pengeboran permukaan dalam program ini melampaui rencana awal karena hasilnya sangat memuaskan, dengan pengeboran step-out yang berhasil memperluas mineralisasi pada kedalaman dan di sepanjang jurus. Contoh intercept yang representatif di EOB meliputi:

Interval sepanjang 41 meter dengan kadar 1,62% Ni dan 0,54% Cu (lubang bor BH147395-J) pada kedalaman sekitar 800 meter, dan interval 59 meter dengan kadar 1,03% Ni dan 0,32% Cu (lubang bor BH1494220) pada kedalaman sekitar 1.250 meter.

Intersection tambahan bernilai tinggi di 148 OB bagian bawah menghasilkan:

Interval sepanjang 10,9 m dengan kadar 0,64% Ni dan 3,09% Cu, dan 5,7 g/t TPM (lubang bor BH1478540) pada kedalaman 1.500 m

Hasil di Western Chutes/West Orebody telah diterima:

Interval sepanjang 17,7 m dengan kadar 2,99% Ni dan 0,52% Cu (lubang bor BH1478410) pada kedalaman 1.750 m

Panduan tahun 2026 adalah melakukan pengeboran sepanjang 41.000 meter dengan berfokus pada pertumbuhan di sekitar tambang yang memiliki tingkat kepastian tinggi, dengan memprioritaskan pengeboran di atas dan di sekitar infrastruktur untuk mendukung optimalisasi rencana tambang, tingkat keyakinan sumber daya, dan potensi penambahan Cadangan Mineral. Pengembangan sistem 170 Orebody akan dilanjutkan dengan pengeboran berikutnya pada 170 OB bagian Atas, Tengah, dan Bawah yang berfokus pada perluasan kesinambungan zona mineralisasi di kedalaman. Pengeboran tambahan direncanakan di EOB, 148 OB, No. 4 Up-Dip, MOB 4 untuk lebih menentukan mineralisasi dan menguji potensi jurus dan down-dip.

Tambang Creighton

Tahun 2025, diamond drilling pada sekitar 61.000 meter telah diselesaikan di target eksplorasi dekat permukaan dan di dalam tambang, sehingga memperkuat posisi Creighton sebagai aset tambang bawah tanah yang berumur panjang dengan tingkat kepastian tinggi.

Konversi dan pengeboran step–out di zona 402/Horn dan Gertrude West di Upper Creighton mencakup intercept:

Interval sepanjang 47 m dengan kadar 1,15% Ni dan 0,55% Cu (lubang bor BH1402770) pada kedalaman 500 m

Interval sepanjang 34 m dengan kadar 1,55% Ni dan 0,68% Cu (lubang bor BH1402700) pada kedalaman 1.000 m

Pengeboran mengonfirmasi kesinambungan mineralisasi yang kuat dan potensi ke arah bawah, sehingga mendukung pengembangan berbagai target eksplorasi menuju Sumber Daya Mineral tereka. Pengeboran step-out dari 300 OB menunjukkan interval sepanjang 12,5 meter dengan kadar 3,70% Ni dan 2,60% Cu dengan 6,8 g/t TPM (lubang bor BH1475050), yang mendukung perluasan sumber daya ke arah barat ke kedalaman.

Beberapa target eksplorasi disempurnakan atau ditingkatkan pada tahun 2025, terutama di sepanjang tren 402 OB/Horn dan Gertrude West yang memperluas kesinambungan sumber daya di Upper Creighton, dan di 300 OB yang memperkuat jalur sumber daya Creighton untuk jangka menengah hingga jangka panjang.

Pedoman eksplorasi tahun 2026 akan memprioritaskan pengeboran di dekat tambang dan di atas infrastruktur sepanjang 31.500 meter untuk berfokus pada pertumbuhan sumber daya lebih lanjut, sehingga meningkatkan fleksibilitas penambangan, memperlama umur tambang, dan meningkatkan tonase yang dapat ditambang per meter vertikal.

Ella-Capre

Target pengeboran tahun 2025 di zona Ella (tipe deposit nikel kontak) dan Capre (tipe deposit tembaga footwall) berfokus pada pertumbuhan sumber daya tembaga-nikel di sekitar mineralisasi yang diketahui. Total pengeboran mencapai 9.626 meter di Ella dan 8.326 meter di Capre.

Mineralisasi logam mulia tembaga-nikel yang signifikan dikonfirmasi pada footwall, dengan beberapa interval mineralisasi yang diintersepsi di luar batas model sumber daya saat ini. Pengeboran menghasilkan zona sempit namun bernilai sangat tinggi, dengan kadar TPM tinggi yang menegaskan footwall sebagai domain mineralisasi yang berbeda dan bernilai lebih tinggi, termasuk:

15,2 m dengan kadar 0,95% Ni dan 1,30% Cu serta 7,9 g/t TPM (lubang bor BH1480460)

7,9 m dengan kadar 2,21% Ni dan 2,17% Cu serta 3,12 g/t TPM (lubang bor BH1480260)

Pengeboran pada tahun 2026 akan berfokus pada pengembangan Sumber Daya Mineral yang diketahui di Ella Capre. Sekitar 30.000 m³ akan difokuskan pada pertumbuhan sumber daya tembaga-nikel yang berkelanjutan melalui pengujian lebih lanjut atas potensi tembaga pada zona footwall di Ella, didukung oleh penargetan geofisika tingkat lanjut.

Copper Cliff Mine

Eksekusi pengeboran yang kuat di berbagai portofolio. Sekitar 48.000 meter pengeboran eksplorasi telah diselesaikan pada tahun 2025, semuanya di bawah tanah untuk mendukung eksplorasi dan kemajuan proyek beberapa badan bijih di Tambang Utara dan Selatan.

Pengeboran di bawah 810 OB tetap menjadi fokus utama dalam eksplorasi, dengan target perluasan di bawah dan ke arah utara dari Sumber Daya Mineral yang ada. Strategi pengeboran yang direvisi pada tahun 2025 meningkatkan efektivitas penargetan dan kepadatan pengeboran, hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penambahan sumber daya di masa mendatang. Program eksplorasi aktif dilanjutkan pada badan bijih 850, 114, 120, 100, 900, dan 890/885, bersama-sama memperluas inventaris target eksplorasi dan meningkatkan pemahaman geologi tentang mineralisasi offset Copper Cliff.

Tinjauan lengkap mengenai data historis dan data terkini menghasilkan delineasi beberapa target eksplorasi baru atau yang disempurnakan dengan menyoroti potensi tembaga, nikel, dan logam mulia di area tambang utama di Copper Cliff di dekat infrastruktur yang ada.

Eksplorasi pada tahun 2026 akan terus memprioritaskan pengeboran di dekat tambang dan pengeboran depth–extension untuk mengonversi target eksplorasi dan Sumber Daya Mineral tereka menjadi Sumber Daya Mineral dengan tingkat kepastian lebih tinggi. 810 OB tetap menjadi target utama. Pengeboran yang sedang berlangsung akan difokuskan pada penyempurnaan kontrol litologi dan kontrol struktur di bawah 810 OB, dengan model Sumber Daya Mineral yang direvisi diharapkan menggabungkan hasil dari kampanye pengeboran tahun 2023-2025. Intercept lubang bor yang representatif meliputi:

Interval 7,4 m dengan kadar 1,30% Ni dan 1,03% Cu serta 1,9 g/t TPM (lubang bor 1451760) di dalam 810 OB, yang menegaskan potensi peningkatan eksplorasi lanjutan.

Pengembangan badan bijih bernilai tinggi 850 OB, 120 OB, 900 OB, dan 890/885 OB akan difokuskan pada peningkatan kepadatan pengeboran, pemahaman konektivitas badan bijih, dan pengembangan zona menuju klasifikasi sumber daya dan perencanaan tambang di masa mendatang.

Program eksplorasi tahun 2026 akan berfokus pada pertumbuhan sumber daya di dekat infrastruktur pada badan bijih 810, dan 850 serta 178, dan dirancang untuk memperpanjang umur tambang, meningkatkan pilihan produksi, dan memperkuat peran Copper Cliff Mine sebagai kontributor tembaga-nikel jangka panjang dalam pengoperasian VBM di Ontario.

Garson Mine

Diamond drilling sekitar 42.800 meter telah diselesaikan pada tahun 2025. Fokus yang seimbang di Ramp dan Main Mine dengan program pengeboran yang memajukan badan bijih berbasis Ramp (13 OB, 11 HW, 360 OB) maupun target Main Mine, untuk mendukung perencanaan tambang, keyakinan sumber daya, dan pertumbuhan jangka panjang.

Pengeboran mengkonfirmasi mineralisasi tembaga-nikel bermutu tinggi di dekat permukaan dalam badan bijih 360 di pengoperasian Ramp dengan intercept:

10 m dengan kadar 4% Ni dan 2,8% Cu serta 10,4 g/t TPM (lubang bor BH1481620)

20 m dengan kadar 0,9% Ni dan 0,8% Cu serta 9,1 g/t TPM (lubang bor BH1481680)

Pengeboran eksplorasi Main Mine menargetkan badan bijih 4 Shear dan 5 Shear, khususnya perluasan bagian barat, dengan hasil positif antara lain:

7 m dengan kadar 2% Ni dan 1,40% Cu serta 1,9 g/t TPM (lubang bor BH1481040)

13 m dengan kadar 1,15% Ni dan 1,1% Cu (lubang bor BH1481330)

Hasilnya mendorong survei geofisika TEM untuk menyempurnakan penargetan dan meningkatkan keyakinan terhadap kesinambungan struktur.

Pada tahun 2026, momentum eksplorasi baru mencakup eksplorasi permukaan yang menargetkan batas atas 1 Shear dan 3 Shear di dekat Ramp, serta eksplorasi bawah tanah di 13 OB dan 11 OB.

Pengeboran eksplorasi Main Mine di bawah tanah akan dilanjutkan di 4 Shear Upper West, meluas ke timur dan barat, berdasarkan hasil positif pada tahun 2025 dan interpretasi geofisika.

Model-model blok baru akan diperbarui pada tahun 2026 berdasarkan interpretasi pengeboran baru dan diselaraskan dengan Rencana Umur Tambang Tahun 2026, yang mendukung konversi potensi eksplorasi yang disiplin menjadi inventaris yang dapat ditambang.

Ringkasan Rencana Eksplorasi Ontario Tahun 2026

VBM memperkirakan akan melakukan pengeboran eksplorasi sepanjang 195.000 meter di seluruh portofolio Ontario pada tahun 2026, dengan fokus yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi tembaga dan nikel melalui program pengeboran di lahan yang sudah ada dan di atas infrastruktur. Ontario Nickel District menawarkan eksposur yurisdiksi tingkat satu, infrastruktur luas yang ada, dan penemuan skala tambang utama dan potensi perpanjangan umur tambang.

Voisey's Bay

Pokok-pokok Penting MRMR 2025

Di Voisey's Bay, pengeboran tambahan menghasilkan perluasan deposit Reid Brook dan Eastern Deeps sehingga meningkatkan total Sumber Daya Mineral termasuk Sumber Daya Mineral tereka menjadi 0,2 Mt kandungan tembaga dan 0,4 Mt kandungan nikel. Total Cadangan Mineral akhir tahun adalah 0,2 Mt kandungan tembaga, dan 0,5 Mt kandungan nikel.

Pokok-pokok Penting Tentang Eksplorasi Tahun 2025

Program eksplorasi terbaru di Voisey's Bay di sepanjang sistem saluran dan sistem ruang telah memperpanjang umur tambang hingga sekitar tahun 2039, dengan badan bijih yang beroperasi masih terbuka ke arah kedalaman Pengeboran lanjutan yang menargetkan perluasan saluran dan jebakan struktur diharapkan dapat lebih mendukung pertumbuhan sumber daya dan potensi perluasan tambang di masa depan di luar rencana umur tambang saat ini. Pokok-pokok penting dari pengeboran belum lama ini di Reid Brook:

94,7 m dengan kadar 1,77% Ni; 0,69% Cu; 0,14% Co dari 1.594 m, termasuk 58,9 m dari 1.630,5 m dengan kadar 2,3% Ni; 0,9% Cu; dan 0,2% Co (lubang bor VB251386)

33,6 m dengan kadar 2,48% Ni; 1,06% Cu; dan 0,2% Co dari 1.144,1 m (lubang bor VB251387A). Pengeboran sepanjang total 85.679 meter telah diselesaikan

Reid Brook (Divisi 2 hingga 7)

Pengeboran eksplorasi di dalam dan sekitar divisi pertambangan Reid Brook yang direncanakan telah mengkonfirmasi potensi pertumbuhan sumber daya dengan intercept seperti:

58,9 m dari 1.630,5 m dengan kadar 2,3% Ni; 0,9% Cu dan 0,2% Co (lubang bor VB251386)

33,6 m dari 1.144,1 m, kadar 2,5% Ni; 1,1% Cu; dan 0,2% Co (lubang bor VB251387A)

21,3 m dari 1.160,1 m dengan kadar 2,7% Ni; 1,3% Cu dan 0,2% Co (lubang bor VB251383)

Hasil-hasil ini mendukung kelanjutan dan perluasan zona mineral bermutu tinggi serta perencanaan umur tambang jangka panjang.

Discovery Hill

Pengeboran eksplorasi di bawah pit terbuka semakin menetapkan perluasan bawah tanah dari mineralisasi yang diketahui. Intersection lubang bor meliputi:

14,5 m dari 222,9 m dengan kadar 1,4% Ni; 1% Cu; dan 0,1% Co (lubang bor VB251403)

36,9 m dari 239,1 m dengan kadar 1,1% Ni; 0,7% Cu; dan 0,1% Co (lubang bor VB251432)

Hasilnya memperkuat alasan ekonomi untuk mengalihkan badan bijih Discovery Hill dari pit terbuka ke penambangan bawah tanah.

Eastern Deeps – North Dyke Zone

Pengeboran step out menembus mineralisasi yang signifikan sehingga mengonfirmasi kesinambungan pada kedalaman. Intercept utama meliputi:

15,1 m dari 520,6 m dengan kadar 1,1% Ni; 1% Cu; dan 0,1% Co (lubang bor VB251396)

11,1 m dari 616,4 m dengan kadar 1% Ni, 0,9% Cu, dan 0,1% Co (lubang bor VB251359)

Hasil ini menegaskan potensi ekspansi di salah satu area pertumbuhan yang paling strategis di Voisey's Bay.

Hasil tahun 2025 ini menyoroti keberhasilan VBM dalam membuka peluang di dekat tambang dan memajukan skenario pengembangan bawah tanah untuk mendukung keberlanjutan produksi tembaga dan nikel di Voisey's Bay hingga di kemudian hari.

Rencana dan Panduan Eksplorasi Tahun 2026 - Voisey's Bay

Eksplorasi VBM di Voisey's Bay pada tahun 2026 akan berfokus pada optimalisasi rencana penambangan jangka pendek dan pertumbuhan sumber daya bawah tanah jangka panjang. Strateginya adalah melakukan eksplorasi agresif di sekitar front tambang yang lebih dangkal dan area tambang jangka pendek untuk memperkuat dan mengoptimalkan rencana penambangan. Selain itu, stasiun eksplorasi telah didirikan untuk memungkinkan pengeboran intensif di dekat badan bijih Eastern Deeps, yang menargetkan bagian Utara, Selatan, dan Timur dari zona mineralisasi utama guna mendukung desain tambang bawah tanah dan pertumbuhan sumber daya jangka panjang.

Program pengeboran tahun 2026 akan mencakup pengeboran bawah tanah sepanjang 48.695 meter untuk melanjutkan pertumbuhan target di dekat tambang untuk badan bijih Reid Brook, Discovery Hill, dan Eastern Deeps. Proyek ini juga akan mencakup pengeboran permukaan eksplorasi sepanjang 26.500 meter untuk memajukan target di dekat tambang dan mendukung konversi sumber daya.

