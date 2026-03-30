Vale Base Metals gibt Explorationsergebnisse für 2025 und Ausblick für 2026 bekannt; Kupfermineralreserven und -ressourcen steigen um 6% auf 53 Millionen Tonnen

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TORONTO, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals (VBM) ist auf dem besten Weg, seine gesamten Mineralreserven und -ressourcen in Kanada und Brasilien bis Ende 2027 um mehr als 20 Prozent zu erhöhen. Dies geht aus neuen Ingenieur- und Explorationsberichten hervor, die heute zu den Mineralreserven und Mineralressourcen des Unternehmens veröffentlicht wurden.1,2,3

View PDF Vale Base Metals Releases 2025 Exploration and 2026 Outlook Results; Copper Mineral Reserves and Mineral Resources Increase 6% to 53 million tonnes (CNW Group/Vale Base Metals)

Im Vergleich zu 2024 stiegen die mineralischen Kupferreserven und -ressourcen von VBM im Jahr 2025 um 6 Prozent auf 53 Millionen Tonnen, während die mineralischen Nickelreserven und -ressourcen um 13 Prozent auf 14 Millionen Tonnen stiegen. Diese Erhöhungen, zusammen mit anderen für die polymetallischen Aktiva von VBM, die Kobalt, Platin, Palladium und Gold umfassen, werden die organische Wachstumspipeline des Unternehmens erheblich stärken.

"Nach einem Jahr des Umbruchs im Jahr 2025 haben wir einen kühnen Plan für die Zukunft", sagte Chris McCleave, Chief Technical Officer. "Unsere Teams haben die geologischen Modelle in mehreren Bezirken weiter gestärkt und gleichzeitig die Bohrprogramme vorangetrieben, die das Wachstum der Mineralressourcen und die Erneuerung der Reserven im gesamten Portfolio unterstützt haben."

VBM plant, auf seinen Explorationsprogrammen aus dem Jahr 2025 aufzubauen, indem es die Bohraktivitäten in seinen wichtigsten Mineralgebieten im Jahr 2026 weiter vorantreibt, wobei der Schwerpunkt auf dem Kupferwachstum liegt.

"Wir haben die Intensität unserer Kupferbohrungen im brasilianischen Carajás-Distrikt, einem der aussichtsreichsten Kupferdistrikte der Welt, verdoppelt und wollen sie bis 2026 noch einmal verdoppeln", so McCleave. "Wir haben auch die Produktivität gesteigert und die Kosten pro Einheit um 34 Prozent gesenkt."



1 "Vale Base Metals" bedeutet Vale Base Metals Limited und ihre Tochtergesellschaften. 2 Mineralreserven und Mineralreserven sind Vale Base Metals zu 100% zurechenbar. Mineralressourcen sind exklusive der Mineralreserven. Die Mineralressourcen sind einschließlich der abgeleiteten Mineralressourcen angegeben, sofern nicht anders angegeben. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Mineralressourcen nach gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen ist im Abschnitt Mineralreserven und Mineralressourcen 2025 weiter unten enthalten. 3 Das Wachstumsziel von 20 % bis Ende 2027 wird anhand der Mineralreserven und Mineralressourcen (einschließlich der abgeleiteten Mineralressourcen) gemessen, die am 31. Dezember 2024 gemeldet wurden. Die hier berichteten Ergebnisse für das Jahr 2025 stellen einen Teilfortschritt in Richtung dieses Ziels dar.

2025 HÖHEPUNKTE:

Die Kupfer-Mineralressourcen einschließlich der abgeleiteten Mineralressourcen stiegen auf ein Rekordniveau von etwa 44,9 Millionen Tonnen (Mt) Kupfer, was einer Steigerung von 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und bei den derzeitigen Abbauraten eine potenzielle Produktion von mehr als 65 Jahren ermöglicht.

stiegen auf ein Rekordniveau von etwa 44,9 Millionen Tonnen (Mt) Kupfer, was einer Steigerung von 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und bei den derzeitigen Abbauraten eine potenzielle Produktion von mehr als 65 Jahren ermöglicht. Die Kupfermineralreserven stiegen auf ca. 8,2 Mio. t Kupfer, was einem Nettoanstieg von 2 % im Vergleich zum Vorjahr nach Abzug der Ressourcen entspricht und die Umwandlung der Ressourcen und aktualisierte technische Studien widerspiegelt.

stiegen auf ca. 8,2 Mio. t Kupfer, was einem Nettoanstieg von 2 % im Vergleich zum Vorjahr nach Abzug der Ressourcen entspricht und die Umwandlung der Ressourcen und aktualisierte technische Studien widerspiegelt. Die Nickel-Mineralressourcen einschließlich der abgeleiteten Mineralressourcen stiegen auf etwa 7,7 Mio. t Nickel, was einer Steigerung von 20 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

stiegen auf etwa 7,7 Mio. t Nickel, was einer Steigerung von 20 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Nickel-Mineralreserven stiegen auf ca. 5,9 Mio. t Nickel, was einen Nettozuwachs von 5 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt, der in erster Linie auf die Umwandlung von Ressourcen in Indonesien und aktualisierte geologische Modelle in Kanada zurückzuführen ist.

stiegen auf ca. 5,9 Mio. t Nickel, was einen Nettozuwachs von 5 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt, der in erster Linie auf die Umwandlung von Ressourcen in Indonesien und aktualisierte geologische Modelle in Kanada zurückzuführen ist. South Hub (Brasilien; Kupfer): Im Jahr 2025 wurden 0,6 Mio. t Kupfer aus dem im Bau befindlichen Projekt Bacaba in Reserven umgewandelt. Weitere 1,8 Mio. Tonnen Kupfer wurden nach Bohrungen und einer ersten Bewertung mehrerer Lagerstätten wie Sequeirinho Underground, Mata 1, Visconde Leste, Emilia, Cristalino 88 und Borrachudo zu den Mineralressourcen hinzugefügt. Im Jahr 2025 wurden in der gesamten Region 31.000 m gebohrt. Das Explorationsprogramm konzentrierte sich in erster Linie auf die Verbesserung des geologischen Vertrauens und die Erprobung der unterirdischen Erweiterung des Erzkörpers Sequeirinho (d.h. unterhalb der Mineralreserven im Tagebau) sowie auf die Erprobung hochgradiger Erzkörpererweiterungen bei Bacaba und Cristalino. Diese Programme bestätigen weiterhin die Ausdehnung der Erzkörper und führten zur Entdeckung von abwärts gerichteten Erweiterungen des Erzkörpers unterhalb der Grube Sequeirinho.

Im Jahr 2025 wurden 0,6 Mio. t Kupfer aus dem im Bau befindlichen Projekt Bacaba in Reserven umgewandelt. Weitere 1,8 Mio. Tonnen Kupfer wurden nach Bohrungen und einer ersten Bewertung mehrerer Lagerstätten wie Sequeirinho Underground, Mata 1, Visconde Leste, Emilia, Cristalino 88 und Borrachudo zu den Mineralressourcen hinzugefügt. Im Jahr 2025 wurden in der gesamten Region 31.000 m gebohrt. Das Explorationsprogramm konzentrierte sich in erster Linie auf die Verbesserung des geologischen Vertrauens und die Erprobung der unterirdischen Erweiterung des Erzkörpers Sequeirinho (d.h. unterhalb der Mineralreserven im Tagebau) sowie auf die Erprobung hochgradiger Erzkörpererweiterungen bei Bacaba und Cristalino. Diese Programme bestätigen weiterhin die Ausdehnung der Erzkörper und führten zur Entdeckung von abwärts gerichteten Erweiterungen des Erzkörpers unterhalb der Grube Sequeirinho. North Hub (Brasilien; Kupfer): Die Hauptaktivitäten konzentrierten sich auf Paulo Afonso und Furnas. Bei Paulo Afonso wurden die Mineralressourcen um 0,2 Mio. t Kupfer erweitert, was vor allem durch weitere Bohrungen (zusätzliche 28.000 m im Jahr 2025) und Modellierungen zur Erprobung von Zielen unterhalb des bestehenden Tagebauprojekts und zur Unterstützung eines künftigen Untertagebaubetriebs ermöglicht wurde. Bei Furnas führte Ero Copper, ein VBM-Partner auf dem Projekt, im Jahr 2025 Bohrungen auf 26.287 m durch, und Ero veröffentlichte vor kurzem die erste Bewertung (PEA), die eine Erhöhung der Mineralressourcen um 0,5 Mio. t Kupfer zeigt.

Die Hauptaktivitäten konzentrierten sich auf Paulo Afonso und Furnas. Bei Paulo Afonso wurden die Mineralressourcen um 0,2 Mio. t Kupfer erweitert, was vor allem durch weitere Bohrungen (zusätzliche 28.000 m im Jahr 2025) und Modellierungen zur Erprobung von Zielen unterhalb des bestehenden Tagebauprojekts und zur Unterstützung eines künftigen Untertagebaubetriebs ermöglicht wurde. Bei Furnas führte Ero Copper, ein VBM-Partner auf dem Projekt, im Jahr 2025 Bohrungen auf 26.287 m durch, und Ero veröffentlichte vor kurzem die erste Bewertung (PEA), die eine Erhöhung der Mineralressourcen um 0,5 Mio. t Kupfer zeigt. Alemão (Brasilien; Kupfer) : Die vollständige Neuoptimierung und technische Planung des Projekts, einschließlich der Umstellung von einem untertägigen Abbau auf einen untertägigen Abbau, sowie die Hinzufügung von Satellitenlagerstätten (Acampamento Sul und Encantado) haben zu einer Erhöhung der Mineralressourcen um 0,6 Mio. t Kupfer geführt.

: Die vollständige Neuoptimierung und technische Planung des Projekts, einschließlich der Umstellung von einem untertägigen Abbau auf einen untertägigen Abbau, sowie die Hinzufügung von Satellitenlagerstätten (Acampamento Sul und Encantado) haben zu einer Erhöhung der Mineralressourcen um 0,6 Mio. t Kupfer geführt. Salobo (Brasilien; Kupfer) : Salobo verfügt bereits über große Mineralreserven und Mineralressourcen, die den Abbau für mindestens 30 Jahre ermöglichen. Im Jahr 2025 lag der Schwerpunkt auf geologischen Studien zur Planung von Bohrprogrammen für das Jahr 2026, um bestimmte Erzkörpererweiterungen zu erproben, sowie auf Kompromissen bei den Abraumbeseitigungsmethoden, die derzeit die Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven einschränken.

: Salobo verfügt bereits über große Mineralreserven und Mineralressourcen, die den Abbau für mindestens 30 Jahre ermöglichen. Im Jahr 2025 lag der Schwerpunkt auf geologischen Studien zur Planung von Bohrprogrammen für das Jahr 2026, um bestimmte Erzkörpererweiterungen zu erproben, sowie auf Kompromissen bei den Abraumbeseitigungsmethoden, die derzeit die Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven einschränken. Ontario & Voisey's Bay (Kanada; Kupfer-Nickel): Bohrungen, die Überprüfung des geologischen Modells und erste Bewertungsstudien (Engineering) in ganz Kanada führten zu Erweiterungen der Mineralreserven und Mineralressourcen für Kupfer (+0,5 Mio. t Kupfer) und Nickel (+0,9 Mio. t Nickel). Diese Erweiterungen wurden in der Nähe der derzeit in Betrieb befindlichen Minen vorgenommen und verlängern deren potenzielle Lebensdauer. 4

Bohrungen, die Überprüfung des geologischen Modells und erste Bewertungsstudien (Engineering) in ganz Kanada führten zu Erweiterungen der Mineralreserven und Mineralressourcen für Kupfer (+0,5 Mio. t Kupfer) und Nickel (+0,9 Mio. t Nickel). Diese Erweiterungen wurden in der Nähe der derzeit in Betrieb befindlichen Minen vorgenommen und verlängern deren potenzielle Lebensdauer. Onto - Hu'u Lagerstätte (Indonesien; Kupfer): Die Lagerstätte verfügt bereits über bedeutende Kupfer-Gold-Mineralressourcen, die eine Lebensdauer der Mine von mehr als 50 Jahren ermöglichen. 2025 konzentrierten sich die Bemühungen auf den Abschluss der Vormachbarkeitsstudie und die Einrichtung einer fortgeschrittenen Wasser- und geothermischen Datenerfassung.

Die Lagerstätte verfügt bereits über bedeutende Kupfer-Gold-Mineralressourcen, die eine Lebensdauer der Mine von mehr als 50 Jahren ermöglichen. 2025 konzentrierten sich die Bemühungen auf den Abschluss der Vormachbarkeitsstudie und die Einrichtung einer fortgeschrittenen Wasser- und geothermischen Datenerfassung. Porphyr-Exploration auf der grünen Wiese (Chile und Peru; Kupfer): Im Jahr 2025 setzte VBM neue Prioritäten für sein Greenfield-Explorationsprogramm in Chile und Peru, beides Länder, in denen das Unternehmen einen bedeutenden Mineralienbesitz (116.890 ha in Chile; 278.429 ha in Peru) in der Nähe großer bekannter Lagerstätten und in Betrieb befindlicher Minen besitzt.



4 Die Lebensdauer der Mine basiert auf konzeptionellen Minenplänen, einschließlich der abgeleiteten Mineralressourcen.

2026 PRIORITÄTEN

VBM plant, die Explorationsprogramme in seinen wichtigsten Mineraliengebieten im Jahr 2026 weiter voranzutreiben, wobei der Schwerpunkt auf Kupferwachstum durch Erweiterungen in Minennähe, Satellitenlagerstätten und Kontinuität in der Tiefe liegen wird. Das Unternehmen wird auch weiterhin den Projektfortschritt mit disziplinierten, ertragsorientierten-Explorationsprogrammen unterstützen.

Zu den wichtigsten Prioritäten für 2026 gehören:

Zunehmende Bohraktivitäten in der gesamten Carajás-Region: mehr als 120.000 m Bohrungen geplant - doppelt so viel wie 2025.

- doppelt so viel wie 2025. Fortsetzung der Bohrungen im gesamten Sossego-Bergbaukomplex zur Erweiterung des unterirdischen Mineralressourcenpotenzials unterhalb der Gruben Sequeirinho, Sossego und Mata . Das Team plant auch eine fortgeschrittene Datenerfassung in diesem Jahr, wobei die unterirdischen Erkundungsstollen voraussichtlich im Jahr 2027 beginnen werden.

. Das Team plant auch eine fortgeschrittene Datenerfassung in diesem Jahr, wobei die unterirdischen Erkundungsstollen voraussichtlich im Jahr 2027 beginnen werden. Fortsetzung der Bohrungen bei Bacaba und Cristalino (South Hub), um das gesamte Potenzial der Lagerstätte abzugrenzen und eine optimale Planung des Tagebaus zu unterstützen.

(South Hub), um abzugrenzen und eine optimale Planung des Tagebaus zu unterstützen. Fortsetzung der Bohrungen in den Lagerstätten Paulo Afonso und Furnas 5 (North Hub) mit dem vorrangigen Ziel, das Risiko für Tagebau- und Untertageprojekte zu verringern.

(North Hub) mit dem vorrangigen Ziel, zu verringern. Neue Bohrprogramme bei Salobo und 118 zur Erprobung von flachen seitlichen und tiefen strukturellen Korridoren des Erzkörpers.

zur Erprobung von des Erzkörpers. Neue Bohrprogramme auf Alemão zur Steigerung des Mineralressourcenpotenzials der Satelliten-Erzkörper , insbesondere Encantado und Acampamento Sul. Die Entwässerungsarbeiten sind im Gange, um den Zugang zum Explorationsstollen des Erzkörpers Alemão wiederherzustellen, und es ist ein zweiter Explorationsstollen geplant, der sich auf die flacheren Bereiche des Erzkörpers Alemão und der Satelliten-Erzkörper konzentriert.

zur Steigerung des , insbesondere Encantado und Acampamento Sul. Die Entwässerungsarbeiten sind im Gange, um den Zugang zum Explorationsstollen des Erzkörpers Alemão wiederherzustellen, und es ist ein zweiter Explorationsstollen geplant, der sich auf die flacheren Bereiche des Erzkörpers Alemão und der Satelliten-Erzkörper konzentriert. Gezielte Bohrprogramme in Sudbury und Voisey's Bay mit einem starken Fokus auf die Aufrechterhaltung und Steigerung der Kupfer- und Nickelproduktion durch Brownfield-Exploration.

mit einem starken Fokus auf die Aufrechterhaltung und Steigerung der Kupfer- und Nickelproduktion durch Brownfield-Exploration. Aussichtsreiche Explorationsprogramme auf der grünen Wiese werden in Chile und Peru fortgesetzt, wobei ein effizienter Projektumsatz durch die Durchführung von Explorationsprogrammen in bewährten kupferhaltigen Bergbaurevieren unterstützt wird.



5 Die Explorationsaktivitäten werden von Ero Copper durchgeführt und vorangetrieben.

Die vollständigen Daten zu den Mineralreserven und Mineralressourcen von VBM sowie aktuelle Explorationsdaten zu unseren Anlagen in Kanada und Brasilien finden Sie unten und auf www.valebasemetals.com.

Über Vale Base Metals

Vale Base Metals ist einer der weltweit größten Produzenten von hochwertigem Nickel und ein wichtiger Produzent von Kupfer und Kobalt aus verantwortungsvollen Quellen. Vale Base Metals Limited hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich, und sein globales Betriebszentrum in Toronto, Kanada. Das Unternehmen ist auch in Neufundland und Labrador, Ontario, Manitoba, Indonesien, Brasilien, dem Vereinigten Königreich und Japan tätig. Vale Base Metals befindet sich zu 90 Prozent im Besitz von Vale S.A. und zu 10 Prozent im Besitz der Manara Minerals Investment Company.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die die aktuellen Erwartungen von Vale Base Metals Limited (VBM) in Bezug auf Explorationsaktivitäten, Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen, Projekte, zukünftige Explorationspläne und andere zukünftige Ereignisse wiedergeben. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten verbunden. VBM kann nicht garantieren, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Faktoren im Zusammenhang mit: (a) betriebliche Fragen, einschließlich Gesundheit, Sicherheit, Umwelt und soziale Fragen; (b) Genehmigungsfristen und Produktionsplanung; (c) Talentmanagement; (d) Strategie; (e) Nachhaltigkeit und unsere Fähigkeit, unsere Nachhaltigkeitsziele und -verpflichtungen zu erreichen; (f) institutionelle Beziehungen und Kommunikation, einschließlich Gesetzesänderungen und Vorschriften; (g) Compliance; (h) die Länder, in denen VBM tätig ist; (i) die Weltwirtschaft; (j) die Kapitalmärkte; (k) die Rohstoffpreise; (l) der Wettbewerb auf den Märkten, auf denen VBM tätig ist; und (m) die geologische Interpretation und die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Exploration von Mineralreserven und -ressourcen und die Entwicklung von Bergbauanlagen, unsere Fähigkeit, Lizenzen zu erhalten oder zu erneuern, die Erschöpfung und den Abbau von Minen und Mineralreserven und -ressourcen. In Anbetracht der oben beschriebenen Risiken und Unwägbarkeiten können die in diesem Dokument beschriebenen zukünftigen Ereignisse und Umstände möglicherweise nicht eintreten und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Diese Pressemitteilung enthält Informationen zu Mineralreserven, Mineralressourcen und Explorationszielen gemäß der Definition in Subpart 1300 der Regulation S-K und basiert auf Informationen und unterstützenden Unterlagen einer qualifizierten Person.

2025 MINERALIENRESERVEN

Nickel-Mineralreserven zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Benotung in %)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage (Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Tonnage

(Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Mineralische Reserven







Nachgewiesene Reserven 209.7 1.48 3.1 182.0 1.50 2.7 Wahrscheinliche Reserven 209.6 1.35 2.8 205.8 1.41 2.9 Gesamte nachgewiesene und wahrscheinliche

Mineralreserven 419.3 1.42 5.9 387.8 1.45 5.6

(1) Bei den Mineralreserven handelt es sich um trockene Tonnen von Run-of-Mine-Material nach Bereinigung um die Bergbauverwässerung vor den Aufbereitungsanlagen für alle Gebiete, die eine Siebung und Trocknung beinhalten, sowie für Onça Puma, wo der Bezugspunkt die trockenen gewonnenen Tonnen für die Aufbereitungsanlage sind. (2) Die Mineralreserven wurden angepasst, um unsere 33,88%ige Beteiligung an PTVI zu berücksichtigen. (3) Die Wirtschaftlichkeit der Mineralreserven wurde anhand einer Preiskurve mit einem langfristigen Preis von 17.625 US$/t für Nickel ermittelt. (4) Die Sudbury-Mineralreserven beinhalten Material aus den Minen Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten und dem Tagebau Stobie. (5) Die PTVI-Nickel-Saprolit-Mineralreserven umfassen Material aus den Betrieben Sorowako, Bahodopi 2-3 und den Pomalaa-Projekten. (6) Gewinnung nur für Sorowako Operations, da das Saprolitmaterial aus den Projekten Pomalaa und Bahodopi durch ROM-Verkaufsvereinbarungen unterstützt wird. (7) Die PTVI-Nickel-Limonit-Mineralreserven umfassen das Material der Projekte Bahodopi 2-3, Pomalaa und Sorowako Limonit. (8) Die geschätzten konsolidierten Nickel-Mineralreserven von Onça Puma beinhalten 5,12 Millionen Tonnen trockener Metalle auf Halde. (9) Die Verwertungsspanne ist das gesamte zurückgewonnene Metall bis zum ersten Materialverkauf. (10) Das enthaltene Nickel (Mt) wird durch Multiplikation der Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Nickelgehalt (%) berechnet. (11) Die Zahlen wurden gerundet. (12) Die gemeldeten Mineralreserven können sich quantitativ oder qualitativ von jenen unterscheiden, die in anderen Gerichtsbarkeiten nach anderen Standards gemeldet werden. (13) Die Mineralreserven von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. hält einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

Mineralische Kupferreserven zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Benotung in %)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage

(Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Tonnage

(Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Mineralische Reserven









Nachgewiesene Reserven 480.1 0.69 3.3 312.0 0.73 2.3 Wahrscheinliche Reserven 768.7 0.64 4.9 912.4 0.63 5.8 Gesamte nachgewiesene und wahrscheinliche

Mineralreserven 1,248.8 0.66 8.2 1,224.3 0.66 8.1

(1) Der Bezugspunkt für die Schätzung der Mineralreserven ist der Punkt der Lieferung an die Verarbeitungsanlage. (2) Die Wirtschaftlichkeit der Mineralreserve wurde auf Basis einer Preiskurve mit einem langfristigen Kupferpreis von 9.950 US$/t ermittelt. (3) Die Sudbury-Mineralreserven beinhalten Material aus den Minen Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten und Stobie. (4) Die geschätzten konsolidierten Kupfermineralreserven der Sossego-Betriebe umfassen die Gruben Sequeirinho, Bacaba und Mata II sowie 34,66 Millionen Tonnen trockener Metalle auf Halde. (5) Die geschätzten konsolidierten Kupfer-Mineralreserven der Salobo-Betriebe beinhalten 264,8 Millionen Tonnen trockener Metriken auf Halde. (6) Die Verwertungsspanne ist das gesamte zurückgewonnene Metall bis zum ersten Materialverkauf. (7) Das enthaltene Kupfer (Mt) wird durch Multiplikation der Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Kupfergehalt (%) berechnet. (8) Die Zahlen wurden gerundet. (9) Die gemeldeten Mineralreserven können sich quantitativ oder qualitativ von jenen unterscheiden, die in anderen Gerichtsbarkeiten nach anderen Standards gemeldet werden. (10) Die Mineralreserven von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. hält einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

Mineralische Kobaltreserven zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Benotung in %)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage

(Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Tonnage

(Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Mineralische Reserven









Nachgewiesene Reserven 115.6 0.10 0.11 89.0 0.10 0.09 Wahrscheinliche Reserven 129.5 0.09 0.11 129.7 0.12 0.15 Gesamte nachgewiesene und wahrscheinliche

Mineralreserven 245.1 0.09 0.22 218.6 0.11 0.24

(1) Co-Gehalte sind in % Kobalt angegeben. Bei den Mineralreserven handelt es sich um trockene Tonnen des Abraummaterials nach Bereinigung um die Bergbauverwässerung vor den Aufbereitungsanlagen. Die Verwertungsspanne ist das gesamte zurückgewonnene Metall bis zum ersten Materialverkauf. (2) Die Mineralreserven wurden angepasst, um unsere 33,88%ige Beteiligung an PTVI zu berücksichtigen. (3) Die Wirtschaftlichkeit der Mineralreserve wurde auf der Grundlage langfristiger Preise von 39.125 US$/t für Kobalt ermittelt. (4) Die Sudbury-Mineralreserven beinhalten Material aus den Minen Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten und dem Tagebau Stobie. (5) Die Kobaltreserven werden auf 100 %-Basis ausgewiesen, wobei die Streaming-Beträge nicht abgezogen werden. Eine Beschreibung unserer Kobalt-Streaming-Vereinbarungen finden Sie unter Informationen zum Unternehmen-Geschäftsbereiche-Energieübergangsmetalle-Kobalt. (6) Die Gewinnungsspanne ist das insgesamt gewonnene Metall bis zum ersten Materialverkauf, mit Ausnahme von PTVI, wo die Gewinnung nicht angewandt wird, da das Projekt den Verkauf von Run of Mine (ROM) berücksichtigt. (7) Bei den PTVI-Kobaltmineralreserven handelt es sich um Limonitmaterial aus den Projekten Sorowako Limonite, Bahodopi 2-3 und Pomalaa, wobei die Reserven durch ROM-Verkaufsvereinbarungen unterstützt werden. (8) Das enthaltene Kobalt (Mt) wird durch Multiplikation der Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Kobaltgehalt (%) berechnet. (9) Die Zahlen wurden gerundet. (10) Die gemeldeten Mineralreserven können sich quantitativ oder qualitativ von jenen unterscheiden, die in anderen Gerichtsbarkeiten nach anderen Standards gemeldet werden. (11) Die Mineralreserven von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. hält einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

Platinmineralreserven zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Gehalte in Gramm pro trockener Tonne)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Mineralische Reserven











Nachgewiesene Reserven 28.9 1.21 1.1 20.0 0.95 0.6 Wahrscheinliche Reserven 41.5 0.92 1.2 51.7 0.79 1.3 Gesamte nachgewiesene und wahrscheinliche

Mineralreserven 70.4 1.04 2.3 71.7 0.83 1.9

(1) Der Bezugspunkt für die Schätzung der Mineralreserven ist der Punkt der Lieferung an die Verarbeitungsanlage. (2) Die wirtschaftliche Rentabilität der Mineralreserven wurde auf der Grundlage der langfristigen Preise für: 1.325 US$/oz für Platin. (3) Die Sudbury-Mineralreserven beinhalten Material aus den Minen Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson und Totten sowie aus dem Tagebau Stobie. (4) Die Verwertungsspanne ist das gesamte zurückgewonnene Metall bis zum ersten Materialverkauf. (5) Das enthaltene Platin (Moz) wird berechnet, indem die Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Platingehalt (g/t) multipliziert und durch 31,10348 Gramm pro Feinunze geteilt wird. (6) Die Zahlen wurden gerundet. (7) Die gemeldeten Mineralreserven können sich quantitativ oder qualitativ von jenen unterscheiden, die in anderen Gerichtsbarkeiten nach anderen Standards gemeldet werden. (8) Die Mineralreserven von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. besitzt einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

Palladium-Mineralreserven zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Gehalte in Gramm pro trockener Tonne)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Mineralische Reserven











Nachgewiesene Reserven 28.9 1.18 1.1 20.0 0.81 0.5 Wahrscheinliche Reserven 41.5 1.21 1.6 51.6 1.04 1.7 Gesamte nachgewiesene und wahrscheinliche

Mineralreserven 70.4 1.20 2.7 71.7 0.98 2.2

(1) Der Bezugspunkt für die Schätzung der Mineralreserven ist der Punkt der Lieferung an die Verarbeitungsanlage. (2) Die Wirtschaftlichkeit der Mineralreserven wurde auf der Grundlage der langfristigen Preise für: 1.025 US$/oz für Palladium. (3) Die Sudbury-Mineralreserven beinhalten Material aus den Minen Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Totten und dem Tagebau Stobie. (4) Die Verwertungsspanne ist das gesamte zurückgewonnene Metall bis zum ersten Materialverkauf. (5) Das enthaltene Palladium (Moz) wird berechnet, indem die Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Palladiumgehalt (g/t) multipliziert und durch 31,10348 Gramm pro Feinunze geteilt wird. (6) Die Zahlen wurden gerundet. (7) Die gemeldeten Mineralreserven können sich quantitativ oder qualitativ von jenen unterscheiden, die in anderen Gerichtsbarkeiten nach anderen Standards gemeldet werden. (8) Die Mineralreserven von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. besitzt einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

Mineralische Goldreserven zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Gehalte in Gramm pro trockener Tonne)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Mineralische Reserven











Nachgewiesene Reserven 460.3 0.30 4.5 298.0 0.36 3.5 Wahrscheinliche Reserven 760.0 0.32 7.9 897.0 0.33 9.4 Gesamte nachgewiesene und wahrscheinliche

Mineralreserven 1220.3 0.32 12.4 1195.0 0.34 12.9

(1) Der Bezugspunkt für die Schätzung der Mineralreserven ist der Punkt der Lieferung an die Verarbeitungsanlage. (2) Die Wirtschaftlichkeit der Mineralreserven wurde auf der Grundlage der langfristigen Preise für: 2.650 US$/oz für Gold. Die Goldmineralreserven werden auf 100 %-Basis ausgewiesen, wobei die Streamingmengen nicht abgezogen werden. Eine Beschreibung unserer Streaming-Vereinbarungen mit Wheaton ist in Vale 2025 20F zu finden. (3) Die Sudbury-Mineralreserven beinhalten Material aus den Minen Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson und Totten sowie aus dem Tagebau Stobie. (4) Die geschätzten konsolidierten Mineralreserven umfassen die Gruben Sequeirinho, Bacaba und Mata II sowie 34,6 Mio. Tonnen trockener Metalle auf Halde. (5) Die geschätzten konsolidierten Kupfermineralreserven beinhalten 264,8 Millionen Tonnen trockener metrischer Tonnen von Halden. (6) Die Verwertungsspanne ist das gesamte zurückgewonnene Metall bis zum ersten Materialverkauf. (7) Das enthaltene Gold (Moz) wird durch Multiplikation der Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Goldgehalt (g/t) und Division durch 31,10348 Gramm pro Feinunze berechnet. (8) Die Zahlen wurden gerundet. (9) Die gemeldeten Mineralreserven können sich quantitativ oder qualitativ von jenen unterscheiden, die in anderen Gerichtsbarkeiten nach anderen Standards gemeldet werden. (10) Die Mineralreserven von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. besitzt einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

2025 BODENSCHÄTZE

Nickel-Mineralressourcen zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Benotung in %)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage

(Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Tonnage

(Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Bodenschätze







Gemessene Mineralressourcen 66.0 1.25 0.8 51.5 1.29 0.6 Angezeigte Mineralressourcen 280.1 1.32 3.7 238.8 1.36 3.3 Gemessene und angezeigte Mineralressourcen insgesamt

346.2 1.31 4.5 290.3 1.35 3.9 Abgeleitete Mineralressourcen 251.2 1.28 3.2 165.9 1.52 2.5

(1) Die Mineralressourcen werden ohne die in Mineralreserven umgewandelten Mineralressourcen angegeben. Bezugspunkt für die Mineralressourcenschätzung ist die Situation vor Ort. (2) Die Mineralressourcen wurden angepasst, um unsere 33,88%ige Beteiligung an PTVI zu berücksichtigen. (3) Die Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung der Mineralressourcen wurden auf der Grundlage von Preisen im Bereich von: 13.376 US$/t - 21.069 US$/t, abhängig von der Mine. Die Preisschwankungen bei den verschiedenen Minen hängen mit dem Zeitpunkt der entsprechenden Schätzung zusammen. (4) Die Sudbury-Mineralressourcen beinhalten Material aus ausgewählten Zonen innerhalb der Minen Coleman, Copper Cliff, Creighton, Stobie, Garson und Totten, der Nickel Rim South Extension (ehemals Victor), der Copper Cliff-Grubenprojekte sowie der Lagerstätten Ella Capre und Blezard. (5) Die Mineralressourcen von Thompson umfassen Material aus den Lagerstätten T1, T3 und Pipe. (6) Die PTVI-Nickel-Saprolit-Mineralressourcen umfassen Material aus den Betrieben Sorowako, Bahodopi 2-3, Pomalaa und Tanamalia. (7) Die PTVI-Nickel-Limonit-Mineralressourcen umfassen Material aus den Projekten Sorowako Limonite, Bahodopi 2-3, Tanamalia und Pomalaa. (8) Das enthaltene Nickel (Mt) wird durch Multiplikation der Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Nickelgehalt (%) berechnet. (9) Die Zahlen wurden gerundet. (10) Die gemeldeten Mineralressourcen können sich in Quantität oder Qualität von denen unterscheiden, die in anderen Ländern nach anderen Standards gemeldet werden. (11) Die Mineralressourcen von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. besitzt einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

Mineralische Kupferressourcen zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Benotung in %)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage

(Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Tonnage

(Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Bodenschätze











Gemessene Mineralressourcen 798.6 0.73 5.8 873.0 0.75 6.5 Angezeigte Mineralressourcen 3,628.8 0.69 25.0 3,245.7 0.71 23.0 Gemessene und angezeigte Mineralressourcen insgesamt

4,427.4 0.69 30.8 4,118.8 0.72 29.5 Abgeleitete Mineralressourcen 2,459.6 0.57 14.1 2,215.3 0.56 12.3

(1) Die Mineralressourcen werden ohne die in Mineralreserven umgewandelten Mineralressourcen angegeben. Bezugspunkt für die Mineralressourcenschätzung ist die Situation vor Ort. (2) Die Mineralressourcen wurden angepasst, um unsere 80%ige Beteiligung am Projekt Onto zu berücksichtigen. (3) Die Mineralressourcen mit Aussicht auf wirtschaftlichen Abbau wurden auf der Grundlage von Preisen zwischen 4.365 US$/t und 10.000 US$/t für Kupfer ermittelt, je nach Mine. Die Preisschwankungen bei den verschiedenen Minen hängen mit dem Zeitpunkt der entsprechenden Schätzung zusammen. (4 Die Sudbury-Mineralressourcen umfassen Material aus ausgewählten Zonen innerhalb der Minen Coleman, Copper Cliff, Creighton, Stobie, Garson und Totten, der Nickel Rim South Extension (ehemals Victor), der Copper Cliff-Grubenprojekte sowie der Lagerstätten Ella Capre und Blezard. (5) Die Mineralressourcen von Sossego beinhalten Material aus den Projekten Sequeirinho, Cristalino, Mata II, Bacaba, Barão,118, Cristalino 88, Borrachudo, Mata I, Sossego UG und Visconde. (6) Die Mineralressourcen von North Hub beinhalten Material aus den Lagerstätten Paulo Afonso, Pojuca, Gameleira und Grota Funda. (7) Beim Projekt Furnas handelt es sich um ein Earn-in-Abkommen zwischen VBM und Ero Copper Corp., das vorsieht, dass Ero Copper nach Abschluss von drei Arbeitsphasen, die zu einer endgültigen Machbarkeitsstudie führen, eine 60%ige Beteiligung am Projekt erwirbt. Die Mineralressource wird auf In-situ-Basis ohne betriebliche, geplante oder bergbauinterne Verwässerung und ohne Anwendung von Bergbaugewinnungsfaktoren angegeben. (8) Das enthaltene Kupfer (Mt) wird durch Multiplikation der Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Kupfergehalt (%) berechnet. (9) Die Zahlen wurden gerundet. (10) Die gemeldeten Mineralressourcen können sich in Quantität oder Qualität von denen unterscheiden, die in anderen Ländern nach anderen Standards gemeldet werden. (11) Die Mineralressourcen von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. besitzt einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

Kobalt-Mineralressourcen zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Benotung in %)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage

(Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Tonnage

(Mt) Klasse (%) Metall (Mt) Bodenschätze











Gemessene Mineralressourcen 37.1 0.07 0.03 27.4 0.06 0.02 Angezeigte Mineralressourcen 172.0 0.09 0.15 148.0 0.08 0.13 Gemessene und angezeigte Mineralressourcen insgesamt

209.1 0.08 0.18 175.4 0.08 0.14 Abgeleitete Mineralressourcen 136.7 0.04 0.06 65.0 0.05 0.03

(1) Die Mineralressourcen werden ohne die in Mineralreserven umgewandelten Mineralressourcen angegeben. Bezugspunkt für die Mineralressourcenschätzung ist der Standort. (2) Die Mineralressourcen wurden angepasst, um unsere 33,88%ige Beteiligung an PTVI zu berücksichtigen. (3) Die Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung der Mineralressourcen wurden auf der Grundlage von Preisen im Bereich von: US$33.833-US$56.300/t, je nach Mine. Die Preisschwankungen bei den verschiedenen Minen hängen mit dem Zeitpunkt der entsprechenden Schätzung zusammen. (4) Die Sudbury-Mineralressourcen umfassen Material aus ausgewählten Zonen innerhalb der Lagerstätten Coleman, Copper Cliff (einschließlich des Projekts Copper Cliff), Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (früher Victor), Blezard und Ella Capre. (5) Die PTVI-Kobalt-Mineralressourcen umfassen nur Material aus Limoniten der Projekte Sorowako, Bahodopi 2-3, Tanamalia und Pomalaa. (6) Das enthaltene Kobalt (Mt) wird durch Multiplikation der Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Kobaltgehalt (%) berechnet. (7) Die Zahlen wurden gerundet. (8) Die gemeldeten Mineralressourcen können sich in Quantität oder Qualität von denen unterscheiden, die in anderen Ländern nach anderen Standards gemeldet werden. (9) Die Mineralressourcen von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. besitzt einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

Platinmineralressourcen zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Gehalte in Gramm pro trockener Tonne)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Bodenschätze











Gemessene Mineralressourcen 16.1 0.35 0.2 9.9 1.6 0.5 Angezeigte Mineralressourcen 40.9 0.83 1.1 40.0 0.79 1.0 Gemessene und angezeigte Mineralressourcen insgesamt

56.9 0.69 1.3 49.8 0.95 1.5 Abgeleitete Mineralressourcen 81.4 0.77 2.0 24.3 1.02 0.8

(1) Die Mineralressourcen werden ohne die in Mineralreserven umgewandelten Mineralressourcen angegeben. Die Tonnage ist in Millionen von metrischen Tonnen angegeben. Der Gehalt ist in Gramm pro trockener metrischer Tonne angegeben. Bezugspunkt für die Mineralressourcenschätzung ist die Situation vor Ort. (2) Die Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau der Mineralressourcen wurden auf der Grundlage der Preise für: US$ 1.124 - 1.350/oz für Platin je nach Mine. Die Preisschwankungen bei den verschiedenen Minen hängen mit dem Zeitpunkt der entsprechenden Schätzung zusammen. (3) Die Sudbury-Mineralressourcen beinhalten Material aus ausgewählten Zonen innerhalb der Lagerstätten Coleman, Copper Cliff (einschließlich des Copper Cliff Pit Projekts), Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (ehemals Victor), Blezard und Ella Capre. (4) Das enthaltene Platin (Moz) wird berechnet, indem die Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Platingehalt (g/t) multipliziert und durch 31,10348 Gramm pro Feinunze geteilt wird. (5) Die Zahlen wurden gerundet. (6) Die gemeldeten Mineralressourcen können sich in Quantität oder Qualität von denen unterscheiden, die in anderen Ländern nach anderen Standards gemeldet werden. (7) Die Mineralressourcen von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. besitzt einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

Palladium-Mineralressourcen zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Gehalte in Gramm pro trockener Tonne)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Bodenschätze











Gemessene Mineralressourcen 18.8 0.41 0.2 12.8 1.56 0.6 Angezeigte Mineralressourcen 56.1 0.84 1.5 55.5 0.81 1.4 Gemessene und angezeigte Mineralressourcen insgesamt

74.9 0.73 1.8 68.3 0.95 2.0 Abgeleitete Mineralressourcen 104.0 0.77 2.6 46.9 0.70 1.1

(1) Die Mineralressourcen werden ohne die in Mineralreserven umgewandelten Mineralressourcen angegeben. Die Tonnage ist in Millionen von metrischen Tonnen angegeben. Der Gehalt ist in Gramm pro trockener metrischer Tonne angegeben. Bezugspunkt für die Mineralressourcenschätzung ist die Situation vor Ort. (2) Die Mineralressourcen mit Aussicht auf wirtschaftlichen Abbau wurden auf der Grundlage eines Palladiumpreises von 925 bis 1.450 US$/Unze (je nach Mine) ermittelt. Die Preisschwankungen bei den verschiedenen Minen hängen mit dem Zeitpunkt der entsprechenden Schätzung zusammen. (3) Die Sudbury-Mineralressourcen beinhalten Material aus ausgewählten Zonen innerhalb der Lagerstätten Coleman, Copper Cliff (einschließlich des Copper Cliff Pit Projekts), Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (ehemals Victor), Blezard und Ella Capre. (4) Das enthaltene Palladium (Moz) wird durch Multiplikation der Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Palladiumgehalt (g/t) und Division durch 31,10348 Gramm pro Feinunze berechnet. (5) Die Zahlen wurden gerundet. (6) Die gemeldeten Mineralressourcen können sich in Quantität oder Qualität von denen unterscheiden, die in anderen Ländern nach anderen Standards gemeldet werden. (7) Die Mineralressourcen von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. besitzt einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

Goldmineralressourcen zum 31. Dezember 2025 (Tonnage in Millionen metrischen Tonnen trocken. Gehalte in Gramm pro trockener Tonne)

Stand: 31. Dezember 2025 Stand: 31. Dezember 2024 Kategorie Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Tonnage

(Mt) Klasse (g/t) Metall (Moz) Bodenschätze











Gemessene Mineralressourcen 794.0 0.19 4.8 868.9 0.18 5.0 Angezeigte Mineralressourcen 3599.9 0.31 35.4 3229.3 0.32 33.1 Gemessene und angezeigte Mineralressourcen insgesamt

4393.8 0.28 40.2 4098.3 0.29 38.1 Abgeleitete Mineralressourcen 2427.5 0.23 17.6 2185.1 0.23 16.2

(1) Die Mineralressourcen werden ohne die in Mineralreserven umgewandelten Mineralressourcen angegeben. Der Bezugspunkt für die Schätzung der Mineralressourcen ist in situ. (2) Die Mineralressourcen wurden angepasst, um unsere 80%ige Beteiligung am Projekt Onto zu berücksichtigen. (3) Die Mineralressourcen mit Aussicht auf wirtschaftlichen Abbau wurden auf der Grundlage eines Goldpreises von 1.000 bis 2.300 US$/Unze ermittelt, jeweils abhängig von der Mine. Die Preisschwankungen bei den verschiedenen Minen hängen mit dem Zeitpunkt der entsprechenden Schätzung zusammen. (4) Die Sudbury-Mineralressourcen beinhalten Material aus ausgewählten Zonen innerhalb der Lagerstätten Coleman, Copper Cliff (einschließlich des Copper Cliff Pit Projekts), Creighton, Stobie, Garson, Totten, Nickel Rim South Extension (ehemals Victor), Blezard und Ella Capre. (5) Die Mineralressourcen von Sossego beinhalten Material aus den Projekten Sequeirinho (einschließlich Pista und Phase 07), Cristalino, Mata II, Bacaba, Barão,118, Cristalino 88, Borrachudo, Mata I, Sossego UG und Visconde, zusätzlich zur TTX-Halde. (6) Beim Projekt Furnas handelt es sich um ein Earn-in-Abkommen zwischen VBM und Ero Copper Corp., das vorsieht, dass Ero Copper nach Abschluss von drei Arbeitsphasen, die zu einer endgültigen Machbarkeitsstudie führen, eine 60%ige Beteiligung am Projekt erwirbt. Die Mineralressourcenschätzung wird auf In-situ-Basis gemeldet, ohne betriebliche, geplante oder bergbauinterne Verwässerung und ohne Anwendung von Gewinnungsfaktoren. (7) Das enthaltene Gold (Moz) wird durch Multiplikation der Tonnage (Millionen metrische Tonnen trocken) mit dem Goldgehalt (g/t) und Division durch 31,10348 Gramm pro Feinunze berechnet. (8) Die Zahlen wurden gerundet. (9) Die gemeldeten Mineralressourcen können sich in Quantität oder Qualität von denen unterscheiden, die in anderen Ländern nach anderen Standards gemeldet werden. (10) Die Mineralressourcen von Vale Base Metals werden auf einer 100%-Basis gemeldet. Vale S.A. besitzt einen Anteil von 90 % und Manara Minerals die restlichen 10 % der Anteile.

BRASILIEN - AKTUALISIERUNG DES KUPFERREVIERS CARAJÁS

2026 Brasilien Explorationsplan Zusammenfassung

Im gesamten Carajás-Kupfergebiet erhöht VBM die Anzahl der Brownfield-Explorations-Diamantbohrungen auf mehr als 120.000 m im Jahr 2026 und konzentriert sich dabei auf die Erweiterung und Aufwertung der Kupfermineralressourcen in der Nähe der bestehenden Betriebe und Infrastruktur.

Die Bohrungen konzentrieren sich auf die wichtigsten Brachflächen, einschließlich Sossego, Bacaba, Cristalino, Salobo, Paulo Afonso und Alemão, mit dem primären Ziel, die Mineralisierung in Ressourcen mit höherer Zuverlässigkeit umzuwandeln, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und die Optionen für Untertage- und Erweiterungsprojekte zu erweitern. Diese groß angelegte, integrierte Explorationsarbeit untermauert den langfristigen Kupfer-Wachstumsplan von VBM in einem der aussichtsreichsten und infrastrukturell günstigsten Kupfergebiete der Welt.

Höhepunkte der Brasilien-Exploration 2025 und Strategie 2026

Südliches Drehkreuz (Sossego-Komplex, Bacaba, Cristalino)

2025 MRMR Highlights

Im Jahr 2025 wurden durch positive Ergebnisse der Konversionsbohrungen bei den Lagerstätten Sequeirinho und Mata erfolgreich die abwärts gerichteten Erweiterungen der Mineralisierung beschrieben, die für einen zukünftigen Untertagebetrieb relevant sind, was zu einer Erweiterung der Mineralressourcen führte. Ein bedeutender Meilenstein wurde durch die Hinzufügung neuer Tagebau-Mineralreserven bei der Lagerstätte Bacaba erreicht, die einen wichtigen Beitrag zur Wachstumsstrategie von South Hub darstellt. Die gesamten South Hub-Mineralressourcen, einschließlich der abgeleiteten Mineralressourcen, sind um 26 % auf insgesamt 7,3 Mio. t Kupfer angewachsen, mit zusätzlichen Mineralreserven von 0,8 Mio. t (ein Wachstum von 119 % gegenüber 2024).

Höhepunkte der Exploration 2025 und Plan 2026

Der Carajás-Distrikt bleibt ein Eckpfeiler des Kupfer-Wachstumsprofils von VBM, da er eine lange Lebensdauer der Mine und ein skalierbares Expansionspotenzial sowie ein kostengünstiges, infrastrukturell erschlossenes Explorationswachstum bietet. Im Bergbaukomplex Sossego führte VBM im Jahr 2025 Bohrungen auf einer Länge von etwa 31.000 m durch, die auf eine tiefere Mineralisierung unterhalb der Gruben Sequeirinho, Sossego und Mata abzielten und die Kontinuität der hochgradigen Zonen erprobten, die als Grundlage für einen möglichen Untertagebau dienen könnten. Die Bohrungen in der Grube Sequeirinho bestätigten die Fortsetzung der Kupfer-Gold-Mineralisierung weit unterhalb der aktuellen Grubensohle.

Die Bohrergebnisse lieferten mehrere lange, hochwertige Abschnitte, die eine starke vertikale Kontinuität des Mineralsystems bestätigen, einschließlich:

264m @ 1,25% Cu aus 345m, einschließlich 18m @ 2,29% Cu aus 401m und 19m @2,08% Cu aus 490m (Bohrloch SEQ-FD00051)

126m @ 1,79% Cu, einschließlich 40m @2,32% Cu aus 676m und 20m @3,42% Cu aus 749m (Bohrung SEQ-FD000-48)

92m @ 2,65% Cu aus 873,40m, einschließlich 22m @ 4,08% Cu aus 873,40m und 42m @ 2,91% Cu aus 924m (Bohrloch SEQ-FD00050-1)

Diese Ergebnisse unterstützen die Weiterentwicklung von unterirdischen Erschließungskonzepten unterhalb des derzeitigen Tagebaubetriebs .

Link zu Sossego Operation Longitudinal Exploration Section

Link zu PDF für detaillierte Explorationsergebnisse 2025 für Sossego

Die Explorationsbohrungen bei Bacaba und Cristalino im Jahr 2025 haben die Zonen weiter abgegrenzt und erweitert, indem sie eine Mineralisierung im Stil von Carajás IOCG durchschnitten haben, was ihr starkes Wachstumspotenzial als Satellitenlagerstätten innerhalb des Kupferbezirks Carajás von VBM bestätigt.

Bei Bacaba legte VBM etwa 8.300 m zurück, um eine tiefere Mineralisierung unterhalb der derzeit definierten Tagebau-Ressourcengrenze zu finden. Die Ergebnisse umfassten Schnittpunkte von:

44m @ 1,56% Cu aus 210m, einschließlich 9m @ 2,56% von 216m und 7m @ 2,96% Cu (Bohrung BCB-BACD-DH00285)

32.0m @ 1,43% Cu inkl. 8,2m @ 3,57% Cu (Bohrung BCB-BACD-DH00291)

Ein weiteres Bohrprogramm über 30.000 Meter ist für 2026 geplant, um die Mineralisierung entlang des Streichens (W- und N-Sektoren) und in der Tiefe (S-SW-Sektoren) zu erweitern und die Ressourceneinstufung zu verbessern. Diese Ergebnisse werden wichtige Informationen zur Unterstützung der Tagebauerweiterung liefern.

Link zum Längsschnitt des Bacaba-Projekts

Link zur PDF-Datei mit den detaillierten Explorationsergebnissen 2025 für Bacaba

Bei Cristalino führte VBM Bohrungen auf einer Länge von etwa 4.100 m durch, um die Klassifizierung der Ressourcen zu verbessern und eine tiefere Mineralisierung unterhalb der derzeit definierten Tagebauhülle (Sektor W) zu finden. Zu den Ergebnissen gehören Kreuzungen wie die folgenden:

80.0m @ 0,80% Cu aus 123m, einschließlich 18m @ 1,60% von 123m

55m @0,76% von 390 Mio., einschließlich 13 Mio. @ 1,05% Cu aus 432m

75m @ 1,34% Cu aus 596m, inkl. 11m @ 2,71% Cu aus 609m (Bohrung CRT-CRTS-DH00001)

Link zum PDF mit den detaillierten Explorationsergebnissen 2025 für Cristalino

Für 2026 ist ein weiteres Bohrprogramm über 16.000 Meter geplant, das in drei Hauptbereiche unterteilt ist: (i) Ost - 3.600 m zur Verbesserung der Ressourcenklassifizierung; (ii) Nord - 3.900 m, um die Mineralisierung entlang des Streichens zu erweitern; und (iii) West - 8.500 m, um tiefe, hochgradige Zonen unterhalb der Tagebau-Ressourcenhülle anzupeilen. Die Ergebnisse werden wesentliche Informationen zur Unterstützung der Tagebauerweiterung liefern, da die Erzkörper in der Tiefe offen bleiben.

Drehkreuz Nord (Paulo Afonso, PGG und Furnas)

2025 MRMR Highlights

Im Jahr 2025 führten die positiven Ergebnisse der Konversionsbohrungen bei Paulo Afonso Underground und Furnas zu einer erheblichen Erweiterung der Mineralressourcen. Die gesamten Mineralressourcen von North Hub, einschließlich der abgeleiteten Mineralressourcen, sind um 5 % auf insgesamt 11,4 Mio. t Kupfer angewachsen. Derzeit werden für North Hub keine Mineralreserven ausgewiesen, da die Projekte noch nicht abgeschlossen sind.

Höhepunkte der Exploration 2025 und Plan 2026

Bei Paulo Afonso führte VBM im Jahr 2025 Bohrungen auf einer Länge von etwa 32.000 m durch, die auf eine tiefere Mineralisierung unterhalb der derzeit definierten Tagebauressource abzielten und die Kontinuität der hochgradigen Zonen testeten, die als Grundlage für einen möglichen Untertagebau dienen könnten.

Zu den Ergebnissen gehören Kreuzungen wie die folgenden:

162m @1,05% Cu aus 613m, einschließlich 39m @3,15% Cu aus 711m (Bohrloch PUG-PASU-DH00384)

107,8m @2,03% Cu aus 622,90m, einschließlich 22m @6,13% Cu aus 631m und 10,95m @2,73% Cu aus 676,45m (Bohrloch PUG-PASU-DH00388)

216m @0,99% Cu aus 474m, einschließlich 31m @3,24% Cu aus 624m (Bohrloch PUG-PASW-DH00114)

89m @1,72% Cu aus 353m, einschließlich 44,25m @2,77% Cu aus 355m (Bohrloch PUG-PAGR-DH00215)

Die Ergebnisse bestätigen die vertikale Kontinuität des Systems und unterstützen die Weiterentwicklung der unterirdischen Erschließungskonzepte.

Ein zusätzliches 20.000-Meter-Bohrprogramm ist für 2026 geplant, um die Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe zu erweitern, die Ressourcenklassifizierung zu verbessern und die Studien für den Untertagebau zu unterstützen.

Link zu Paulo Afonso Longitudinal Exploration Section

Link zu PDF für detaillierte 2025 Explorationsergebnisse für Paulo Afonso

Salobo

2025 MRMR Highlights

Die Mineralreserven von Salobo verringerten sich aufgrund der Erschöpfung auf insgesamt 6,1 Mio. t Kupfer, während die gesamten Mineralressourcen einschließlich der abgeleiteten Mineralressourcen aufgrund der geänderten Preisgestaltung leicht auf insgesamt 3,9 Mio. t Kupfer zurückgingen. Das Wachstum der Mineralreserven von Salobo wird derzeit durch die Abraumbeseitigungskapazität der bestehenden Struktur begrenzt.

Höhepunkte der Exploration 2025 und Plan 2026

Im Jahr 2025 wurden bei Salobo keine Explorationsbohrungen durchgeführt.

Im Jahr 2026 sind Bohrprogramme über 15.000 m geplant, die auf eine tiefere Mineralisierung sowohl im nordwestlichen (NW) als auch im südöstlichen (SE) Sektor der Lagerstätte abzielen. 10.000 m sind für die Aufwertung der Ressourcenklassifizierung im Bereich zwischen den aktuellen Grubenhüllen der Mineralressourcen und Mineralreserven vorgesehen. Unterhalb der bestehenden Tagebauressource sind weitere 5.000 m geplant, um die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung in der Tiefe zu bewerten und den tiefen Strukturkorridor zu testen. Diese Ergebnisse werden wesentliche Informationen zur Unterstützung des unterirdischen Bergbaupotenzials liefern.

Link zu Salobo Operation Longitudinal Section

Alemão

2025 MRMR Highlights

Im Jahr 2025 führte die Änderung der geplanten Abbaumethode bei Alemão von einem untertägigen Abbau zu einem untertägigen Abbau und die Hinzufügung von Satellitenvorkommen zu einer 25-prozentigen Erhöhung der gesamten Mineralressourcen, einschließlich der abgeleiteten Mineralressourcen, mit einem Gesamtgehalt von 3,0 Mio. t Kupfer.

Höhepunkte der Exploration 2025 und Plan 2026

Im Jahr 2025 wurden auf Alemão keine Explorationsbohrungen durchgeführt. Die Aktivitäten im Laufe des Jahres konzentrierten sich auf die geologische Neuinterpretation und die technische Planung, einschließlich der Überprüfung vorhandener Daten, der Verfeinerung geologischer Modelle und der Bewertung von Möglichkeiten zur Verbesserung der Ressourcenklassifizierung und der Definition des vollen Wachstumspotenzials des Projekts.

Im Jahr 2026 plant VBM, im zweiten Quartal mit Explorationsbohrungen zu beginnen, die sowohl den Haupterzkörper Alemão als auch die Satellitenzonen zum Ziel haben. Das Programm wurde entwickelt, um das geologische Vertrauen zu verbessern, die Erweiterungen der bekannten Mineralisierung zu testen und das zukünftige Ressourcenwachstum und Projektentwicklungsstudien zu unterstützen.

Link zum Abschnitt Alemão Longitudinal Exploration

KANADA - AKTUALISIERUNG DER POLYMETALLISCHEN GEBIETE

Ontario/Sudbury

2025 MRMR Highlights

In Sudbury haben zusätzliche Bohrungen und ein Re-Engineering zu einer Erhöhung der gesamten Mineralressourcen, einschließlich der abgeleiteten Mineralressourcen, auf 1,7 Mio. t Kupfer und 1,4 Mio. t Nickel geführt. Die gesamten Mineralreserven betrugen zum Jahresende 1,1 Mio. t Kupfer und 1,0 Mio. t Nickel.

Höhepunkte der Exploration 2025 und Plan 2026

Die Explorations- und Ressourcenumwandlungsbohrungen im Jahr 2025 lieferten in den Betrieben von VBM in Ontario bedeutende Ergebnisse, die die Kontinuität der Mine in der Nähe, die Erweiterung der Tiefe und das längerfristige Wachstumspotenzial im Untergrund bestätigen.

Bergwerk Totten

Die Explorations-Diamantbohrungen in der Mine Totten waren sehr intensiv; im Jahr 2025 wurden etwa 55.000 m Diamantbohrungen durchgeführt.

Die Bohrungen in der Zone 238 bestätigten die nördliche Erweiterung der hochgradigen Kupfermineralisierung auf der Ebene 1250, einschließlich:

12,5 m mit einem Gehalt von 1,49 % Cu und 4,5 g/t TPM (Bohrung BH#1474810) in etwa 500 m Tiefe

Die Bohrungen im Erzkörper 215 (OB) bestätigten die südliche Ausdehnung der hochgradigen Kupfer- und Edelmetallmineralisierung auf der Ebene 4150, einschließlich Abschnitte von 6 m mit einem Gehalt von 2,06 % Cu und 7,08 g/t TPM (Bohrloch BH#1465460) in etwa 1.250 m Tiefe. Diese Ergebnisse bekräftigen das Potenzial für langfristige unterirdische Erweiterungen in der Mine Totten.

Der Schwerpunkt wird weiterhin auf der Umwandlung von Ressourcen und der Verlängerung der Lebensdauer der Mine liegen, wobei die Exploration im Jahr 2026 den Schwerpunkt auf Bohrungen in der Nähe der Mine und in der Tiefe legen wird, um die Mineralressourcen aufzuwerten, das Vertrauen in die Minenplanungsgebiete zu verbessern und die Lebensdauer der Mine zu verlängern.

Ungefähr 40.900 m, die auf Cu-Ni-Erweiterungen oberhalb der Infrastruktur in den Erzkörpern 215, 230 und 238 abzielen, folgen auf positive Abschnitte aus dem Jahr 2025 zwischen den Erzkörpern 238 und 260 in der Tiefe (ab Ebene 1250) und auf ermutigende Ergebnisse aus der Zone Main South, die über den Explorationsstollen auf Ebene 4050 zugänglich ist. Laufende Bohrungen in der Upper, Mid und Lower Main OB werden weitere Klassifizierungsverbesserungen und die Integration in aktualisierte geologische und Ressourcenmodelle unterstützen.

Link zu Totten Longitudinal Exploration Section

Link zu PDF für detaillierte Explorationsergebnisse 2025 für Totten

Coleman-Bergwerk

Im Jahr 2025 wurde ein umfangreiches Bohrprogramm mit ca. 47.000 m an Explorations-Diamantbohrungen abgeschlossen, das Untertage- und Übertage-Explorationen kombiniert, um die kurzfristige Minenplanung und das längerfristige Ressourcenwachstum zu unterstützen.

Explorationserfolge in der Nähe der Infrastruktur wurden mit Untertage- und Oberflächenexplorationen erzielt, die Erweiterungen und Verbindungen bei East Orebody (EOB), 148 OB, No. 4 Up-Dip und der Verbindung 148-153 OB bestätigten und das Potenzial für ein kostengünstiges Ressourcenwachstum in der Nähe der Infrastruktur verstärkten.

Die Explorationsgebiete wurden erweitert, insbesondere bei EOB und No. 4 Up-Dip. Die Oberflächenbohrungen im Rahmen dieser Programme übertrafen die ursprünglichen Pläne aufgrund der guten Ergebnisse, wobei die Mineralisierung in der Tiefe und entlang des Streichens erfolgreich erweitert wurde. Zu den repräsentativen Abschnitten in EOB gehören:

41 m mit einem Gehalt von 1,62 % Ni und 0,54 % Cu (Bohrloch BH147395-J) in etwa 800 m Tiefe und 59 m mit einem Gehalt von 1,03 % Ni und 0,32 % Cu (Bohrloch BH1494220) in etwa 1.250 m Tiefe

Zusätzliche hochwertige Schnittpunkte in der unteren 148 OB zurückgegeben:

10,9 m mit einem Gehalt von 0,64 % Ni, 3,09 % Cu und 5,7 g/t TPM (Bohrung BH1478540) in 1.500 m Tiefe

Die Ergebnisse im Erzkörper Western Chutes/West wurden zurückgegeben:

17,7 m mit einem Gehalt von 2,99 % Ni und 0,52 % Cu (Bohrloch BH1478410) in etwa 1.750 m Tiefe

Im Jahr 2026 sollen 41.000 m gebohrt werden, wobei der Schwerpunkt auf einem bergbaunahen Wachstum mit hoher Zuversicht liegt, wobei Bohrungen oberhalb von und in der Nähe der Infrastruktur zur Unterstützung der Minenplanoptimierung, der Ressourcenzuversicht und der potenziellen Erweiterung der Mineralreserven Priorität haben. Die Erschließung des Erzkörpersystems 170 wird mit Folgebohrungen bei Upper, Mid und Lower 170 OB fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung der Zonenkontinuität in der Tiefe liegt. Zusätzliche Bohrungen sind bei EOB, 148 OB, Nr. 4 Up-Dip und MOB 4 geplant, um die Mineralisierung weiter abzugrenzen und das Potenzial im Streichen und Down-Dip zu testen.

Link zu Coleman Longitudinal Exploration Section

Link zu PDF mit detaillierten Explorationsergebnissen 2025 für Coleman

Bergwerk Creighton

Im Jahr 2025 wurden etwa 61.000 m Diamantbohrungen auf oberflächennahen Explorations- und bergwerkseigenen Explorationszielen durchgeführt, was die Position von Creighton als langlebiges unterirdisches Projekt mit hohem Vertrauen stärkt.

Die Konversions- und Erweiterungsbohrungen in den Zonen 402/Horn und Gertrude West von Upper Creighton umfassten Abschnitte von:

47 m mit einem Gehalt von 1,15 % Ni und 0,55 % Cu (Bohrung BH1402770) in etwa 500 m Tiefe

34 m mit einem Gehalt von 1,55 % Ni und 0,68 % Cu (Bohrung BH1402700) in etwa 1.000 m Tiefe

Die Bohrungen bestätigten eine starke mineralische Kontinuität und ein neigungsabwärts gerichtetes Potenzial, was die Weiterentwicklung mehrerer Explorationsziele zu abgeleiteten Mineralressourcen unterstützt. Step-out-Bohrungen von der 300 OB ergaben 12,5 m mit einem Gehalt von 3,70 % Ni und 2,60 % Cu mit 6,8 g/t TPM (Bohrloch BH1475050), was eine westliche Ressourcenerweiterung in der Tiefe unterstützt.

Mehrere Explorationsziele wurden im Jahr 2025 verfeinert oder aufgewertet, insbesondere entlang der Trends 402 OB/Horn und Gertrude West, wodurch die Ressourcenkontinuität in Upper Creighton erweitert wurde, und in 300 OB, wodurch Creightons mittel- bis langfristige Ressourcenpipeline gestärkt wurde.

Die Explorationsprognose für 2026 legt den Schwerpunkt auf Bohrungen in der Nähe der Mine und oberhalb der Infrastruktur ( ) auf 31.500 m, um das weitere Ressourcenwachstum zu fördern, die Flexibilität beim Abbau zu erhöhen, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und die abbaubaren Tonnen pro Vertikalmeter zu steigern.

Link zu den Creighton-Längs- und -Querschnitten

Link zur PDF-Datei mit den detaillierten Explorationsergebnissen 2025 für Creighton

Ella-Capre

Das Bohrziel 2025 in den Zonen Ella (Kontakt-Nickel-Lagerstätte) und Capre (Fußwand-Kupfer-Lagerstätte) konzentrierte sich auf das Wachstum der Kupfer-Nickel-Ressourcen im Umfeld der bekannten Mineralisierung. Die Bohrungen beliefen sich auf insgesamt 9.626 m bei Ella und 8.326 m bei Capre.

Eine bedeutende Kupfer-Nickel-Edelmetallmineralisierung wurde in der Fußwand bestätigt, wobei mehrere mineralisierte Abschnitte außerhalb der aktuellen Ressourcenhülle durchschnitten wurden. Die Bohrungen ergaben schmale, aber sehr hochwertige Zonen, wobei die erhöhten TPM-Werte die Fußwand als einen ausgeprägten, höherwertigen mineralisierten Bereich hervorheben:

15,2 m mit einem Gehalt von 0,95 % Ni, 1,30 % Cu und 7,9 g/t TPM (Bohrloch BH1480460)

7,9 m mit einem Gehalt von 2,21 % Ni, 2,17 % Cu und 3,12 g/t TPM (Bohrloch BH1480260)

Die Bohrungen im Jahr 2026 werden sich auf die Erweiterung der bekannten Mineralressourcen auf Ella Capre konzentrieren. Ungefähr 30.000 m werden sich auf das weitere Wachstum der Kupfer-Nickel-Ressourcen durch weitere Tests des Kupferpotenzials in der Fußwand bei Ella konzentrieren, unterstützt durch fortschrittliche geophysikalische Zielerfassung.

Link zu Ella-Capre Longitudinal Exploration Section

Link zu PDF mit detaillierten Explorationsergebnissen 2025 für Ella-Capre

Copper Cliff Mine

Starke Ausführung von Bohrungen in einem breiten Portfolio. Im Jahr 2025 wurden ca. 48.000 m Explorationsbohrungen durchgeführt, die ausschließlich unter Tage stattfanden und der Exploration und Projektentwicklung mehrerer Erzkörper in den Minen North und South dienten.

Die Bohrungen unterhalb der 810 OB blieben ein wichtiger Explorationsschwerpunkt und zielten auf Erweiterungen unterhalb und nördlich der bestehenden Mineralressourcen ab. Die überarbeiteten Bohrstrategien im Jahr 2025 verbesserten die Zielgenauigkeit und die Bohrdichte, wobei die Ergebnisse voraussichtlich einen wesentlichen Beitrag zu künftigen Ressourcenerweiterungen leisten werden. Aktive Explorationsprogramme wurden bei den Erzkörpern 850, 114, 120, 100, 900 und 890/885 fortgesetzt, wodurch das Inventar der Explorationsziele insgesamt erweitert und das geologische Verständnis der versetzten Mineralisierung von Copper Cliff verbessert wurde.

Eine umfassende Überprüfung historischer und aktueller Daten führte zur Abgrenzung mehrerer neuer oder verfeinerter Explorationsziele, die das Kupfer-Nickel-Edelmetall-Potenzial von Copper Cliff in Camp-Größe neben der bestehenden Infrastruktur hervorheben.

Die Exploration im Jahr 2026 wird sich weiterhin vorrangig auf Bohrungen in Minennähe und in der Tiefe konzentrieren, um Explorationsziele und abgeleitete Mineralressourcen in Mineralressourcen mit höherer Wahrscheinlichkeit umzuwandeln. 810 OB bleibt ein Eckpfeilerziel. Die laufenden Bohrungen werden sich auf die Verfeinerung der lithologischen und strukturellen Kontrollen unterhalb der OB 810 konzentrieren, wobei ein überarbeitetes Mineralressourcenmodell die Ergebnisse der Bohrkampagnen 2023-2025 enthalten soll. Zu den repräsentativen Bohrlochabschnitten gehören:

7,4 m mit einem Gehalt von 1,30 % Ni, 1,03 % Cu und 1,9 g/t TPM (Bohrloch 1451760) innerhalb der 810 OB, was weitere Explorationsmöglichkeiten aufzeigt

Bei der Erschließung der hochwertigen Erzkörper 850 OB, 120 OB, 900 OB und 890/885 OB liegt der Schwerpunkt auf der Erhöhung der Bohrdichte, dem Verständnis der Verbindungen zwischen den Erzkörpern und der Erschließung der Zonen im Hinblick auf die Ressourcenklassifizierung und die zukünftige Minenplanung.

Das Explorationsprogramm 2026 wird sich auf das infrastrukturnahe Ressourcenwachstum in den Erzkörpern 810, 850 und 178 konzentrieren und ist darauf ausgerichtet, die Lebensdauer der Mine zu verlängern, die Produktionsmöglichkeiten zu verbessern und die Rolle der Copper Cliff Mine als langfristiger Kupfer-Nickel-Lieferant innerhalb der Ontario-Betriebe von VBM zu stärken.

Link zur Copper Cliff Mine Longitudinal Exploration Section

Link zur PDF-Datei mit detaillierten Explorationsergebnissen aus dem Jahr 2025 für Copper Cliff

Bergwerk Garson

Im Jahr 2025 wurden etwa 42.800 m an Diamantbohrungen durchgeführt. Ausgewogener Fokus auf Rampe und Hauptmine mit Bohrprogrammen, die sowohl die auf der Rampe basierenden Erzkörper (13 OB, 11 HW, 360 OB) als auch die Ziele der Hauptmine vorantreiben und die Minenplanung, das Vertrauen in die Ressourcen und das längerfristige Wachstum unterstützen.

Die Bohrungen bestätigten eine oberflächennahe hochgradige Kupfer-Nickel-Mineralisierung innerhalb des 360-Erzkörpers beim Ramp-Betrieb mit Abschnitten von:

10 m mit einem Gehalt von 4,0 % Ni, 2,8 % Cu und 10,4 g/t TPM (Bohrloch BH1481620)

20 m mit einem Gehalt von 0,9 % Ni, 0,8 % Cu und 9,1 g/t TPM (Bohrloch BH1481680)

Die Explorationsbohrungen in der Hauptmine konzentrierten sich auf die Erzkörper 4 Shear und 5 Shear, insbesondere auf die westlichen Erweiterungen, und lieferten unter anderem positive Ergebnisse:

7,0 m mit einem Gehalt von 2,0 % Ni, 1,40 % Cu und 1,9 g/t TPM (Bohrloch BH1481040)

13,0 m mit einem Gehalt von 1,15% Ni und 1,1% Cu (Bohrloch BH1481330)

Die Ergebnisse veranlassten geophysikalische UTEM-Untersuchungen, um die Zielbestimmung zu verfeinern und das Vertrauen in die strukturelle Kontinuität zu verbessern.

Im Jahr 2026 umfasst die erneute Explorationsdynamik eine Oberflächenexploration, die auf die oberen Ausläufer von 1 Shear und 3 Shear in der Nähe der Rampe abzielt, sowie eine unterirdische Exploration bei 13 OB und 11 OB.

Die unterirdischen Explorationsbohrungen in der Hauptmine werden sich über die 4 Shear Upper West erstrecken und sich nach Osten und Westen ausdehnen, aufbauend auf den ermutigenden Ergebnissen von 2025 und den geophysikalischen Interpretationen.

Neue Blockmodelle werden im Jahr 2026 auf der Grundlage neuer Bohrauswertungen aktualisiert und mit dem Life-of-Mine-Plan 2026 abgestimmt, um eine disziplinierte Umwandlung des Explorationspotenzials in abbaubares Inventar zu unterstützen.

Link zur Garson Mine Longitudinal Exploration Section

Link zur PDF-Datei mit detaillierten Explorationsergebnissen für die Garson Mine 2025

2026 Ontario Explorationsplan Zusammenfassung

VBM geht davon aus, dass im Jahr 2026 in seinem gesamten Ontario-Portfolio 195.000 m für Explorationszwecke gebohrt werden, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung und Steigerung der Kupfer- und Nickelförderung durch Brownfield-Bohrprogramme oberhalb der Infrastruktur liegt. Der Nickeldistrikt Ontario bietet eine erstklassige Rechtssprechung, eine umfangreiche bestehende Infrastruktur und ein Potenzial für Entdeckungen in Lagerstättengröße sowie für die Verlängerung der Lebensdauer von Minen.

Voisey's Bay

2025 MRMR Highlights

Bei Voisey's Bay führten zusätzliche Bohrungen zu Erweiterungen der Lagerstätten Reid Brook und Eastern Deeps, wodurch sich die gesamten Mineralressourcen, einschließlich der abgeleiteten Mineralressourcen, auf 0,2 Mio. t Kupfer und 0,4 Mio. t Nickel erhöhten. Die gesamten Mineralreserven zum Jahresende belaufen sich auf 0,2 Mio. t Kupfer und 0,5 Mio. t Nickel.

2025 Highlights der Exploration

Die jüngsten Explorationsprogramme in Voisey's Bay entlang des Gang- und Kammersystems haben die Lebensdauer der Mine bis etwa 2039 verlängert, wobei die aktiven Erzkörper in der Tiefe offen bleiben. Fortgesetzte Bohrungen, die auf Erweiterungen der Conduits und strukturelle Fallen abzielen, werden voraussichtlich ein weiteres Ressourcenwachstum und potenzielle zukünftige Minenerweiterungen über den aktuellen Lebenszyklusplan hinaus unterstützen. Zu den Highlights der jüngsten Bohrungen in Reid Brook gehören:

94,7 m mit einem Gehalt von 1,77 % Ni, 0,69 % Cu, 0,14 % Co aus 1.594 m, einschließlich 58,9 m aus 1.630,5 m mit einem Gehalt von 2,3 % Ni, 0,9 % Cu und 0,2 % Co (Bohrung VB251386)

33,6 m mit einem Gehalt von 2,48 % Ni, 1,06 % Cu und 0,2 % Co aus 1.144,1 m (Bohrloch VB251387A). Insgesamt wurden 85.679 m Bohrungen erfolgreich abgeschlossen

Reid Brook (Abteilungen 2 bis 7)

Die Explorationsbohrungen innerhalb und in der Umgebung der geplanten Bergbaubereiche von Reid Brook bestätigten das Potenzial für ein Ressourcenwachstum mit Abschnitten wie beispielsweise:

58,9 m von 1.630,5 m mit einem Gehalt von 2,3 % Ni, 0,9 % Cu und 0,2 % Co (Bohrung VB251386)

33,6 m von 1.144,1 m, mit einem Gehalt von 2,5 % Ni, 1,1 % Cu und 0,2 % Co (Bohrloch VB251387A)

21,3m von 1.160,1m mit einem Gehalt von 2,7% Ni, 1,3% Cu und 0,2% Co (Bohrloch VB251383)

Diese Ergebnisse untermauern die Kontinuität und Erweiterung der hochgradigen Mineralisierungszonen sowie die langfristige Planung der Lebensdauer der Mine.

Entdeckerhügel

Durch Explorationsbohrungen unterhalb des Tagebaus wurden die unterirdischen Erweiterungen der bekannten Mineralisierung weiter abgegrenzt. Die Bohrlochabschnitte umfassen:

14,5 m von 222,9 m mit einem Gehalt von 1,4 % Ni, 1,0 % Cu und 0,1 % Co (Bohrung VB251403)

36,9m von 239,1m mit einem Gehalt von 1,1% Ni, 0,7% Cu und 0,1% Co (Bohrloch VB251432)

Diese Ergebnisse untermauern die wirtschaftlichen Argumente für die Umstellung des Erzkörpers Discovery Hill vom Tagebau auf den Untertagebau.

Eastern Deeps - Zone Norddeich

Step-out-Bohrungen durchschnitten eine bedeutende Mineralisierung und bestätigten die Kontinuität in der Tiefe. Zu den wichtigsten Abschnitten gehören:

15,1m von 520,6m mit einem Gehalt von 1,1% Ni, 1,0% Cu und 0,1% Co (Bohrloch VB251396)

11,1m von 616,4m mit einem Gehalt von 1,0% Ni, 0,9% Cu und 0,1% Co (Bohrloch VB251359)

Diese Ergebnisse bestätigen das Expansionspotenzial in einem der strategisch wichtigsten Wachstumsgebiete von Voisey's Bay.

Diese Ergebnisse für das Jahr 2025 unterstreichen den Erfolg von VBM bei der Erschließung von Chancen in der Nähe der Mine und bei der Entwicklung von Untertage-Erschließungsszenarien, die die Nachhaltigkeit der Kupfer- und Nickelproduktion in Voisey's Bay bis weit in die Zukunft hinein unterstützen.

Link zu Voisey's Bay Operation Longitudinal Section

Link zu PDF für detaillierte 2025 Explorationsergebnisse für Voisey's Bay

Explorationsplan 2026 und Leitlinien - Voisey's Bay

Die VBM-Exploration in Voisey's Bay im Jahr 2026 wird sich auf die kurzfristige Optimierung des Minenplans und das langfristige Wachstum der unterirdischen Ressourcen konzentrieren. Die Strategie besteht darin, eine aggressive Exploration im Bereich flacherer Abbauplätze und kurzfristiger Abbaugebiete durchzuführen, um den Abbauplan zu unterstützen und zu optimieren. Darüber hinaus wurden Explorationsstationen eingerichtet, um intensive Bohrungen in der Nähe des Erzkörpers Eastern Deeps durchzuführen, die auf den Norden, Süden und Osten der mineralisierten Hauptzone abzielen, um die langfristige Planung der Untertagemine und das Ressourcenwachstum zu unterstützen.

Die Bohrprogramme für 2026 werden Untertagebohrungen von 48.695 m umfassen, um die Zielerweiterung für die Erzkörper Reid Brook, Discovery Hill und Eastern Deeps in der Nähe der Mine fortzusetzen. Es wird auch Explorationsbohrungen an der Oberfläche über 26.500 m umfassen, um die Ziele in der Nähe der Mine voranzutreiben und die Umwandlung der Ressourcen zu unterstützen.

Kontakt: Büro für Medienarbeit - Vale Base Metals, [email protected]; Brunswick Group, [email protected], +44 (0) 20 7404 5959

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