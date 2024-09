Huawei veröffentlicht die 10 wichtigsten Konstruktionsrichtlinien für Einrichtungen von intelligenten Rechenzentren

SHANGHAI, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- Am 19. September 2024 veranstaltete Huawei Digital Power den Data Center Facility Summit während HUAWEI CONNECT 2024 in Shanghai. Mehr als 300 Branchenführer und Experten kamen zusammen, um neue Trends und Technologien der Rechenzentrumsbranche für die Ära des intelligenten Computings zu erkunden. Durch die Beschleunigung der industriellen Intelligenz wollen sie ein florierendes industrielles Ökosystem aufbauen und eine brillante Zukunft der intelligenten Datenverarbeitung schaffen, um das digitale Zeitalter voranzutreiben.

Steve Kim, Präsident von Huawei Data Center Facility & Critical Power Business, gab in seiner Eröffnungsrede wertvolle Einblicke: Das Zeitalter der intelligenten Datenverarbeitung ist in vollem Gange und stellt höhere Anforderungen an die Rechenzentren. Huawei nutzt seine äußerst zuverlässigen Produkte, sein globales Ökosystem und seine professionellen Dienstleistungen, um zuverlässige, einfache, umweltfreundliche und intelligente Lösungen für Rechenzentren zu entwickeln.

Laut Kim ist Huawei Digital Power bestrebt, mit Branchenführern und -eliten zusammenzuarbeiten, um die Zuverlässigkeit von Rechenzentren mit strengeren Sicherheits- und Qualitätsstandards neu zu definieren, eine gesunde Branchenentwicklung zu fördern und neue Möglichkeiten der intelligenten Transformation zu nutzen, um das digitale Zeitalter voranzutreiben.

Während des Gipfels hielt Bob He, Präsident von Huawei Data Center Facility & Critical Power Product Line, eine Grundsatzrede zum Thema „Embrace the Intelligent Computing Era, Power the Digital Era Forward" (Das Zeitalter der intelligenten Datenverarbeitung begrüßen, das digitale Zeitalter vorantreiben).

Er hebt hervor, dass Rechenzentren mit der Entwicklung vom Allzweck- zum KI-Computing vor Herausforderungen wie Sicherheit, hohe Leistungsdichte, hoher Energieverbrauch und Unsicherheit stehen. Huawei schlägt „Zuverlässigkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit" vor und hat die 10 wichtigsten Konstruktionsrichtlinien für intelligente Rechenzentren veröffentlicht, um zuverlässige Rechenzentren für intelligentes Rechnen zu bauen und das digitale Zeitalter voranzutreiben.

Zuverlässigkeit ist der Kern der Wettbewerbsfähigkeit von Rechenzentren.

1. Isolierte Energiespeicherung: Durch den Einsatz eines Energiespeichersystems im Freien wird es von den IT-Diensten isoliert, was die Sicherheit des Rechenzentrums maximiert. Wird es in Innenräumen aufgestellt, muss er die Anforderungen an Feuerbeständigkeit, Löschwasser und Notbelüftung erfüllen.

2. Verteilte Architektur: Elektromechanische Geräte in einem verteilten Modus einsetzen, um Fehlerdomänen zu minimieren. Ein Stromversorgungs- oder Kühlsystem kann in einem einzigen Container eingesetzt werden, um die Ausbreitung von Fehlern und Auswirkungen auf den Betrieb zu verhindern.

3. Kontinuierliche Kühlung: Rechenzentren sollten eine kontinuierliche Kühlung für Geräte mit hoher Leistungsdichte sicherstellen, um Betriebsunterbrechungen bei Störungen zu vermeiden.

4. Hochzuverlässige Produkte: Die Produktqualität sollte in den Bereichen Design, eingehende Materialien, Produktion, Tests, Netzwerke und Prozesse umfassend gemanagt werden, um qualitativ hochwertige Produkte zu liefern und eine durchgängige Sicherheit zu gewährleisten.

5. Professionelle Dienstleistungen: Professionelle und proaktive Dienstleistungen von der Bereitstellung bis zur Wartung beseitigen Risiken und sorgen dafür, dass die Systeme langfristig zuverlässig laufen.

6. Intelligentes Management: KI-Technologien können Störungen wie Stromausfällen, Bränden und Überhitzung in Rechenzentren vorbeugen und sind daher für ein intelligentes O&M unerlässlich.

Flexibilität wird bevorzugt, um die Unwägbarkeiten von intelligenten Rechenzentren zu bewältigen.

7. Entkopplung von Teilsystemen: Um unsicheren Anforderungen im Zeitalter der intelligenten Datenverarbeitung gerecht zu werden, kann die Entkopplung von Teilsystemen eingesetzt werden, um die grundlegenden Anforderungen für eine flexible Entwicklung von Rechenzentren zu erfüllen.

8. Flexible Architektur: Standardisierung, modulares Design und vorgefertigte Module erhöhen die Flexibilität von Rechenzentren und ermöglichen eine reibungslose Erweiterung und schnelle Bereitstellung intelligenter Rechenzentren.

Nachhaltigkeit ist die einzige Möglichkeit zur Senkung des Energieverbrauchs.

9. Hohe Dichte und Effizienz: Hohe Einsatzdichte und hocheffizientes Design sparen Platz und Energie für elektromechanische Geräte in intelligenten Rechenzentren.

10. Luft-Flüssigkeits-Konvergenz: Die Luft-Flüssigkeits-Konvergenz und ein einstellbares Luft-Flüssigkeits-Verhältnis können den Gesamtbedarf an Kühlleistung reduzieren, die Lieferung vereinfachen und die Energiesparleistung der Systeme verbessern.

Huawei wird mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um neue Veränderungen im Bereich der intelligenten Datenverarbeitung anzunehmen und kontinuierlich Innovationen zu entwickeln, um zuverlässige, flexible und nachhaltige Lösungen für Rechenzentren zu schaffen. Huawei wird die digitale und intelligente Transformation beschleunigen, um das grenzenlose Potenzial freizusetzen und das digitale Zeitalter voranzutreiben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2510828/image_5015379_31493449.jpg