أصدرت هواوي أفضل 10 مبادئ توجيهية لبناء مرافق مراكز الحوسبة الذكية

شنغهاي, 23 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- في 19 سبتمبر 2024، عقدت Huawei Digital Power قمّة مرافق مركز البيانات خلال مؤتمر HUAWEI CONNECT 2024 في شنغهاي. تجمَّع أكثر من 300 من قادة الصناعة والخبراء لاستكشاف الاتجاهات والتقنيات الجديدة لصناعة مراكز البيانات لعصر الحوسبة الذكية. من خلال تسريع ذكاء الصناعة، فإنها تهدف إلى بناء نظام بيئي مزدهر للصناعة وخلق مستقبل رائع للحوسبة الذكية لتزويد العصر الرقمي بالطاقة للمضي قدمًا.

شارك Steve Kim، رئيس الأعمال التجارية لمرافق مراكز البيانات والطاقة الحرجة في هواوي، رؤى قيّمة في خطاب الافتتاح: "إن عصر الحوسبة الذكية قادم بسرعة، وهو ما يفرض متطلبات أعلى لمراكز البيانات. تستفيد هواوي من منتجاتها الموثوقة للغاية، ونظامها البيئي العالمي، وخدماتها الاحترافية لتطوير حلول مراكز البيانات الموثوقة والبسيطة والخضراء والذكية".

وفقًا لـ Kim، تتطلع Huawei Digital Power إلى العمل مع قادة الصناعة والنخبة لإعادة تعريف معايير موثوقية مراكز البيانات، مع إحكامها أسس السلامة والجودة، وتوجهها نحو التنمية الصحية للصناعة، واغتنام فرص التحول الذكي الجديدة لتزوّد العصر الرقمي بالطاقة للمضي قدمًا.

خلال القمة، ألقى Bob He، رئيس خط منتجات مركز بيانات هواوي ومنتجات الطاقة الحرجة، خطابًا رئيسيًّا حول "تبني عصر الحوسبة الذكية، وتزويد العصر الرقمي بالطاقة للمضي قدمًا".

يسلط السيد He الضوء على أنه مع تطور مراكز البيانات من الأغراض العامة إلى حوسبة الذكاء الاصطناعي، فإنها تواجه تحديات مثل الأمن، وكثافة الطاقة العالية، واستهلاك الطاقة العالي، وعدم اليقين. تقدّم هواوي "الموثوقية، والمرونة، والاستدامة"، وقد أصدرت أفضل 10 مبادئ توجيهية إنشائية لمرافق مراكز الحوسبة الذكية لبناء مركز بيانات موثوق للحوسبة الذكية؛ بهدف تزويد العصر الرقمي بالطاقة للمضي قدمًا.

الموثوقية هي حجر الأساس في التنافس بين مرافق مراكز البيانات.

1. تخزين الطاقة المعزولة: إن تطبيق نظام تخزين الطاقة خارجًا في الهواء الطلق يعزله عن خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو ما يزيد من سلامة مركز البيانات. وإذا تم تطبيقه في الأماكن المغلقة، فيجب أن يفي بمتطلبات مقاومة الحريق وإطفاء الحرائق بالماء والتهوية في حالات الطوارئ.

2. البنية الموزعة: نشر المعدات الكهروميكانيكية في وضع موزع لتقليل مجالات الخطأ. يمكن إما نشر نظام طاقة أو نظام تبريد واحد في حاوية واحدة لمنع انتشار الخطأ وتأثّر الخدمة.

3. التبريد المستمر: يجب أن تضمن مراكز البيانات التبريد المستمر للمعدات ذات الكثافة العالية لمنع انقطاع الخدمة في حال حدوث أي اضطراب.

4. منتجات ذات موثوقية عالية: يجب إدارة جودة المنتج بشكل شامل خلال مراحل التصميم، والمواد الواردة، والإنتاج، والاختبار، والشبكات، والعمليات، وتقديم منتجات عالية الجودة لضمان السلامة الشاملة.

5. الخدمات الاحترافية: تستطيع الخدمات الاحترافية والوقائية من النشر إلى الصيانة التخلص من المخاطر المحتملة وضمان تشغيل الأنظمة بشكل موثوق على المدى الطويل.

6. الإدارة الذكية: يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي منع الأخطاء، مثل انقطاع التيار الكهربائي، والحريق، والسخونة الزائدة في مراكز البيانات، وهو ما يجعلها أساسية للتشغيل والصيانة (O&M) الذكيَّين.

المرونة هي المفضلة لمعالجة عدم اليقين في مراكز الحوسبة الذكية.

7. الفصل بين الأنظمة الفرعية: يمكن اعتماد الفصل بين الأنظمة الفرعية لمعالجة المتطلبات غير المؤكدة في عصر الحوسبة الذكية، ولتلبية المتطلبات الأساسية للتطور المرن لمراكز البيانات.

8. هندسة معمارية مرنة: يعزز التوحيد القياسي، والتصميم المعياري، والوحدات مسبقة التجهيز من مرونة مركز البيانات، وهو ما يتيح التوسع السلس والتسليم السريع لمراكز الحوسبة الذكية.

الاستدامة هي الخيار الوحيد لتقليل استهلاك الطاقة.

9. كثافة عالية وكفاءة: يوفر النشر عالي الكثافة والتصميم عالي الكفاءة مساحة وطاقة للمعدات الكهروميكانيكية في مراكز الحوسبة الذكية.

10. التقارب الهوائي السائل: يمكن للتقارب الهوائي السائل ونسبة الهواء والسائل القابلة للتعديل أن تقلل من الطلب الإجمالي على قدرة التبريد، وتبسِّط التسليم، وتحسِّن أداء توفير الطاقة في الأنظمة.

سوف تتعاون هواوي مع العملاء والشركاء لتبني التغييرات الجديدة في الحوسبة الذكية والابتكار المستمر لتطوير حلول مراكز البيانات الموثوقة، والمرنة، والمستدامة. ستُحْدِث هواوي تسريعًا في التحول الرقمي والذكي لإطلاق العنان لإمكانيات لا حصر لها وتزويد العصر الرقمي بالطاقة للمضي قدمًا.