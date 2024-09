Huawei Luncurkan 10 Panduan Konstruksi Fasilitas Pusat Komputasi Pintar

Steve Kim, President, Huawei Data Center Facility & Critical Power Business, berbagi perspektif penting dalam sambutannya: "Era komputasi pintar berjalan kian cepat sehingga pusat data menghadapi tuntutan yang lebih besar. Huawei memanfaatkan produk-produk yang sangat reliabel, ekosistem global, serta layanan profesional untuk mengembangkan solusi fasilitas pusat data yang reliabel, simpel, ramah lingkungan, dan pintar.

Menurut Kim, Huawei Digital Power siap bekerja sama dengan pemimpin dan elite industri untuk membuat terobosan dari sisi reliabilitas pusat data dengan standar keamanan dan kualitas yang lebih ketat. Tujuannya, menggerakkan perkembangan industri yang sehat, serta menangkap peluang baru dari transformasi pintar yang mengusung era digital menuju babak selanjutnya.

Di Data Center Facility Summit, Bob He, President, Huawei Data Center Facility & Critical Power Product Line, menyampaikan paparan berjudul "Embrace the Intelligent Computing Era, Power the Digital Era Forward".

Menurut He, pusat data berkembang dari fasilitas general-purpose menuju komputasi AI. Maka, fasilitas ini berhadapan dengan sejumlah tantangan, seperti keamanan, densitas daya yang besar, konsumsi energi yang boros, serta ketidakpastian. Huawei pun menganjurkan konsep "Reliable, Flexible, and Sustainable", serta mengemukakan 10 panduan membangun fasilitas pusat data pintar guna mengembangkan pusat data reliabel untuk komputasi pintar agar era digital menuju babak berikutnya.

Reliabilitas menjadi daya saing utama bagi fasilitas pusat data.

1. Penyimpanan energi yang terisolasi: Dengan menggunakan sistem penyimpanan energi di ruang terbuka, sistem tersebut terisolasi dari layanan TI sehingga memaksimalkan keamanan pusat data. Jika terpasang di dalam ruang, sistem tersebut harus tahan api, mampu memadamkan air dengan api, serta memiliki ventilasi darurat.

2. Arsitektur terdistribusikan: Peralatan elektromekanis harus terpasang secara terdistribusikan demi mengurangi area kerusakan. Satu sistem kelistrikan atau pendingin dapat ditempatkan pada satu kontainer untuk mencegah kerusakan menyebar dan berdampak pada layanan.

3. Pendinginan perangkat secara kontinu: Pusat data harus memiliki pendinginan secara terus menerus untuk peralatan berdensitas tinggi agar gangguan terhindari ketika abnormalitas terjadi.

4. Produk yang sangat reliabel: Kualitas produk harus dikelola secara komprehensif pada fase desain, pengiriman material, produksi, pengetesan, jaringan, dan proses agar produk bermutu tinggi menjamin keamanan secara utuh.

5. Layanan profesional: Layanan profesional dan proaktif, mulai dari implementasi hingga tahap pemeliharaan, menghapus risiko dan menjamin reliabilitas sistem dalam jangka panjang.

6. Manajemen pintar: Teknologi AI dapat mencegah kerusakan seperti masalah kelistrikan, kebakaran, dan panas berlebih di pusat data sehingga berperan penting dalam O&M.

Fleksibilitas dapat mengatasi kondisi yang tidak pasti pada pusat komputasi pintar.

7. Subsystem decoupling: Demi mengatasi kondisi yang tidak pasti pada era komputasi pintar, subsystem decoupling bisa diterapkan demi memenuhi kebutuhan dasar dalam evolusi fleksibel pusat data.

8. Arsitektur fleksibel: Standardisasi, desain modular, dan modul prafabrikasi dapat meningkatkan fleksibilitas pusat data, memfasilitasi ekspansi, serta cepat menghadirkan pusat komputasi pintar.

Inisiatif keberlanjutan merupakan satu-satunya opsi untuk menghemat energi.

9. Densitas dan efisiensi tinggi: Implementasi dengan densitas tinggi dan desain yang sangat efisien mampu menghemat ruang dan energi yang dibutuhkan peralatan elektromekanis di pusat komputasi pintar.

10. Konvergensi Udara-Zat cair: Konvergensi udara-zat cair, serta rasio udara-zat cair yang mudah diatur dapat mengurangi kebutuhan kapasitas pendinginan perangkat, memperingkas proses implementasi, serta mengoptimalkan kinerja hemat energi pada berbagai sistem.

Huawei akan bekerja sama dengan klien dan mitra untuk menyambut perubahan baru pada komputasi pintar, serta terus berinovasi dalam mengembangkan solusi fasilitas pusat data yang reliabel, fleksibel, serta berkelanjutan. Huawei akan mempercepat transformasi digital dan pintar demi mewujudkan potensi tanpa batas dan keunggulan era digital.

SOURCE Huawei Digital Power